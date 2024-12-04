  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 37.
Коринтианс
3:0
Конец матча
Байя
0'
1:0
12' Гол
Депай Мемфис
2:0
45' Гол
Алберто Юри
59' Желтая карточка
Габриэл Шавьер
3:0
61' Гол
Депай Мемфис
68' Желтая карточка
Асеведо Николас
68' Желтая карточка
Лусиано Родригез
68' Желтая карточка
Энрике Густаво
69' Желтая карточка
Raniele
73' Желтая карточка
Лукас Жан
90'+5
1
Ногейра
Хуго
2
Котулио
Матеус
5
Рамальо
Андре
13
Энрике
Густаво
21
Биду
19
Каррильо
Андре
14
Raniele
27
Bidon
Breno
10
Гарро
Родриго
9
Алберто
Юри
94
Депай
Мемфис
22
Маркос
Дос
Сантос
3
Габриэл
Шавьер
26
Асеведо
Николас
4
Кану
Рубенилсон
13
Ариас
Сантьяго
46
Да
Силва
Лусиано
10
Рибейро
Эвертон
19
Александр
Кайо
8
Соуза
Коули
17
Лусиано
Родригез
16
Thaciano
Коринтианс
4-3-1-2
Байя
3-4-1-2

История личных встреч

Коринтианс
Байя

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

18 матчей

50%
16.7%
33.3%
9 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

27.8%
55.6%
16.6%
5 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

СA
0:1
СA
1:5
СA
0:0
СA
3:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
3:2
СA
2:1
СA
3:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
3:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
0:1
СB
0:3
СB
0:1

Голы

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

1.78
0.89

Среднее время на гол

50
101

Всего голов

8
12

Голов в среднем за матч

0.89
1.33

Среднее время на гол

101
67

Всего голов

24
20

Голов в среднем за матч

1.33
1.11

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

67
81

Бомбардиры внутри турнира

Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алберто Юри 14 (2) 0.38
Гарро Родриго 10 (1) 0.27
Депай Мемфис 6 (1) 0.16
Ромеро Анхель 5 0.14
Кака II 4 0.11
Магно Таллес 2 0.05
Биду 2 0.05
Коронадо Игор 1 0.03
Котулио Матеус 1 0.03
Gustavo Mosquito 1 0.03
Энрике Педро XI 1 0.03
Энрике Густаво 1 0.03
Жоване 1 0.03
Hugo Farias 0 0
Каррильо Андре 0 0
Рамальо Андре 0 0
Фагнер Лемос 0 0
Байя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стум Эвералдо 8 (1) 0.22
Thaciano 6 0.16
Лусиано Родригез 5 0.14
Соуза Коули 4 0.11
Gabriel Teixeira 4 0.11
Лукас Жан 3 0.08
Ademir Santos 3 0.08
Да Силва Лусиано 3 0.08
Эступиньян Оскар 3 0.08
Рибейро Эвертон 2 0.05
Александр Кайо 2 0.05
Ратао Рафаэл 1 0.03
Жилберто Жуниор 1 0.03
Биэл 1 0.03
David Omar Rodriguez Barrera II 1 0.03
Де Пена Карлос 0 0
Ариас Сантьяго 0 0

Карточки

Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энрике Густаво 7 1
Гарро Родриго 8 0
Raniele 8 0
Алберто Юри 6 1
Рамальо Андре 5 1
Ромеро Анхель 6 0
Коронадо Игор 6 0
Кака II 4 1
Мартинес Хосе Андрес 5 0
Bidon Breno 5 0
Фагнер Лемос 3 1
Котулио Матеус 4 0
Шарлес 4 0
Торрес Феликс 3 0
Мигель Карлос 3 0
Hugo Farias 3 0
Каэтано Жоао 1 1
Райан 2 0
Каррильо Андре 2 0
Депай Мемфис 2 0
Уэсли Лопес 2 0
Сантана Алекс 2 0
Раул Педро 2 0
Ногейра Хуго 2 0
Магно Таллес 2 0
Биду 2 0
Майкон Барберан 1 0
Gustavo Mosquito 1 0
Leonardo Mana 1 0
Жоване 1 0
Ramon Diaz 1 0
Энрике Педро XI 1 0
Байя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кану Рубенилсон 12 0
Габриэл Шавьер 8 0
Лукас Жан 7 0
Thaciano 6 0
Александр Кайо 6 0
Де Пена Карлос 5 0
Стум Эвералдо 5 0
Рибейро Эвертон 4 0
Ариас Сантьяго 2 1
Куэста Виктор 3 0
Rezende2 3 0
Gabriel Teixeira 3 0
Маркос Дос Сантос 2 0
Лусиано Родригез 2 0
Да Силва Лусиано 2 0
Жилберто Жуниор 2 0
Yago I 2 0
Сени Рожерио 1 0
Danilo XVI 1 0
Сисиньо Неусиано 1 0
Асеведо Николас 1 0
Соуза Коули 1 0
Marcos Victor 1 0

Результаты матчей

Коринтианс
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
37% (7)
11% (2)
Байя
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

10
15
Коринтианс
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Байя
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

21
10

Упущенные победы

12
21
Коринтианс
80.8%
19.2%
21 победа 5 поражений
Первый тайм
41% (15)
41% (15)
19% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
51% (19)
35% (13)
14% (5)
Байя
31%
69%
9 побед 20 поражений
Первый тайм
22% (8)
43% (16)
35% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
38% (14)
38% (14)

Сухие победы

12
4

Сухие поражения

3
10

Волевые победы

29
13

Упущенные победы

22
36

Голы по времени матча

Забито

38
24
21 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 5
21 Не забивали 21
7
18%
2
8%
1-15
5
13%
2
8%
16-30
9
24%
5
21%
31-45
7
18%
2
8%
46-60
4
11%
7
29%
29%
61-75
6
16%
6
25%
76-90

Пропущено

17
34
12 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 14
13 Не пропускали 18
4
24%
2
6%
1-15
2
12%
6
18%
16-30
6
35%
7
21%
31-45
1
6%
3
9%
46-60
0
0%
10
29%
29%
61-75
4
24%
6
18%
76-90

Забито

15
23
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 10
28 Не забивали 23
0
0%
3
13%
1-15
2
13%
2
9%
16-30
3
20%
4
17%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
6
40%
2
9%
61-75
4
27%
8
35%
76-90

Пропущено

26
15
12 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 7
14 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 10
3
12%
2
13%
1-15
2
8%
2
13%
16-30
7
27%
4
27%
31-45
6
23%
1
7%
46-60
2
8%
2
13%
61-75
6
23%
4
27%
76-90

Забито

53
47
26 В 1-м тайме 18
27 Во 2-м тайме 29
13 Забивали первыми 15
12 Не забивали 7
7
13%
5
11%
1-15
7
13%
4
9%
16-30
12
23%
9
19%
31-45
7
13%
6
13%
46-60
10
19%
9
19%
61-75
10
19%
14
30%
30%
76-90

Пропущено

43
49
24 В 1-м тайме 23
19 Во 2-м тайме 26
21 Пропускали первыми 21
28 Не пропускали 28
7
16%
4
8%
1-15
4
9%
8
16%
16-30
13
30%
11
22%
31-45
7
16%
4
8%
46-60
2
5%
12
24%
61-75
10
23%
10
20%
76-90

Результаты последних матчей

Коринтианс
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Крисьюма - Коринтианс 2:4 Коринтианс - Васко да Гама 3:1 Коринтианс - Крузейро 2:1 Витория - Коринтианс 1:2
Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Расинг Авельянеда - Коринтианс 2:1 Куяба - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Расинг Авельянеда 2:2 Коринтианс - Фламенго 0:0 Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе 5:2 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Фламенго - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Коринтианс 3:1 Коринтианс - Форталеза Сеара 3:0 Коринтианс - Атлетико Гойаненсе 3:0 Форталеза Сеара - Коринтианс 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Жувентуде 3:1 Коринтианс - Фламенго 2:1 Жувентуде - Коринтианс 2:1
Байя
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Куяба - Байя 1:2 Байя - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Жувентуде - Байя 2:1
Байя - Сан-Паулу 0:3 Васко да Гама - Байя 3:2 Крузейро - Байя 1:1 Байя - Фламенго 0:2 Байя - Крисьюма 1:0 Форталеза Сеара - Байя 4:1 Байя - Атлетико Минейро 3:0 Фламенго - Байя 1:0 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Байя - Фламенго 0:1 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Гремио - Байя 0:2 Байя - Витория 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Флуминенсе - Байя 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:1

Результаты матчей

Коринтианс
Байя

Точный счет

1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
3:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
1:0
4 раза 22%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 37%
3
5 раз 26%
0
3 раза 16%
1
3 раза 16%
5
1 раз 5%
1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:0
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 50%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
9 раз 47%
2
6 раз 32%
0
3 раза 16%
3
1 раз 5%

Точный счет

2:1
5 раз 14%
2:0
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
3:1
2 раза 5%
1:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
2:1
6 раз 16%
1:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
1:2
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 32%
1
9 раз 24%
2
9 раз 24%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
17 раз 46%
2
10 раз 27%
0
7 раз 19%
3
2 раза 5%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Коринтианс
Байя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
14
4
13
6
1.5
6
12
6
13
2.5
2
16
1
18
3.5
1
17
1
18
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
9
0.5
Больше Меньше
16
3
3
15
1.5
7
12
1
17
2.5
1
18
1
17
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
12
0.5
Больше Меньше
30
7
16
21
1.5
13
24
7
30
2.5
3
34
2
35
3.5
1
36
1
36
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 36 21 10 5 56 - 28 73
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 36 21 7 8 58 - 31 70
3.
Фламенго
 36 19 9 8 56 - 40 66
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 36 18 11 7 53 - 32 65
5.
Форталеза Сеара
 36 18 11 7 49 - 36 65
6.
Сан-Паулу
 36 17 8 11 51 - 39 59
7.
Коринтианс
 37 14 11 12 51 - 45 53
8.
Байя
 37 14 8 15 47 - 49 50
9.
Крузейро
 36 13 10 13 41 - 39 49
10.
Витория
 36 13 6 17 42 - 49 45
11.
Гремио
 36 12 8 16 43 - 46 44
12.
Васко да Гама
 36 12 8 16 39 - 55 44
13.
Атлетико Минейро
 36 10 14 12 46 - 52 44
14.
Атлетико Паранаэнсе
 36 11 9 16 39 - 43 42
15.
Жувентуде
 36 10 12 14 46 - 57 42
16.
Флуминенсе
 36 10 10 16 31 - 39 40
17.
Крисьюма
 36 9 11 16 41 - 53 38
18.
Ред Булл Брагантино
 36 8 14 14 37 - 46 38
19.
Куяба
 36 6 12 18 28 - 46 30
20.
Атлетико Гойаненсе
 36 6 9 21 26 - 55 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 18 13 5 0 29 - 8 44
2.
Сан-Паулу
 18 12 3 3 30 - 16 39
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 18 12 2 4 34 - 15 38
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 18 11 5 2 29 - 12 38
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 18 11 5 2 30 - 14 38
6.
Коринтианс
 19 10 8 1 37 - 18 38
7.
Фламенго
 18 11 4 3 28 - 19 37
8.
Крузейро
 18 10 5 3 28 - 14 35
9.
Байя
 18 10 3 5 23 - 15 33
10.
Васко да Гама
 18 9 5 4 27 - 24 32
11.
Жувентуде
 18 8 6 4 27 - 23 30
12.
Гремио
 18 9 2 7 26 - 23 29
13.
Ред Булл Брагантино
 18 7 7 4 22 - 18 28
14.
Витория
 18 8 2 8 22 - 22 26
15.
Флуминенсе
 18 6 8 4 19 - 16 26
16.
Атлетико Паранаэнсе
 18 7 4 7 23 - 19 25
17.
Атлетико Минейро
 18 6 7 5 26 - 26 25
18.
Крисьюма
 18 5 8 5 22 - 24 23
19.
Атлетико Гойаненсе
 18 4 5 9 13 - 23 17
20.
Куяба
 18 3 5 10 15 - 21 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 18 10 5 3 27 - 16 35
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 18 9 5 4 24 - 16 32
3.
Фламенго
 18 8 5 5 28 - 21 29
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 18 7 6 5 23 - 18 27
5.
Форталеза Сеара
 18 5 6 7 20 - 28 21
6.
Сан-Паулу
 18 5 5 8 21 - 23 20
7.
Витория
 18 5 4 9 20 - 27 19
8.
Атлетико Минейро
 18 4 7 7 20 - 26 19
9.
Атлетико Паранаэнсе
 18 4 5 9 16 - 24 17
10.
Байя
 19 4 5 10 24 - 34 17
11.
Куяба
 18 3 7 8 13 - 25 16
12.
Крисьюма
 18 4 3 11 19 - 29 15
13.
Коринтианс
 18 4 3 11 14 - 27 15
14.
Гремио
 18 3 6 9 17 - 23 15
15.
Флуминенсе
 18 4 2 12 12 - 23 14
16.
Крузейро
 18 3 5 10 13 - 25 14
17.
Васко да Гама
 18 3 3 12 12 - 31 12
18.
Жувентуде
 18 2 6 10 19 - 34 12
19.
Атлетико Гойаненсе
 18 2 4 12 13 - 32 10
20.
Ред Булл Брагантино
 18 1 7 10 15 - 28 10
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Коринтианс Алберто Юри 14 (5)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 13 (4)
Витория Алеррандро 13 (4)
Палмейрас Сан-Паулу Эстевао 12 (8)
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
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Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 13
Флуминенсе Гансо Пауло 1 12
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 12
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 10
Жувентуде Marcos Ze 2 10
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