Стадион: Дигнити Хелс Спортс Парк.
0:0
Второй тайм: 66'
Ход матча
55'
61'
Прогноз на матч от Liveresult
14
Нельсон
Джон
18
Ройс
Марко
10
Пуч
Рикард
11
Пек
Габриэл
24
Фрай
Стефан
18
Варгас
Обед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Нельсон ДжонЗащитник
-
18 Ройс МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пуч РикардПолузащитник
-
11 Пек ГабриэлНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Нил ДжаленЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Берри МигельНападающий
-
Главный тренер: Вэнни Грег
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Варгас ОбедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Томас ЭндрюВратарь
-
15 Белл ДжонЗащитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
-
33 Бейкер КодиЗащитник
- Полузащитник
-
23 Чу ЛеоПолузащитник
-
75 Лейва ДэнниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
История личных встреч
Лос-Анджелес Гэлакси
Сиэтл Саундерс
24 матча
70.8%
29.2%
3.5527136788005E-15%
17 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
70.8%
45.8%
17 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.2%
41.7%
4.1%
13 побед 10 ничьих 0 побед
25 матчей
28%
72%
0 побед 7 ничьих 18 побед
Первый тайм
32%
68%
0 побед 8 ничьих 13 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 10 ничьих 16 побед
49 матчей
34.7%
28.6%
36.7%
17 побед 14 ничьих 18 побед
Первый тайм
34.7%
38.8%
26.5%
17 побед 19 ничьих 13 побед
Второй тайм
26.5%
40.8%
32.7%
13 побед 20 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
43
27
Голов в среднем за матч
1.72
1.13
Среднее время на гол
52
80
Всего голов
41
31
Голов в среднем за матч
1.71
1.24
Среднее время на гол
52
72
Всего голов
84
58
Голов в среднем за матч
1.71
1.18
Тотал матчей
2.5
46
Больше 94%
Меньше 6%
3
39
Больше 80%
Меньше 20%
10
28
Больше 57%
Меньше 43%
21
17
Больше 35%
Меньше 65%
32
7
Больше 14%
Меньше 86%
42
4
Больше 8%
Меньше 92%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
48
Среднее время на гол
52
76
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пек Габриэл
|19 (1)
|0.5
|Йовелич Деян
|19
|0.5
|Пуч Рикард
|17 (1)
|0.45
|Пэйнтсил Джозеф
|13 (1)
|0.34
|Фагундес Диего
|4
|0.11
|Берри Мигель
|2
|0.05
|Йосида Мая
|2
|0.05
|Дельгадо Марко
|1
|0.03
|Ройс Марко
|1
|0.03
|Ауде Хулиан
|1
|0.03
|Нельсон Джон
|1
|0.03
|Куэвас Маурисио
|1
|0.03
|Савалета Эрик
|1
|0.03
|Серрильо Эдвин
|1
|0.03
|Яманэ Мики
|0
|0
|Бругман Гастон
|0
|0
|Гарсес Карлос
|0
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моррис Джордан
|14
|0.37
|Руснак Альберт
|10 (3)
|0.26
|Руидиас Рауль
|8 (4)
|0.21
|Ротрок Пол
|5
|0.13
|Раген Джексон
|3
|0.08
|Ролдан Кристиан
|2
|0.05
|Варгас Обед
|1
|0.03
|Чу Лео
|1
|0.03
|Мусовски Дэниел
|1
|0.03
|Де Ла Вега Педро
|1 (1)
|0.03
|Гомес Еймар
|1
|0.03
|Рольдан Александер
|1
|0.03
|Белл Джон
|1
|0.03
|Тевес Дилан
|1
|0.03
|Georgi Minoungou
|1
|0.03
|Пауло Жуан I
|0
|0
|Толо Нуху
|0
|0
|Атенсио Джошуа
|0
|0
|Бейкер Коди
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пуч Рикард
|10
|0
|Дельгадо Марко
|7
|1
|Пэйнтсил Джозеф
|8
|0
|Серрильо Эдвин
|8
|0
|Касерес Мартин
|3
|1
|Нил Джален
|4
|0
|Бругман Гастон
|3
|0
|Нельсон Джон
|3
|0
|Ауде Хулиан
|3
|0
|Йосида Мая
|2
|0
|Фагундес Диего
|2
|0
|Йовелич Деян
|2
|0
|Яманэ Мики
|2
|0
|Савалета Эрик
|0
|1
|Маккарти Джон
|1
|0
|Пек Габриэл
|1
|0
|Куэвас Маурисио
|1
|0
|Берри Мигель
|1
|0
|Мичович Новак
|1
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Толо Нуху
|10
|1
|Раген Джексон
|6
|1
|Гомес Еймар
|6
|0
|Варгас Обед
|4
|1
|Reed Baker-Whiting
|3
|1
|Моррис Джордан
|4
|0
|Пауло Жуан I
|4
|0
|Ротрок Пол
|4
|0
|Рольдан Александер
|2
|1
|Атенсио Джошуа
|1
|1
|Руидиас Рауль
|2
|0
|Руснак Альберт
|2
|0
|Арреага Хавьер
|2
|0
|Лейва Дэнни
|2
|0
|Фрай Стефан
|0
|1
|Ролдан Кристиан
|1
|0
|Мусовски Дэниел
|1
|0
|Де Ла Вега Педро
|1
|0
|Тевес Дилан
|1
|0
|Бейкер Коди
|1
|0
|Kalani Rienzi
|1
|0
Результаты матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
93.8%
6.2%
15 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (11)
26% (5)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (11)
37% (7)
5% (1)
Сиэтл Саундерс
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
11% (2)
33% (6)
56% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
20
9
Упущенные победы
8
7
Лос-Анджелес Гэлакси
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Сиэтл Саундерс
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
16
5
Упущенные победы
24
24
Лос-Анджелес Гэлакси
73.3%
26.7%
22 победы 8 поражений
Первый тайм
54% (20)
30% (11)
16% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (14)
41% (15)
22% (8)
Сиэтл Саундерс
42.9%
57.1%
12 побед 16 поражений
Первый тайм
16% (6)
41% (15)
43% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (15)
32% (12)
27% (10)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
2
10
Волевые победы
36
14
Упущенные победы
32
31
Голы по времени матча
Забито
54
28
20 В 1-м тайме 10
34 Во 2-м тайме 17
15 Забивали первыми 9
18 Не забивали 22
6
11%
5
18%
1-15
4
7%
3
11%
16-30
10
19%
2
7%
31-45
14
26%
4
14%
46-60
6
11%
10
36%
61-75
14
26%
3
11%
76-90
0
0%
1
4%
91-120
Пропущено
27
24
14 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
3
11%
2
8%
1-15
4
15%
4
17%
16-30
7
26%
6
25%
31-45
5
19%
8
33%
46-60
5
19%
1
4%
61-75
3
11%
3
13%
76-90
Забито
30
24
8 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 9
23 Не забивали 24
2
7%
3
13%
1-15
2
7%
6
25%
16-30
4
13%
3
13%
31-45
6
20%
4
17%
46-60
7
23%
1
4%
61-75
9
30%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
26
15
15 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 10
3
12%
1
7%
1-15
5
19%
4
27%
16-30
7
27%
0
0%
31-45
4
15%
1
7%
46-60
3
12%
5
33%
61-75
4
15%
4
27%
76-90
Забито
84
52
28 В 1-м тайме 22
56 Во 2-м тайме 29
21 Забивали первыми 18
4 Не забивали 9
8
10%
8
15%
1-15
6
7%
9
17%
16-30
14
17%
5
10%
31-45
20
24%
8
15%
46-60
13
15%
11
21%
61-75
23
27%
10
19%
76-90
0
0%
1
2%
91-120
Пропущено
53
39
29 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 15
29 Не пропускали 23
6
11%
3
8%
1-15
9
17%
8
21%
16-30
14
26%
6
15%
31-45
9
17%
9
23%
46-60
8
15%
6
15%
61-75
7
13%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 6:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 5:0 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1
Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 4:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 4:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Чивас Гвадалахара - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 3:2 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 1:2 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 0:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 1:1
Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 0:3 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 1:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 2:0 Коламбус Крю - Сиэтл Саундерс 0:4 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:3 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Сиэтл Саундерс - Пумас-УНАМ 4:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Сиэтл Саундерс - Некакса 1:3 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 2:0
Результаты матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
Сиэтл Саундерс
Точный счет
2:1
3 раза 16%
4:2
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
1:1
4 раза 22%
2:0
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 32%
3
4 раза 21%
4
4 раза 21%
1
3 раза 16%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
2
6 раз 33%
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:1
4 раза 22%
1:3
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
5 раз 28%
3
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
4
1 раз 6%
1
6 раз 32%
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
3 раза 16%
4
1 раз 5%
Точный счет
2:1
7 раз 19%
4:2
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
1:3
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:2
2 раза 5%
0:0
2 раза 5%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
2:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
9 раз 24%
3
9 раз 24%
1
8 раз 22%
4
5 раз 14%
0
4 раза 11%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
11 раз 30%
2
11 раз 30%
0
9 раз 24%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Лос-Анджелес Гэлакси
Сиэтл Саундерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
810
109
216
613
117
217
117
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
154
99
910
612
415
117
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
334
Больше Меньше
289
2512
1720
1621
631
730
235
235
136
136
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|23 (7)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|21 (12)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|21 (11)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|21 (9)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Пек Габриэл
|19 (18)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 14
|Торонто
|Бернардески Федерико
|3 10
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 13
|Хьюстон Динамо
|Эскобар Франко
|1 11
|Орландо Сити
|Араухо Сесар
|12