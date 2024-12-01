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  4. МЛС 2024
Стадион: .
Лос-Анджелес Гэлакси
1:0
Конец матча
Сиэтл Саундерс
0'
55' Желтая карточка
Де Ла Вега Педро
61' Желтая карточка
Ролдан Кристиан
74' Желтая карточка
Толо Нуху
1:0
86' Гол
Йовелич Деян
90' Желтая карточка
Раген Джексон
90'+8
77
Маккарти
Джон
2
Яманэ
Мики
25
Гарсес
Карлос
4
Йосида
Мая
14
Нельсон
Джон
18
Ройс
Марко
20
Серрильо
Эдвин
10
Пуч
Рикард
11
Пек
Габриэл
9
Йовелич
Деян
28
Пэйнтсил
Джозеф
24
Фрай
Стефан
16
Рольдан
Александер
4
Натан
Рафаэл
25
Раген
Джексон
5
Толо
Нуху
18
Варгас
Обед
7
Ролдан
Кристиан
10
Де
Ла
Вега
Педро
11
Руснак
Альберт
93
Georgi
Minoungou
13
Моррис
Джордан
Лос-Анджелес Гэлакси
4-3-3
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1

История личных встреч

Лос-Анджелес Гэлакси
Сиэтл Саундерс

24 матча

70.8%
29.2%
3.5527136788005E-15%
17 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

70.8%
45.8%
17 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.2%
41.7%
4.1%
13 побед 10 ничьих 0 побед

25 матчей

28%
72%
0 побед 7 ничьих 18 побед

Первый тайм

32%
68%
0 побед 8 ничьих 13 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 10 ничьих 16 побед

49 матчей

34.7%
28.6%
36.7%
17 побед 14 ничьих 18 побед

Первый тайм

34.7%
38.8%
26.5%
17 побед 19 ничьих 13 побед

Второй тайм

26.5%
40.8%
32.7%
13 побед 20 ничьих 16 побед

История матчей

КЛ
3:1
М
0:0
М
1:0
М
2:1
ОК
3:1
М
1:2
М
3:3
М
3:2
М
1:1
М
1:2
М
3:0
М
1:1
М
1:3
М
4:3
М
2:2
М
3:0
М
5:0
М
1:1
М
0:0
М
0:3
М
2:4
М
1:1
ОК
4:2
М
0:1
М
3:2
М
1:1
М
3:1
М
1:0
М
2:1
М
1:0
М
2:0
М
2:2
М
0:3
М
1:1
М
1:1
М
4:0
М
2:1
М
3:0
М
1:0
М
4:0
М
2:0
М
0:0
М
0:1
М
2:1
М
0:1
М
3:1
М
0:4
М
0:2
М
1:1

Голы

Всего голов

43
27

Голов в среднем за матч

1.72
1.13

Среднее время на гол

52
80

Всего голов

41
31

Голов в среднем за матч

1.71
1.24

Среднее время на гол

52
72

Всего голов

84
58

Голов в среднем за матч

1.71
1.18

Тотал матчей

2.5
46
Больше 94%
Меньше 6%
3
39
Больше 80%
Меньше 20%
10
28
Больше 57%
Меньше 43%
21
17
Больше 35%
Меньше 65%
32
7
Больше 14%
Меньше 86%
42
4
Больше 8%
Меньше 92%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
48

Среднее время на гол

52
76

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йовелич Деян 20 0.53
Пек Габриэл 19 (1) 0.5
Пуч Рикард 17 (1) 0.45
Пэйнтсил Джозеф 13 (1) 0.34
Фагундес Диего 4 0.11
Берри Мигель 2 0.05
Йосида Мая 2 0.05
Дельгадо Марко 1 0.03
Ройс Марко 1 0.03
Ауде Хулиан 1 0.03
Нельсон Джон 1 0.03
Куэвас Маурисио 1 0.03
Савалета Эрик 1 0.03
Серрильо Эдвин 1 0.03
Яманэ Мики 0 0
Бругман Гастон 0 0
Гарсес Карлос 0 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Джордан 14 0.37
Руснак Альберт 10 (3) 0.26
Руидиас Рауль 8 (4) 0.21
Ротрок Пол 5 0.13
Раген Джексон 3 0.08
Ролдан Кристиан 2 0.05
Варгас Обед 1 0.03
Чу Лео 1 0.03
Мусовски Дэниел 1 0.03
Де Ла Вега Педро 1 (1) 0.03
Гомес Еймар 1 0.03
Рольдан Александер 1 0.03
Белл Джон 1 0.03
Тевес Дилан 1 0.03
Georgi Minoungou 1 0.03
Пауло Жуан I 0 0
Толо Нуху 0 0
Атенсио Джошуа 0 0
Бейкер Коди 0 0

Карточки

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пуч Рикард 10 0
Дельгадо Марко 7 1
Пэйнтсил Джозеф 8 0
Серрильо Эдвин 8 0
Касерес Мартин 3 1
Нил Джален 4 0
Бругман Гастон 3 0
Нельсон Джон 3 0
Ауде Хулиан 3 0
Йосида Мая 2 0
Фагундес Диего 2 0
Йовелич Деян 2 0
Яманэ Мики 2 0
Савалета Эрик 0 1
Маккарти Джон 1 0
Пек Габриэл 1 0
Куэвас Маурисио 1 0
Берри Мигель 1 0
Мичович Новак 1 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Толо Нуху 11 1
Раген Джексон 7 1
Гомес Еймар 6 0
Варгас Обед 4 1
Reed Baker-Whiting 3 1
Моррис Джордан 4 0
Пауло Жуан I 4 0
Ротрок Пол 4 0
Рольдан Александер 2 1
Атенсио Джошуа 1 1
Руидиас Рауль 2 0
Руснак Альберт 2 0
Ролдан Кристиан 2 0
Арреага Хавьер 2 0
Де Ла Вега Педро 2 0
Лейва Дэнни 2 0
Фрай Стефан 0 1
Мусовски Дэниел 1 0
Тевес Дилан 1 0
Бейкер Коди 1 0
Kalani Rienzi 1 0

Результаты матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
94.1%
5.9%
16 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (11)
30% (6)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (12)
35% (7)
5% (1)
Сиэтл Саундерс
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
11% (2)
33% (6)
56% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

20
9

Упущенные победы

8
7
Лос-Анджелес Гэлакси
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Сиэтл Саундерс
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (4)
50% (10)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
30% (6)
25% (5)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

16
5

Упущенные победы

24
24
Лос-Анджелес Гэлакси
74.2%
25.8%
23 победы 8 поражений
Первый тайм
53% (20)
32% (12)
16% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (15)
39% (15)
21% (8)
Сиэтл Саундерс
41.4%
58.6%
12 побед 17 поражений
Первый тайм
16% (6)
42% (16)
42% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (15)
32% (12)
29% (11)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

2
11

Волевые победы

36
14

Упущенные победы

32
31

Голы по времени матча

Забито

55
28
20 В 1-м тайме 10
35 Во 2-м тайме 17
16 Забивали первыми 9
18 Не забивали 23
6
11%
5
18%
1-15
4
7%
3
11%
16-30
10
18%
2
7%
31-45
14
25%
4
14%
46-60
6
11%
10
36%
61-75
15
27%
3
11%
76-90
0
0%
1
4%
91-120

Пропущено

27
25
14 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 14
3
11%
2
8%
1-15
4
15%
4
16%
16-30
7
26%
6
24%
31-45
5
19%
8
32%
46-60
5
19%
1
4%
61-75
3
11%
4
16%
76-90

Забито

30
24
8 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 9
24 Не забивали 25
2
7%
3
13%
1-15
2
7%
6
25%
16-30
4
13%
3
13%
31-45
6
20%
4
17%
46-60
7
23%
1
4%
61-75
9
30%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

26
15
15 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 10
3
12%
1
7%
1-15
5
19%
4
27%
16-30
7
27%
0
0%
31-45
4
15%
1
7%
46-60
3
12%
5
33%
61-75
4
15%
4
27%
76-90

Забито

85
52
28 В 1-м тайме 22
57 Во 2-м тайме 29
22 Забивали первыми 18
4 Не забивали 10
8
9%
8
15%
1-15
6
7%
9
17%
16-30
14
16%
5
10%
31-45
20
24%
8
15%
46-60
13
15%
11
21%
61-75
24
28%
10
19%
76-90
0
0%
1
2%
91-120

Пропущено

53
40
29 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 23
14 Пропускали первыми 16
29 Не пропускали 24
6
11%
3
8%
1-15
9
17%
8
20%
16-30
14
26%
6
15%
31-45
9
17%
9
23%
46-60
8
15%
6
15%
61-75
7
13%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 6:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 5:0 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1
Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 4:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 4:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Чивас Гвадалахара - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 3:2 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 1:2 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 0:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 1:1
Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 0:3 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 1:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 2:0 Коламбус Крю - Сиэтл Саундерс 0:4 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:3 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Сиэтл Саундерс - Пумас-УНАМ 4:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Сиэтл Саундерс - Некакса 1:3 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 2:0

Результаты матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
Сиэтл Саундерс

Точный счет

2:1
3 раза 15%
4:2
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
1:1
4 раза 22%
2:0
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 30%
1
4 раза 20%
3
4 раза 20%
4
4 раза 20%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
2
6 раз 33%
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:1
4 раза 22%
1:3
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:2
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
5 раз 28%
3
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
4
1 раз 6%
1
6 раз 30%
0
5 раз 25%
2
5 раз 25%
3
3 раза 15%
4
1 раз 5%

Точный счет

2:1
7 раз 18%
4:2
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
1:3
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:2
2 раза 5%
0:0
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
2:0
5 раз 13%
1:1
5 раз 13%
0:0
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
9 раз 24%
2
9 раз 24%
3
9 раз 24%
4
5 раз 13%
0
4 раза 11%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
11 раз 29%
2
11 раз 29%
0
10 раз 26%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Лос-Анджелес Гэлакси
Сиэтл Саундерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
4
1.5
Больше Меньше
8
10
10
10
2.5
2
16
6
14
3.5
1
17
2
18
4.5
1
17
1
19
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
15
5
9
9
1.5
9
11
6
12
2.5
4
16
1
17
3.5
1
19

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
34
4
0.5
Больше Меньше
28
10
25
13
1.5
17
21
16
22
2.5
6
32
7
31
3.5
2
36
2
36
4.5
1
37
1
37
5.5
1/8 финала
2 Орландо Сити
1 Шарлотт
1 Интер Майами
2 Атланта Юнайтед
1 Цинциннати
2 Нью-Йорк Сити
Коламбус Крю
2 Нью-Йорк Ред Буллз
2 Лос-Анджелес Гэлакси
Колорадо Рэпидс
Реал Солт-Лейк
2 Миннесота Юнайтед
2 Лос-Анджелес
1 Ванкувер Уайткэпс
2 Сиэтл Саундерс
Хьюстон Динамо
1/4 финала
1 Орландо Сити
0 Атланта Юнайтед
0 Нью-Йорк Сити
2 Нью-Йорк Ред Буллз
6 Лос-Анджелес Гэлакси
2 Миннесота Юнайтед
1 Лос-Анджелес
2 Сиэтл Саундерс
1/2 финала
0 Орландо Сити
1 Нью-Йорк Ред Буллз
1 Лос-Анджелес Гэлакси
0 Сиэтл Саундерс
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 23 (7)
Интер Майами Месси Лионель 21 (12)
Лос-Анджелес Буанга Денис 21 (11)
Интер Майами Суарес Луис 21 (9)
Лос-Анджелес Гэлакси Йовелич Деян 20 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 14
Торонто Бернардески Федерико 3 10
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 13
Хьюстон Динамо Эскобар Франко 1 11
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 11
Весь список
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