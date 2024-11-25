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Сочи
 
Позже
Динамо Махачкала
Прогнозы 53
Сочи 58.5% (31)
X 24.5% (13)
Динамо Махачкала 17% (9)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Сочи
Ничья
Динамо Махачкала
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Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барт Руслан 3 1
Швырев Вячеслав 1 0.33
Сафронов Илья 1 0.33
Кравцов Кирилл 1 0.33
Шушеначев Артур 1 0.33
Мелёшин Павел 1 0.33
Шарипов Шодибек 1 0.33
Лазарев Вадим 0 0
Динамо Махачкала
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агаларов Гамид 4 (1) 0.67
Гаджиев Абакар 2 0.33
Сердеров Сердер 1 0.17
Пальцев Валентин 1 0.17
Магомедов Ражаб 0 0

Карточки

Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шагиахметов Руслан 2 0
Кравцов Кирилл 1 0
Барт Руслан 1 0
Динамо Махачкала
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гаджиев Абакар 3 0
Кирш Илья 0 1
Кагермазов Сослан 1 0
Сундуков Темиркан 1 0
Мрезиг Хуссем 1 0
Пальцев Валентин 1 0

Результаты матчей

Сочи
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Динамо Махачкала
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
4
Сочи
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Динамо Махачкала
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

5
1
Сочи
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Динамо Махачкала
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

5
5

Голы по времени матча

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
8
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
3
33%
2
25%
61-75
2
22%
2
25%
76-90

Пропущено

2
8
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
50%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Сочи
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Сочи - Уфа 5:2 Тюмень - Сочи 0:1 Ротор - Сочи 1:1 Сочи - Нефтехимик 3:2
Сочи - Спартак Кострома 2:2 КАМАЗ - Сочи 1:0 Сочи - Родина Москва 1:0 Сочи - Волга Ульяновск 2:0 Арсенал Тула - Сочи 1:1 Сочи - Чайка 5:0 Торпедо Москва - Сочи 2:2 Кубань Холдинг - Сочи 0:5 Сокол - Сочи 1:1 Сочи - Ротор 0:0 Алания - Сочи 1:1 Сочи - Тюмень 3:0 Уфа - Сочи 3:4 Енисей - Сочи 1:0 Сочи - Черноморец Нв 2:1 Шинник - Сочи 0:2
Динамо Махачкала
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Пари НН - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Оренбург 2:1 Зенит - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Акрон 1:1
Динамо Махачкала - Спартак Москва 0:1 Динамо Махачкала - ЦСКА Москва 0:1 Факел - Динамо Махачкала 1:1 Крылья Советов - Динамо Махачкала 3:3 Динамо Махачкала - Динамо Москва 0:1 Ростов - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Динамо Москва 2:2 Динамо Махачкала - Спартак Москва 1:1 Ахмат - Динамо Махачкала 2:2 Крылья Советов - Динамо Махачкала 0:1 Спартак Москва - Динамо Махачкала 0:1 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Ахмат 1:0 Динамо Москва - Динамо Махачкала 2:1 Локомотив Москва - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Пари НН 0:1

Результаты матчей

Сочи
Динамо Махачкала

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:5
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:5
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
5
1 раз 33%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Сочи
Динамо Махачкала

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
5
1
2
3.5
1
2
4.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 7 5 0 2 14 - 5 15
2.
Динамо Москва
 7 4 0 3 18 - 15 11
3.
Динамо Махачкала
 6 2 0 4 8 - 8 8
4.
Крылья Советов
 6 1 0 5 8 - 22 2

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 7 7 0 0 19 - 7 20
2.
Ростов
 Заявка 7 4 0 3 12 - 7 14
3.
Химки
 6 2 0 4 5 - 16 5
4.
Оренбург
 Заявка 6 1 0 5 6 - 10 3

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 5 1 1 8 - 2 15
2.
Краснодар
 Заявка 6 3 0 3 4 - 7 9
3.
Ахмат
 7 3 0 4 9 - 9 9
4.
Пари НН
 6 1 0 5 5 - 11 4

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 7 6 0 1 16 - 2 19
2.
Рубин
 7 3 1 3 7 - 4 10
3.
Акрон
 6 3 0 3 6 - 12 8
4.
Факел
 6 1 0 5 2 - 10 3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 4 2 0 2 7 - 3 6
2.
Динамо Москва
 4 2 0 2 10 - 7 6
3.
Динамо Махачкала
 3 1 0 2 3 - 3 4
4.
Крылья Советов
 3 1 0 2 6 - 12 2

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Ростов
 Заявка 3 2 0 1 8 - 4 7
3.
Химки
 3 2 0 1 4 - 7 5
4.
Оренбург
 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 3 0 0 4 - 1 8
2.
Ахмат
 3 2 0 1 7 - 3 6
3.
Краснодар
 Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
4.
Пари НН
 3 0 0 3 1 - 5 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 4 4 0 0 13 - 1 12
2.
Акрон
 3 2 0 1 3 - 2 5
3.
Рубин
 4 1 1 2 4 - 2 4
4.
Факел
 3 0 0 3 1 - 5 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Динамо Москва
 3 2 0 1 8 - 8 5
3.
Динамо Махачкала
 3 1 0 2 5 - 5 4
4.
Крылья Советов
 3 0 0 3 2 - 10 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 4 4 0 0 12 - 6 11
2.
Ростов
 Заявка 4 2 0 2 4 - 3 7
3.
Оренбург
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
4.
Химки
 3 0 0 3 1 - 9 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 2 1 1 4 - 1 7
2.
Пари НН
 3 1 0 2 4 - 6 4
3.
Краснодар
 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
4.
Ахмат
 4 1 0 3 2 - 6 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 3 2 0 1 3 - 1 7
2.
Рубин
 3 2 0 1 3 - 2 6
3.
Факел
 3 1 0 2 1 - 5 3
4.
Акрон
 3 1 0 2 3 - 10 3
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в Путь регионов

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Сулейманов Тимур 6 (1)
Локомотив Москва Пиняев Сергей 5 (1)
Динамо Москва Маухуб Эль-Мехди 5
Ахмат Агаларов Гамид 5
Амкал Костюков Степан 4
Весь список

Топ нарушителей
Спартак Москва Станкович Деян 4
ЦСКА Москва Бистрович Кристиян 3
Локомотив Москва Тикнизян Наир 3
Акрон Хубулов Владимир 3
Спартак Москва Литвинов Руслан 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Сочи - Динамо Махачкала от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 ноября 2024, осталось 2 дня 7 часов 49 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

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    • Прогнозы 53
    Сочи 58.5% (31)
    X 24.5% (13)
    Динамо Махачкала 17% (9)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сочи
    Ничья
    Динамо Махачкала
    2.95
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    3.00
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    Прогнозы на матч Сочи - Динамо Махачкала

    Исход игры
    Сочи
    58.5% (31)
    Ничья
    24.5% (13)
    Динамо Махачкала
    17% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    44% (22)
    Меньше
    56% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    66% (33)
    Нет
    34% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Сочи
    30.2% (16)
    1:1 Ничья
    20.8% (11)
    1:0 Сочи
    17% (9)
    2:0 Сочи
    9.4% (5)
    1:2 Динамо Махачкала
    9.4% (5)
    0:1 Динамо Махачкала
    5.7% (3)
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    Сочи
    Динамо Махачкала
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