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  4. МЛС 2024
Стадион: .
Орландо Сити
0:1
Конец матча
Нью-Йорк Ред Буллз
0'
24' Желтая карточка
Рейес Андрес
0:1
47' Гол
Рейес Андрес
67' Желтая карточка
Нилис Шон
90' Желтая карточка
Шлегель Родриго
90'+5
1
Гальесе
Педро
17
Тоурхалльссон
Дагюр
Дан
15
Шлегель
Родриго
6
Янссон
Робин
3
Сантос
Рафаэл
II
5
Араухо
Сесар
16
Вильдер
Картахена
10
Торрес
Факундо
11
Охеда
Мартин
77
Ангуло
Иван
7
Энрике
Рамиро
31
Карлос
Мигел
Коронел
12
Нилис
Дилан
4
Рейес
Андрес
15
Нилис
Шон
17
Харпер
Кэмерон
47
Толкин
Джон
75
Эдельман
Даниэль
5
Страуд
Питер
10
Форсберг
Эмиль
13
Ванзер
Данте
9
Морган
Льюис
Орландо Сити
4-2-3-1
Нью-Йорк Ред Буллз
3-4-1-2

История личных встреч

Орландо Сити
Нью-Йорк Ред Буллз

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

81.8%
27.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

22 матча

40.9%
13.6%
45.5%
9 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

27.3%
31.8%
40.9%
6 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

40.9%
31.8%
27.3%
9 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

М
1:0
М
1:1
М
0:3
М
1:0
М
0:1
ОК
5:1
М
0:3
М
1:2
М
2:1
М
1:1
М
3:1
М
0:1
М
0:1
М
1:0
М
4:3
М
3:1
М
1:0
М
2:0
М
1:1
М
3:2
М
2:5
М
0:2

Голы

Всего голов

17
15

Голов в среднем за матч

1.55
1.36

Среднее время на гол

58
66

Всего голов

15
15

Голов в среднем за матч

1.36
1.36

Среднее время на гол

66
66

Всего голов

32
30

Голов в среднем за матч

1.45
1.36

Тотал матчей

2.5
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

61
66

Бомбардиры внутри турнира

Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Факундо 16 (2) 0.41
Макгуайр Данкан 10 0.26
Энрике Рамиро 9 0.23
Охеда Мартин 5 0.13
Ангуло Иван 5 0.13
Муриэль Луис 5 (2) 0.13
Тоурхалльссон Дагюр Дан 2 0.05
Линн Джек 2 0.05
Лодейро Николас 1 0.03
Рафаэл Дос Сантос 1 0.03
Араухо Сесар 1 0.03
Брекало Давид 1 0.03
Шлегель Родриго 1 0.03
Янссон Робин 1 0.03
Вильдер Картахена 0 0
Смит Кайл 0 0
Фриман Алекс 0 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морган Льюис 13 (2) 0.34
Форсберг Эмиль 10 (6) 0.26
Маноэль Элиас 8 (1) 0.21
Ванзер Данте 6 0.16
Харпер Кэмерон 5 0.13
Кармона Викельман 3 0.08
Толкин Джон 2 0.05
Холл Джулиан 2 0.05
Рейес Андрес 2 0.05
Карбальо Фелипе 2 0.05
Гьенгор Деннис 2 0.05
Амайя Фрэнки 1 0.03
Бёрк Кори 1 0.03
Данкан Кайл 1 0.03
Нгома Серж 1 0.03
Нилис Дилан 0 0
Нилис Шон 0 0
Эйле Ноа 0 0
Страуд Питер 0 0

Карточки

Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Араухо Сесар 12 0
Вильдер Картахена 9 0
Янссон Робин 9 0
Шлегель Родриго 7 1
Макгуайр Данкан 6 0
Энрике Рамиро 5 0
Тоурхалльссон Дагюр Дан 4 0
Ангуло Иван 4 0
Торрес Факундо 3 0
Фелипе 3 0
Рафаэл Дос Сантос 2 0
Муриэль Луис 2 0
Гальесе Педро 2 0
Охеда Мартин 2 0
Смит Кайл 2 0
Лодейро Николас 1 0
Холлидей Майкл 1 0
Брекало Давид 1 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдельман Даниэль 9 1
Эйле Ноа 7 1
Нилис Шон 5 2
Рейес Андрес 4 1
Нилис Дилан 3 1
Данкан Кайл 4 0
Амайя Фрэнки 4 0
Карбальо Фелипе 3 0
Харпер Кэмерон 3 0
Толкин Джон 3 0
Форсберг Эмиль 2 0
Карлос Мигел Коронел 2 0
Ванзер Данте 2 0
Бёрк Кори 2 0
Кармона Викельман 2 0
Нгома Серж 2 0
Страуд Питер 2 0
Донкор Рональд 2 0
Sandro Schwarz 1 0
Мира Райан 1 0
Маноэль Элиас 1 0

Результаты матчей

Орландо Сити
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (8)
33% (7)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
38% (8)
24% (5)
Нью-Йорк Ред Буллз
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

6
13
Орландо Сити
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Нью-Йорк Ред Буллз
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (8)
45% (9)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
30% (6)
40% (8)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

19
10

Упущенные победы

24
29
Орландо Сити
53.1%
46.9%
17 побед 15 поражений
Первый тайм
41% (16)
31% (12)
28% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (12)
36% (14)
33% (13)
Нью-Йорк Ред Буллз
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
34% (13)
39% (15)
26% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (8)
37% (14)
42% (16)

Сухие победы

12
4

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

23
14

Упущенные победы

30
42

Голы по времени матча

Забито

31
29
16 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 8
24 Не забивали 22
4
13%
0
0%
1-15
5
16%
7
24%
16-30
7
23%
5
17%
31-45
4
13%
7
24%
46-60
5
16%
3
10%
61-75
6
19%
7
24%
76-90

Пропущено

21
26
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
3
14%
7
27%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
3
14%
2
8%
31-45
3
14%
3
12%
46-60
3
14%
10
38%
61-75
7
33%
4
15%
76-90

Забито

29
32
9 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 21
5 Забивали первыми 9
26 Не забивали 23
2
7%
3
9%
1-15
6
21%
5
16%
16-30
1
3%
3
9%
31-45
5
17%
6
19%
46-60
5
17%
5
16%
61-75
10
34%
10
31%
76-90

Пропущено

34
26
19 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 13
8
24%
8
31%
1-15
4
12%
2
8%
16-30
7
21%
3
12%
31-45
3
9%
3
12%
46-60
6
18%
4
15%
61-75
6
18%
6
23%
76-90

Забито

60
61
25 В 1-м тайме 23
35 Во 2-м тайме 38
17 Забивали первыми 17
11 Не забивали 7
6
10%
3
5%
1-15
11
18%
12
20%
16-30
8
13%
8
13%
31-45
9
15%
13
21%
46-60
10
17%
8
13%
61-75
16
27%
17
28%
76-90

Пропущено

55
52
27 В 1-м тайме 22
28 Во 2-м тайме 30
19 Пропускали первыми 17
28 Не пропускали 26
11
20%
15
29%
1-15
6
11%
2
4%
16-30
10
18%
5
10%
31-45
6
11%
6
12%
46-60
9
16%
14
27%
61-75
13
24%
10
19%
76-90

Результаты последних матчей

Орландо Сити
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Орландо Сити - Атланта Юнайтед 1:0 Орландо Сити - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Орландо Сити 0:0 Орландо Сити - Шарлотт 2:0
Орландо Сити - Атланта Юнайтед 1:2 Цинциннати - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Даллас - Орландо Сити 1:3 Коламбус Крю - Орландо Сити 4:3 Орландо Сити - Шарлотт 2:0 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Орландо Сити - Нэшвилл 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Орландо Сити 3:0 Орландо Сити - Крус Асуль 0:0 Орландо Сити - Атлетико Сан-Луис 1:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 4:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Нэшвилл - Орландо Сити 0:3 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 5:0
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Крю 2:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Крю 2:3
Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:5 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:2 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:2 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Пачука - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:2 Колорадо Рэпидс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0

Результаты матчей

Орландо Сити
Нью-Йорк Ред Буллз

Точный счет

1:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
2:2
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 33%
0
5 раз 24%
2
5 раз 24%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
2
6 раз 33%
1
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
2 раза 11%

Точный счет

1:3
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
1:4
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%

Точное количество голов

3
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
1
2 раза 11%
1
8 раз 40%
2
6 раз 30%
0
4 раза 20%
4
2 раза 10%

Точный счет

1:1
4 раза 10%
1:3
4 раза 10%
2:0
4 раза 10%
0:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:3
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
1:0
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
4:2
2 раза 5%
5:0
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:2
6 раз 16%
1:1
5 раз 13%
0:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:1
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
1:4
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
1:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
10 раз 26%
1
9 раз 23%
2
9 раз 23%
3
9 раз 23%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
2
12 раз 32%
1
12 раз 32%
0
7 раз 18%
4
4 раза 11%
3
3 раза 8%

Тоталы голов в матче

Орландо Сити
Нью-Йорк Ред Буллз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
5
0.5
Больше Меньше
15
3
9
12
1.5
11
7
4
17
2.5
5
13
2
19
3.5
2
16
1
20
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
16
4
11
7
1.5
8
12
7
11
2.5
2
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
10
0.5
Больше Меньше
31
7
20
19
1.5
19
19
11
28
2.5
7
31
2
37
3.5
4
34
1
38
4.5
1/8 финала
2 Орландо Сити
1 Шарлотт
1 Интер Майами
2 Атланта Юнайтед
1 Цинциннати
2 Нью-Йорк Сити
Коламбус Крю
2 Нью-Йорк Ред Буллз
2 Лос-Анджелес Гэлакси
Колорадо Рэпидс
Реал Солт-Лейк
2 Миннесота Юнайтед
2 Лос-Анджелес
1 Ванкувер Уайткэпс
2 Сиэтл Саундерс
Хьюстон Динамо
1/4 финала
1 Орландо Сити
0 Атланта Юнайтед
0 Нью-Йорк Сити
2 Нью-Йорк Ред Буллз
6 Лос-Анджелес Гэлакси
2 Миннесота Юнайтед
1 Лос-Анджелес
2 Сиэтл Саундерс
1/2 финала
0 Орландо Сити
1 Нью-Йорк Ред Буллз
Лос-Анджелес Гэлакси
Сиэтл Саундерс
Финал
?
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Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 23 (7)
Интер Майами Месси Лионель 21 (12)
Лос-Анджелес Буанга Денис 21 (11)
Интер Майами Суарес Луис 21 (9)
Лос-Анджелес Гэлакси Пек Габриэл 19 (18)
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Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 14
Торонто Бернардески Федерико 3 10
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 13
Хьюстон Динамо Эскобар Франко 1 11
Орландо Сити Араухо Сесар 12
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 24'
      Рейес Андрес получил желтую карточку от судьи
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