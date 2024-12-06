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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Марциняк Шимон
Гурник Забже
2:1
Конец матча
Лех
0'
1:0
4' Гол
Захович Лука
1:1
13' Гол
Соуза Афонсу
2:1
14' Гол
Kamil Lukoszek
26' Желтая карточка
Wojciech Monka
55' Желтая карточка
Яницки Рафал
59' Вторая желтая карточка
Яницки Рафал
65' Желтая карточка
Волемарк Патрик
68' Желтая карточка
Муравски Радослав
90' Желтая карточка
Шромник Михал
90'+7
25
Шромник
Михал
15
Войтушек
Норберт
5
Щесняк
Криспин
26
Яницки
Рафал
64
Янжа
Эрик
11
Taofeek
Ismaheel
8
Хеллебранд
Патрик
6
Расак
Дамиан
17
Kamil
Lukoszek
10
Подольски
Лукас
7
Захович
Лука
41
Мрожек
Бартош
2
Перейра
Жоэл
III
90
Wojciech
Monka
16
Милич
Антонио
15
Гургул
Михал
43
Антони
Козубал
22
Муравски
Радослав
10
Волемарк
Патрик
7
Соуза
Афонсу
11
Хоканс
Даниэль
9
Исхак
Микаэль
Гурник Забже
4-4-2
Лех
4-2-3-1

История личных встреч

Гурник Забже
Лех

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

90.9%
54.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

23 матча

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед

Первый тайм

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 20 побед

34 матча

17.6%
29.4%
53%
6 побед 10 ничьих 18 побед

Первый тайм

29.4%
35.3%
35.3%
10 побед 12 ничьих 12 побед

Второй тайм

11.8%
29.4%
58.8%
4 победы 10 ничьих 20 побед

История матчей

Э
2:0
Э
0:0
Э
1:1
Э
0:1
Э
1:2
К
0:2
Э
2:1
Э
1:3
Э
1:1
Э
1:1
Э
4:1
Э
1:3
Э
0:3
Э
2:2
Э
2:4
Э
3:1
Э
3:1
Э
0:2
Э
1:1
ЭГА
1:6
Э
3:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
0:3
Э
3:1
Э
0:1
Э
0:0
Э
2:1
Э
2:0
Э
2:0
ТМС
0:0
OE
1:1
ТМС
4:0
OE
0:1

Голы

Всего голов

16
16

Голов в среднем за матч

0.94
0.94

Среднее время на гол

95
95

Всего голов

30
30

Голов в среднем за матч

1.76
1.76

Среднее время на гол

51
51

Всего голов

46
46

Голов в среднем за матч

1.35
1.35

Тотал матчей

2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
17
Больше 50%
Меньше 50%
17
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

66
66

Бомбардиры внутри турнира

Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Захович Лука 5 (1) 0.28
Расак Дамиан 4 0.22
Kamil Lukoszek 4 (1) 0.22
Подольски Лукас 2 0.11
Taofeek Ismaheel 2 0.11
Ольковски Павел 1 0.06
Войтушек Норберт 1 0.06
Yosuke Furukawa 1 0.06
Амброс Лукас 1 0.06
Нашименту Филипе 1 0.06
Санчес Мануэль 1 0.06
Хосема 1 0.06
Хеллебранд Патрик 1 0.06
Букса Александр 1 0.06
Янжа Эрик 0 0
Яницки Рафал 0 0
Шромник Михал 0 0
Кодзуки Соитиро 0 0
Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исхак Микаэль 10 (1) 0.56
Соуза Афонсу 6 0.33
Хотич Дино 4 0.22
Волемарк Патрик 4 0.22
Голизаде Али 3 0.17
Шимчак Филип 2 (1) 0.11
Перейра Жоэл III 1 0.06
Антони Козубал 1 0.06
Ягелло Филип 1 0.06
Ба-Луа Адриэль 0 0
Хоканс Даниэль 0 0
Фиабема Брайан 0 0
Wojciech Monka 0 0

Карточки

Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яницки Рафал 3 2
Расак Дамиан 5 0
Kamil Lukoszek 4 0
Подольски Лукас 3 0
Taofeek Ismaheel 3 0
Янжа Эрик 2 0
Войтушек Норберт 2 0
Щесняк Криспин 0 1
Захович Лука 1 0
Ольковски Павел 1 0
Шромник Михал 1 0
Санчес Мануэль 1 0
Хеллебранд Патрик 1 0
Букса Александр 1 0
Nikodem Zielonka 1 0
Yosuke Furukawa 1 0
Амброс Лукас 1 0
Сала Доминик 1 0
Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милич Антонио 6 0
Муравски Радослав 4 0
Гургул Михал 2 1
Голизаде Али 2 0
Фиабема Брайан 2 0
Соуза Афонсу 2 0
Волемарк Патрик 2 0
Антони Козубал 2 0
Саламон Бартош 1 0
Исхак Микаэль 1 0
Хотич Дино 1 0
Перейра Жоэл III 1 0
Ба-Луа Адриэль 1 0
Хоканс Даниэль 1 0
Wojciech Monka 1 0

Результаты матчей

Гурник Забже
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Лех
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
2
Гурник Забже
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Лех
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

12
21
Гурник Забже
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Лех
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

14
23

Голы по времени матча

Забито

12
10
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
3
25%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
8%
3
30%
31-45
2
17%
2
20%
46-60
2
17%
2
20%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Пропущено

8
8
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
13%
4
50%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
2
25%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

15
22
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 9
11 Не забивали 9
2
13%
3
14%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
3
20%
5
23%
31-45
4
27%
4
18%
46-60
1
7%
3
14%
61-75
4
27%
4
18%
76-90

Пропущено

11
7
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
2
29%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
4
36%
2
29%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
2
29%
76-90

Забито

27
32
10 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 13
5 Не забивали 3
5
19%
5
16%
1-15
1
4%
4
13%
16-30
4
15%
8
25%
31-45
6
22%
6
19%
46-60
3
11%
5
16%
61-75
8
30%
30%
4
13%
76-90

Пропущено

19
15
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 9
1
5%
4
27%
1-15
3
16%
3
20%
16-30
4
21%
3
20%
31-45
4
21%
3
20%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
3
16%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Гурник Забже
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Корона Кельце - Гурник Забже 2:4 Гурник Забже - Пяст 1:0 Шленск Вроцлав - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Ягеллония Белосток 0:2
Видзев Лодзь - Гурник Забже 0:2 Гурник Забже - Сталь Мелец 3:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:1 Легия - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Радомяк Радом 0:1 Гурник Забже - ГКС Катовице 3:0 Мотор Люблин - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Пуща Неполомице 4:2 Гурник Забже - Лехия Гданьск 2:3 Краковия - Гурник Забже 3:2 Гурник Забже - Ракув 0:0 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Тыхы 3:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:2 Лех - Гурник Забже 2:0
Лех
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Пяст - Лех 0:0 Лех - ГКС Катовице 2:0 Лех - Легия 5:2 Пуща Неполомице - Лех 2:0
Лех - Радомяк Радом 2:1 Краковия - Лех 0:2 Хробры Глогув - Лех 3:4 Лех - Мотор Люблин 1:2 Корона Кельце - Лех 2:3 ЦВКС Ресовия - Лех 1:0 Лех - Шленск Вроцлав 1:0 Лех - Ягеллония Белосток 5:0 Сталь Мелец - Лех 0:2 Лех - Погонь Щецин 2:0 Заглембе Любин - Лех 0:1 Ракув - Лех 0:0 Лех - Лехия Гданьск 3:1 Видзев Лодзь - Лех 2:1 Лех - Гурник Забже 2:0 Лех - Теплице 0:2

Результаты матчей

Гурник Забже
Лех

Точный счет

1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
2:0
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
5
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:0
4 раза 22%
2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 33%
0
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
2
6 раз 33%
1
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
5
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Гурник Забже
Лех

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
4
5
1.5
7
2
2
7
2.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
3
5
4
1.5
3
6
1
8
2.5
1
8
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
15
3
9
9
1.5
10
8
3
15
2.5
4
14
1
17
3.5
2
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 18 12 2 4 33 - 14 38
2.
Ракув
 17 10 5 2 23 - 9 35
3.
Ягеллония Белосток
 17 10 4 3 31 - 24 34
4.
Краковия
 17 9 3 5 36 - 28 30
5.
Гурник Забже
 18 9 3 6 26 - 20 30
6.
Легия
 17 8 5 4 33 - 23 29
7.
Мотор Люблин
 17 8 3 6 25 - 28 27
8.
Погонь Щецин
 17 8 2 7 25 - 21 26
9.
ГКС Катовице
 18 6 5 7 27 - 25 23
10.
Видзев Лодзь
 17 6 4 7 22 - 24 22
11.
Пяст
 17 5 6 6 18 - 18 21
12.
Сталь Мелец
 17 5 4 8 18 - 22 19
13.
Заглембе Любин
 17 5 4 8 16 - 24 19
14.
Радомяк Радом
 17 5 2 10 21 - 25 17
15.
Пуща Неполомице
 17 4 5 8 16 - 25 17
16.
Корона Кельце
 17 4 5 8 15 - 27 17
17.
Лехия Гданьск
 17 2 5 10 17 - 33 11
18.
Шленск Вроцлав
 16 1 7 8 13 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 9 8 0 1 23 - 6 24
2.
Погонь Щецин
 9 7 1 1 16 - 6 22
3.
Легия
 9 6 1 2 22 - 11 19
4.
Ягеллония Белосток
 9 5 3 1 18 - 12 18
5.
Гурник Забже
 9 5 1 3 12 - 8 16
6.
Сталь Мелец
 9 4 3 2 12 - 9 15
7.
Ракув
 8 4 2 2 10 - 4 14
8.
Мотор Люблин
 9 4 2 3 12 - 12 14
9.
Заглембе Любин
 8 4 1 3 10 - 8 13
10.
Видзев Лодзь
 8 4 1 3 10 - 9 13
11.
Пуща Неполомице
 8 3 3 2 13 - 13 12
12.
ГКС Катовице
 9 3 3 3 12 - 9 12
13.
Краковия
 9 3 3 3 18 - 17 12
14.
Радомяк Радом
 9 3 2 4 14 - 12 11
15.
Пяст
 8 2 4 2 11 - 10 10
16.
Корона Кельце
 8 2 1 5 8 - 13 7
17.
Шленск Вроцлав
 8 1 4 3 7 - 10 7
18.
Лехия Гданьск
 8 1 2 5 5 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 9 6 3 0 13 - 5 21
2.
Краковия
 8 6 0 2 18 - 11 18
3.
Ягеллония Белосток
 8 5 1 2 13 - 12 16
4.
Лех
 9 4 2 3 10 - 8 14
5.
Гурник Забже
 9 4 2 3 14 - 12 14
6.
Мотор Люблин
 8 4 1 3 13 - 16 13
7.
Пяст
 9 3 2 4 7 - 8 11
8.
ГКС Катовице
 9 3 2 4 15 - 16 11
9.
Легия
 8 2 4 2 11 - 12 10
10.
Корона Кельце
 9 2 4 3 7 - 14 10
11.
Видзев Лодзь
 9 2 3 4 12 - 15 9
12.
Радомяк Радом
 8 2 0 6 7 - 13 6
13.
Лехия Гданьск
 9 1 3 5 12 - 20 6
14.
Заглембе Любин
 9 1 3 5 6 - 16 6
15.
Пуща Неполомице
 9 1 2 6 3 - 12 5
16.
Погонь Щецин
 8 1 1 6 9 - 15 4
17.
Сталь Мелец
 8 1 1 6 6 - 13 4
18.
Шленск Вроцлав
 8 0 3 5 6 - 15 3
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Краковия Кялльман Беньямин 11 (6)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 11
Радомяк Радом Роча Леонардо 11
Ягеллония Белосток Имас Хесус 10 (3)
Лех Исхак Микаэль 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Заглембе Любин Налепа Михал 3 2
Радомяк Радом Донис Христос 7
Ракув Берггрен Густав 1 5
Гурник Забже Яницки Рафал 2 3
Лех Милич Антонио 6
Весь список
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    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 26'
      Wojciech Monka получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      Подольски Лукас сделал результативную передачу.
    • 14'
      Г О О О О Л - Kamil Lukoszek бьет в цель!
    • 13'
      Wojciech Monka сделал результативную передачу.
    • 13'
      Г О О О О Л - Соуза Афонсу бьет в цель!
    • 4'
      Янжа Эрик сделал результативную передачу.
    • 4'
      Г О О О О Л - Захович Лука бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Гурник Забже 2:1 Лех онлайн

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