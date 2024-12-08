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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Wojciech Myc
Заглембе Любин
0:0
Первый тайм: 11'
Легия
0'
Лучшие коэффициенты
Заглембе Любин
Ничья
Легия
4.50
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4.00
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3.65
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Все Коэффициенты
30
Хладун
Доминик
31
Igor
Orlikowski
2
Копац
Бартош
5
Лавничак
Алекс
8
Дабровски
Дамьян
27
Bartlomiej
Kludka
7
Marek
Mroz
6
Маковский
Томаш
17
Вдовяк
Матеуш
90
Курминовски
Давид
21
Пьенько
Томаш
27
Кобыляк
Габриэль
13
Вшолек
Павел
42
Барсия
Серхио
3
Капюади
Стив
23
Кун
Патрик
67
Капустка
Бартош
8
Августиняк
Рафал
25
Морисита
Рёя
11
Ходына
Кацпер
28
Гуаль
Марк
82
Лима
Лукас
II
Заглембе Любин
3-1-4-2
Легия
4-3-3

История личных встреч

Заглембе Любин
Легия

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
77.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед

26 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 22 победы

Первый тайм

26.9%
73.1%
0 побед 7 ничьих 20 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 17 побед

35 матчей

17.1%
20%
62.9%
6 побед 7 ничьих 22 победы

Первый тайм

14.3%
28.6%
57.1%
5 побед 10 ничьих 20 побед

Второй тайм

20%
31.4%
48.6%
7 побед 11 ничьих 17 побед

История матчей

Э
2:0
Э
2:1
Э
0:3
Э
1:2
Э
2:0
Э
1:3
Э
4:0
Э
0:4
Э
2:1
Э
2:1
Э
1:0
ЭГА
2:2
Э
0:1
Э
1:3
Э
0:1
Э
2:3
Э
2:1
Э
1:3
Э
2:3
ЭГА
2:0
Э
1:2
Э
2:2
Э
1:3
Э
2:0
Э
2:0
Э
2:2
Э
0:4
Э
3:0
Э
2:2
Э
2:1
Э
0:0
Э
4:0
К
1:1
К
0:0
OE
3:0

Голы

Всего голов

16
16

Голов в среднем за матч

1
0.84

Среднее время на гол

90
106

Всего голов

38
33

Голов в среднем за матч

2
2.06

Среднее время на гол

45
43

Всего голов

54
49

Голов в среднем за матч

1.54
1.4

Тотал матчей

2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
30
Больше 86%
Меньше 14%
5
24
Больше 69%
Меньше 31%
11
14
Больше 40%
Меньше 60%
21
2
Больше 6%
Меньше 94%
33

Среднее время на гол

58
64

Бомбардиры внутри турнира

Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вдовяк Матеуш 3 0.17
Пьенько Томаш 3 0.17
Marek Mroz 2 0.11
Сейк Вацлав 1 0.06
Регула Марсель 1 0.06
Mateusz Grzybek 1 0.06
Ях Ярослав 1 0.06
Адамчик Хуберт 1 0.06
Лавничак Алекс 1 0.06
Igor Orlikowski 1 0.06
Курминовски Давид 1 (1) 0.06
Дабровски Дамьян 0 0
Adam Radwanski 0 0
Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Капустка Бартош 6 (1) 0.33
Гуаль Марк 4 (1) 0.22
Августиняк Рафал 4 (1) 0.22
Морисита Рёя 3 0.17
Крамер Блаж 3 (1) 0.17
Вшолек Павел 2 (1) 0.11
Лима Лукас II 2 0.11
Ходына Кацпер 2 0.11
Wojciech Urbanski 2 0.11
Альфарела Мигуэль 1 0.06
Панков Радован 1 0.06
Нсаме Жан-Пьер 1 0.06
Капюади Стив 1 0.06
Винагре Рубен 0 0
Челхака Юрген 0 0
Зелковски Ян 0 0

Карточки

Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Налепа Михал 2 3
Дабровски Дамьян 5 0
Adam Radwanski 3 0
Ях Ярослав 2 0
Marek Mroz 2 0
Сейк Вацлав 2 0
Bartlomiej Kludka 2 0
Копац Бартош 1 0
Mateusz Grzybek 1 0
Хладун Доминик 1 0
Вдовяк Матеуш 1 0
Мата Луиш 1 0
Курминовски Давид 1 0
Маковский Томаш 1 0
Лавничак Алекс 1 0
Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Wojciech Urbanski 4 0
Гонсалвеш Клод 3 0
Капустка Бартош 3 0
Лима Лукас II 3 0
Гуаль Марк 3 0
Крамер Блаж 3 0
Августиняк Рафал 3 0
Челхака Юрген 3 0
Енджейчик Артур 2 0
Морисита Рёя 2 0
Капюади Стив 2 0
Зелковски Ян 2 0
Вшолек Павел 1 0
Кун Патрик 1 0
Панков Радован 1 0
Винагре Рубен 1 0
Кобыляк Габриэль 1 0
Ходына Кацпер 1 0
Тобиаш Кацпер 1 0
Альфарела Мигуэль 1 0
Goncalo Feio 1 0

Результаты матчей

Заглембе Любин
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Легия
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
8
Заглембе Любин
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Легия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

12
3

Упущенные победы

5
20
Заглембе Любин
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Легия
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
65% (11)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

12
3

Упущенные победы

9
28

Голы по времени матча

Забито

10
11
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
1
10%
2
18%
1-15
2
20%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
3
30%
2
18%
46-60
1
10%
4
36%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

8
12
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
4
50%
2
17%
16-30
1
13%
3
25%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
25%
1
8%
76-90

Забито

6
21
2 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 4
12 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
2
33%
8
38%
31-45
1
17%
1
5%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
3
50%
5
24%
76-90

Пропущено

16
12
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
4
25%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
19%
3
25%
31-45
3
19%
1
8%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
5
31%
3
25%
76-90

Забито

16
32
5 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 9
5 Не забивали 2
1
6%
2
6%
1-15
2
13%
6
19%
16-30
2
13%
9
28%
31-45
4
25%
3
9%
46-60
1
6%
7
22%
61-75
6
38%
5
16%
76-90

Пропущено

24
24
12 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 14
4
17%
3
13%
1-15
4
17%
4
17%
16-30
4
17%
6
25%
31-45
4
17%
3
13%
46-60
1
4%
4
17%
61-75
7
29%
29%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Заглембе Любин
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Погонь Щецин - Заглембе Любин 4:3 Краковия - Заглембе Любин 1:1 Заглембе Любин - Мотор Люблин 1:2 Видзев Лодзь - Заглембе Любин 2:0
Заглембе Любин - Шленск Вроцлав 3:0 Варта Познань - Заглембе Любин 0:3 Сталь Мелец - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Ягеллония Белосток 1:3 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Радомяк Радом 1:0 Подбескидзе - Заглембе Любин 0:0 Ракув - Заглембе Любин 5:1 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:0 Пяст - Заглембе Любин 1:0 Заглембе Любин - Лех 0:1 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 1:1 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:2 Легия - Заглембе Любин 2:0
Легия
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
ЛКС Лодзь - Легия 0:3 Сталь Мелец - Легия 2:2 Омония Никосия - Легия 0:3 Легия - Краковия 3:2
Лех - Легия 5:2 Легия - Динамо Минск 4:0 Легия - Видзев Лодзь 2:1 Медзь Легница - Легия 1:2 Легия - ГКС Катовице 4:1 Бачка-Топола - Легия 0:3 Лехия Гданьск - Легия 0:2 Ягеллония Белосток - Легия 1:1 Легия - Бетис 1:0 Легия - Гурник Забже 1:1 Погонь Щецин - Легия 1:0 Легия - Ракув 0:1 Легия - Мотор Люблин 5:2 Дрита - Легия 0:1 Шленск Вроцлав - Легия 1:1 Легия - Дрита 2:0

Результаты матчей

Заглембе Любин
Легия

Точный счет

1:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

2:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%

Точный счет

1:0
4 раза 24%
2:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
5:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 53%
0
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Заглембе Любин
Легия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
8
1
2
6
1.5
6
3
1
7
2.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
7
1
1
8
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
15
2
3
14
1.5
10
7
1
16
2.5
4
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 18 12 2 4 33 - 14 38
2.
Ракув
 18 10 6 2 25 - 11 36
3.
Ягеллония Белосток
 18 10 5 3 32 - 25 35
4.
Краковия
 18 9 4 5 36 - 28 31
5.
Гурник Забже
 18 9 3 6 26 - 20 30
6.
Легия
 0:0 18 8 6 4 33 - 23 30
7.
Мотор Люблин
 18 8 4 6 27 - 30 28
8.
Погонь Щецин
 17 8 2 7 25 - 21 26
9.
Видзев Лодзь
 18 7 4 7 24 - 25 25
10.
ГКС Катовице
 18 6 5 7 27 - 25 23
11.
Пяст
 18 5 7 6 18 - 18 22
12.
Заглембе Любин
 0:0 18 5 5 8 16 - 24 20
13.
Сталь Мелец
 18 5 4 9 19 - 24 19
14.
Пуща Неполомице
 18 4 6 8 17 - 26 18
15.
Радомяк Радом
 17 5 2 10 21 - 25 17
16.
Корона Кельце
 17 4 5 8 15 - 27 17
17.
Лехия Гданьск
 18 3 5 10 18 - 33 14
18.
Шленск Вроцлав
 17 1 7 9 13 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 9 8 0 1 23 - 6 24
2.
Погонь Щецин
 9 7 1 1 16 - 6 22
3.
Легия
 0:0 9 6 1 2 22 - 11 19
4.
Ягеллония Белосток
 9 5 3 1 18 - 12 18
5.
Гурник Забже
 9 5 1 3 12 - 8 16
6.
Видзев Лодзь
 9 5 1 3 12 - 10 16
7.
Ракув
 9 4 3 2 12 - 6 15
8.
Сталь Мелец
 9 4 3 2 12 - 9 15
9.
Заглембе Любин
 0:0 9 4 2 3 10 - 8 14
10.
Мотор Люблин
 9 4 2 3 12 - 12 14
11.
Пуща Неполомице
 9 3 4 2 14 - 14 13
12.
ГКС Катовице
 9 3 3 3 12 - 9 12
13.
Краковия
 9 3 3 3 18 - 17 12
14.
Радомяк Радом
 9 3 2 4 14 - 12 11
15.
Пяст
 9 2 5 2 11 - 10 11
16.
Лехия Гданьск
 9 2 2 5 6 - 13 8
17.
Корона Кельце
 8 2 1 5 8 - 13 7
18.
Шленск Вроцлав
 8 1 4 3 7 - 10 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 9 6 3 0 13 - 5 21
2.
Краковия
 9 6 1 2 18 - 11 19
3.
Ягеллония Белосток
 9 5 2 2 14 - 13 17
4.
Лех
 9 4 2 3 10 - 8 14
5.
Гурник Забже
 9 4 2 3 14 - 12 14
6.
Мотор Люблин
 9 4 2 3 15 - 18 14
7.
Пяст
 9 3 2 4 7 - 8 11
8.
ГКС Катовице
 9 3 2 4 15 - 16 11
9.
Легия
 0:0 9 2 5 2 11 - 12 11
10.
Корона Кельце
 9 2 4 3 7 - 14 10
11.
Видзев Лодзь
 9 2 3 4 12 - 15 9
12.
Радомяк Радом
 8 2 0 6 7 - 13 6
13.
Лехия Гданьск
 9 1 3 5 12 - 20 6
14.
Заглембе Любин
 0:0 9 1 3 5 6 - 16 6
15.
Пуща Неполомице
 9 1 2 6 3 - 12 5
16.
Погонь Щецин
 8 1 1 6 9 - 15 4
17.
Сталь Мелец
 9 1 1 7 7 - 15 4
18.
Шленск Вроцлав
 9 0 3 6 6 - 16 3
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Краковия Кялльман Беньямин 11 (6)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 11
Радомяк Радом Роча Леонардо 11
Ягеллония Белосток Имас Хесус 10 (3)
Лех Исхак Микаэль 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Заглембе Любин Налепа Михал 3 2
Радомяк Радом Донис Христос 7
Ракув Берггрен Густав 1 5
Гурник Забже Яницки Рафал 2 3
Краковия Какабадзе Отар 6
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Заглембе Любин
Ничья
Легия
4.50
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4.00
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3.65
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