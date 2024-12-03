Тур: 37.
2:0
Первый тайм: 45+'
Ход матча
12'
1:0
45'
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
21
Биду
14
Raniele
27
Bidon
Breno
94
Депай
Мемфис
16
Thaciano
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 БидуЗащитник
- Полузащитник
-
14 RanieleПолузащитник
-
27 Bidon BrenoПолузащитник
- Полузащитник
-
94 Депай МемфисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
-
25 Кака IIЗащитник
-
8 ШарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Раул ПедроНападающий
- Нападающий
-
43 Магно ТаллесНападающий
-
46 Hugo Farias
-
16 Энрике Педро
-
Главный тренер: Диас Рамон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 ThacianoНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
40 СисиньоЗащитник
-
31 Уго ВиторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ратао РафаэлНападающий
-
11 БиэлНападающий
- Нападающий
-
23 Adriel Ramos
-
5 Rezende2
-
20 Yago I
-
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
История личных встреч
Коринтианс
Байя
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
18 матчей
50%
16.7%
33.3%
9 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
27.8%
55.6%
16.6%
5 побед 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
1.78
0.89
Среднее время на гол
50
101
Всего голов
8
12
Голов в среднем за матч
0.89
1.33
Среднее время на гол
101
67
Всего голов
24
20
Голов в среднем за матч
1.33
1.11
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
67
81
Бомбардиры внутри турнира
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алберто Юри
|13 (2)
|0.35
|Гарро Родриго
|10 (1)
|0.27
|Ромеро Анхель
|5
|0.14
|Депай Мемфис
|5 (1)
|0.14
|Кака II
|4
|0.11
|Магно Таллес
|2
|0.05
|Биду
|2
|0.05
|Коронадо Игор
|1
|0.03
|Котулио Матеус
|1
|0.03
|Gustavo Mosquito
|1
|0.03
|Энрике Педро XI
|1
|0.03
|Энрике Густаво
|1
|0.03
|Жоване
|1
|0.03
|Hugo Farias
|0
|0
|Каррильо Андре
|0
|0
|Рамальо Андре
|0
|0
|Фагнер Лемос
|0
|0
Байя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стум Эвералдо
|8 (1)
|0.22
|Thaciano
|6
|0.16
|Лусиано Родригез
|5
|0.14
|Соуза Коули
|4
|0.11
|Gabriel Teixeira
|4
|0.11
|Лукас Жан
|3
|0.08
|Ademir Santos
|3
|0.08
|Да Силва Лусиано
|3
|0.08
|Эступиньян Оскар
|3
|0.08
|Рибейро Эвертон
|2
|0.05
|Александр Кайо
|2
|0.05
|Ратао Рафаэл
|1
|0.03
|Жилберто Жуниор
|1
|0.03
|Биэл
|1
|0.03
|David Omar Rodriguez Barrera II
|1
|0.03
|Де Пена Карлос
|0
|0
|Ариас Сантьяго
|0
|0
Карточки
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарро Родриго
|8
|0
|Энрике Густаво
|6
|1
|Алберто Юри
|6
|1
|Raniele
|7
|0
|Рамальо Андре
|5
|1
|Ромеро Анхель
|6
|0
|Коронадо Игор
|6
|0
|Кака II
|4
|1
|Мартинес Хосе Андрес
|5
|0
|Bidon Breno
|5
|0
|Фагнер Лемос
|3
|1
|Котулио Матеус
|4
|0
|Шарлес
|4
|0
|Торрес Феликс
|3
|0
|Мигель Карлос
|3
|0
|Hugo Farias
|3
|0
|Каэтано Жоао
|1
|1
|Райан
|2
|0
|Каррильо Андре
|2
|0
|Депай Мемфис
|2
|0
|Уэсли Лопес
|2
|0
|Сантана Алекс
|2
|0
|Раул Педро
|2
|0
|Ногейра Хуго
|2
|0
|Магно Таллес
|2
|0
|Биду
|2
|0
|Майкон Барберан
|1
|0
|Gustavo Mosquito
|1
|0
|Leonardo Mana
|1
|0
|Жоване
|1
|0
|Ramon Diaz
|1
|0
|Энрике Педро XI
|1
|0
Байя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кану Рубенилсон
|12
|0
|Габриэл Шавьер
|7
|0
|Thaciano
|6
|0
|Лукас Жан
|6
|0
|Александр Кайо
|6
|0
|Де Пена Карлос
|5
|0
|Стум Эвералдо
|5
|0
|Рибейро Эвертон
|4
|0
|Ариас Сантьяго
|2
|1
|Куэста Виктор
|3
|0
|Rezende2
|3
|0
|Gabriel Teixeira
|3
|0
|Маркос Дос Сантос
|2
|0
|Да Силва Лусиано
|2
|0
|Жилберто Жуниор
|2
|0
|Yago I
|2
|0
|Сени Рожерио
|1
|0
|Лусиано Родригез
|1
|0
|Danilo XVI
|1
|0
|Сисиньо Неусиано
|1
|0
|Соуза Коули
|1
|0
|Marcos Victor
|1
|0
Результаты матчей
Коринтианс
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
Байя
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
10
15
Коринтианс
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Байя
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
21
10
Упущенные победы
12
21
Коринтианс
80%
20%
20 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (14)
42% (15)
19% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (18)
36% (13)
14% (5)
Байя
32.1%
67.9%
9 побед 19 поражений
Первый тайм
22% (8)
44% (16)
33% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (9)
39% (14)
36% (13)
Сухие победы
11
4
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
29
13
Упущенные победы
22
36
Голы по времени матча
Забито
35
24
19 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 5
21 Не забивали 20
6
17%
2
8%
1-15
5
14%
2
8%
16-30
8
23%
5
21%
31-45
7
20%
2
8%
46-60
3
9%
7
29%
29%
61-75
6
17%
6
25%
76-90
Пропущено
17
31
12 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 17
4
24%
1
3%
1-15
2
12%
6
19%
16-30
6
35%
6
19%
31-45
1
6%
3
10%
46-60
0
0%
9
29%
29%
61-75
4
24%
6
19%
76-90
Забито
15
23
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 10
27 Не забивали 22
0
0%
3
13%
1-15
2
13%
2
9%
16-30
3
20%
4
17%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
6
40%
2
9%
61-75
4
27%
8
35%
76-90
Пропущено
26
15
12 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 7
14 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 10
3
12%
2
13%
1-15
2
8%
2
13%
16-30
7
27%
4
27%
31-45
6
23%
1
7%
46-60
2
8%
2
13%
61-75
6
23%
4
27%
76-90
Забито
50
47
24 В 1-м тайме 18
26 Во 2-м тайме 29
12 Забивали первыми 15
12 Не забивали 6
6
12%
5
11%
1-15
7
14%
4
9%
16-30
11
22%
9
19%
31-45
7
14%
6
13%
46-60
9
18%
9
19%
61-75
10
20%
14
30%
30%
76-90
Пропущено
43
46
24 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 25
21 Пропускали первыми 20
28 Не пропускали 27
7
16%
3
7%
1-15
4
9%
8
17%
16-30
13
30%
10
22%
31-45
7
16%
4
9%
46-60
2
5%
11
24%
61-75
10
23%
10
22%
76-90
Результаты последних матчей
Коринтианс
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Крисьюма - Коринтианс 2:4 Коринтианс - Васко да Гама 3:1 Коринтианс - Крузейро 2:1 Витория - Коринтианс 1:2
Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Расинг Авельянеда - Коринтианс 2:1 Куяба - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Расинг Авельянеда 2:2 Коринтианс - Фламенго 0:0 Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе 5:2 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Фламенго - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Коринтианс 3:1 Коринтианс - Форталеза Сеара 3:0 Коринтианс - Атлетико Гойаненсе 3:0 Форталеза Сеара - Коринтианс 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Жувентуде 3:1 Коринтианс - Фламенго 2:1 Жувентуде - Коринтианс 2:1
Байя
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Куяба - Байя 1:2 Байя - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Жувентуде - Байя 2:1
Байя - Сан-Паулу 0:3 Васко да Гама - Байя 3:2 Крузейро - Байя 1:1 Байя - Фламенго 0:2 Байя - Крисьюма 1:0 Форталеза Сеара - Байя 4:1 Байя - Атлетико Минейро 3:0 Фламенго - Байя 1:0 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Байя - Фламенго 0:1 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Гремио - Байя 0:2 Байя - Витория 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Флуминенсе - Байя 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:1
Результаты матчей
Коринтианс
Байя
Точный счет
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 39%
3
4 раза 22%
0
3 раза 17%
1
3 раза 17%
5
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:0
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 50%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
9 раз 50%
2
6 раз 33%
0
2 раза 11%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:1
5 раз 14%
2:0
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
3:1
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
2:1
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
1:2
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
0:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 33%
1
9 раз 25%
2
9 раз 25%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
17 раз 47%
2
10 раз 28%
0
6 раз 17%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Коринтианс
Байя
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
144
126
612
513
216
117
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
99
Больше Меньше
162
315
711
117
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2412
Больше Меньше
306
1521
1323
630
333
234
135
135
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|36
|21
|10
|5
|56 - 28
|73
|2.
|36
|21
|7
|8
|58 - 31
|70
|3.
|36
|19
|9
|8
|56 - 40
|66
|4.
|36
|18
|11
|7
|53 - 32
|65
|5.
|36
|18
|11
|7
|49 - 36
|65
|6.
|36
|17
|8
|11
|51 - 39
|59
|7.
|1:0
|37
|14
|11
|12
|49 - 45
|53
|8.
|0:1
|37
|14
|8
|15
|47 - 47
|50
|9.
|36
|13
|10
|13
|41 - 39
|49
|10.
|36
|13
|6
|17
|42 - 49
|45
|11.
|36
|12
|8
|16
|43 - 46
|44
|12.
|36
|12
|8
|16
|39 - 55
|44
|13.
|36
|10
|14
|12
|46 - 52
|44
|14.
|36
|11
|9
|16
|39 - 43
|42
|15.
|36
|10
|12
|14
|46 - 57
|42
|16.
|36
|10
|10
|16
|31 - 39
|40
|17.
|36
|9
|11
|16
|41 - 53
|38
|18.
|36
|8
|14
|14
|37 - 46
|38
|19.
|36
|6
|12
|18
|28 - 46
|30
|20.
|36
|6
|9
|21
|26 - 55
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|13
|5
|0
|29 - 8
|44
|2.
|18
|12
|3
|3
|30 - 16
|39
|3.
|18
|12
|2
|4
|34 - 15
|38
|4.
|18
|11
|5
|2
|29 - 12
|38
|5.
|18
|11
|5
|2
|30 - 14
|38
|6.
|1:0
|19
|10
|8
|1
|35 - 18
|38
|7.
|18
|11
|4
|3
|28 - 19
|37
|8.
|18
|10
|5
|3
|28 - 14
|35
|9.
|0:1
|18
|10
|3
|5
|23 - 15
|33
|10.
|18
|9
|5
|4
|27 - 24
|32
|11.
|18
|8
|6
|4
|27 - 23
|30
|12.
|18
|9
|2
|7
|26 - 23
|29
|13.
|18
|7
|7
|4
|22 - 18
|28
|14.
|18
|8
|2
|8
|22 - 22
|26
|15.
|18
|6
|8
|4
|19 - 16
|26
|16.
|18
|7
|4
|7
|23 - 19
|25
|17.
|18
|6
|7
|5
|26 - 26
|25
|18.
|18
|5
|8
|5
|22 - 24
|23
|19.
|18
|4
|5
|9
|13 - 23
|17
|20.
|18
|3
|5
|10
|15 - 21
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|10
|5
|3
|27 - 16
|35
|2.
|18
|9
|5
|4
|24 - 16
|32
|3.
|18
|8
|5
|5
|28 - 21
|29
|4.
|18
|7
|6
|5
|23 - 18
|27
|5.
|18
|5
|6
|7
|20 - 28
|21
|6.
|18
|5
|5
|8
|21 - 23
|20
|7.
|18
|5
|4
|9
|20 - 27
|19
|8.
|18
|4
|7
|7
|20 - 26
|19
|9.
|18
|4
|5
|9
|16 - 24
|17
|10.
|0:1
|19
|4
|5
|10
|24 - 32
|17
|11.
|18
|3
|7
|8
|13 - 25
|16
|12.
|18
|4
|3
|11
|19 - 29
|15
|13.
|1:0
|18
|4
|3
|11
|14 - 27
|15
|14.
|18
|3
|6
|9
|17 - 23
|15
|15.
|18
|4
|2
|12
|12 - 23
|14
|16.
|18
|3
|5
|10
|13 - 25
|14
|17.
|18
|3
|3
|12
|12 - 31
|12
|18.
|18
|2
|6
|10
|19 - 34
|12
|19.
|18
|2
|4
|12
|13 - 32
|10
|20.
|18
|1
|7
|10
|15 - 28
|10
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Коринтианс
|Алберто Юри
|13 (5)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|13 (4)
|Витория
|Алеррандро
|13 (4)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстевао
|12 (8)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|1 12
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 12
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 10
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 10