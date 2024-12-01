  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Стадион: .
Мосс
3:2
Конец матча
Конгсвингер
0'
1:0
7' Гол в свои ворота
Jesper Grundt
20' Желтая карточка
Alexander Haapnes
2:0
46' Гол
Sebastian Pedersen II
2:1
52' Пенальти
Lucas Ravn-Haren
3:1
56' Гол в свои ворота
Холме Фредрик
3:2
65' Гол
Lucas Ravn-Haren
87' Желтая карточка
Нильссон Джоэл
90'+7

Ход матча

7'
Jesper Grundt
1:0
20'
Alexander Haapnes
 
46'
Sebastian Pedersen II
(Alexander Haapnes)
2:0
52'
2:1
Lucas Ravn-Haren
56'
Холме Фредрик
3:1
60'
 
Mathias Berg Gjerstroem
Harald Holter
65'
3:2
Lucas Ravn-Haren
(Jesper Grundt)
72'
Менди Лоран
Haakon Vold Krohg
 
75'
 
Капскармо Оскар
Adem Gueven
83'
Benarfa
Sebastian Pedersen II
 
87'
 
Нильссон Джоэл
87'
 
Арлиг Вильхельм
Jesper Grundt
87'
 
Emil Adrendrup Nielsen
Нильссон Джоэл

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 9 Удары в створ 15
  • 4 Угловые 3
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 38 Владение мячом, % 62
1
Ранмарк-Эриксен
Матиас
13
Marius
Cassidy
31
Kristoffer
Harrison
5
Ilir
Kukleci
18
Элми
Саадик
Файсал
6
Alexander
Haapnes
11
Thomas
Klemetsen
Jakobsen
16
Haakon
Vold
Krohg
23
Александерссон
Ноа
9
Sebastian
Pedersen
II
10
Bo
Aasulv
Hegland
41
Anders
Klemensson
22
Ludvig
Langrekken
10
Герсон
Ларс
5
Холме
Фредрик
2
Нильссон
Джоэл
6
Harald
Holter
14
Lucas
Ravn-Haren
20
Jesper
Grundt
27
Andreas
Dybevik
11
Уильямс
Ноа
9
Adem
Gueven
Мосс
4-1-4-1
Конгсвингер
4-1-4-1

История личных встреч

Мосс
Конгсвингер

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

14 матчей

28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
2 победы 8 ничьих 4 победы

История матчей

ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
1:2
ПД
0:1
ТМК
0:1
ВД
5:1
ВД
0:4
К
1:2
А
1:0
А
2:3
ТМС
0:0
А
0:3
А
1:1
А
1:3

Голы

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

0.86
1

Среднее время на гол

105
90

Всего голов

7
14

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

13
21

Голов в среднем за матч

0.93
1.5

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

96
60

Бомбардиры внутри турнира

Мосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sebastian Pedersen II 12 0.39
Thomas Klemetsen Jakobsen 10 (3) 0.32
Bo Aasulv Hegland 8 0.26
Ian Hoffmann 4 0.13
Александерссон Ноа 4 0.13
Benarfa 3 0.1
Eythor Martin Bjoergolfsson 3 0.1
Marius Andresen2 2 0.06
Blerton Isufi 2 0.06
Странде Кристиан 2 0.06
Alexander Haapnes 1 0.03
Kristoffer Harrison 1 0.03
Ilir Kukleci 1 0.03
Элми Саадик Файсал 0 0
Aksel Baran Potur 0 0
Oliver Kjeilen Stavdal 0 0
Конгсвингер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Ravn-Haren 13 (1) 0.39
Jesper Grundt 8 0.24
Уильямс Ноа 6 0.18
Adem Gueven 5 0.15
Нильссон Джоэл 4 0.12
Моберг Вегар 4 (1) 0.12
Harald Holter 4 0.12
Капскармо Оскар 3 0.09
Eric Taylor 2 0.06
Ludvig Langrekken 1 0.03
Emil Adrendrup Nielsen 1 0.03
Daniel Lysgaard 1 0.03
Albert Leer Sandstad 1 0.03
Andreas Dybevik 0 0
Холме Фредрик 0 0

Карточки

Мосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Странде Кристиан 6 0
Ian Hoffmann 5 0
Alexander Haapnes 5 0
Элми Саадик Файсал 4 0
Marius Andresen2 4 0
Aksel Baran Potur 4 0
Александерссон Ноа 3 0
Benarfa 3 0
Kristoffer Harrison 3 0
Bo Aasulv Hegland 3 0
Thomas Myhre 2 0
Ранмарк-Эриксен Матиас 2 0
Sebastian Pedersen II 2 0
Менди Лоран 2 0
Ilir Kukleci 2 0
Хуссейн Адан Абадала 2 0
Thomas Klemetsen Jakobsen 2 0
Бьоркстрем Тим 1 0
Joao Barros 1 0
Haakon Vold Krohg 1 0
Eythor Martin Bjoergolfsson 1 0
Конгсвингер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Harald Holter 6 2
Ludvig Langrekken 7 0
Eric Taylor 7 0
Холме Фредрик 5 1
Andreas Dybevik 5 0
Нильссон Джоэл 4 0
Emil Adrendrup Nielsen 4 0
Lucas Ravn-Haren 3 0
Торкельссон Роберт-Орри 3 0
Мбоу Мапенда 3 0
Герсон Ларс 1 0
Моберг Вегар 1 0
Adem Gueven 1 0
Стрёмберг Август 1 0
Daniel Lysgaard 1 0
Капскармо Оскар 1 0
Jesper Grundt 1 0
Арлиг Вильхельм 1 0
Marius Trengereid 1 0

Результаты матчей

Мосс
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
19% (3)
25% (4)
Конгсвингер
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

5
15
Мосс
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Конгсвингер
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

20
14

Упущенные победы

18
22
Мосс
73.1%
26.9%
19 побед 7 поражений
Первый тайм
55% (17)
26% (8)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
26% (8)
32% (10)
Конгсвингер
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (12)
36% (12)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
45% (15)
27% (9)

Сухие победы

11
5

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

30
18

Упущенные победы

23
37

Голы по времени матча

Забито

34
33
14 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 12
16 Не забивали 18
3
9%
5
15%
1-15
4
12%
4
12%
16-30
7
21%
7
21%
31-45
3
9%
6
18%
46-60
5
15%
8
24%
61-75
12
35%
2
6%
76-90
0
0%
1
3%
91-120

Пропущено

18
23
6 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 14
4
22%
1
4%
1-15
1
6%
7
30%
16-30
1
6%
3
13%
31-45
6
33%
6
26%
46-60
4
22%
3
13%
61-75
2
11%
3
13%
76-90

Забито

20
24
6 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 6
22 Не забивали 21
3
15%
2
8%
1-15
3
15%
4
17%
16-30
0
0%
3
13%
31-45
5
25%
5
21%
46-60
4
20%
5
21%
61-75
5
25%
5
21%
76-90

Пропущено

28
28
13 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
5
18%
2
7%
1-15
4
14%
5
18%
16-30
4
14%
5
18%
31-45
6
21%
4
14%
46-60
6
21%
6
21%
61-75
3
11%
6
21%
76-90

Забито

54
57
20 В 1-м тайме 25
34 Во 2-м тайме 31
14 Забивали первыми 18
7 Не забивали 6
6
11%
7
12%
1-15
7
13%
8
14%
16-30
7
13%
10
18%
31-45
8
15%
11
19%
46-60
9
17%
13
23%
61-75
17
31%
7
12%
76-90
0
0%
1
2%
91-120

Пропущено

46
51
19 В 1-м тайме 23
27 Во 2-м тайме 28
16 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 26
9
20%
3
6%
1-15
5
11%
12
24%
16-30
5
11%
8
16%
31-45
12
26%
10
20%
46-60
10
22%
9
18%
61-75
5
11%
9
18%
76-90

Результаты последних матчей

Мосс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Люн - Мосс 1:2 Мосс - Рёуфосс 3:2 ИК Старт - Мосс 1:1 Мосс - Левангер 5:1
Мосс - Осане 1:1 Брюне - Мосс 3:0 Мосс - Санднес 6:1 Ранхейм - Мосс 1:0 Конгсвингер - Мосс 0:0 Мосс - Мьёндален 1:0 Эгерсунд - Мосс 3:2 Мосс - Согндаль 3:0 Олесунн - Мосс 1:0 Мосс - Волеренга 0:2 Стабек - Мосс 1:4 Мосс - Конгсвингер 1:0 Осане - Мосс 1:4 Мосс - Брюне 1:0 Волеренга - Мосс 5:1 Мосс - Олесунн 1:0
Конгсвингер
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Эгерсунд - Конгсвингер 1:2 Люн - Конгсвингер 1:2 ИК Старт - Конгсвингер 1:4 Конгсвингер - Согндаль 0:1
Рёуфосс - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - Стабек 1:3 Эгерсунд - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Волеренга 2:2 Мьёндален - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Олесунн 1:5 Конгсвингер - Мосс 0:0 Осане - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Санднес 1:0 Брюне - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - Люн 1:1 Ранхейм - Конгсвингер 2:2 Конгсвингер - Левангер 3:3 Мосс - Конгсвингер 1:0 Согндаль - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Осане 0:5

Результаты матчей

Мосс
Конгсвингер

Точный счет

1:0
4 раза 25%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
3:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
3
5 раз 31%
2
2 раза 13%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
5 раз 33%
3
5 раз 33%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:2
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
2
4 раза 27%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
2
8 раз 44%
1
5 раз 28%
0
3 раза 17%
4
2 раза 11%

Точный счет

1:0
7 раз 23%
1:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 15%
1:2
4 раза 12%
2:2
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
8 раз 26%
0
7 раз 23%
2
6 раз 19%
3
6 раз 19%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
2
10 раз 30%
1
10 раз 30%
0
6 раз 18%
3
5 раз 15%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Мосс
Конгсвингер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
12
3
9
7
1.5
7
8
7
9
2.5
5
10
2
14
3.5
2
14
4.5
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
15
3
7
8
1.5
10
8
3
12
2.5
2
16
2
13
3.5
2
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
7
0.5
Больше Меньше
27
6
16
15
1.5
17
16
10
21
2.5
7
26
4
27
3.5
2
31
2
29
4.5
1
30
5.5

Топ бомбардиров
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 19 (10)
Стабек Bassekou Diabate 16 (2)
Левангер Sanel Bojadzic 16 (2)
Конгсвингер Lucas Ravn-Haren 13 (12)
Волеренга Jones El-Abdellaoui 13 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Ранхейм Erik Toenne 1 9
Конгсвингер Harald Holter 2 6
Брюне Andreas Dybevik 9
Брюне Christian Landu Landu 8
Рёуфосс Форс Виктор 8
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 20'
      Alexander Haapnes получил желтую карточку от судьи
    • 7'
      Г О О О О Л - Jesper Grundt уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Мосс 3:2 Конгсвингер онлайн

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