Тур: 18. Стадион: Stadion Puszczy. Главный судья: Сильвестшак Дамиан
1:0
Второй тайм: 48'
Ход матча
38'
1:0
70
Хайда
Войцех
16
Сачек
Михал
17
Дигес
Адриан
8
Нене
III
11
Имас
Хесус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
70 Хайда ВойцехПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Благаич ЯковПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Кидрич РокНападающий
-
Главный тренер: Tomasz Tulacz
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сачек МихалЗащитник
-
17 Дигес АдрианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Нене IIIПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
82 Силва ТомашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Виллар МикиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Семенец Адриан
История личных встреч
Пуща Неполомице
Ягеллония Белосток
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
3
3
Среднее время на гол
30
30
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
2.25
1.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
40
51
Бомбардиры внутри турнира
Пуща Неполомице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Косидис Михаил
|6 (1)
|0.33
|Холевяк Матеуш
|2
|0.11
|Якуба Роман
|2
|0.11
|Konrad Stepien
|1
|0.06
|Абрамович Давид
|1
|0.06
|Jacub Serafin
|1
|0.06
|Piotr Mrozinski
|1
|0.06
|Шимонович Давид
|1
|0.06
|Благаич Яков
|1
|0.06
|Крачун Артур
|1 (1)
|0.06
|Ли Чжин-Хен
|0
|0
|Lukasz Solowiej
|0
|0
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Имас Хесус
|10
|0.56
|Пюлюлю Афимико
|4
|0.22
|Хансен Кристоффер
|3
|0.17
|Диаби Мохамед
|3
|0.17
|Кубицки Ярослав
|3
|0.17
|Чурлинов Дарко
|2
|0.11
|Нене III
|2
|0.11
|Виллар Мики
|1
|0.06
|Романчук Тарас
|1
|0.06
|Силва Томаш
|1
|0.06
|Скшипчак Матеуш
|1 (1)
|0.06
|Моутинью Жоау
|0
|0
|Сачек Михал
|0
|0
|Дигес Адриан
|0
|0
|Нгиамба Орельен
|0
|0
Карточки
Пуща Неполомице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абрамович Давид
|6
|0
|Крачун Артур
|3
|1
|Jacub Serafin
|4
|0
|Якуба Роман
|4
|0
|Шимонович Давид
|3
|0
|Konrad Stepien
|3
|0
|Хайда Войцех
|3
|0
|Благаич Яков
|3
|0
|Piotr Mrozinski
|2
|0
|Холевяк Матеуш
|2
|0
|Lukasz Solowiej
|2
|0
|Семашко Артур
|2
|0
|Ли Чжин-Хен
|2
|0
|Сиплак Михал
|1
|0
|Ревенко Иоан-Кэлин
|1
|0
|Косидис Михаил
|1
|0
|Kewin Komar
|1
|0
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Романчук Тарас
|4
|0
|Сачек Михал
|4
|0
|Дигес Адриан
|2
|1
|Моутинью Жоау
|3
|0
|Нене III
|3
|0
|Пюлюлю Афимико
|3
|0
|Диаби Мохамед
|2
|0
|Нгиамба Орельен
|2
|0
|Силва Томаш
|2
|0
|Абрамович Славомир
|2
|0
|Кубицки Ярослав
|1
|0
|Чурлинов Дарко
|1
|0
|Халити Йетмир
|1
|0
|Скшипчак Матеуш
|1
|0
|Марчук Доминик
|1
|0
Результаты матчей
Пуща Неполомице
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Ягеллония Белосток
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
5
3
Пуща Неполомице
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Ягеллония Белосток
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
11
4
Упущенные победы
2
16
Пуща Неполомице
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (5)
59% (10)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Ягеллония Белосток
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
12
7
Упущенные победы
7
19
Голы по времени матча
Забито
13
14
9 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
2
15%
1
7%
1-15
2
15%
3
21%
16-30
5
38%
3
21%
31-45
2
15%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
2
15%
2
14%
76-90
Пропущено
13
11
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
23%
2
18%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
2
15%
1
9%
31-45
2
15%
1
9%
46-60
3
23%
2
18%
61-75
2
15%
4
36%
76-90
Забито
3
18
0 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 6
14 Не забивали 8
0
0%
4
22%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
100%
5
28%
61-75
0
0%
4
22%
76-90
Пропущено
12
12
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
25%
1
8%
31-45
2
17%
3
25%
46-60
4
33%
1
8%
61-75
3
25%
3
25%
76-90
Забито
16
32
9 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 11
8 Не забивали 0
2
13%
5
16%
1-15
2
13%
5
16%
16-30
5
31%
5
16%
31-45
2
13%
4
13%
46-60
3
19%
7
22%
61-75
2
13%
6
19%
76-90
Пропущено
25
23
9 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
3
12%
4
17%
1-15
1
4%
3
13%
16-30
5
20%
2
9%
31-45
4
16%
4
17%
46-60
7
28%
3
13%
61-75
5
20%
7
30%
76-90
Результаты последних матчей
Пуща Неполомице
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сандецья - Пуща Неполомице 0:1 Шленск Вроцлав - Пуща Неполомице 0:1 Пуща Неполомице - Видзев Лодзь 2:0 Сталь Мелец - Пуща Неполомице 2:0
Пуща Неполомице - Лех 2:0 Котвица Колобжег - Пуща Неполомице 0:1 Погонь Щецин - Пуща Неполомице 2:1 Радомяк Радом - Пуща Неполомице 2:0 Пуща Неполомице - ГКС Катовице 0:6 Ракув - Пуща Неполомице 2:0 Гурник Ленчна - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Краковия 1:2 Пяст - Пуща Неполомице 1:1 Гурник Забже - Пуща Неполомице 4:2 Пуща Неполомице - Корона Кельце 0:0 Мотор Люблин - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Лехия Гданьск 4:1 Пуща Неполомице - Легия 2:2 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:2
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Олимпия Грудзёнз - Ягеллония Белосток 1:3 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 1:1 Целе - Ягеллония Белосток 3:3 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 2:2
Ягеллония Белосток - Ракув 2:2 Ягеллония Белосток - Мольде 3:0 Гурник Забже - Ягеллония Белосток 0:2 Хойничанка Хойнице - Ягеллония Белосток 0:3 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 3:1 Ягеллония Белосток - Петрокуб 2:0 Заглембе Любин - Ягеллония Белосток 1:3 Орлета Радзин - Ягеллония Белосток 0:3 Ягеллония Белосток - Легия 1:1 Копенгаген - Ягеллония Белосток 1:2 Пяст - Ягеллония Белосток 0:1 Мотор Люблин - Ягеллония Белосток 0:2 Ягеллония Белосток - Лехия Гданьск 3:2 Лех - Ягеллония Белосток 5:0 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 1:0 Аякс - Ягеллония Белосток 3:0
Результаты матчей
Пуща Неполомице
Ягеллония Белосток
Точный счет
2:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:6
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
5 раз 56%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
Точный счет
2:0
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
0:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
6 раз 67%
1
3 раза 33%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
2:0
6 раз 35%
0:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
4
1 раз 6%
2
7 раз 41%
1
5 раз 29%
3
4 раза 24%
0
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Пуща Неполомице
Ягеллония Белосток
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
72
17
27
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
36
Больше Меньше
71
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
161
512
116
116
413
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|12
|2
|4
|33 - 14
|38
|2.
|18
|10
|6
|2
|25 - 11
|36
|3.
|0:1
|18
|10
|4
|4
|31 - 25
|34
|4.
|18
|9
|4
|5
|36 - 28
|31
|5.
|18
|9
|3
|6
|26 - 20
|30
|6.
|17
|8
|5
|4
|33 - 23
|29
|7.
|18
|8
|4
|6
|27 - 30
|28
|8.
|17
|8
|2
|7
|25 - 21
|26
|9.
|18
|7
|4
|7
|24 - 25
|25
|10.
|18
|6
|5
|7
|27 - 25
|23
|11.
|18
|5
|7
|6
|18 - 18
|22
|12.
|1:0
|18
|5
|5
|8
|17 - 25
|20
|13.
|17
|5
|4
|8
|16 - 24
|19
|14.
|18
|5
|4
|9
|19 - 24
|19
|15.
|17
|5
|2
|10
|21 - 25
|17
|16.
|17
|4
|5
|8
|15 - 27
|17
|17.
|18
|3
|5
|10
|18 - 33
|14
|18.
|17
|1
|7
|9
|13 - 26
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|0
|1
|23 - 6
|24
|2.
|9
|7
|1
|1
|16 - 6
|22
|3.
|9
|6
|1
|2
|22 - 11
|19
|4.
|0:1
|9
|5
|3
|1
|18 - 12
|18
|5.
|9
|5
|1
|3
|12 - 8
|16
|6.
|9
|5
|1
|3
|12 - 10
|16
|7.
|9
|4
|3
|2
|12 - 6
|15
|8.
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|9.
|1:0
|9
|4
|3
|2
|14 - 13
|15
|10.
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|11.
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|12.
|9
|3
|3
|3
|12 - 9
|12
|13.
|9
|3
|3
|3
|18 - 17
|12
|14.
|9
|3
|2
|4
|14 - 12
|11
|15.
|9
|2
|5
|2
|11 - 10
|11
|16.
|9
|2
|2
|5
|6 - 13
|8
|17.
|8
|2
|1
|5
|8 - 13
|7
|18.
|8
|1
|4
|3
|7 - 10
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|3
|0
|13 - 5
|21
|2.
|9
|6
|1
|2
|18 - 11
|19
|3.
|0:1
|9
|5
|1
|3
|13 - 13
|16
|4.
|9
|4
|2
|3
|10 - 8
|14
|5.
|9
|4
|2
|3
|14 - 12
|14
|6.
|9
|4
|2
|3
|15 - 18
|14
|7.
|9
|3
|2
|4
|7 - 8
|11
|8.
|9
|3
|2
|4
|15 - 16
|11
|9.
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|10.
|9
|2
|4
|3
|7 - 14
|10
|11.
|9
|2
|3
|4
|12 - 15
|9
|12.
|8
|2
|0
|6
|7 - 13
|6
|13.
|9
|1
|3
|5
|12 - 20
|6
|14.
|9
|1
|3
|5
|6 - 16
|6
|15.
|1:0
|9
|1
|2
|6
|3 - 12
|5
|16.
|8
|1
|1
|6
|9 - 15
|4
|17.
|9
|1
|1
|7
|7 - 15
|4
|18.
|9
|0
|3
|6
|6 - 16
|3
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|11 (6)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|11
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|11
|Ягеллония Белосток
|Имас Хесус
|10 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|10 (3)
|Заглембе Любин
|Налепа Михал
|3 2
|Радомяк Радом
|Донис Христос
|7
|Ракув
|Берггрен Густав
|1 5
|Гурник Забже
|Яницки Рафал
|2 3
|Краковия
|Какабадзе Отар
|6