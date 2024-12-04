Тур: 37.
3:0
Конец матча
0'
1:0
12' ГолДепай Мемфис
2:0
45' ГолАлберто Юри
59' Желтая карточкаГабриэл Шавьер
3:0
61' ГолДепай Мемфис
68' Желтая карточкаАсеведо Николас
68' Желтая карточкаЛусиано Родригез
68' Желтая карточкаЭнрике Густаво
69' Желтая карточкаRaniele
73' Желтая карточкаЛукас Жан
90'+5
Ход матча
12'
1:0
45'
2:0
59'
61'
3:0
62'
68'
68'
68'
69'
73'
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.70 Победа «Коринтианса»
-
21
Биду
14
Raniele
27
Bidon
Breno
94
Депай
Мемфис
16
Thaciano
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 БидуЗащитник
- Полузащитник
-
14 RanieleПолузащитник
-
27 Bidon BrenoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
94 Депай МемфисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
-
25 Кака IIЗащитник
-
8 ШарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Раул ПедроНападающий
- Нападающий
-
43 Магно ТаллесНападающий
-
46 Hugo Farias
-
16 Энрике Педро
-
Главный тренер: Диас Рамон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 ThacianoНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
40 СисиньоЗащитник
-
31 Уго ВиторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ратао РафаэлНападающий
-
11 БиэлНападающий
- Нападающий
-
23 Adriel Ramos
-
5 Rezende2
-
20 Yago I
-
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
История личных встреч
Коринтианс
Байя
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
18 матчей
50%
16.7%
33.3%
9 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
27.8%
55.6%
16.6%
5 побед 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
1.78
0.89
Среднее время на гол
50
101
Всего голов
8
12
Голов в среднем за матч
0.89
1.33
Среднее время на гол
101
67
Всего голов
24
20
Голов в среднем за матч
1.33
1.11
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
67
81
Бомбардиры внутри турнира
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алберто Юри
|14 (2)
|0.38
|Гарро Родриго
|10 (1)
|0.27
|Депай Мемфис
|6 (1)
|0.16
|Ромеро Анхель
|5
|0.14
|Кака II
|4
|0.11
|Магно Таллес
|2
|0.05
|Биду
|2
|0.05
|Коронадо Игор
|1
|0.03
|Котулио Матеус
|1
|0.03
|Gustavo Mosquito
|1
|0.03
|Энрике Педро XI
|1
|0.03
|Энрике Густаво
|1
|0.03
|Жоване
|1
|0.03
|Hugo Farias
|0
|0
|Каррильо Андре
|0
|0
|Рамальо Андре
|0
|0
|Фагнер Лемос
|0
|0
Байя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стум Эвералдо
|8 (1)
|0.22
|Thaciano
|6
|0.16
|Лусиано Родригез
|5
|0.14
|Соуза Коули
|4
|0.11
|Gabriel Teixeira
|4
|0.11
|Лукас Жан
|3
|0.08
|Ademir Santos
|3
|0.08
|Да Силва Лусиано
|3
|0.08
|Эступиньян Оскар
|3
|0.08
|Рибейро Эвертон
|2
|0.05
|Александр Кайо
|2
|0.05
|Ратао Рафаэл
|1
|0.03
|Жилберто Жуниор
|1
|0.03
|Биэл
|1
|0.03
|David Omar Rodriguez Barrera II
|1
|0.03
|Де Пена Карлос
|0
|0
|Ариас Сантьяго
|0
|0
Карточки
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энрике Густаво
|7
|1
|Гарро Родриго
|8
|0
|Raniele
|8
|0
|Алберто Юри
|6
|1
|Рамальо Андре
|5
|1
|Ромеро Анхель
|6
|0
|Коронадо Игор
|6
|0
|Кака II
|4
|1
|Мартинес Хосе Андрес
|5
|0
|Bidon Breno
|5
|0
|Фагнер Лемос
|3
|1
|Котулио Матеус
|4
|0
|Шарлес
|4
|0
|Торрес Феликс
|3
|0
|Мигель Карлос
|3
|0
|Hugo Farias
|3
|0
|Каэтано Жоао
|1
|1
|Райан
|2
|0
|Каррильо Андре
|2
|0
|Депай Мемфис
|2
|0
|Уэсли Лопес
|2
|0
|Сантана Алекс
|2
|0
|Раул Педро
|2
|0
|Ногейра Хуго
|2
|0
|Магно Таллес
|2
|0
|Биду
|2
|0
|Майкон Барберан
|1
|0
|Gustavo Mosquito
|1
|0
|Leonardo Mana
|1
|0
|Жоване
|1
|0
|Ramon Diaz
|1
|0
|Энрике Педро XI
|1
|0
Байя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кану Рубенилсон
|12
|0
|Габриэл Шавьер
|8
|0
|Лукас Жан
|7
|0
|Thaciano
|6
|0
|Александр Кайо
|6
|0
|Де Пена Карлос
|5
|0
|Стум Эвералдо
|5
|0
|Рибейро Эвертон
|4
|0
|Ариас Сантьяго
|2
|1
|Куэста Виктор
|3
|0
|Rezende2
|3
|0
|Gabriel Teixeira
|3
|0
|Маркос Дос Сантос
|2
|0
|Лусиано Родригез
|2
|0
|Да Силва Лусиано
|2
|0
|Жилберто Жуниор
|2
|0
|Yago I
|2
|0
|Сени Рожерио
|1
|0
|Danilo XVI
|1
|0
|Сисиньо Неусиано
|1
|0
|Асеведо Николас
|1
|0
|Соуза Коули
|1
|0
|Marcos Victor
|1
|0
Результаты матчей
Коринтианс
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
37% (7)
11% (2)
Байя
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
10
15
Коринтианс
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Байя
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
21
10
Упущенные победы
12
21
Коринтианс
80.8%
19.2%
21 победа 5 поражений
Первый тайм
41% (15)
41% (15)
19% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
51% (19)
35% (13)
14% (5)
Байя
31%
69%
9 побед 20 поражений
Первый тайм
22% (8)
43% (16)
35% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
38% (14)
38% (14)
Сухие победы
12
4
Сухие поражения
3
10
Волевые победы
29
13
Упущенные победы
22
36
Голы по времени матча
Забито
38
24
21 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 5
21 Не забивали 21
7
18%
2
8%
1-15
5
13%
2
8%
16-30
9
24%
5
21%
31-45
7
18%
2
8%
46-60
4
11%
7
29%
29%
61-75
6
16%
6
25%
76-90
Пропущено
17
34
12 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 14
13 Не пропускали 18
4
24%
2
6%
1-15
2
12%
6
18%
16-30
6
35%
7
21%
31-45
1
6%
3
9%
46-60
0
0%
10
29%
29%
61-75
4
24%
6
18%
76-90
Забито
15
23
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 10
28 Не забивали 23
0
0%
3
13%
1-15
2
13%
2
9%
16-30
3
20%
4
17%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
6
40%
2
9%
61-75
4
27%
8
35%
76-90
Пропущено
26
15
12 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 7
14 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 10
3
12%
2
13%
1-15
2
8%
2
13%
16-30
7
27%
4
27%
31-45
6
23%
1
7%
46-60
2
8%
2
13%
61-75
6
23%
4
27%
76-90
Забито
53
47
26 В 1-м тайме 18
27 Во 2-м тайме 29
13 Забивали первыми 15
12 Не забивали 7
7
13%
5
11%
1-15
7
13%
4
9%
16-30
12
23%
9
19%
31-45
7
13%
6
13%
46-60
10
19%
9
19%
61-75
10
19%
14
30%
30%
76-90
Пропущено
43
49
24 В 1-м тайме 23
19 Во 2-м тайме 26
21 Пропускали первыми 21
28 Не пропускали 28
7
16%
4
8%
1-15
4
9%
8
16%
16-30
13
30%
11
22%
31-45
7
16%
4
8%
46-60
2
5%
12
24%
61-75
10
23%
10
20%
76-90
Результаты последних матчей
Коринтианс
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Крисьюма - Коринтианс 2:4 Коринтианс - Васко да Гама 3:1 Коринтианс - Крузейро 2:1 Витория - Коринтианс 1:2
Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Расинг Авельянеда - Коринтианс 2:1 Куяба - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Расинг Авельянеда 2:2 Коринтианс - Фламенго 0:0 Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе 5:2 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Фламенго - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Коринтианс 3:1 Коринтианс - Форталеза Сеара 3:0 Коринтианс - Атлетико Гойаненсе 3:0 Форталеза Сеара - Коринтианс 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Жувентуде 3:1 Коринтианс - Фламенго 2:1 Жувентуде - Коринтианс 2:1
Байя
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Куяба - Байя 1:2 Байя - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Жувентуде - Байя 2:1
Байя - Сан-Паулу 0:3 Васко да Гама - Байя 3:2 Крузейро - Байя 1:1 Байя - Фламенго 0:2 Байя - Крисьюма 1:0 Форталеза Сеара - Байя 4:1 Байя - Атлетико Минейро 3:0 Фламенго - Байя 1:0 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Байя - Фламенго 0:1 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Гремио - Байя 0:2 Байя - Витория 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Флуминенсе - Байя 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:1
Результаты матчей
Коринтианс
Байя
Точный счет
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
3:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
1:0
4 раза 22%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 37%
3
5 раз 26%
0
3 раза 16%
1
3 раза 16%
5
1 раз 5%
1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:0
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 50%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
9 раз 47%
2
6 раз 32%
0
3 раза 16%
3
1 раз 5%
Точный счет
2:1
5 раз 14%
2:0
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
3:1
2 раза 5%
1:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
2:1
6 раз 16%
1:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
1:2
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 32%
1
9 раз 24%
2
9 раз 24%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
17 раз 46%
2
10 раз 27%
0
7 раз 19%
3
2 раза 5%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Коринтианс
Байя
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
144
136
612
613
216
118
117
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
99
Больше Меньше
163
315
712
117
118
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2512
Больше Меньше
307
1621
1324
730
334
235
136
136
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Коринтианс
|Алберто Юри
|14 (5)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|13 (4)
|Витория
|Алеррандро
|13 (4)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстевао
|12 (8)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|1 12
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 12
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 10
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 10
Прогноз на матч от Liveresult
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1.70 Победа «Коринтианса»
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