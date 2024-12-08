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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Сильвестшак Дамиан
Пуща Неполомице
1:0
Второй тайм: 48'
Ягеллония Белосток
0'
1:0
38' Гол
Холевяк Матеуш

Ход матча

38'
Холевяк Матеуш
1:0
Лучшие коэффициенты
Пуща Неполомице
Ничья
Ягеллония Белосток
4.05
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3.80
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4.60
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Все Коэффициенты
1
Kewin
Komar
5
Konrad
Stepien
27
Lukasz
Solowiej
4
Шимонович
Давид
33
Абрамович
Давид
70
Хайда
Войцех
14
Jacub
Serafin
12
Стемпень
Матеуш
6
Ли
Чжин-Хен
11
Холевяк
Матеуш
35
Косидис
Михаил
1
Стриек
Максимилиан
16
Сачек
Михал
17
Дигес
Адриан
72
Скшипчак
Матеуш
5
Полак
Цезарий
14
Кубицки
Ярослав
8
Нене
III
99
Хансен
Кристоффер
11
Имас
Хесус
21
Чурлинов
Дарко
10
Пюлюлю
Афимико
Пуща Неполомице
4-2-3-1
Ягеллония Белосток
4-2-3-1

История личных встреч

Пуща Неполомице
Ягеллония Белосток

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

История матчей

Э
2:0
Э
3:3
Э
4:1
КП
0:3

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

3
3

Среднее время на гол

30
30

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

2.25
1.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

40
51

Бомбардиры внутри турнира

Пуща Неполомице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Косидис Михаил 6 (1) 0.33
Холевяк Матеуш 2 0.11
Якуба Роман 2 0.11
Konrad Stepien 1 0.06
Абрамович Давид 1 0.06
Jacub Serafin 1 0.06
Piotr Mrozinski 1 0.06
Шимонович Давид 1 0.06
Благаич Яков 1 0.06
Крачун Артур 1 (1) 0.06
Ли Чжин-Хен 0 0
Lukasz Solowiej 0 0
Ягеллония Белосток
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имас Хесус 10 0.56
Пюлюлю Афимико 4 0.22
Хансен Кристоффер 3 0.17
Диаби Мохамед 3 0.17
Кубицки Ярослав 3 0.17
Чурлинов Дарко 2 0.11
Нене III 2 0.11
Виллар Мики 1 0.06
Романчук Тарас 1 0.06
Силва Томаш 1 0.06
Скшипчак Матеуш 1 (1) 0.06
Моутинью Жоау 0 0
Сачек Михал 0 0
Дигес Адриан 0 0
Нгиамба Орельен 0 0

Карточки

Пуща Неполомице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абрамович Давид 6 0
Крачун Артур 3 1
Jacub Serafin 4 0
Якуба Роман 4 0
Шимонович Давид 3 0
Konrad Stepien 3 0
Хайда Войцех 3 0
Благаич Яков 3 0
Piotr Mrozinski 2 0
Холевяк Матеуш 2 0
Lukasz Solowiej 2 0
Семашко Артур 2 0
Ли Чжин-Хен 2 0
Сиплак Михал 1 0
Ревенко Иоан-Кэлин 1 0
Косидис Михаил 1 0
Kewin Komar 1 0
Ягеллония Белосток
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Романчук Тарас 4 0
Сачек Михал 4 0
Дигес Адриан 2 1
Моутинью Жоау 3 0
Нене III 3 0
Пюлюлю Афимико 3 0
Диаби Мохамед 2 0
Нгиамба Орельен 2 0
Силва Томаш 2 0
Абрамович Славомир 2 0
Кубицки Ярослав 1 0
Чурлинов Дарко 1 0
Халити Йетмир 1 0
Скшипчак Матеуш 1 0
Марчук Доминик 1 0

Результаты матчей

Пуща Неполомице
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Ягеллония Белосток
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

5
3
Пуща Неполомице
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Ягеллония Белосток
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

2
16
Пуща Неполомице
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (5)
59% (10)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Ягеллония Белосток
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

12
7

Упущенные победы

7
19

Голы по времени матча

Забито

13
14
9 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
2
15%
1
7%
1-15
2
15%
3
21%
16-30
5
38%
3
21%
31-45
2
15%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
2
15%
2
14%
76-90

Пропущено

13
11
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
23%
2
18%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
2
15%
1
9%
31-45
2
15%
1
9%
46-60
3
23%
2
18%
61-75
2
15%
4
36%
76-90

Забито

3
18
0 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 6
14 Не забивали 8
0
0%
4
22%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
100%
5
28%
61-75
0
0%
4
22%
76-90

Пропущено

12
12
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
25%
1
8%
31-45
2
17%
3
25%
46-60
4
33%
1
8%
61-75
3
25%
3
25%
76-90

Забито

16
32
9 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 11
8 Не забивали 0
2
13%
5
16%
1-15
2
13%
5
16%
16-30
5
31%
5
16%
31-45
2
13%
4
13%
46-60
3
19%
7
22%
61-75
2
13%
6
19%
76-90

Пропущено

25
23
9 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
3
12%
4
17%
1-15
1
4%
3
13%
16-30
5
20%
2
9%
31-45
4
16%
4
17%
46-60
7
28%
3
13%
61-75
5
20%
7
30%
76-90

Результаты последних матчей

Пуща Неполомице
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сандецья - Пуща Неполомице 0:1 Шленск Вроцлав - Пуща Неполомице 0:1 Пуща Неполомице - Видзев Лодзь 2:0 Сталь Мелец - Пуща Неполомице 2:0
Пуща Неполомице - Лех 2:0 Котвица Колобжег - Пуща Неполомице 0:1 Погонь Щецин - Пуща Неполомице 2:1 Радомяк Радом - Пуща Неполомице 2:0 Пуща Неполомице - ГКС Катовице 0:6 Ракув - Пуща Неполомице 2:0 Гурник Ленчна - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Краковия 1:2 Пяст - Пуща Неполомице 1:1 Гурник Забже - Пуща Неполомице 4:2 Пуща Неполомице - Корона Кельце 0:0 Мотор Люблин - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Лехия Гданьск 4:1 Пуща Неполомице - Легия 2:2 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:2
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Олимпия Грудзёнз - Ягеллония Белосток 1:3 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 1:1 Целе - Ягеллония Белосток 3:3 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 2:2
Ягеллония Белосток - Ракув 2:2 Ягеллония Белосток - Мольде 3:0 Гурник Забже - Ягеллония Белосток 0:2 Хойничанка Хойнице - Ягеллония Белосток 0:3 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 3:1 Ягеллония Белосток - Петрокуб 2:0 Заглембе Любин - Ягеллония Белосток 1:3 Орлета Радзин - Ягеллония Белосток 0:3 Ягеллония Белосток - Легия 1:1 Копенгаген - Ягеллония Белосток 1:2 Пяст - Ягеллония Белосток 0:1 Мотор Люблин - Ягеллония Белосток 0:2 Ягеллония Белосток - Лехия Гданьск 3:2 Лех - Ягеллония Белосток 5:0 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 1:0 Аякс - Ягеллония Белосток 3:0

Результаты матчей

Пуща Неполомице
Ягеллония Белосток

Точный счет

2:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:6
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
5 раз 56%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Точный счет

2:0
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
0:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
6 раз 67%
1
3 раза 33%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

2:0
6 раз 35%
0:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
4
1 раз 6%
2
7 раз 41%
1
5 раз 29%
3
4 раза 24%
0
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Пуща Неполомице
Ягеллония Белосток

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
1.5
7
2
1
7
2.5
2
7
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
0.5
Больше Меньше
7
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
16
1
5
12
1.5
11
6
1
16
2.5
4
13
1
16
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 18 12 2 4 33 - 14 38
2.
Ракув
 18 10 6 2 25 - 11 36
3.
Ягеллония Белосток
 0:1 18 10 4 4 31 - 25 34
4.
Краковия
 18 9 4 5 36 - 28 31
5.
Гурник Забже
 18 9 3 6 26 - 20 30
6.
Легия
 17 8 5 4 33 - 23 29
7.
Мотор Люблин
 18 8 4 6 27 - 30 28
8.
Погонь Щецин
 17 8 2 7 25 - 21 26
9.
Видзев Лодзь
 18 7 4 7 24 - 25 25
10.
ГКС Катовице
 18 6 5 7 27 - 25 23
11.
Пяст
 18 5 7 6 18 - 18 22
12.
Пуща Неполомице
 1:0 18 5 5 8 17 - 25 20
13.
Заглембе Любин
 17 5 4 8 16 - 24 19
14.
Сталь Мелец
 18 5 4 9 19 - 24 19
15.
Радомяк Радом
 17 5 2 10 21 - 25 17
16.
Корона Кельце
 17 4 5 8 15 - 27 17
17.
Лехия Гданьск
 18 3 5 10 18 - 33 14
18.
Шленск Вроцлав
 17 1 7 9 13 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 9 8 0 1 23 - 6 24
2.
Погонь Щецин
 9 7 1 1 16 - 6 22
3.
Легия
 9 6 1 2 22 - 11 19
4.
Ягеллония Белосток
 0:1 9 5 3 1 18 - 12 18
5.
Гурник Забже
 9 5 1 3 12 - 8 16
6.
Видзев Лодзь
 9 5 1 3 12 - 10 16
7.
Ракув
 9 4 3 2 12 - 6 15
8.
Сталь Мелец
 9 4 3 2 12 - 9 15
9.
Пуща Неполомице
 1:0 9 4 3 2 14 - 13 15
10.
Мотор Люблин
 9 4 2 3 12 - 12 14
11.
Заглембе Любин
 8 4 1 3 10 - 8 13
12.
ГКС Катовице
 9 3 3 3 12 - 9 12
13.
Краковия
 9 3 3 3 18 - 17 12
14.
Радомяк Радом
 9 3 2 4 14 - 12 11
15.
Пяст
 9 2 5 2 11 - 10 11
16.
Лехия Гданьск
 9 2 2 5 6 - 13 8
17.
Корона Кельце
 8 2 1 5 8 - 13 7
18.
Шленск Вроцлав
 8 1 4 3 7 - 10 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 9 6 3 0 13 - 5 21
2.
Краковия
 9 6 1 2 18 - 11 19
3.
Ягеллония Белосток
 0:1 9 5 1 3 13 - 13 16
4.
Лех
 9 4 2 3 10 - 8 14
5.
Гурник Забже
 9 4 2 3 14 - 12 14
6.
Мотор Люблин
 9 4 2 3 15 - 18 14
7.
Пяст
 9 3 2 4 7 - 8 11
8.
ГКС Катовице
 9 3 2 4 15 - 16 11
9.
Легия
 8 2 4 2 11 - 12 10
10.
Корона Кельце
 9 2 4 3 7 - 14 10
11.
Видзев Лодзь
 9 2 3 4 12 - 15 9
12.
Радомяк Радом
 8 2 0 6 7 - 13 6
13.
Лехия Гданьск
 9 1 3 5 12 - 20 6
14.
Заглембе Любин
 9 1 3 5 6 - 16 6
15.
Пуща Неполомице
 1:0 9 1 2 6 3 - 12 5
16.
Погонь Щецин
 8 1 1 6 9 - 15 4
17.
Сталь Мелец
 9 1 1 7 7 - 15 4
18.
Шленск Вроцлав
 9 0 3 6 6 - 16 3
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Краковия Кялльман Беньямин 11 (6)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 11
Радомяк Радом Роча Леонардо 11
Ягеллония Белосток Имас Хесус 10 (3)
Лех Исхак Микаэль 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Заглембе Любин Налепа Михал 3 2
Радомяк Радом Донис Христос 7
Ракув Берггрен Густав 1 5
Гурник Забже Яницки Рафал 2 3
Краковия Какабадзе Отар 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Г О О О О Л - Холевяк Матеуш бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Пуща Неполомице
Ничья
Ягеллония Белосток
4.05
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3.80
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4.60
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Пуща Неполомице
Ягеллония Белосток
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