Тур: 18. Стадион: Пяст. Главный судья: Пржибыл Ярослав
0'
58' Желтая карточкаOskar Lesniak
66' Желтая карточкаКакабадзе Отар
78' Желтая карточкаКацантонис Андреас
Ход матча
36
Левицки
Якуб
24
Югас
Якуб
14
Хасич
Айдин
23
Fabian
Bzdyl
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Левицки ЯкубНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вукович Александар
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Югас ЯкубЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Хасич АйдинНападающий
- Нападающий
-
23 Fabian BzdylНападающий
- Запасные игроки
-
27 Равас ГенрихВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
18 Filip Rozga
-
-
-
Главный тренер: Dawid Kroczek
История личных встреч
Пяст
Краковия
20 матчей
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
36 матчей
38.9%
27.8%
33.3%
14 побед 10 ничьих 12 побед
Первый тайм
22.2%
38.9%
38.9%
8 побед 14 ничьих 14 побед
Второй тайм
41.7%
27.8%
30.5%
15 побед 10 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
23
Голов в среднем за матч
1.56
1.28
Среднее время на гол
57
70
Всего голов
27
22
Голов в среднем за матч
1.5
1.22
Среднее время на гол
60
73
Всего голов
55
45
Голов в среднем за матч
1.53
1.25
Тотал матчей
2.5
35
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 75%
Меньше 25%
9
17
Больше 47%
Меньше 53%
19
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
Среднее время на гол
58
72
Бомбардиры внутри турнира
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феликс Хорхе
|4 (1)
|0.22
|Храпек Михал
|3 (1)
|0.17
|Амею Микаэль
|3
|0.17
|Росолек Мацей
|2
|0.11
|Червински Якуб
|1
|0.06
|Кадзиор Дамиан
|1
|0.06
|Щепаньски Милош
|1
|0.06
|Пырка Аркадиуш
|1
|0.06
|Пясецки Фабиан
|1
|0.06
|Костадинов Тихомир
|1
|0.06
|Томашевич Гжегож
|0
|0
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кялльман Беньямин
|11 (3)
|0.61
|Майгор Миккел
|5
|0.28
|Олафссон Давид-Кристьян
|4
|0.22
|Гицэ Вирджил
|3
|0.17
|Ван Бюрен Мик
|3
|0.17
|Хасич Айдин
|2 (1)
|0.11
|Югас Якуб
|2
|0.11
|Бохнак Матеуш
|2
|0.11
|Какабадзе Отар
|1
|0.06
|Filip Rozga
|1
|0.06
|Fabian Bzdyl
|1
|0.06
|Аль-Аммари Амир
|0
|0
|Атанасов Яни
|0
|0
|Bartosz Biedrzycki
|0
|0
Карточки
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Червински Якуб
|4
|1
|Гук Томаш
|4
|1
|Храпек Михал
|3
|0
|Дзичек Патрик
|3
|0
|Костадинов Тихомир
|3
|0
|Драпински Игорь
|3
|0
|Кадзиор Дамиан
|2
|0
|Томашевич Гжегож
|2
|0
|Пясецки Фабиан
|2
|0
|Miguel Munoz2
|2
|0
|Амею Микаэль
|2
|0
|Феликс Хорхе
|1
|0
|Карбовы Филип
|1
|0
|Плах Франтишек
|1
|0
|Кацантонис Андреас
|1
|0
|Росолек Мацей
|1
|0
|Oskar Lesniak
|1
|0
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Какабадзе Отар
|6
|0
|Filip Rozga
|5
|0
|Глик Камил
|4
|0
|Соколовски Патрик
|2
|1
|Югас Якуб
|2
|0
|Олафссон Давид-Кристьян
|2
|0
|Атанасов Яни
|2
|0
|Аль-Аммари Амир
|2
|0
|Гицэ Вирджил
|2
|0
|Равас Генрих
|2
|0
|Хасич Айдин
|2
|0
|Ван Бюрен Мик
|1
|0
|Майгор Миккел
|1
|0
|Хосконен Артту
|1
|0
|Сковгор Андреас
|1
|0
|Ракочи Михал
|1
|0
|Filip Kucharczyk
|1
|0
Результаты матчей
Пяст
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (8)
0% (0)
Краковия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
8
3
Пяст
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Краковия
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
5
9
Упущенные победы
8
13
Пяст
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Краковия
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
18% (3)
29% (5)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
5
15
Упущенные победы
16
16
Голы по времени матча
Забито
11
18
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
1
9%
3
17%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
5
45%
3
17%
31-45
1
9%
4
22%
46-60
3
27%
3
17%
61-75
1
9%
3
17%
76-90
Пропущено
10
11
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
20%
5
45%
1-15
1
10%
3
27%
16-30
2
20%
1
9%
31-45
1
10%
1
9%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Забито
8
17
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 3
12 Не забивали 9
0
0%
3
18%
1-15
3
38%
2
12%
16-30
1
13%
2
12%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
3
18%
61-75
2
25%
7
41%
76-90
Пропущено
7
18
2 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
1
14%
3
17%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
1
14%
2
11%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
5
71%
4
22%
76-90
Забито
19
35
10 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 7
6 Не забивали 1
1
5%
6
17%
1-15
3
16%
4
11%
16-30
6
32%
5
14%
31-45
2
11%
4
11%
46-60
4
21%
6
17%
61-75
3
16%
10
29%
76-90
Пропущено
17
29
7 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 15
3
18%
8
28%
1-15
1
6%
7
24%
16-30
3
18%
3
10%
31-45
1
6%
3
10%
46-60
4
24%
2
7%
61-75
5
29%
29%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Пяст
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Шленск Вроцлав - Пяст 1:1 Пяст - Лех 0:0 Гурник Забже - Пяст 1:0 Пяст - Мотор Люблин 2:3
Радомяк Радом - Пяст 1:1 Арка Гдыня - Пяст 1:3 Пяст - Лехия Гданьск 3:3 Корона Кельце - Пяст 0:2 Рух Хожув - Пяст 1:4 Погонь Щецин - Пяст 1:0 Пяст - Ягеллония Белосток 0:1 Хутник Нова-Хута - Пяст 3:3 Видзев Лодзь - Пяст 1:0 Пяст - Пуща Неполомице 1:1 Ракув - Пяст 0:1 Пяст - Заглембе Любин 1:0 Сталь Мелец - Пяст 2:0 Пяст - ГКС Катовице 2:2 Легия - Пяст 1:2 Пяст - Шленск Вроцлав 2:0
Краковия
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Краковия - Заглембе Любин 1:1 Легия - Краковия 3:2 Краковия - ГКС Катовице 3:4 Лехия Гданьск - Краковия 1:2
Краковия - Мотор Люблин 6:2 Краковия - Лех 0:2 Шленск Вроцлав - Краковия 2:4 Краковия - Сталь Мелец 1:1 Сандецья - Краковия 3:2 Пуща Неполомице - Краковия 1:2 Краковия - Погонь Щецин 2:1 Радомяк Радом - Краковия 2:1 Краковия - Гурник Забже 3:2 Ягеллония Белосток - Краковия 2:4 Корона Кельце - Краковия 0:2 Краковия - Видзев Лодзь 1:3 Ракув - Краковия 0:1 Краковия - Пяст 1:1 Краковия - Сигма Оломоуц 0:1 Краковия - Острава B 2:4
Результаты матчей
Пяст
Краковия
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
1:1
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
6:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
4 раза 44%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
6
1 раз 11%
Точный счет
1:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
1:2
2 раза 25%
2:4
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
Точный счет
1:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:4
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
3
1 раз 6%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Пяст
Краковия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
81
44
45
17
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
27
62
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
161
611
107
116
512
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|12
|2
|4
|33 - 14
|38
|2.
|18
|10
|6
|2
|25 - 11
|36
|3.
|17
|10
|4
|3
|31 - 24
|34
|4.
|0:0
|18
|9
|4
|5
|36 - 28
|31
|5.
|18
|9
|3
|6
|26 - 20
|30
|6.
|17
|8
|5
|4
|33 - 23
|29
|7.
|18
|8
|4
|6
|27 - 30
|28
|8.
|17
|8
|2
|7
|25 - 21
|26
|9.
|18
|7
|4
|7
|24 - 25
|25
|10.
|18
|6
|5
|7
|27 - 25
|23
|11.
|0:0
|18
|5
|7
|6
|18 - 18
|22
|12.
|17
|5
|4
|8
|16 - 24
|19
|13.
|18
|5
|4
|9
|19 - 24
|19
|14.
|17
|5
|2
|10
|21 - 25
|17
|15.
|17
|4
|5
|8
|16 - 25
|17
|16.
|17
|4
|5
|8
|15 - 27
|17
|17.
|18
|3
|5
|10
|18 - 33
|14
|18.
|17
|1
|7
|9
|13 - 26
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|0
|1
|23 - 6
|24
|2.
|9
|7
|1
|1
|16 - 6
|22
|3.
|9
|6
|1
|2
|22 - 11
|19
|4.
|9
|5
|3
|1
|18 - 12
|18
|5.
|9
|5
|1
|3
|12 - 8
|16
|6.
|9
|5
|1
|3
|12 - 10
|16
|7.
|9
|4
|3
|2
|12 - 6
|15
|8.
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|9.
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|10.
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|11.
|8
|3
|3
|2
|13 - 13
|12
|12.
|9
|3
|3
|3
|12 - 9
|12
|13.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|18 - 17
|12
|14.
|9
|3
|2
|4
|14 - 12
|11
|15.
|0:0
|9
|2
|5
|2
|11 - 10
|11
|16.
|9
|2
|2
|5
|6 - 13
|8
|17.
|8
|2
|1
|5
|8 - 13
|7
|18.
|8
|1
|4
|3
|7 - 10
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|3
|0
|13 - 5
|21
|2.
|0:0
|9
|6
|1
|2
|18 - 11
|19
|3.
|8
|5
|1
|2
|13 - 12
|16
|4.
|9
|4
|2
|3
|10 - 8
|14
|5.
|9
|4
|2
|3
|14 - 12
|14
|6.
|9
|4
|2
|3
|15 - 18
|14
|7.
|0:0
|9
|3
|2
|4
|7 - 8
|11
|8.
|9
|3
|2
|4
|15 - 16
|11
|9.
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|10.
|9
|2
|4
|3
|7 - 14
|10
|11.
|9
|2
|3
|4
|12 - 15
|9
|12.
|8
|2
|0
|6
|7 - 13
|6
|13.
|9
|1
|3
|5
|12 - 20
|6
|14.
|9
|1
|3
|5
|6 - 16
|6
|15.
|9
|1
|2
|6
|3 - 12
|5
|16.
|8
|1
|1
|6
|9 - 15
|4
|17.
|9
|1
|1
|7
|7 - 15
|4
|18.
|9
|0
|3
|6
|6 - 16
|3
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|11 (6)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|11
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|11
|Ягеллония Белосток
|Имас Хесус
|10 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|10 (3)
|Заглембе Любин
|Налепа Михал
|3 2
|Радомяк Радом
|Донис Христос
|7
|Ракув
|Берггрен Густав
|1 5
|Гурник Забже
|Яницки Рафал
|2 3
|Краковия
|Какабадзе Отар
|6