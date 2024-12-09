Тур: 18. Стадион: Suzuki Arena. Главный судья: Ласык Петр
0:0
Конец матча
0'
47' Желтая карточкаКулурис Эфтимос
59' Желтая карточкаЛеонардо Родригес
71' Желтая карточкаMilosz Strzebonski
90'+4
Ход матча
66
Milos
Trojak
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Milos TrojakЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Нуну ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
87 Rafal Mamla
-
-
-
-
99 Daniel Bak
-
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Гамбоа ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Jakub Lis
-
-
-
Главный тренер: Роберт Колендович
История личных встреч
Корона Кельце
Погонь Щецин
10 матчей
30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед
23 матча
13%
47.8%
39.2%
3 победы 11 ничьих 9 побед
Первый тайм
17.4%
43.5%
39.1%
4 победы 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
30.4%
34.8%
34.8%
7 побед 8 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
1.45
0.75
Среднее время на гол
61
120
Всего голов
21
14
Голов в среднем за матч
1.75
1.27
Среднее время на гол
51
70
Всего голов
37
23
Голов в среднем за матч
1.61
1
Тотал матчей
2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
Среднее время на гол
55
90
Бомбардиры внутри турнира
Корона Кельце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Далмау Адриан
|6
|0.33
|Нуну Педру
|4 (3)
|0.22
|Dawid Blanik
|2
|0.11
|Shuma Nagamatsu
|1
|0.06
|Реста По
|1
|0.06
|Форнальчик Мариуш
|1
|0.06
|Marcel Pieczek
|0
|0
|Шикавка Евгений
|0
|0
|Длугош Виктор
|0
|0
|Konrad Matuszewski
|0
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кулурис Эфтимос
|11 (2)
|0.61
|Горгон Александр
|4
|0.22
|Гросицки Камил
|2
|0.11
|Бичахчян Ваан
|2
|0.11
|Kacper Lukasiak
|2
|0.11
|Леонардо Родригес
|1
|0.06
|Ульвестад Фредрик
|1
|0.06
|Вальквист Линус
|1
|0.06
|Patryk Paryzek
|1
|0.06
|Кутрис Леонардо
|0
|0
|Кужава Рафал
|0
|0
|Гамбоа Жоау
|0
|0
Карточки
Корона Кельце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Milos Trojak
|5
|0
|Форнальчик Мариуш
|5
|0
|Martin Remacle
|4
|0
|Реста По
|4
|0
|Хофмейстер Йоав
|4
|0
|Konrad Matuszewski
|4
|0
|Shuma Nagamatsu
|3
|0
|Hubert Zwozny
|3
|0
|Дзеконски Ксавье
|2
|0
|Milosz Strzebonski
|2
|0
|Нуну Педру
|1
|0
|Далмау Адриан
|1
|0
|Длугош Виктор
|1
|0
|Запытовски Марцель
|1
|0
|Igor Kosmicki
|1
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Леонардо Родригес
|5
|0
|Кулурис Эфтимос
|4
|0
|Цех Бенедикт
|2
|1
|Ульвестад Фредрик
|3
|0
|Вальквист Линус
|3
|0
|Кужава Рафал
|3
|0
|Kacper Lukasiak
|1
|1
|Гросицки Камил
|2
|0
|Горгон Александр
|2
|0
|Кожокару Валентин
|2
|0
|Корчаковски Олаф
|2
|0
|Керамицис Димитриос
|0
|1
|Гамбоа Жоау
|1
|0
|Бичахчян Ваан
|1
|0
|Пшиборек Адриан
|1
|0
|Patryk Paryzek
|1
|0
Результаты матчей
Корона Кельце
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Погонь Щецин
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
6
Корона Кельце
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Погонь Щецин
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
6
16
Корона Кельце
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Погонь Щецин
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
11
1
Упущенные победы
10
22
Голы по времени матча
Забито
8
9
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
14 Не забивали 13
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
38%
3
33%
76-90
Пропущено
13
15
3 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
8%
1
7%
1-15
1
8%
4
27%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
4
31%
1
7%
46-60
3
23%
1
7%
61-75
3
23%
6
40%
76-90
Забито
7
16
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 8
12 Не забивали 10
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
29%
3
19%
31-45
1
14%
1
6%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
4
57%
5
31%
76-90
Пропущено
14
6
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
4
29%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
3
50%
31-45
3
21%
1
17%
46-60
1
7%
1
17%
61-75
4
29%
1
17%
76-90
Забито
15
25
5 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 10
8 Не забивали 5
1
7%
2
8%
1-15
1
7%
4
16%
16-30
3
20%
5
20%
31-45
3
20%
1
4%
46-60
0
0%
5
20%
61-75
7
47%
8
32%
76-90
Пропущено
27
21
9 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
5
19%
1
5%
1-15
2
7%
4
19%
16-30
2
7%
5
24%
31-45
7
26%
2
10%
46-60
4
15%
2
10%
61-75
7
26%
7
33%
76-90
Результаты последних матчей
Корона Кельце
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Корона Кельце - Видзев Лодзь 1:0 Корона Кельце - Гурник Забже 2:4 Ракув - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Лехия Гданьск 0:0
ГКС Катовице - Корона Кельце 1:2 Лех Познань-2 - Корона Кельце 1:3 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - Пяст 0:2 Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:1 Корона Кельце - Лех 2:3 Корона Кельце - Сталь Мелец 1:1 Радомяк Радом - Корона Кельце 4:0 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Брук-Бет Термалица - Корона Кельце 1:2 Пуща Неполомице - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Сталь Мелец 2:1 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Краковия 0:2 Мотор Люблин - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Легия 0:1
Погонь Щецин
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Погонь Щецин - Заглембе Любин 4:3 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 1:1 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:3 Погонь Щецин - Арка Гдыня 1:1
Погонь Щецин - Радомяк Радом 0:1 Мотор Люблин - Погонь Щецин 4:2 Одра Ополе - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Пуща Неполомице 2:1 Ракув - Погонь Щецин 1:0 Унион Берлин - Погонь Щецин 1:3 Погонь Щецин - Пяст 1:0 ГКС Катовице - Погонь Щецин 3:1 Сталь Жешув - Погонь Щецин 0:3 Погонь Щецин - Легия 1:0 Краковия - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 5:3 Лех - Погонь Щецин 2:0 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 1:0 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0
Результаты матчей
Корона Кельце
Погонь Щецин
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
2
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
5 раз 28%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 44%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Корона Кельце
Погонь Щецин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
81
45
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
54
18
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
108
Больше Меньше
135
513
711
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|11 (6)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|11
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|11
|Ягеллония Белосток
|Имас Хесус
|10 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|10 (3)
|Заглембе Любин
|Налепа Михал
|3 2
|Радомяк Радом
|Донис Христос
|7
|Ракув
|Берггрен Густав
|1 5
|Гурник Забже
|Яницки Рафал
|2 3
|Краковия
|Какабадзе Отар
|6