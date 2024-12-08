  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Пржибыл Ярослав
Пяст
0:0
Конец матча
Краковия
0'
58' Желтая карточка
Oskar Lesniak
66' Желтая карточка
Какабадзе Отар
78' Желтая карточка
Кацантонис Андреас
84' Желтая карточка
Гицэ Вирджил
90'+5
26
Плах
Франтишек
3
Miguel
Munoz2
5
Гук
Томаш
6
Храпек
Михал
9
Пясецки
Фабиан
14
Нобрега
Мигел
30
Щепаньски
Милош
31
Oskar
Lesniak
36
Левицки
Якуб
77
Пырка
Аркадиуш
96
Костадинов
Тихомир
13
Sebastian
Madejski
24
Югас
Якуб
22
Хосконен
Артту
5
Гицэ
Вирджил
25
Какабадзе
Отар
88
Соколовски
Патрик
11
Майгор
Миккел
19
Олафссон
Давид-Кристьян
14
Хасич
Айдин
9
Кялльман
Беньямин
23
Fabian
Bzdyl
Пяст
3-4-3
Краковия
3-4-3

История личных встреч

Пяст
Краковия

20 матчей

70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

36 матчей

38.9%
27.8%
33.3%
14 побед 10 ничьих 12 побед

Первый тайм

22.2%
38.9%
38.9%
8 побед 14 ничьих 14 побед

Второй тайм

41.7%
27.8%
30.5%
15 побед 10 ничьих 11 побед

История матчей

Э
1:1
Э
0:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
0:1
Э
0:1
Э
2:4
Э
2:0
Э
1:0
ЭГА
1:1
Э
1:0
Э
2:0
ЭГА
3:1
Э
2:1
Э
3:1
Э
2:1
Э
1:0
Э
1:1
ЭГБ
0:1
Э
2:2
Э
5:1
ЭГА
1:1
Э
2:2
Э
1:2
ЭГБ
0:3
Э
3:1
Э
4:2
Э
1:5
Э
1:1
Э
2:3
Э
0:1
Э
3:2
OE
1:0
КЛ
1:1
КЛ
1:2
OE
2:0

Голы

Всего голов

28
23

Голов в среднем за матч

1.56
1.28

Среднее время на гол

57
70

Всего голов

27
22

Голов в среднем за матч

1.5
1.22

Среднее время на гол

60
73

Всего голов

55
45

Голов в среднем за матч

1.53
1.25

Тотал матчей

2.5
35
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 75%
Меньше 25%
9
17
Больше 47%
Меньше 53%
19
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
4
Больше 11%
Меньше 89%
32

Среднее время на гол

58
72

Бомбардиры внутри турнира

Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феликс Хорхе 4 (1) 0.22
Храпек Михал 3 (1) 0.17
Амею Микаэль 3 0.17
Росолек Мацей 2 0.11
Червински Якуб 1 0.06
Кадзиор Дамиан 1 0.06
Щепаньски Милош 1 0.06
Пырка Аркадиуш 1 0.06
Пясецки Фабиан 1 0.06
Костадинов Тихомир 1 0.06
Томашевич Гжегож 0 0
Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кялльман Беньямин 11 (3) 0.61
Майгор Миккел 5 0.28
Олафссон Давид-Кристьян 4 0.22
Гицэ Вирджил 3 0.17
Ван Бюрен Мик 3 0.17
Хасич Айдин 2 (1) 0.11
Югас Якуб 2 0.11
Бохнак Матеуш 2 0.11
Какабадзе Отар 1 0.06
Filip Rozga 1 0.06
Fabian Bzdyl 1 0.06
Аль-Аммари Амир 0 0
Атанасов Яни 0 0
Bartosz Biedrzycki 0 0

Карточки

Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Червински Якуб 4 1
Гук Томаш 4 1
Храпек Михал 3 0
Дзичек Патрик 3 0
Костадинов Тихомир 3 0
Драпински Игорь 3 0
Кадзиор Дамиан 2 0
Томашевич Гжегож 2 0
Пясецки Фабиан 2 0
Кацантонис Андреас 2 0
Miguel Munoz2 2 0
Амею Микаэль 2 0
Феликс Хорхе 1 0
Карбовы Филип 1 0
Плах Франтишек 1 0
Росолек Мацей 1 0
Oskar Lesniak 1 0
Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Какабадзе Отар 6 0
Filip Rozga 5 0
Глик Камил 4 0
Соколовски Патрик 2 1
Гицэ Вирджил 3 0
Югас Якуб 2 0
Олафссон Давид-Кристьян 2 0
Атанасов Яни 2 0
Аль-Аммари Амир 2 0
Равас Генрих 2 0
Хасич Айдин 2 0
Ван Бюрен Мик 1 0
Майгор Миккел 1 0
Хосконен Артту 1 0
Сковгор Андреас 1 0
Ракочи Михал 1 0
Filip Kucharczyk 1 0

Результаты матчей

Пяст
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (9)
0% (0)
Краковия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

8
3
Пяст
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Краковия
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

5
9

Упущенные победы

8
13
Пяст
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
Краковия
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

5
15

Упущенные победы

16
16

Голы по времени матча

Забито

11
18
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
1
9%
3
17%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
5
45%
3
17%
31-45
1
9%
4
22%
46-60
3
27%
3
17%
61-75
1
9%
3
17%
76-90

Пропущено

10
11
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
20%
5
45%
1-15
1
10%
3
27%
16-30
2
20%
1
9%
31-45
1
10%
1
9%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Забито

8
17
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 10
0
0%
3
18%
1-15
3
38%
2
12%
16-30
1
13%
2
12%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
3
18%
61-75
2
25%
7
41%
76-90

Пропущено

7
18
2 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
1
14%
3
17%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
1
14%
2
11%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
5
71%
4
22%
76-90

Забито

19
35
10 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 7
7 Не забивали 2
1
5%
6
17%
1-15
3
16%
4
11%
16-30
6
32%
5
14%
31-45
2
11%
4
11%
46-60
4
21%
6
17%
61-75
3
16%
10
29%
76-90

Пропущено

17
29
7 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 15
3
18%
8
28%
1-15
1
6%
7
24%
16-30
3
18%
3
10%
31-45
1
6%
3
10%
46-60
4
24%
2
7%
61-75
5
29%
29%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Пяст
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Шленск Вроцлав - Пяст 1:1 Пяст - Лех 0:0 Гурник Забже - Пяст 1:0 Пяст - Мотор Люблин 2:3
Радомяк Радом - Пяст 1:1 Арка Гдыня - Пяст 1:3 Пяст - Лехия Гданьск 3:3 Корона Кельце - Пяст 0:2 Рух Хожув - Пяст 1:4 Погонь Щецин - Пяст 1:0 Пяст - Ягеллония Белосток 0:1 Хутник Нова-Хута - Пяст 3:3 Видзев Лодзь - Пяст 1:0 Пяст - Пуща Неполомице 1:1 Ракув - Пяст 0:1 Пяст - Заглембе Любин 1:0 Сталь Мелец - Пяст 2:0 Пяст - ГКС Катовице 2:2 Легия - Пяст 1:2 Пяст - Шленск Вроцлав 2:0
Краковия
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Краковия - Заглембе Любин 1:1 Легия - Краковия 3:2 Краковия - ГКС Катовице 3:4 Лехия Гданьск - Краковия 1:2
Краковия - Мотор Люблин 6:2 Краковия - Лех 0:2 Шленск Вроцлав - Краковия 2:4 Краковия - Сталь Мелец 1:1 Сандецья - Краковия 3:2 Пуща Неполомице - Краковия 1:2 Краковия - Погонь Щецин 2:1 Радомяк Радом - Краковия 2:1 Краковия - Гурник Забже 3:2 Ягеллония Белосток - Краковия 2:4 Корона Кельце - Краковия 0:2 Краковия - Видзев Лодзь 1:3 Ракув - Краковия 0:1 Краковия - Пяст 1:1 Краковия - Сигма Оломоуц 0:1 Краковия - Острава B 2:4

Результаты матчей

Пяст
Краковия

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
6:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
6
1 раз 11%

Точный счет

1:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
2:4
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Точный счет

1:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:4
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
6
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Пяст
Краковия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
1
4
5
1.5
4
5
1
8
2.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
8
1
2
7
1.5
6
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
16
2
6
12
1.5
10
8
1
17
2.5
5
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 18 12 2 4 33 - 14 38
2.
Ракув
 18 10 6 2 25 - 11 36
3.
Ягеллония Белосток
 0:1 18 10 4 4 31 - 25 34
4.
Краковия
 18 9 4 5 36 - 28 31
5.
Гурник Забже
 18 9 3 6 26 - 20 30
6.
Легия
 17 8 5 4 33 - 23 29
7.
Мотор Люблин
 18 8 4 6 27 - 30 28
8.
Погонь Щецин
 17 8 2 7 25 - 21 26
9.
Видзев Лодзь
 18 7 4 7 24 - 25 25
10.
ГКС Катовице
 18 6 5 7 27 - 25 23
11.
Пяст
 18 5 7 6 18 - 18 22
12.
Пуща Неполомице
 1:0 18 5 5 8 17 - 25 20
13.
Заглембе Любин
 17 5 4 8 16 - 24 19
14.
Сталь Мелец
 18 5 4 9 19 - 24 19
15.
Радомяк Радом
 17 5 2 10 21 - 25 17
16.
Корона Кельце
 17 4 5 8 15 - 27 17
17.
Лехия Гданьск
 18 3 5 10 18 - 33 14
18.
Шленск Вроцлав
 17 1 7 9 13 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 9 8 0 1 23 - 6 24
2.
Погонь Щецин
 9 7 1 1 16 - 6 22
3.
Легия
 9 6 1 2 22 - 11 19
4.
Ягеллония Белосток
 0:1 9 5 3 1 18 - 12 18
5.
Гурник Забже
 9 5 1 3 12 - 8 16
6.
Видзев Лодзь
 9 5 1 3 12 - 10 16
7.
Ракув
 9 4 3 2 12 - 6 15
8.
Сталь Мелец
 9 4 3 2 12 - 9 15
9.
Пуща Неполомице
 1:0 9 4 3 2 14 - 13 15
10.
Мотор Люблин
 9 4 2 3 12 - 12 14
11.
Заглембе Любин
 8 4 1 3 10 - 8 13
12.
ГКС Катовице
 9 3 3 3 12 - 9 12
13.
Краковия
 9 3 3 3 18 - 17 12
14.
Радомяк Радом
 9 3 2 4 14 - 12 11
15.
Пяст
 9 2 5 2 11 - 10 11
16.
Лехия Гданьск
 9 2 2 5 6 - 13 8
17.
Корона Кельце
 8 2 1 5 8 - 13 7
18.
Шленск Вроцлав
 8 1 4 3 7 - 10 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 9 6 3 0 13 - 5 21
2.
Краковия
 9 6 1 2 18 - 11 19
3.
Ягеллония Белосток
 0:1 9 5 1 3 13 - 13 16
4.
Лех
 9 4 2 3 10 - 8 14
5.
Гурник Забже
 9 4 2 3 14 - 12 14
6.
Мотор Люблин
 9 4 2 3 15 - 18 14
7.
Пяст
 9 3 2 4 7 - 8 11
8.
ГКС Катовице
 9 3 2 4 15 - 16 11
9.
Легия
 8 2 4 2 11 - 12 10
10.
Корона Кельце
 9 2 4 3 7 - 14 10
11.
Видзев Лодзь
 9 2 3 4 12 - 15 9
12.
Радомяк Радом
 8 2 0 6 7 - 13 6
13.
Лехия Гданьск
 9 1 3 5 12 - 20 6
14.
Заглембе Любин
 9 1 3 5 6 - 16 6
15.
Пуща Неполомице
 1:0 9 1 2 6 3 - 12 5
16.
Погонь Щецин
 8 1 1 6 9 - 15 4
17.
Сталь Мелец
 9 1 1 7 7 - 15 4
18.
Шленск Вроцлав
 9 0 3 6 6 - 16 3
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Краковия Кялльман Беньямин 11 (6)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 11
Радомяк Радом Роча Леонардо 11
Ягеллония Белосток Имас Хесус 10 (3)
Лех Исхак Микаэль 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Заглембе Любин Налепа Михал 3 2
Радомяк Радом Донис Христос 7
Ракув Берггрен Густав 1 5
Гурник Забже Яницки Рафал 2 3
Краковия Какабадзе Отар 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Где смотреть матч Пяст 0:0 Краковия онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (33) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный