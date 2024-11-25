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Бомбардиры внутри турнира
Сочи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барт Руслан
|3
|1
|Швырев Вячеслав
|1
|0.33
|Сафронов Илья
|1
|0.33
|Кравцов Кирилл
|1
|0.33
|Шушеначев Артур
|1
|0.33
|Мелёшин Павел
|1
|0.33
|Шарипов Шодибек
|1
|0.33
|Лазарев Вадим
|0
|0
Динамо Махачкала
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агаларов Гамид
|4 (1)
|0.67
|Гаджиев Абакар
|2
|0.33
|Сердеров Сердер
|1
|0.17
|Пальцев Валентин
|1
|0.17
|Магомедов Ражаб
|0
|0
Карточки
Сочи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шагиахметов Руслан
|2
|0
|Кравцов Кирилл
|1
|0
|Барт Руслан
|1
|0
Динамо Махачкала
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гаджиев Абакар
|3
|0
|Кирш Илья
|0
|1
|Кагермазов Сослан
|1
|0
|Сундуков Темиркан
|1
|0
|Мрезиг Хуссем
|1
|0
|Пальцев Валентин
|1
|0
Результаты матчей
Сочи
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Динамо Махачкала
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
4
Сочи
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Динамо Махачкала
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
5
1
Сочи
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Динамо Махачкала
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
5
5
Голы по времени матча
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
20%
76-90
Забито
5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
8
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
3
33%
2
25%
61-75
2
22%
2
25%
76-90
Пропущено
2
8
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
50%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Сочи
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Сочи - Уфа 5:2 Тюмень - Сочи 0:1 Ротор - Сочи 1:1 Сочи - Нефтехимик 3:2
Сочи - Спартак Кострома 2:2 КАМАЗ - Сочи 1:0 Сочи - Родина Москва 1:0 Сочи - Волга Ульяновск 2:0 Арсенал Тула - Сочи 1:1 Сочи - Чайка 5:0 Торпедо Москва - Сочи 2:2 Кубань Холдинг - Сочи 0:5 Сокол - Сочи 1:1 Сочи - Ротор 0:0 Алания - Сочи 1:1 Сочи - Тюмень 3:0 Уфа - Сочи 3:4 Енисей - Сочи 1:0 Сочи - Черноморец Нв 2:1 Шинник - Сочи 0:2
Динамо Махачкала
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Пари НН - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Оренбург 2:1 Зенит - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Акрон 1:1
Динамо Махачкала - Спартак Москва 0:1 Динамо Махачкала - ЦСКА Москва 0:1 Факел - Динамо Махачкала 1:1 Крылья Советов - Динамо Махачкала 3:3 Динамо Махачкала - Динамо Москва 0:1 Ростов - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Динамо Москва 2:2 Динамо Махачкала - Спартак Москва 1:1 Ахмат - Динамо Махачкала 2:2 Крылья Советов - Динамо Махачкала 0:1 Спартак Москва - Динамо Махачкала 0:1 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Ахмат 1:0 Динамо Москва - Динамо Махачкала 2:1 Локомотив Москва - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Пари НН 0:1
Результаты матчей
Сочи
Динамо Махачкала
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:5
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:5
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
5
1 раз 33%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Сочи
Динамо Махачкала
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
15
12
12
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|0
|2
|14 - 5
|15
|2.
|7
|4
|0
|3
|18 - 15
|11
|3.
|6
|2
|0
|4
|8 - 8
|8
|4.
|6
|1
|0
|5
|8 - 22
|2
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|19 - 7
|20
|2.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 7
|14
|3.
|6
|2
|0
|4
|5 - 16
|5
|4.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 10
|3
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|8 - 2
|15
|2.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|4 - 7
|9
|3.
|7
|3
|0
|4
|9 - 9
|9
|4.
|6
|1
|0
|5
|5 - 11
|4
Группа D
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|0
|2
|7 - 3
|6
|2.
|4
|2
|0
|2
|10 - 7
|6
|3.
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|4
|4.
|3
|1
|0
|2
|6 - 12
|2
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|4 - 7
|5
|4.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|8
|2.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
Группа D
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|3
|2
|0
|1
|8 - 8
|5
|3.
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|4
|4.
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|12 - 6
|11
|2.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|7
|3.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|2.
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|4
|3.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|4.
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
Группа D
- — Выход в плей-офф
- — Выход в Путь регионов
|Локомотив Москва
|Сулейманов Тимур
|6 (1)
|Локомотив Москва
|Пиняев Сергей
|5 (1)
|Динамо Москва
|Маухуб Эль-Мехди
|5
|Ахмат
|Агаларов Гамид
|5
|Амкал
|Костюков Степан
|4
|Спартак Москва
|Станкович Деян
|4
|ЦСКА Москва
|Бистрович Кристиян
|3
|Локомотив Москва
|Тикнизян Наир
|3
|Акрон
|Хубулов Владимир
|3
|Спартак Москва
|Литвинов Руслан
|3
Прогнозы на матч Сочи - Динамо Махачкала
Исход игры
Сочи
58.5% (31)
Ничья
24.5% (13)
Динамо Махачкала
17% (9)
Тотал 2.5
Больше
44% (22)
Меньше
56% (28)
Обе команды забьют
Да
66% (33)
Нет
34% (17)
Популярный счёт
2:1 Сочи
30.2% (16)
1:1 Ничья
20.8% (11)
1:0 Сочи
17% (9)
2:0 Сочи
9.4% (5)
1:2 Динамо Махачкала
9.4% (5)
0:1 Динамо Махачкала
5.7% (3)
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