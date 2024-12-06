Тур: 18. Стадион: Эрнест Поль. Главный судья: Марциняк Шимон
2:1
Конец матча
0'
1:0
4' ГолЗахович Лука
1:1
13' ГолСоуза Афонсу
2:1
14' ГолKamil Lukoszek
26' Желтая карточкаWojciech Monka
55' Желтая карточкаЯницки Рафал
59' Вторая желтая карточкаЯницки Рафал
65' Желтая карточкаВолемарк Патрик
68' Желтая карточкаМуравски Радослав
90' Желтая карточкаШромник Михал
90'+7
Ход матча
4'
1:0
13'
1:1
14'
26'
55'
59'
65'
90'
90'
90'
26
Яницки
Рафал
64
Янжа
Эрик
15
Гургул
Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
-
64 Янжа ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 ХосемаЗащитник
-
18 Амброс ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Урбан Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Гургул МихалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Хотич ДиноПолузащитник
-
17 Шимчак ФилипНападающий
-
24 Ягелло ФилипНападающий
-
20 Ian Hoffmann
-
-
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
История личных встреч
Гурник Забже
Лех
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
90.9%
54.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
23 матча
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед
Первый тайм
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Второй тайм
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 20 побед
34 матча
17.6%
29.4%
53%
6 побед 10 ничьих 18 побед
Первый тайм
29.4%
35.3%
35.3%
10 побед 12 ничьих 12 побед
Второй тайм
11.8%
29.4%
58.8%
4 победы 10 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
16
Голов в среднем за матч
0.94
0.94
Среднее время на гол
95
95
Всего голов
30
30
Голов в среднем за матч
1.76
1.76
Среднее время на гол
51
51
Всего голов
46
46
Голов в среднем за матч
1.35
1.35
Тотал матчей
2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
17
Больше 50%
Меньше 50%
17
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
66
66
Бомбардиры внутри турнира
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Захович Лука
|5 (1)
|0.28
|Расак Дамиан
|4
|0.22
|Kamil Lukoszek
|4 (1)
|0.22
|Подольски Лукас
|2
|0.11
|Taofeek Ismaheel
|2
|0.11
|Ольковски Павел
|1
|0.06
|Войтушек Норберт
|1
|0.06
|Yosuke Furukawa
|1
|0.06
|Амброс Лукас
|1
|0.06
|Нашименту Филипе
|1
|0.06
|Санчес Мануэль
|1
|0.06
|Хосема
|1
|0.06
|Хеллебранд Патрик
|1
|0.06
|Букса Александр
|1
|0.06
|Янжа Эрик
|0
|0
|Яницки Рафал
|0
|0
|Шромник Михал
|0
|0
|Кодзуки Соитиро
|0
|0
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исхак Микаэль
|10 (1)
|0.56
|Соуза Афонсу
|6
|0.33
|Хотич Дино
|4
|0.22
|Волемарк Патрик
|4
|0.22
|Голизаде Али
|3
|0.17
|Шимчак Филип
|2 (1)
|0.11
|Перейра Жоэл III
|1
|0.06
|Антони Козубал
|1
|0.06
|Ягелло Филип
|1
|0.06
|Ба-Луа Адриэль
|0
|0
|Хоканс Даниэль
|0
|0
|Фиабема Брайан
|0
|0
|Wojciech Monka
|0
|0
Карточки
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яницки Рафал
|3
|2
|Расак Дамиан
|5
|0
|Kamil Lukoszek
|4
|0
|Подольски Лукас
|3
|0
|Taofeek Ismaheel
|3
|0
|Янжа Эрик
|2
|0
|Войтушек Норберт
|2
|0
|Щесняк Криспин
|0
|1
|Захович Лука
|1
|0
|Ольковски Павел
|1
|0
|Шромник Михал
|1
|0
|Санчес Мануэль
|1
|0
|Хеллебранд Патрик
|1
|0
|Букса Александр
|1
|0
|Nikodem Zielonka
|1
|0
|Yosuke Furukawa
|1
|0
|Амброс Лукас
|1
|0
|Сала Доминик
|1
|0
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милич Антонио
|6
|0
|Муравски Радослав
|4
|0
|Гургул Михал
|2
|1
|Голизаде Али
|2
|0
|Фиабема Брайан
|2
|0
|Соуза Афонсу
|2
|0
|Волемарк Патрик
|2
|0
|Антони Козубал
|2
|0
|Саламон Бартош
|1
|0
|Исхак Микаэль
|1
|0
|Хотич Дино
|1
|0
|Перейра Жоэл III
|1
|0
|Ба-Луа Адриэль
|1
|0
|Хоканс Даниэль
|1
|0
|Wojciech Monka
|1
|0
Результаты матчей
Гурник Забже
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Лех
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
2
2
Гурник Забже
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Лех
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
12
21
Гурник Забже
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Лех
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
14
23
Голы по времени матча
Забито
12
10
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
3
25%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
8%
3
30%
31-45
2
17%
2
20%
46-60
2
17%
2
20%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
Пропущено
8
8
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
13%
4
50%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
2
25%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
15
22
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 9
11 Не забивали 9
2
13%
3
14%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
3
20%
5
23%
31-45
4
27%
4
18%
46-60
1
7%
3
14%
61-75
4
27%
4
18%
76-90
Пропущено
11
7
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
2
29%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
4
36%
2
29%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
2
29%
76-90
Забито
27
32
10 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 13
5 Не забивали 3
5
19%
5
16%
1-15
1
4%
4
13%
16-30
4
15%
8
25%
31-45
6
22%
6
19%
46-60
3
11%
5
16%
61-75
8
30%
30%
4
13%
76-90
Пропущено
19
15
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 9
1
5%
4
27%
1-15
3
16%
3
20%
16-30
4
21%
3
20%
31-45
4
21%
3
20%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
3
16%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Гурник Забже
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Корона Кельце - Гурник Забже 2:4 Гурник Забже - Пяст 1:0 Шленск Вроцлав - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Ягеллония Белосток 0:2
Видзев Лодзь - Гурник Забже 0:2 Гурник Забже - Сталь Мелец 3:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:1 Легия - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Радомяк Радом 0:1 Гурник Забже - ГКС Катовице 3:0 Мотор Люблин - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Пуща Неполомице 4:2 Гурник Забже - Лехия Гданьск 2:3 Краковия - Гурник Забже 3:2 Гурник Забже - Ракув 0:0 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Тыхы 3:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:2 Лех - Гурник Забже 2:0
Лех
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Пяст - Лех 0:0 Лех - ГКС Катовице 2:0 Лех - Легия 5:2 Пуща Неполомице - Лех 2:0
Лех - Радомяк Радом 2:1 Краковия - Лех 0:2 Хробры Глогув - Лех 3:4 Лех - Мотор Люблин 1:2 Корона Кельце - Лех 2:3 ЦВКС Ресовия - Лех 1:0 Лех - Шленск Вроцлав 1:0 Лех - Ягеллония Белосток 5:0 Сталь Мелец - Лех 0:2 Лех - Погонь Щецин 2:0 Заглембе Любин - Лех 0:1 Ракув - Лех 0:0 Лех - Лехия Гданьск 3:1 Видзев Лодзь - Лех 2:1 Лех - Гурник Забже 2:0 Лех - Теплице 0:2
Результаты матчей
Гурник Забже
Лех
Точный счет
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
2:0
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
5
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:0
4 раза 22%
2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 33%
0
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
2
6 раз 33%
1
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
5
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Гурник Забже
Лех
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
45
72
27
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
63
54
36
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
153
99
108
315
414
117
216
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|11 (6)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|11
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|11
|Ягеллония Белосток
|Имас Хесус
|10 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|10 (3)
|Заглембе Любин
|Налепа Михал
|3 2
|Радомяк Радом
|Донис Христос
|7
|Ракув
|Берггрен Густав
|1 5
|Гурник Забже
|Яницки Рафал
|2 3
|Лех
|Милич Антонио
|6