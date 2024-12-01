Стадион: Melloes Stadion.
3:2
Конец матча
0'
1:0
7' Гол в свои воротаJesper Grundt
20' Желтая карточкаAlexander Haapnes
2:0
46' ГолSebastian Pedersen II
2:1
52' ПенальтиLucas Ravn-Haren
3:1
56' Гол в свои воротаХолме Фредрик
3:2
65' ГолLucas Ravn-Haren
87' Желтая карточкаНильссон Джоэл
90'+7
Ход матча
7'
1:0
46'
52'
2:1
56'
3:1
65'
87'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
9 Удары в створ 15
-
4 Угловые 3
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
38 Владение мячом, % 62
10
Герсон
Ларс
11
Уильямс
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
17 Менди ЛоранПолузащитник
-
-
-
-
24 Joao Barros
-
-
-
49 Benarfa
-
Главный тренер: Томас Мюре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
10 Герсон ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уильямс НоаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Йохан Веннберг
История личных встреч
Мосс
Конгсвингер
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
14 матчей
28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
14.3%
57.1%
28.6%
2 победы 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
0.86
1
Среднее время на гол
105
90
Всего голов
7
14
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
13
21
Голов в среднем за матч
0.93
1.5
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
96
60
Бомбардиры внутри турнира
Мосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sebastian Pedersen II
|12
|0.39
|Thomas Klemetsen Jakobsen
|10 (3)
|0.32
|Bo Aasulv Hegland
|8
|0.26
|Ian Hoffmann
|4
|0.13
|Александерссон Ноа
|4
|0.13
|Benarfa
|3
|0.1
|Eythor Martin Bjoergolfsson
|3
|0.1
|Marius Andresen2
|2
|0.06
|Blerton Isufi
|2
|0.06
|Странде Кристиан
|2
|0.06
|Alexander Haapnes
|1
|0.03
|Kristoffer Harrison
|1
|0.03
|Ilir Kukleci
|1
|0.03
|Элми Саадик Файсал
|0
|0
|Aksel Baran Potur
|0
|0
|Oliver Kjeilen Stavdal
|0
|0
Конгсвингер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Ravn-Haren
|13 (1)
|0.39
|Jesper Grundt
|8
|0.24
|Уильямс Ноа
|6
|0.18
|Adem Gueven
|5
|0.15
|Нильссон Джоэл
|4
|0.12
|Моберг Вегар
|4 (1)
|0.12
|Harald Holter
|4
|0.12
|Капскармо Оскар
|3
|0.09
|Eric Taylor
|2
|0.06
|Ludvig Langrekken
|1
|0.03
|Emil Adrendrup Nielsen
|1
|0.03
|Daniel Lysgaard
|1
|0.03
|Albert Leer Sandstad
|1
|0.03
|Andreas Dybevik
|0
|0
|Холме Фредрик
|0
|0
Карточки
Мосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Странде Кристиан
|6
|0
|Ian Hoffmann
|5
|0
|Alexander Haapnes
|5
|0
|Элми Саадик Файсал
|4
|0
|Marius Andresen2
|4
|0
|Aksel Baran Potur
|4
|0
|Александерссон Ноа
|3
|0
|Benarfa
|3
|0
|Kristoffer Harrison
|3
|0
|Bo Aasulv Hegland
|3
|0
|Thomas Myhre
|2
|0
|Ранмарк-Эриксен Матиас
|2
|0
|Sebastian Pedersen II
|2
|0
|Менди Лоран
|2
|0
|Ilir Kukleci
|2
|0
|Хуссейн Адан Абадала
|2
|0
|Thomas Klemetsen Jakobsen
|2
|0
|Бьоркстрем Тим
|1
|0
|Joao Barros
|1
|0
|Haakon Vold Krohg
|1
|0
|Eythor Martin Bjoergolfsson
|1
|0
Конгсвингер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Harald Holter
|6
|2
|Ludvig Langrekken
|7
|0
|Eric Taylor
|7
|0
|Холме Фредрик
|5
|1
|Andreas Dybevik
|5
|0
|Нильссон Джоэл
|4
|0
|Emil Adrendrup Nielsen
|4
|0
|Lucas Ravn-Haren
|3
|0
|Торкельссон Роберт-Орри
|3
|0
|Мбоу Мапенда
|3
|0
|Герсон Ларс
|1
|0
|Моберг Вегар
|1
|0
|Adem Gueven
|1
|0
|Стрёмберг Август
|1
|0
|Daniel Lysgaard
|1
|0
|Капскармо Оскар
|1
|0
|Jesper Grundt
|1
|0
|Арлиг Вильхельм
|1
|0
|Marius Trengereid
|1
|0
Результаты матчей
Мосс
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
19% (3)
25% (4)
Конгсвингер
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
5
15
Мосс
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Конгсвингер
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
20
14
Упущенные победы
18
22
Мосс
73.1%
26.9%
19 побед 7 поражений
Первый тайм
55% (17)
26% (8)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
26% (8)
32% (10)
Конгсвингер
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (12)
36% (12)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
45% (15)
27% (9)
Сухие победы
11
5
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
30
18
Упущенные победы
23
37
Голы по времени матча
Забито
34
33
14 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 12
16 Не забивали 18
3
9%
5
15%
1-15
4
12%
4
12%
16-30
7
21%
7
21%
31-45
3
9%
6
18%
46-60
5
15%
8
24%
61-75
12
35%
2
6%
76-90
0
0%
1
3%
91-120
Пропущено
18
23
6 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 14
4
22%
1
4%
1-15
1
6%
7
30%
16-30
1
6%
3
13%
31-45
6
33%
6
26%
46-60
4
22%
3
13%
61-75
2
11%
3
13%
76-90
Забито
20
24
6 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 6
22 Не забивали 21
3
15%
2
8%
1-15
3
15%
4
17%
16-30
0
0%
3
13%
31-45
5
25%
5
21%
46-60
4
20%
5
21%
61-75
5
25%
5
21%
76-90
Пропущено
28
28
13 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
5
18%
2
7%
1-15
4
14%
5
18%
16-30
4
14%
5
18%
31-45
6
21%
4
14%
46-60
6
21%
6
21%
61-75
3
11%
6
21%
76-90
Забито
54
57
20 В 1-м тайме 25
34 Во 2-м тайме 31
14 Забивали первыми 18
7 Не забивали 6
6
11%
7
12%
1-15
7
13%
8
14%
16-30
7
13%
10
18%
31-45
8
15%
11
19%
46-60
9
17%
13
23%
61-75
17
31%
7
12%
76-90
0
0%
1
2%
91-120
Пропущено
46
51
19 В 1-м тайме 23
27 Во 2-м тайме 28
16 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 26
9
20%
3
6%
1-15
5
11%
12
24%
16-30
5
11%
8
16%
31-45
12
26%
10
20%
46-60
10
22%
9
18%
61-75
5
11%
9
18%
76-90
Результаты последних матчей
Мосс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Люн - Мосс 1:2 Мосс - Рёуфосс 3:2 ИК Старт - Мосс 1:1 Мосс - Левангер 5:1
Мосс - Осане 1:1 Брюне - Мосс 3:0 Мосс - Санднес 6:1 Ранхейм - Мосс 1:0 Конгсвингер - Мосс 0:0 Мосс - Мьёндален 1:0 Эгерсунд - Мосс 3:2 Мосс - Согндаль 3:0 Олесунн - Мосс 1:0 Мосс - Волеренга 0:2 Стабек - Мосс 1:4 Мосс - Конгсвингер 1:0 Осане - Мосс 1:4 Мосс - Брюне 1:0 Волеренга - Мосс 5:1 Мосс - Олесунн 1:0
Конгсвингер
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Эгерсунд - Конгсвингер 1:2 Люн - Конгсвингер 1:2 ИК Старт - Конгсвингер 1:4 Конгсвингер - Согндаль 0:1
Рёуфосс - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - Стабек 1:3 Эгерсунд - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Волеренга 2:2 Мьёндален - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Олесунн 1:5 Конгсвингер - Мосс 0:0 Осане - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Санднес 1:0 Брюне - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - Люн 1:1 Ранхейм - Конгсвингер 2:2 Конгсвингер - Левангер 3:3 Мосс - Конгсвингер 1:0 Согндаль - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Осане 0:5
Результаты матчей
Мосс
Конгсвингер
Точный счет
1:0
4 раза 25%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
3:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
3
5 раз 31%
2
2 раза 13%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
5 раз 33%
3
5 раз 33%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:2
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
2
4 раза 27%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
2
8 раз 44%
1
5 раз 28%
0
3 раза 17%
4
2 раза 11%
Точный счет
1:0
7 раз 23%
1:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 15%
1:2
4 раза 12%
2:2
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
8 раз 26%
0
7 раз 23%
2
6 раз 19%
3
6 раз 19%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
2
10 раз 30%
1
10 раз 30%
0
6 раз 18%
3
5 раз 15%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Мосс
Конгсвингер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
123
97
78
79
510
214
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
153
78
108
312
216
213
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
247
Больше Меньше
276
1615
1716
1021
726
427
231
229
130
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|19 (10)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|16 (2)
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|16 (2)
|Конгсвингер
|Lucas Ravn-Haren
|13 (12)
|Волеренга
|Jones El-Abdellaoui
|13 (6)
|Ранхейм
|Erik Toenne
|1 9
|Конгсвингер
|Harald Holter
|2 6
|Брюне
|Andreas Dybevik
|9
|Брюне
|Christian Landu Landu
|8
|Рёуфосс
|Форс Виктор
|8