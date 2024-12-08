Тур: 18. Стадион: KGHM Zaglebie Arena. Главный судья: Wojciech Myc
0:0
Первый тайм: 11'
0'
13
Вшолек
Павел
23
Кун
Патрик
25
Морисита
Рёя
28
Гуаль
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Ях ЯрославЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
26 Jakub Kolan
-
Главный тренер: Marcin Wlodarski
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Вшолек ПавелЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кун ПатрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Морисита РёяПолузащитник
- Нападающий
-
28 Гуаль МаркНападающий
-
82 Лима ЛукасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Зелковски ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Фейо Гонсало
История личных встреч
Заглембе Любин
Легия
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
77.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед
26 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 22 победы
Первый тайм
26.9%
73.1%
0 побед 7 ничьих 20 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 17 побед
35 матчей
17.1%
20%
62.9%
6 побед 7 ничьих 22 победы
Первый тайм
14.3%
28.6%
57.1%
5 побед 10 ничьих 20 побед
Второй тайм
20%
31.4%
48.6%
7 побед 11 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
16
Голов в среднем за матч
1
0.84
Среднее время на гол
90
106
Всего голов
38
33
Голов в среднем за матч
2
2.06
Среднее время на гол
45
43
Всего голов
54
49
Голов в среднем за матч
1.54
1.4
Тотал матчей
2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
30
Больше 86%
Меньше 14%
5
24
Больше 69%
Меньше 31%
11
14
Больше 40%
Меньше 60%
21
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
Среднее время на гол
58
64
Бомбардиры внутри турнира
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вдовяк Матеуш
|3
|0.17
|Пьенько Томаш
|3
|0.17
|Marek Mroz
|2
|0.11
|Сейк Вацлав
|1
|0.06
|Регула Марсель
|1
|0.06
|Mateusz Grzybek
|1
|0.06
|Ях Ярослав
|1
|0.06
|Адамчик Хуберт
|1
|0.06
|Лавничак Алекс
|1
|0.06
|Igor Orlikowski
|1
|0.06
|Курминовски Давид
|1 (1)
|0.06
|Дабровски Дамьян
|0
|0
|Adam Radwanski
|0
|0
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Капустка Бартош
|6 (1)
|0.33
|Гуаль Марк
|4 (1)
|0.22
|Августиняк Рафал
|4 (1)
|0.22
|Морисита Рёя
|3
|0.17
|Крамер Блаж
|3 (1)
|0.17
|Вшолек Павел
|2 (1)
|0.11
|Лима Лукас II
|2
|0.11
|Ходына Кацпер
|2
|0.11
|Wojciech Urbanski
|2
|0.11
|Альфарела Мигуэль
|1
|0.06
|Панков Радован
|1
|0.06
|Нсаме Жан-Пьер
|1
|0.06
|Капюади Стив
|1
|0.06
|Винагре Рубен
|0
|0
|Челхака Юрген
|0
|0
|Зелковски Ян
|0
|0
Карточки
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Налепа Михал
|2
|3
|Дабровски Дамьян
|5
|0
|Adam Radwanski
|3
|0
|Ях Ярослав
|2
|0
|Marek Mroz
|2
|0
|Сейк Вацлав
|2
|0
|Bartlomiej Kludka
|2
|0
|Копац Бартош
|1
|0
|Mateusz Grzybek
|1
|0
|Хладун Доминик
|1
|0
|Вдовяк Матеуш
|1
|0
|Мата Луиш
|1
|0
|Курминовски Давид
|1
|0
|Маковский Томаш
|1
|0
|Лавничак Алекс
|1
|0
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Wojciech Urbanski
|4
|0
|Гонсалвеш Клод
|3
|0
|Капустка Бартош
|3
|0
|Лима Лукас II
|3
|0
|Гуаль Марк
|3
|0
|Крамер Блаж
|3
|0
|Августиняк Рафал
|3
|0
|Челхака Юрген
|3
|0
|Енджейчик Артур
|2
|0
|Морисита Рёя
|2
|0
|Капюади Стив
|2
|0
|Зелковски Ян
|2
|0
|Вшолек Павел
|1
|0
|Кун Патрик
|1
|0
|Панков Радован
|1
|0
|Винагре Рубен
|1
|0
|Кобыляк Габриэль
|1
|0
|Ходына Кацпер
|1
|0
|Тобиаш Кацпер
|1
|0
|Альфарела Мигуэль
|1
|0
|Goncalo Feio
|1
|0
Результаты матчей
Заглембе Любин
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Легия
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
8
Заглембе Любин
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Легия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
12
3
Упущенные победы
5
20
Заглембе Любин
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Легия
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
65% (11)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
12
3
Упущенные победы
9
28
Голы по времени матча
Забито
10
11
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
1
10%
2
18%
1-15
2
20%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
3
30%
2
18%
46-60
1
10%
4
36%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
8
12
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
4
50%
2
17%
16-30
1
13%
3
25%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
25%
1
8%
76-90
Забито
6
21
2 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 4
12 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
2
33%
8
38%
31-45
1
17%
1
5%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
3
50%
5
24%
76-90
Пропущено
16
12
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
4
25%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
19%
3
25%
31-45
3
19%
1
8%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
5
31%
3
25%
76-90
Забито
16
32
5 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 9
5 Не забивали 2
1
6%
2
6%
1-15
2
13%
6
19%
16-30
2
13%
9
28%
31-45
4
25%
3
9%
46-60
1
6%
7
22%
61-75
6
38%
5
16%
76-90
Пропущено
24
24
12 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 14
4
17%
3
13%
1-15
4
17%
4
17%
16-30
4
17%
6
25%
31-45
4
17%
3
13%
46-60
1
4%
4
17%
61-75
7
29%
29%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Заглембе Любин
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Погонь Щецин - Заглембе Любин 4:3 Краковия - Заглембе Любин 1:1 Заглембе Любин - Мотор Люблин 1:2 Видзев Лодзь - Заглембе Любин 2:0
Заглембе Любин - Шленск Вроцлав 3:0 Варта Познань - Заглембе Любин 0:3 Сталь Мелец - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Ягеллония Белосток 1:3 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Радомяк Радом 1:0 Подбескидзе - Заглембе Любин 0:0 Ракув - Заглембе Любин 5:1 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:0 Пяст - Заглембе Любин 1:0 Заглембе Любин - Лех 0:1 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 1:1 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:2 Легия - Заглембе Любин 2:0
Легия
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
ЛКС Лодзь - Легия 0:3 Сталь Мелец - Легия 2:2 Омония Никосия - Легия 0:3 Легия - Краковия 3:2
Лех - Легия 5:2 Легия - Динамо Минск 4:0 Легия - Видзев Лодзь 2:1 Медзь Легница - Легия 1:2 Легия - ГКС Катовице 4:1 Бачка-Топола - Легия 0:3 Лехия Гданьск - Легия 0:2 Ягеллония Белосток - Легия 1:1 Легия - Бетис 1:0 Легия - Гурник Забже 1:1 Погонь Щецин - Легия 1:0 Легия - Ракув 0:1 Легия - Мотор Люблин 5:2 Дрита - Легия 0:1 Шленск Вроцлав - Легия 1:1 Легия - Дрита 2:0
Результаты матчей
Заглембе Любин
Легия
Точный счет
1:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
2:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
Точный счет
1:0
4 раза 24%
2:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
5:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 53%
0
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Заглембе Любин
Легия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
81
26
63
17
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
71
18
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
152
314
107
116
413
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|12
|2
|4
|33 - 14
|38
|2.
|18
|10
|6
|2
|25 - 11
|36
|3.
|18
|10
|5
|3
|32 - 25
|35
|4.
|18
|9
|4
|5
|36 - 28
|31
|5.
|18
|9
|3
|6
|26 - 20
|30
|6.
|0:0
|18
|8
|6
|4
|33 - 23
|30
|7.
|18
|8
|4
|6
|27 - 30
|28
|8.
|17
|8
|2
|7
|25 - 21
|26
|9.
|18
|7
|4
|7
|24 - 25
|25
|10.
|18
|6
|5
|7
|27 - 25
|23
|11.
|18
|5
|7
|6
|18 - 18
|22
|12.
|0:0
|18
|5
|5
|8
|16 - 24
|20
|13.
|18
|5
|4
|9
|19 - 24
|19
|14.
|18
|4
|6
|8
|17 - 26
|18
|15.
|17
|5
|2
|10
|21 - 25
|17
|16.
|17
|4
|5
|8
|15 - 27
|17
|17.
|18
|3
|5
|10
|18 - 33
|14
|18.
|17
|1
|7
|9
|13 - 26
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|0
|1
|23 - 6
|24
|2.
|9
|7
|1
|1
|16 - 6
|22
|3.
|0:0
|9
|6
|1
|2
|22 - 11
|19
|4.
|9
|5
|3
|1
|18 - 12
|18
|5.
|9
|5
|1
|3
|12 - 8
|16
|6.
|9
|5
|1
|3
|12 - 10
|16
|7.
|9
|4
|3
|2
|12 - 6
|15
|8.
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|9.
|0:0
|9
|4
|2
|3
|10 - 8
|14
|10.
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|11.
|9
|3
|4
|2
|14 - 14
|13
|12.
|9
|3
|3
|3
|12 - 9
|12
|13.
|9
|3
|3
|3
|18 - 17
|12
|14.
|9
|3
|2
|4
|14 - 12
|11
|15.
|9
|2
|5
|2
|11 - 10
|11
|16.
|9
|2
|2
|5
|6 - 13
|8
|17.
|8
|2
|1
|5
|8 - 13
|7
|18.
|8
|1
|4
|3
|7 - 10
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|3
|0
|13 - 5
|21
|2.
|9
|6
|1
|2
|18 - 11
|19
|3.
|9
|5
|2
|2
|14 - 13
|17
|4.
|9
|4
|2
|3
|10 - 8
|14
|5.
|9
|4
|2
|3
|14 - 12
|14
|6.
|9
|4
|2
|3
|15 - 18
|14
|7.
|9
|3
|2
|4
|7 - 8
|11
|8.
|9
|3
|2
|4
|15 - 16
|11
|9.
|0:0
|9
|2
|5
|2
|11 - 12
|11
|10.
|9
|2
|4
|3
|7 - 14
|10
|11.
|9
|2
|3
|4
|12 - 15
|9
|12.
|8
|2
|0
|6
|7 - 13
|6
|13.
|9
|1
|3
|5
|12 - 20
|6
|14.
|0:0
|9
|1
|3
|5
|6 - 16
|6
|15.
|9
|1
|2
|6
|3 - 12
|5
|16.
|8
|1
|1
|6
|9 - 15
|4
|17.
|9
|1
|1
|7
|7 - 15
|4
|18.
|9
|0
|3
|6
|6 - 16
|3
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|11 (6)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|11
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|11
|Ягеллония Белосток
|Имас Хесус
|10 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|10 (3)
|Заглембе Любин
|Налепа Михал
|3 2
|Радомяк Радом
|Донис Христос
|7
|Ракув
|Берггрен Густав
|1 5
|Гурник Забже
|Яницки Рафал
|2 3
|Краковия
|Какабадзе Отар
|6