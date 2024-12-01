Стадион: Интер-энд-Ко Стэдиум.
0:1
Конец матча
0'
24' Желтая карточкаРейес Андрес
0:1
47' ГолРейес Андрес
67' Желтая карточкаНилис Шон
90' Желтая карточкаШлегель Родриго
90'+5
Ход матча
24'
47'
0:1
67'
70'
88'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
11
Охеда
Мартин
77
Ангуло
Иван
12
Нилис
Дилан
15
Нилис
Шон
47
Толкин
Джон
13
Ванзер
Данте
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Охеда МартинПолузащитник
-
77 Ангуло ИванПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
50 Отеро ХавьерВратарь
-
24 Смит КайлЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 ФелипеНападающий
-
27 Линн ДжекНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пареха Оскар
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Нилис ДиланЗащитник
- Защитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
- Защитник
-
47 Толкин ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ванзер ДантеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
- Защитник
-
3 Эйле НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Нгома СержНападающий
- Нападающий
-
16 Холл ДжулианНападающий
-
Главный тренер: Шварц Сандро
История личных встреч
Орландо Сити
Нью-Йорк Ред Буллз
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
81.8%
27.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
22 матча
40.9%
13.6%
45.5%
9 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
27.3%
31.8%
40.9%
6 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
40.9%
31.8%
27.3%
9 побед 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
15
Голов в среднем за матч
1.55
1.36
Среднее время на гол
58
66
Всего голов
15
15
Голов в среднем за матч
1.36
1.36
Среднее время на гол
66
66
Всего голов
32
30
Голов в среднем за матч
1.45
1.36
Тотал матчей
2.5
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
61
66
Бомбардиры внутри турнира
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торрес Факундо
|16 (2)
|0.41
|Макгуайр Данкан
|10
|0.26
|Энрике Рамиро
|9
|0.23
|Охеда Мартин
|5
|0.13
|Ангуло Иван
|5
|0.13
|Муриэль Луис
|5 (2)
|0.13
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|2
|0.05
|Линн Джек
|2
|0.05
|Лодейро Николас
|1
|0.03
|Рафаэл Дос Сантос
|1
|0.03
|Араухо Сесар
|1
|0.03
|Брекало Давид
|1
|0.03
|Шлегель Родриго
|1
|0.03
|Янссон Робин
|1
|0.03
|Вильдер Картахена
|0
|0
|Смит Кайл
|0
|0
|Фриман Алекс
|0
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морган Льюис
|13 (2)
|0.34
|Форсберг Эмиль
|10 (6)
|0.26
|Маноэль Элиас
|8 (1)
|0.21
|Ванзер Данте
|6
|0.16
|Харпер Кэмерон
|5
|0.13
|Кармона Викельман
|3
|0.08
|Толкин Джон
|2
|0.05
|Холл Джулиан
|2
|0.05
|Рейес Андрес
|2
|0.05
|Карбальо Фелипе
|2
|0.05
|Гьенгор Деннис
|2
|0.05
|Амайя Фрэнки
|1
|0.03
|Бёрк Кори
|1
|0.03
|Данкан Кайл
|1
|0.03
|Нгома Серж
|1
|0.03
|Нилис Дилан
|0
|0
|Нилис Шон
|0
|0
|Эйле Ноа
|0
|0
|Страуд Питер
|0
|0
Карточки
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Араухо Сесар
|12
|0
|Вильдер Картахена
|9
|0
|Янссон Робин
|9
|0
|Шлегель Родриго
|7
|1
|Макгуайр Данкан
|6
|0
|Энрике Рамиро
|5
|0
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|4
|0
|Ангуло Иван
|4
|0
|Торрес Факундо
|3
|0
|Фелипе
|3
|0
|Рафаэл Дос Сантос
|2
|0
|Муриэль Луис
|2
|0
|Гальесе Педро
|2
|0
|Охеда Мартин
|2
|0
|Смит Кайл
|2
|0
|Лодейро Николас
|1
|0
|Холлидей Майкл
|1
|0
|Брекало Давид
|1
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдельман Даниэль
|9
|1
|Эйле Ноа
|7
|1
|Нилис Шон
|5
|2
|Рейес Андрес
|4
|1
|Нилис Дилан
|3
|1
|Данкан Кайл
|4
|0
|Амайя Фрэнки
|4
|0
|Карбальо Фелипе
|3
|0
|Харпер Кэмерон
|3
|0
|Толкин Джон
|3
|0
|Форсберг Эмиль
|2
|0
|Карлос Мигел Коронел
|2
|0
|Ванзер Данте
|2
|0
|Бёрк Кори
|2
|0
|Кармона Викельман
|2
|0
|Нгома Серж
|2
|0
|Страуд Питер
|2
|0
|Донкор Рональд
|2
|0
|Sandro Schwarz
|1
|0
|Мира Райан
|1
|0
|Маноэль Элиас
|1
|0
Результаты матчей
Орландо Сити
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (8)
33% (7)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
38% (8)
24% (5)
Нью-Йорк Ред Буллз
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
6
13
Орландо Сити
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Нью-Йорк Ред Буллз
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (8)
45% (9)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
30% (6)
40% (8)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
19
10
Упущенные победы
24
29
Орландо Сити
53.1%
46.9%
17 побед 15 поражений
Первый тайм
41% (16)
31% (12)
28% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (12)
36% (14)
33% (13)
Нью-Йорк Ред Буллз
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
34% (13)
39% (15)
26% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (8)
37% (14)
42% (16)
Сухие победы
12
4
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
23
14
Упущенные победы
30
42
Голы по времени матча
Забито
31
29
16 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 8
24 Не забивали 22
4
13%
0
0%
1-15
5
16%
7
24%
16-30
7
23%
5
17%
31-45
4
13%
7
24%
46-60
5
16%
3
10%
61-75
6
19%
7
24%
76-90
Пропущено
21
26
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
3
14%
7
27%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
3
14%
2
8%
31-45
3
14%
3
12%
46-60
3
14%
10
38%
61-75
7
33%
4
15%
76-90
Забито
29
32
9 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 21
5 Забивали первыми 9
26 Не забивали 23
2
7%
3
9%
1-15
6
21%
5
16%
16-30
1
3%
3
9%
31-45
5
17%
6
19%
46-60
5
17%
5
16%
61-75
10
34%
10
31%
76-90
Пропущено
34
26
19 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 13
8
24%
8
31%
1-15
4
12%
2
8%
16-30
7
21%
3
12%
31-45
3
9%
3
12%
46-60
6
18%
4
15%
61-75
6
18%
6
23%
76-90
Забито
60
61
25 В 1-м тайме 23
35 Во 2-м тайме 38
17 Забивали первыми 17
11 Не забивали 7
6
10%
3
5%
1-15
11
18%
12
20%
16-30
8
13%
8
13%
31-45
9
15%
13
21%
46-60
10
17%
8
13%
61-75
16
27%
17
28%
76-90
Пропущено
55
52
27 В 1-м тайме 22
28 Во 2-м тайме 30
19 Пропускали первыми 17
28 Не пропускали 26
11
20%
15
29%
1-15
6
11%
2
4%
16-30
10
18%
5
10%
31-45
6
11%
6
12%
46-60
9
16%
14
27%
61-75
13
24%
10
19%
76-90
Результаты последних матчей
Орландо Сити
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Орландо Сити - Атланта Юнайтед 1:0 Орландо Сити - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Орландо Сити 0:0 Орландо Сити - Шарлотт 2:0
Орландо Сити - Атланта Юнайтед 1:2 Цинциннати - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Даллас - Орландо Сити 1:3 Коламбус Крю - Орландо Сити 4:3 Орландо Сити - Шарлотт 2:0 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Орландо Сити - Нэшвилл 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Орландо Сити 3:0 Орландо Сити - Крус Асуль 0:0 Орландо Сити - Атлетико Сан-Луис 1:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 4:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Нэшвилл - Орландо Сити 0:3 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 5:0
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Крю 2:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Крю 2:3
Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:5 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:2 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:2 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Пачука - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:2 Колорадо Рэпидс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0
Результаты матчей
Орландо Сити
Нью-Йорк Ред Буллз
Точный счет
1:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
2:2
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 33%
0
5 раз 24%
2
5 раз 24%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
2
6 раз 33%
1
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
2 раза 11%
Точный счет
1:3
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
1:4
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
Точное количество голов
3
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
1
2 раза 11%
1
8 раз 40%
2
6 раз 30%
0
4 раза 20%
4
2 раза 10%
Точный счет
1:1
4 раза 10%
1:3
4 раза 10%
2:0
4 раза 10%
0:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:3
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
1:0
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
4:2
2 раза 5%
5:0
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:2
6 раз 16%
1:1
5 раз 13%
0:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:1
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
1:4
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
1:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
10 раз 26%
1
9 раз 23%
2
9 раз 23%
3
9 раз 23%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
2
12 раз 32%
1
12 раз 32%
0
7 раз 18%
4
4 раза 11%
3
3 раза 8%
Тоталы голов в матче
Орландо Сити
Нью-Йорк Ред Буллз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
165
Больше Меньше
153
912
117
417
513
219
216
120
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
164
117
812
711
218
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2910
Больше Меньше
317
2019
1919
1128
731
237
434
138
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|23 (7)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|21 (12)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|21 (11)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|21 (9)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Пек Габриэл
|19 (18)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 14
|Торонто
|Бернардески Федерико
|3 10
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 13
|Хьюстон Динамо
|Эскобар Франко
|1 11
|Орландо Сити
|Араухо Сесар
|12