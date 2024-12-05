Тур: 37.
0:1
Первый тайм: 12'
Ход матча
5'
Прогноз на матч от Liveresult
15
Гомес
Бруно
44
Витао
40
Ромуло
17
Бруно
Табата
21
Уэсли
Лопес
34
Адриэлсон
13
Теллес
Алекс
26
Грегоре
99
Жезус
Игор
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Гомес БруноЗащитник
- Защитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
40 РомулоПолузащитник
-
17 Бруно ТабатаПолузащитник
-
21 Уэсли ЛопесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 ВандерсонПолузащитник
- Нападающий
-
45 LuccaНападающий
-
31 Аларио ЛукасНападающий
-
24 Anthoni
-
-
-
39 Luis Aquino
-
-
Главный тренер: Roger Machado
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 АдриэлсонЗащитник
- Защитник
-
13 Теллес АлексЗащитник
-
26 ГрегореПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Жезус ИгорНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
66 КуябаноЗащитник
- Полузащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Аллан МаркесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Ромеро ОскарПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Жорже Артур
История личных встреч
Интернасьонал Порту Алегре
Ботафого Рио-де-Жанейро
14 матчей
100%
14 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
92.9%
14.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
25 матчей
56%
16%
28%
14 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
52%
32%
16%
13 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
32%
36%
32%
8 побед 9 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
20
Голов в среднем за матч
1.8
1.54
Среднее время на гол
50
58
Всего голов
24
14
Голов в среднем за матч
1.6
1.17
Среднее время на гол
56
77
Всего голов
42
34
Голов в среднем за матч
1.68
1.36
Тотал матчей
2.5
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
Среднее время на гол
53
66
Бомбардиры внутри турнира
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэсли Лопес
|11
|0.3
|Борре Рафаэль
|9
|0.24
|Патрик Алан
|8 (4)
|0.22
|Энрике Бруно
|4
|0.11
|Бернабей Александро
|3
|0.08
|Валенсия Эннер
|3
|0.08
|Тьяго Маия
|2
|0.05
|Бруно Табата
|2
|0.05
|Вандерсон
|2
|0.05
|Гомес Бруно
|1
|0.03
|Бустос Фабрисио
|1
|0.03
|Гомес Игор
|1
|0.03
|Gustavo Alves
|1
|0.03
|Gabriel Carvalho
|1
|0.03
|Фернандо Режес
|1
|0.03
|Мальо Уго
|1
|0.03
|Меркадо Габриэль
|1
|0.03
|Витао
|1
|0.03
|Ricardo Mathias
|1
|0.03
|Рохель Агустин
|0
|0
|Ренан Роберт
|0
|0
|Lucca Drummond
|0
|0
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саварино Джефферсон
|7
|0.19
|Энрике Луис IX
|7 (1)
|0.19
|Соарес Франсиско
|5 (2)
|0.14
|Жезус Игор
|5
|0.14
|Куябано
|4
|0.11
|Сантос Жуниор
|4
|0.11
|Данило Барбоза
|3
|0.08
|Баштуш Бартоломеу
|3
|0.08
|Понте Матео
|3
|0.08
|Грегоре
|2
|0.05
|Эдуардо Карлос II
|2
|0.05
|Мартинс Матеус
|2
|0.05
|Ромеро Оскар
|1 (1)
|0.03
|Альмада Тьяго
|1
|0.03
|Джеффиньо
|1
|0.03
|Kaue
|1
|0.03
|Вела Карлос
|1
|0.03
|Марсал Фернандо
|1
|0.03
|Адриэлсон
|1
|0.03
|Алтер Лукас
|1
|0.03
|Jacob Montes
|1
|0.03
|Фрейтас Марлон
|0
|0
|Эрнандес Диего
|0
|0
|Угу Мигель
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
|Аллан Маркес
|0
|0
|Теллес Алекс
|0
|0
|Барбоса Александер
|0
|0
Карточки
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уэсли Лопес
|11
|0
|Фернандо Режес
|7
|0
|Меркадо Габриэль
|6
|0
|Борре Рафаэль
|6
|0
|Витао
|5
|0
|Аларио Лукас
|4
|0
|Энрике Бруно
|4
|0
|Тьяго Маия
|4
|0
|Бустос Фабрисио
|4
|0
|Рохель Агустин
|2
|1
|Патрик Алан
|3
|0
|Рочет Серхио
|3
|0
|Гомес Бруно
|3
|0
|Ромуло
|3
|0
|Гомес Игор
|3
|0
|Бернабей Александро
|3
|0
|Gabriel Carvalho
|3
|0
|Арангис Чарлес
|2
|0
|Эдуардо Коудет
|2
|0
|Мальо Уго
|2
|0
|Валенсия Эннер
|2
|0
|Вандерсон
|2
|0
|Мартинс Родригес
|2
|0
|Ренан Роберт
|2
|0
|Ricardo Mathias
|2
|0
|Афонсо Клейтон Мишель
|1
|0
|Бруно Табата
|1
|0
|José Maurisio3
|1
|0
|Anthoni
|1
|0
|Matheus Dias
|1
|0
|Gustavo Alves
|1
|0
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барбоса Александер
|9
|2
|Грегоре
|8
|0
|Баштуш Бартоломеу
|6
|0
|Фрейтас Марлон
|6
|0
|Соарес Франсиско
|4
|1
|Дамиан Суарес
|5
|0
|Марсал Фернандо
|5
|0
|Ромеро Оскар
|5
|0
|Куябано
|5
|0
|Жорж Артур
|4
|0
|Данило Барбоза
|4
|0
|Алтер Лукас
|4
|0
|Энрике Луис IX
|4
|0
|Понте Матео
|4
|0
|Че Че
|2
|1
|Саварино Джефферсон
|3
|0
|Виктор Джон
|3
|0
|Эрнандес Диего
|3
|0
|Джеффиньо
|2
|0
|Аллан Маркес
|2
|0
|Сантос Жуниор
|2
|0
|Каррейро Патрик
|2
|0
|Жезус Игор
|2
|0
|Эдуардо Карлос II
|1
|0
|Теллес Алекс
|1
|0
|Альмада Тьяго
|1
|0
|Фернандес Роберто III
|1
|0
|Мартинс Матеус
|1
|0
|Ярлен
|1
|0
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (6)
56% (10)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
22% (4)
17% (3)
Ботафого Рио-де-Жанейро
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
44% (8)
50% (9)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
7
9
Интернасьонал Порту Алегре
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Ботафого Рио-де-Жанейро
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (3)
72% (13)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
33% (6)
11% (2)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
20
27
Интернасьонал Порту Алегре
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (10)
56% (20)
17% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (14)
33% (12)
28% (10)
Ботафого Рио-де-Жанейро
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
17% (6)
61% (22)
22% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
39% (14)
31% (11)
Сухие победы
9
7
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
13
9
Упущенные победы
27
36
Голы по времени матча
Забито
30
27
10 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 12
19 Не забивали 20
3
10%
5
19%
1-15
2
7%
3
11%
16-30
5
17%
1
4%
31-45
4
13%
4
15%
46-60
5
17%
5
19%
61-75
11
37%
9
33%
76-90
Пропущено
14
16
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
0
0%
4
25%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
4
29%
3
19%
31-45
4
29%
1
6%
46-60
3
21%
2
13%
61-75
2
14%
4
25%
76-90
Забито
23
28
10 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 11
22 Не забивали 22
1
4%
6
21%
1-15
2
9%
1
4%
16-30
7
30%
3
11%
31-45
3
13%
4
14%
46-60
5
22%
6
21%
61-75
5
22%
8
29%
76-90
Пропущено
18
13
11 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
4
22%
2
15%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
6
33%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
4
22%
1
8%
61-75
3
17%
5
38%
76-90
Забито
53
55
20 В 1-м тайме 19
33 Во 2-м тайме 36
20 Забивали первыми 23
5 Не забивали 6
4
8%
11
20%
1-15
4
8%
4
7%
16-30
12
23%
4
7%
31-45
7
13%
8
15%
46-60
10
19%
11
20%
61-75
16
30%
17
31%
76-90
Пропущено
32
29
16 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 14
14 Пропускали первыми 9
24 Не пропускали 19
4
13%
6
21%
1-15
2
6%
4
14%
16-30
10
31%
5
17%
31-45
4
13%
2
7%
46-60
7
22%
3
10%
61-75
5
16%
9
31%
76-90
Результаты последних матчей
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Ред Булл Брагантино 4:1 Васко да Гама - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 2:0
Интернасьонал Порту Алегре - Крисьюма 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 1:1 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 1:0 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Витория 3:1 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 2:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 1:0 Атлетико Гойаненсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:2
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:1 Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0
Ботафого Рио-де-Жанейро - Куяба 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 3:0 Пеньяроль - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:1 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Пеньяроль 5:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крисьюма 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гремио 0:0 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 4:1
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
Ботафого Рио-де-Жанейро
Точный счет
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
2
6 раз 33%
3
2 раза 11%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:3
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
5 раз 28%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
1
8 раз 44%
2
6 раз 33%
0
2 раза 11%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
6 раз 17%
1:1
6 раз 17%
0:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:3
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:1
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
1:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 44%
2
9 раз 25%
0
5 раз 14%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%
1
16 раз 44%
2
9 раз 25%
0
5 раз 14%
3
3 раза 8%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Интернасьонал Порту Алегре
Ботафого Рио-де-Жанейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
171
Больше Меньше
153
99
711
315
414
117
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
162
612
810
315
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
315
Больше Меньше
315
1521
1521
630
630
135
333
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|37
|22
|10
|5
|57 - 28
|76
|2.
|0:0
|37
|21
|8
|8
|58 - 31
|71
|3.
|2:0
|37
|20
|9
|8
|58 - 40
|69
|4.
|0:0
|37
|18
|12
|7
|49 - 36
|66
|5.
|0:1
|37
|18
|11
|8
|53 - 33
|65
|6.
|1:2
|37
|17
|8
|12
|52 - 41
|59
|7.
|37
|14
|11
|12
|51 - 45
|53
|8.
|37
|14
|8
|15
|47 - 49
|50
|9.
|0:0
|37
|13
|11
|13
|41 - 39
|50
|10.
|37
|13
|8
|16
|41 - 55
|47
|11.
|1:1
|37
|13
|7
|17
|43 - 50
|46
|12.
|1:1
|37
|12
|9
|16
|44 - 47
|45
|13.
|2:1
|37
|11
|12
|14
|48 - 58
|45
|14.
|37
|10
|14
|13
|46 - 54
|44
|15.
|36
|11
|9
|16
|39 - 43
|42
|16.
|36
|10
|10
|16
|31 - 39
|40
|17.
|36
|8
|14
|14
|37 - 46
|38
|18.
|0:2
|37
|9
|11
|17
|41 - 55
|38
|19.
|36
|6
|12
|18
|28 - 46
|30
|20.
|0:0
|37
|6
|10
|21
|26 - 55
|28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|18
|13
|5
|0
|29 - 8
|44
|2.
|1:2
|19
|12
|3
|4
|31 - 18
|39
|3.
|0:0
|18
|12
|2
|4
|34 - 15
|38
|4.
|1:0
|18
|11
|5
|2
|29 - 12
|38
|5.
|0:1
|19
|11
|5
|3
|30 - 15
|38
|6.
|19
|10
|8
|1
|37 - 18
|38
|7.
|2:0
|18
|11
|4
|3
|28 - 19
|37
|8.
|0:0
|19
|10
|6
|3
|28 - 14
|36
|9.
|19
|10
|5
|4
|29 - 24
|35
|10.
|18
|10
|3
|5
|23 - 15
|33
|11.
|2:1
|18
|8
|6
|4
|27 - 23
|30
|12.
|1:1
|18
|9
|2
|7
|26 - 23
|29
|13.
|18
|7
|7
|4
|22 - 18
|28
|14.
|1:1
|19
|8
|3
|8
|23 - 23
|27
|15.
|18
|6
|8
|4
|19 - 16
|26
|16.
|18
|7
|4
|7
|23 - 19
|25
|17.
|18
|6
|7
|5
|26 - 26
|25
|18.
|0:2
|19
|5
|8
|6
|22 - 26
|23
|19.
|0:0
|19
|4
|6
|9
|13 - 23
|18
|20.
|18
|3
|5
|10
|15 - 21
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|19
|11
|5
|3
|28 - 16
|38
|2.
|0:0
|19
|9
|6
|4
|24 - 16
|33
|3.
|2:0
|19
|9
|5
|5
|30 - 21
|32
|4.
|0:1
|18
|7
|6
|5
|23 - 18
|27
|5.
|0:0
|19
|5
|7
|7
|20 - 28
|22
|6.
|1:2
|18
|5
|5
|8
|21 - 23
|20
|7.
|1:1
|18
|5
|4
|9
|20 - 27
|19
|8.
|19
|4
|7
|8
|20 - 28
|19
|9.
|18
|4
|5
|9
|16 - 24
|17
|10.
|19
|4
|5
|10
|24 - 34
|17
|11.
|18
|3
|7
|8
|13 - 25
|16
|12.
|1:1
|19
|3
|7
|9
|18 - 24
|16
|13.
|0:2
|18
|4
|3
|11
|19 - 29
|15
|14.
|18
|4
|3
|11
|14 - 27
|15
|15.
|2:1
|19
|3
|6
|10
|21 - 35
|15
|16.
|18
|4
|2
|12
|12 - 23
|14
|17.
|0:0
|18
|3
|5
|10
|13 - 25
|14
|18.
|18
|3
|3
|12
|12 - 31
|12
|19.
|0:0
|18
|2
|4
|12
|13 - 32
|10
|20.
|18
|1
|7
|10
|15 - 28
|10
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Коринтианс
|Алберто Юри
|14 (5)
|Витория
|Алеррандро
|14 (4)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|13 (4)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстевао
|12 (8)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|1 12
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 12
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 10
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 10