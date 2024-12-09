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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Ласык Петр
Корона Кельце
0:0
Перерыв
Погонь Щецин
0'
Лучшие коэффициенты
Корона Кельце
Ничья
Погонь Щецин
3.85
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3.20
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Все Коэффициенты
1
Дзеконски
Ксавье
2
Затор
Доминик
24
Смоларжик
Бартломей
66
Milos
Trojak
37
Hubert
Zwozny
3
Konrad
Matuszewski
8
Martin
Remacle
13
Milosz
Strzebonski
71
Длугош
Виктор
17
Форнальчик
Мариуш
20
Далмау
Адриан
77
Кожокару
Валентин
28
Вальквист
Линус
23
Цех
Бенедикт
4
Леонардо
Родригес
32
Кутрис
Леонардо
8
Ульвестад
Фредрик
22
Бичахчян
Ваан
10
Пшиборек
Адриан
7
Кужава
Рафал
11
Гросицки
Камил
9
Кулурис
Эфтимос
Корона Кельце
3-4-2-1
Погонь Щецин
4-1-4-1

История личных встреч

Корона Кельце
Погонь Щецин

10 матчей

30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед

23 матча

13%
47.8%
39.2%
3 победы 11 ничьих 9 побед

Первый тайм

17.4%
43.5%
39.1%
4 победы 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

30.4%
34.8%
34.8%
7 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

Э
3:0
Э
2:2
Э
3:1
Э
0:0
Э
1:2
Э
0:1
Э
0:1
Э
1:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
0:0
ЭГА
3:0
Э
4:1
Э
1:1
Э
3:2
Э
1:1
Э
2:0
Э
2:2
Э
2:2
Э
3:2
Э
2:1
Э
2:1
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

1.45
0.75

Среднее время на гол

61
120

Всего голов

21
14

Голов в среднем за матч

1.75
1.27

Среднее время на гол

51
70

Всего голов

37
23

Голов в среднем за матч

1.61
1

Тотал матчей

2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
3
Больше 13%
Меньше 87%
20

Среднее время на гол

55
90

Бомбардиры внутри турнира

Корона Кельце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Далмау Адриан 6 0.33
Нуну Педру 4 (3) 0.22
Dawid Blanik 2 0.11
Shuma Nagamatsu 1 0.06
Реста По 1 0.06
Форнальчик Мариуш 1 0.06
Marcel Pieczek 0 0
Шикавка Евгений 0 0
Длугош Виктор 0 0
Konrad Matuszewski 0 0
Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулурис Эфтимос 11 (2) 0.61
Горгон Александр 4 0.22
Гросицки Камил 2 0.11
Бичахчян Ваан 2 0.11
Kacper Lukasiak 2 0.11
Леонардо Родригес 1 0.06
Ульвестад Фредрик 1 0.06
Вальквист Линус 1 0.06
Patryk Paryzek 1 0.06
Кутрис Леонардо 0 0
Кужава Рафал 0 0
Гамбоа Жоау 0 0

Карточки

Корона Кельце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Milos Trojak 5 0
Форнальчик Мариуш 5 0
Martin Remacle 4 0
Реста По 4 0
Хофмейстер Йоав 4 0
Konrad Matuszewski 4 0
Shuma Nagamatsu 3 0
Hubert Zwozny 3 0
Дзеконски Ксавье 2 0
Нуну Педру 1 0
Далмау Адриан 1 0
Длугош Виктор 1 0
Запытовски Марцель 1 0
Milosz Strzebonski 1 0
Igor Kosmicki 1 0
Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Леонардо Родригес 4 0
Цех Бенедикт 2 1
Ульвестад Фредрик 3 0
Вальквист Линус 3 0
Кужава Рафал 3 0
Кулурис Эфтимос 3 0
Kacper Lukasiak 1 1
Гросицки Камил 2 0
Горгон Александр 2 0
Кожокару Валентин 2 0
Корчаковски Олаф 2 0
Керамицис Димитриос 0 1
Гамбоа Жоау 1 0
Бичахчян Ваан 1 0
Пшиборек Адриан 1 0
Patryk Paryzek 1 0

Результаты матчей

Корона Кельце
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Погонь Щецин
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
6
Корона Кельце
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Погонь Щецин
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

6
16
Корона Кельце
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Погонь Щецин
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

11
1

Упущенные победы

10
22

Голы по времени матча

Забито

8
9
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
13 Не забивали 12
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
38%
3
33%
76-90

Пропущено

13
15
3 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
8%
1
7%
1-15
1
8%
4
27%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
4
31%
1
7%
46-60
3
23%
1
7%
61-75
3
23%
6
40%
76-90

Забито

7
16
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 8
11 Не забивали 9
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
29%
3
19%
31-45
1
14%
1
6%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
4
57%
5
31%
76-90

Пропущено

14
6
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
4
29%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
3
50%
31-45
3
21%
1
17%
46-60
1
7%
1
17%
61-75
4
29%
1
17%
76-90

Забито

15
25
5 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 10
7 Не забивали 4
1
7%
2
8%
1-15
1
7%
4
16%
16-30
3
20%
5
20%
31-45
3
20%
1
4%
46-60
0
0%
5
20%
61-75
7
47%
8
32%
76-90

Пропущено

27
21
9 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
5
19%
1
5%
1-15
2
7%
4
19%
16-30
2
7%
5
24%
31-45
7
26%
2
10%
46-60
4
15%
2
10%
61-75
7
26%
7
33%
76-90

Результаты последних матчей

Корона Кельце
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Корона Кельце - Видзев Лодзь 1:0 Корона Кельце - Гурник Забже 2:4 Ракув - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Лехия Гданьск 0:0
ГКС Катовице - Корона Кельце 1:2 Лех Познань-2 - Корона Кельце 1:3 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - Пяст 0:2 Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:1 Корона Кельце - Лех 2:3 Корона Кельце - Сталь Мелец 1:1 Радомяк Радом - Корона Кельце 4:0 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Брук-Бет Термалица - Корона Кельце 1:2 Пуща Неполомице - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Сталь Мелец 2:1 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Краковия 0:2 Мотор Люблин - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Легия 0:1
Погонь Щецин
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Погонь Щецин - Заглембе Любин 4:3 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 1:1 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:3 Погонь Щецин - Арка Гдыня 1:1
Погонь Щецин - Радомяк Радом 0:1 Мотор Люблин - Погонь Щецин 4:2 Одра Ополе - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Пуща Неполомице 2:1 Ракув - Погонь Щецин 1:0 Унион Берлин - Погонь Щецин 1:3 Погонь Щецин - Пяст 1:0 ГКС Катовице - Погонь Щецин 3:1 Сталь Жешув - Погонь Щецин 0:3 Погонь Щецин - Легия 1:0 Краковия - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 5:3 Лех - Погонь Щецин 2:0 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 1:0 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0

Результаты матчей

Корона Кельце
Погонь Щецин

Точный счет

0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
1:0
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
2
4 раза 50%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
5 раз 29%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Корона Кельце
Погонь Щецин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
8
1
4
4
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
3
1
8
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
13
4
5
12
1.5
7
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 18 12 2 4 33 - 14 38
2.
Ракув
 18 10 6 2 25 - 11 36
3.
Ягеллония Белосток
 18 10 5 3 32 - 25 35
4.
Легия
 18 9 5 4 36 - 23 32
5.
Краковия
 18 9 4 5 36 - 28 31
6.
Гурник Забже
 18 9 3 6 26 - 20 30
7.
Мотор Люблин
 18 8 4 6 27 - 30 28
8.
Погонь Щецин
 0:0 18 8 3 7 25 - 21 27
9.
Видзев Лодзь
 18 7 4 7 24 - 25 25
10.
ГКС Катовице
 18 6 5 7 27 - 25 23
11.
Пяст
 18 5 7 6 18 - 18 22
12.
Сталь Мелец
 18 5 4 9 19 - 24 19
13.
Заглембе Любин
 18 5 4 9 16 - 27 19
14.
Пуща Неполомице
 18 4 6 8 17 - 26 18
15.
Корона Кельце
 0:0 18 4 6 8 15 - 27 18
16.
Радомяк Радом
 17 5 2 10 21 - 25 17
17.
Лехия Гданьск
 18 3 5 10 18 - 33 14
18.
Шленск Вроцлав
 17 1 7 9 13 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 9 8 0 1 23 - 6 24
2.
Погонь Щецин
 0:0 9 7 1 1 16 - 6 22
3.
Легия
 9 6 1 2 22 - 11 19
4.
Ягеллония Белосток
 9 5 3 1 18 - 12 18
5.
Гурник Забже
 9 5 1 3 12 - 8 16
6.
Видзев Лодзь
 9 5 1 3 12 - 10 16
7.
Ракув
 9 4 3 2 12 - 6 15
8.
Сталь Мелец
 9 4 3 2 12 - 9 15
9.
Мотор Люблин
 9 4 2 3 12 - 12 14
10.
Заглембе Любин
 9 4 1 4 10 - 11 13
11.
Пуща Неполомице
 9 3 4 2 14 - 14 13
12.
ГКС Катовице
 9 3 3 3 12 - 9 12
13.
Краковия
 9 3 3 3 18 - 17 12
14.
Радомяк Радом
 9 3 2 4 14 - 12 11
15.
Пяст
 9 2 5 2 11 - 10 11
16.
Корона Кельце
 0:0 9 2 2 5 8 - 13 8
17.
Лехия Гданьск
 9 2 2 5 6 - 13 8
18.
Шленск Вроцлав
 8 1 4 3 7 - 10 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 9 6 3 0 13 - 5 21
2.
Краковия
 9 6 1 2 18 - 11 19
3.
Ягеллония Белосток
 9 5 2 2 14 - 13 17
4.
Лех
 9 4 2 3 10 - 8 14
5.
Гурник Забже
 9 4 2 3 14 - 12 14
6.
Мотор Люблин
 9 4 2 3 15 - 18 14
7.
Легия
 9 3 4 2 14 - 12 13
8.
Пяст
 9 3 2 4 7 - 8 11
9.
ГКС Катовице
 9 3 2 4 15 - 16 11
10.
Корона Кельце
 0:0 9 2 4 3 7 - 14 10
11.
Видзев Лодзь
 9 2 3 4 12 - 15 9
12.
Радомяк Радом
 8 2 0 6 7 - 13 6
13.
Лехия Гданьск
 9 1 3 5 12 - 20 6
14.
Заглембе Любин
 9 1 3 5 6 - 16 6
15.
Погонь Щецин
 0:0 9 1 2 6 9 - 15 5
16.
Пуща Неполомице
 9 1 2 6 3 - 12 5
17.
Сталь Мелец
 9 1 1 7 7 - 15 4
18.
Шленск Вроцлав
 9 0 3 6 6 - 16 3
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Краковия Кялльман Беньямин 11 (6)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 11
Радомяк Радом Роча Леонардо 11
Ягеллония Белосток Имас Хесус 10 (3)
Лех Исхак Микаэль 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Заглембе Любин Налепа Михал 3 2
Радомяк Радом Донис Христос 7
Ракув Берггрен Густав 1 5
Гурник Забже Яницки Рафал 2 3
Краковия Какабадзе Отар 6
Весь список
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  • Первый тайм
  • 47'
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Корона Кельце
Ничья
Погонь Щецин
3.85
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