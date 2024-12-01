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  4. МЛС 2024
Стадион: .
Лос-Анджелес Гэлакси
0:0
Второй тайм: 66'
Сиэтл Саундерс
0'
55' Желтая карточка
Де Ла Вега Педро
61' Желтая карточка
Ролдан Кристиан

Ход матча

46'
Дельгадо Марко
Ройс Марко
 
55'
 
Де Ла Вега Педро
61'
 
Ролдан Кристиан
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лос-Анджелес Гэлакси
Ничья
Сиэтл Саундерс
3.20
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3.80
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4.10
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Все Коэффициенты
77
Маккарти
Джон
2
Яманэ
Мики
25
Гарсес
Карлос
4
Йосида
Мая
14
Нельсон
Джон
18
Ройс
Марко
20
Серрильо
Эдвин
10
Пуч
Рикард
11
Пек
Габриэл
9
Йовелич
Деян
28
Пэйнтсил
Джозеф
24
Фрай
Стефан
16
Рольдан
Александер
4
Натан
Рафаэл
25
Раген
Джексон
5
Толо
Нуху
18
Варгас
Обед
7
Ролдан
Кристиан
10
Де
Ла
Вега
Педро
11
Руснак
Альберт
93
Georgi
Minoungou
13
Моррис
Джордан
Лос-Анджелес Гэлакси
4-3-3
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1

История личных встреч

Лос-Анджелес Гэлакси
Сиэтл Саундерс

24 матча

70.8%
29.2%
3.5527136788005E-15%
17 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

70.8%
45.8%
17 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.2%
41.7%
4.1%
13 побед 10 ничьих 0 побед

25 матчей

28%
72%
0 побед 7 ничьих 18 побед

Первый тайм

32%
68%
0 побед 8 ничьих 13 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 10 ничьих 16 побед

49 матчей

34.7%
28.6%
36.7%
17 побед 14 ничьих 18 побед

Первый тайм

34.7%
38.8%
26.5%
17 побед 19 ничьих 13 побед

Второй тайм

26.5%
40.8%
32.7%
13 побед 20 ничьих 16 побед

История матчей

КЛ
3:1
М
0:0
М
1:0
М
2:1
ОК
3:1
М
1:2
М
3:3
М
3:2
М
1:1
М
1:2
М
3:0
М
1:1
М
1:3
М
4:3
М
2:2
М
3:0
М
5:0
М
1:1
М
0:0
М
0:3
М
2:4
М
1:1
ОК
4:2
М
0:1
М
3:2
М
1:1
М
3:1
М
1:0
М
2:1
М
1:0
М
2:0
М
2:2
М
0:3
М
1:1
М
1:1
М
4:0
М
2:1
М
3:0
М
1:0
М
4:0
М
2:0
М
0:0
М
0:1
М
2:1
М
0:1
М
3:1
М
0:4
М
0:2
М
1:1

Голы

Всего голов

43
27

Голов в среднем за матч

1.72
1.13

Среднее время на гол

52
80

Всего голов

41
31

Голов в среднем за матч

1.71
1.24

Среднее время на гол

52
72

Всего голов

84
58

Голов в среднем за матч

1.71
1.18

Тотал матчей

2.5
46
Больше 94%
Меньше 6%
3
39
Больше 80%
Меньше 20%
10
28
Больше 57%
Меньше 43%
21
17
Больше 35%
Меньше 65%
32
7
Больше 14%
Меньше 86%
42
4
Больше 8%
Меньше 92%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
48

Среднее время на гол

52
76

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пек Габриэл 19 (1) 0.5
Йовелич Деян 19 0.5
Пуч Рикард 17 (1) 0.45
Пэйнтсил Джозеф 13 (1) 0.34
Фагундес Диего 4 0.11
Берри Мигель 2 0.05
Йосида Мая 2 0.05
Дельгадо Марко 1 0.03
Ройс Марко 1 0.03
Ауде Хулиан 1 0.03
Нельсон Джон 1 0.03
Куэвас Маурисио 1 0.03
Савалета Эрик 1 0.03
Серрильо Эдвин 1 0.03
Яманэ Мики 0 0
Бругман Гастон 0 0
Гарсес Карлос 0 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Джордан 14 0.37
Руснак Альберт 10 (3) 0.26
Руидиас Рауль 8 (4) 0.21
Ротрок Пол 5 0.13
Раген Джексон 3 0.08
Ролдан Кристиан 2 0.05
Варгас Обед 1 0.03
Чу Лео 1 0.03
Мусовски Дэниел 1 0.03
Де Ла Вега Педро 1 (1) 0.03
Гомес Еймар 1 0.03
Рольдан Александер 1 0.03
Белл Джон 1 0.03
Тевес Дилан 1 0.03
Georgi Minoungou 1 0.03
Пауло Жуан I 0 0
Толо Нуху 0 0
Атенсио Джошуа 0 0
Бейкер Коди 0 0

Карточки

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пуч Рикард 10 0
Дельгадо Марко 7 1
Пэйнтсил Джозеф 8 0
Серрильо Эдвин 8 0
Касерес Мартин 3 1
Нил Джален 4 0
Бругман Гастон 3 0
Нельсон Джон 3 0
Ауде Хулиан 3 0
Йосида Мая 2 0
Фагундес Диего 2 0
Йовелич Деян 2 0
Яманэ Мики 2 0
Савалета Эрик 0 1
Маккарти Джон 1 0
Пек Габриэл 1 0
Куэвас Маурисио 1 0
Берри Мигель 1 0
Мичович Новак 1 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Толо Нуху 10 1
Раген Джексон 6 1
Гомес Еймар 6 0
Варгас Обед 4 1
Reed Baker-Whiting 3 1
Моррис Джордан 4 0
Пауло Жуан I 4 0
Ротрок Пол 4 0
Рольдан Александер 2 1
Атенсио Джошуа 1 1
Руидиас Рауль 2 0
Руснак Альберт 2 0
Арреага Хавьер 2 0
Лейва Дэнни 2 0
Фрай Стефан 0 1
Ролдан Кристиан 1 0
Мусовски Дэниел 1 0
Де Ла Вега Педро 1 0
Тевес Дилан 1 0
Бейкер Коди 1 0
Kalani Rienzi 1 0

Результаты матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
93.8%
6.2%
15 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (11)
26% (5)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (11)
37% (7)
5% (1)
Сиэтл Саундерс
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
11% (2)
33% (6)
56% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

20
9

Упущенные победы

8
7
Лос-Анджелес Гэлакси
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Сиэтл Саундерс
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

16
5

Упущенные победы

24
24
Лос-Анджелес Гэлакси
73.3%
26.7%
22 победы 8 поражений
Первый тайм
54% (20)
30% (11)
16% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (14)
41% (15)
22% (8)
Сиэтл Саундерс
42.9%
57.1%
12 побед 16 поражений
Первый тайм
16% (6)
41% (15)
43% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (15)
32% (12)
27% (10)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

2
10

Волевые победы

36
14

Упущенные победы

32
31

Голы по времени матча

Забито

54
28
20 В 1-м тайме 10
34 Во 2-м тайме 17
15 Забивали первыми 9
18 Не забивали 22
6
11%
5
18%
1-15
4
7%
3
11%
16-30
10
19%
2
7%
31-45
14
26%
4
14%
46-60
6
11%
10
36%
61-75
14
26%
3
11%
76-90
0
0%
1
4%
91-120

Пропущено

27
24
14 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
3
11%
2
8%
1-15
4
15%
4
17%
16-30
7
26%
6
25%
31-45
5
19%
8
33%
46-60
5
19%
1
4%
61-75
3
11%
3
13%
76-90

Забито

30
24
8 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 9
23 Не забивали 24
2
7%
3
13%
1-15
2
7%
6
25%
16-30
4
13%
3
13%
31-45
6
20%
4
17%
46-60
7
23%
1
4%
61-75
9
30%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

26
15
15 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 10
3
12%
1
7%
1-15
5
19%
4
27%
16-30
7
27%
0
0%
31-45
4
15%
1
7%
46-60
3
12%
5
33%
61-75
4
15%
4
27%
76-90

Забито

84
52
28 В 1-м тайме 22
56 Во 2-м тайме 29
21 Забивали первыми 18
4 Не забивали 9
8
10%
8
15%
1-15
6
7%
9
17%
16-30
14
17%
5
10%
31-45
20
24%
8
15%
46-60
13
15%
11
21%
61-75
23
27%
10
19%
76-90
0
0%
1
2%
91-120

Пропущено

53
39
29 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 15
29 Не пропускали 23
6
11%
3
8%
1-15
9
17%
8
21%
16-30
14
26%
6
15%
31-45
9
17%
9
23%
46-60
8
15%
6
15%
61-75
7
13%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 6:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 5:0 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1
Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 4:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 4:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Чивас Гвадалахара - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 3:2 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 1:2 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 0:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 1:1
Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 0:3 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 1:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 2:0 Коламбус Крю - Сиэтл Саундерс 0:4 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:3 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Сиэтл Саундерс - Пумас-УНАМ 4:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Сиэтл Саундерс - Некакса 1:3 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 2:0

Результаты матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
Сиэтл Саундерс

Точный счет

2:1
3 раза 16%
4:2
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
1:1
4 раза 22%
2:0
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 32%
3
4 раза 21%
4
4 раза 21%
1
3 раза 16%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
2
6 раз 33%
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:1
4 раза 22%
1:3
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
5 раз 28%
3
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
4
1 раз 6%
1
6 раз 32%
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
3 раза 16%
4
1 раз 5%

Точный счет

2:1
7 раз 19%
4:2
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
1:3
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:2
2 раза 5%
0:0
2 раза 5%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
2:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
9 раз 24%
3
9 раз 24%
1
8 раз 22%
4
5 раз 14%
0
4 раза 11%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
11 раз 30%
2
11 раз 30%
0
9 раз 24%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Лос-Анджелес Гэлакси
Сиэтл Саундерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
1.5
Больше Меньше
8
10
10
9
2.5
2
16
6
13
3.5
1
17
2
17
4.5
1
17
1
18
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
15
4
9
9
1.5
9
10
6
12
2.5
4
15
1
17
3.5
1
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
33
4
0.5
Больше Меньше
28
9
25
12
1.5
17
20
16
21
2.5
6
31
7
30
3.5
2
35
2
35
4.5
1
36
1
36
5.5
1/8 финала
2 Орландо Сити
1 Шарлотт
1 Интер Майами
2 Атланта Юнайтед
1 Цинциннати
2 Нью-Йорк Сити
Коламбус Крю
2 Нью-Йорк Ред Буллз
2 Лос-Анджелес Гэлакси
Колорадо Рэпидс
Реал Солт-Лейк
2 Миннесота Юнайтед
2 Лос-Анджелес
1 Ванкувер Уайткэпс
2 Сиэтл Саундерс
Хьюстон Динамо
1/4 финала
1 Орландо Сити
0 Атланта Юнайтед
0 Нью-Йорк Сити
2 Нью-Йорк Ред Буллз
6 Лос-Анджелес Гэлакси
2 Миннесота Юнайтед
1 Лос-Анджелес
2 Сиэтл Саундерс
1/2 финала
0 Орландо Сити
1 Нью-Йорк Ред Буллз
Лос-Анджелес Гэлакси
Сиэтл Саундерс
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 23 (7)
Интер Майами Месси Лионель 21 (12)
Лос-Анджелес Буанга Денис 21 (11)
Интер Майами Суарес Луис 21 (9)
Лос-Анджелес Гэлакси Пек Габриэл 19 (18)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 14
Торонто Бернардески Федерико 3 10
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 13
Хьюстон Динамо Эскобар Франко 1 11
Орландо Сити Араухо Сесар 12
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лос-Анджелес Гэлакси
Ничья
Сиэтл Саундерс
3.20
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3.80
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4.10
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