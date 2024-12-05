  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 37.
Интернасьонал Порту Алегре
0:1
Первый тайм: 12'
Ботафого Рио-де-Жанейро

Ход матча

5'
0:1
Саварино Джефферсон
(Альмада Тьяго)
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Интернасьонал Порту Алегре
Ничья
Ботафого Рио-де-Жанейро
2.80
Реклама, betcity.ru
3.10
Реклама, betcity.ru
2.70
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рочет
Серхио
15
Гомес
Бруно
18
Рохель
Агустин
44
Витао
26
Бернабей
Александро
8
Энрике
Бруно
40
Ромуло
17
Бруно
Табата
21
Уэсли
Лопес
19
Борре
Рафаэль
13
Валенсия
Эннер
1
Фернандес
Роберто
III
22
Витиньо
Виктор
II
34
Адриэлсон
20
Барбоса
Александер
13
Теллес
Алекс
26
Грегоре
17
Фрейтас
Марлон
7
Энрике
Луис
IX
10
Саварино
Джефферсон
18
Альмада
Тьяго
99
Жезус
Игор
Интернасьонал Порту Алегре
4-2-2-2
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-2-3-1

История личных встреч

Интернасьонал Порту Алегре
Ботафого Рио-де-Жанейро

14 матчей

100%
14 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

92.9%
14.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

25 матчей

56%
16%
28%
14 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

52%
32%
16%
13 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

32%
36%
32%
8 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

СA
1:0
СA
3:1
СA
3:1
СA
0:1
СA
2:3
СA
2:1
СA
0:2
СA
0:1
СA
3:2
К
4:2
КБ
2:2
БСА
2:0
БСА
2:2
БСА
2:1
БСА
3:3
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:2
СA
1:0
СA
1:2
СA
1:0
СA
0:1
СA
3:2
СA
1:2
СA
2:1

Голы

Всего голов

18
20

Голов в среднем за матч

1.8
1.54

Среднее время на гол

50
58

Всего голов

24
14

Голов в среднем за матч

1.6
1.17

Среднее время на гол

56
77

Всего голов

42
34

Голов в среднем за матч

1.68
1.36

Тотал матчей

2.5
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
23

Среднее время на гол

53
66

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэсли Лопес 11 0.3
Борре Рафаэль 9 0.24
Патрик Алан 8 (4) 0.22
Энрике Бруно 4 0.11
Бернабей Александро 3 0.08
Валенсия Эннер 3 0.08
Тьяго Маия 2 0.05
Бруно Табата 2 0.05
Вандерсон 2 0.05
Гомес Бруно 1 0.03
Бустос Фабрисио 1 0.03
Гомес Игор 1 0.03
Gustavo Alves 1 0.03
Gabriel Carvalho 1 0.03
Фернандо Режес 1 0.03
Мальо Уго 1 0.03
Меркадо Габриэль 1 0.03
Витао 1 0.03
Ricardo Mathias 1 0.03
Рохель Агустин 0 0
Ренан Роберт 0 0
Lucca Drummond 0 0
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саварино Джефферсон 7 0.19
Энрике Луис IX 7 (1) 0.19
Соарес Франсиско 5 (2) 0.14
Жезус Игор 5 0.14
Куябано 4 0.11
Сантос Жуниор 4 0.11
Данило Барбоза 3 0.08
Баштуш Бартоломеу 3 0.08
Понте Матео 3 0.08
Грегоре 2 0.05
Эдуардо Карлос II 2 0.05
Мартинс Матеус 2 0.05
Ромеро Оскар 1 (1) 0.03
Альмада Тьяго 1 0.03
Джеффиньо 1 0.03
Kaue 1 0.03
Вела Карлос 1 0.03
Марсал Фернандо 1 0.03
Адриэлсон 1 0.03
Алтер Лукас 1 0.03
Jacob Montes 1 0.03
Фрейтас Марлон 0 0
Эрнандес Диего 0 0
Угу Мигель 0 0
Дамиан Суарес 0 0
Аллан Маркес 0 0
Теллес Алекс 0 0
Барбоса Александер 0 0

Карточки

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уэсли Лопес 11 0
Фернандо Режес 7 0
Меркадо Габриэль 6 0
Борре Рафаэль 6 0
Витао 5 0
Аларио Лукас 4 0
Энрике Бруно 4 0
Тьяго Маия 4 0
Бустос Фабрисио 4 0
Рохель Агустин 2 1
Патрик Алан 3 0
Рочет Серхио 3 0
Гомес Бруно 3 0
Ромуло 3 0
Гомес Игор 3 0
Бернабей Александро 3 0
Gabriel Carvalho 3 0
Арангис Чарлес 2 0
Эдуардо Коудет 2 0
Мальо Уго 2 0
Валенсия Эннер 2 0
Вандерсон 2 0
Мартинс Родригес 2 0
Ренан Роберт 2 0
Ricardo Mathias 2 0
Афонсо Клейтон Мишель 1 0
Бруно Табата 1 0
José Maurisio3 1 0
Anthoni 1 0
Matheus Dias 1 0
Gustavo Alves 1 0
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барбоса Александер 9 2
Грегоре 8 0
Баштуш Бартоломеу 6 0
Фрейтас Марлон 6 0
Соарес Франсиско 4 1
Дамиан Суарес 5 0
Марсал Фернандо 5 0
Ромеро Оскар 5 0
Куябано 5 0
Жорж Артур 4 0
Данило Барбоза 4 0
Алтер Лукас 4 0
Энрике Луис IX 4 0
Понте Матео 4 0
Че Че 2 1
Саварино Джефферсон 3 0
Виктор Джон 3 0
Эрнандес Диего 3 0
Джеффиньо 2 0
Аллан Маркес 2 0
Сантос Жуниор 2 0
Каррейро Патрик 2 0
Жезус Игор 2 0
Эдуардо Карлос II 1 0
Теллес Алекс 1 0
Альмада Тьяго 1 0
Фернандес Роберто III 1 0
Мартинс Матеус 1 0
Ярлен 1 0

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (6)
56% (10)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
22% (4)
17% (3)
Ботафого Рио-де-Жанейро
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
44% (8)
50% (9)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

7
9
Интернасьонал Порту Алегре
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Ботафого Рио-де-Жанейро
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (3)
72% (13)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
33% (6)
11% (2)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

20
27
Интернасьонал Порту Алегре
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (10)
56% (20)
17% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (14)
33% (12)
28% (10)
Ботафого Рио-де-Жанейро
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
17% (6)
61% (22)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
39% (14)
31% (11)

Сухие победы

9
7

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

13
9

Упущенные победы

27
36

Голы по времени матча

Забито

30
27
10 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 12
19 Не забивали 20
3
10%
5
19%
1-15
2
7%
3
11%
16-30
5
17%
1
4%
31-45
4
13%
4
15%
46-60
5
17%
5
19%
61-75
11
37%
9
33%
76-90

Пропущено

14
16
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
0
0%
4
25%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
4
29%
3
19%
31-45
4
29%
1
6%
46-60
3
21%
2
13%
61-75
2
14%
4
25%
76-90

Забито

23
28
10 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 11
22 Не забивали 22
1
4%
6
21%
1-15
2
9%
1
4%
16-30
7
30%
3
11%
31-45
3
13%
4
14%
46-60
5
22%
6
21%
61-75
5
22%
8
29%
76-90

Пропущено

18
13
11 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
4
22%
2
15%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
6
33%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
4
22%
1
8%
61-75
3
17%
5
38%
76-90

Забито

53
55
20 В 1-м тайме 19
33 Во 2-м тайме 36
20 Забивали первыми 23
5 Не забивали 6
4
8%
11
20%
1-15
4
8%
4
7%
16-30
12
23%
4
7%
31-45
7
13%
8
15%
46-60
10
19%
11
20%
61-75
16
30%
17
31%
76-90

Пропущено

32
29
16 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 14
14 Пропускали первыми 9
24 Не пропускали 19
4
13%
6
21%
1-15
2
6%
4
14%
16-30
10
31%
5
17%
31-45
4
13%
2
7%
46-60
7
22%
3
10%
61-75
5
16%
9
31%
76-90

Результаты последних матчей

Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Ред Булл Брагантино 4:1 Васко да Гама - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 2:0
Интернасьонал Порту Алегре - Крисьюма 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 1:1 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 1:0 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Витория 3:1 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 2:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 1:0 Атлетико Гойаненсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:2
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:1 Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0
Ботафого Рио-де-Жанейро - Куяба 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 3:0 Пеньяроль - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:1 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Пеньяроль 5:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крисьюма 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гремио 0:0 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 4:1

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
Ботафого Рио-де-Жанейро

Точный счет

1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
2
6 раз 33%
3
2 раза 11%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:3
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
5 раз 28%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
1
8 раз 44%
2
6 раз 33%
0
2 раза 11%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
6 раз 17%
1:1
6 раз 17%
0:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:3
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:1
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
1:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 44%
2
9 раз 25%
0
5 раз 14%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%
1
16 раз 44%
2
9 раз 25%
0
5 раз 14%
3
3 раза 8%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Интернасьонал Порту Алегре
Ботафого Рио-де-Жанейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
1
0.5
Больше Меньше
15
3
9
9
1.5
7
11
3
15
2.5
4
14
1
17
3.5
2
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
16
2
6
12
1.5
8
10
3
15
2.5
2
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
31
5
0.5
Больше Меньше
31
5
15
21
1.5
15
21
6
30
2.5
6
30
1
35
3.5
3
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 37 22 10 5 57 - 28 76
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 37 21 8 8 58 - 31 71
3.
Фламенго
 2:0 37 20 9 8 58 - 40 69
4.
Форталеза Сеара
 0:0 37 18 12 7 49 - 36 66
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:1 37 18 11 8 53 - 33 65
6.
Сан-Паулу
 1:2 37 17 8 12 52 - 41 59
7.
Коринтианс
 37 14 11 12 51 - 45 53
8.
Байя
 37 14 8 15 47 - 49 50
9.
Крузейро
 0:0 37 13 11 13 41 - 39 50
10.
Васко да Гама
 37 13 8 16 41 - 55 47
11.
Витория
 1:1 37 13 7 17 43 - 50 46
12.
Гремио
 1:1 37 12 9 16 44 - 47 45
13.
Жувентуде
 2:1 37 11 12 14 48 - 58 45
14.
Атлетико Минейро
 37 10 14 13 46 - 54 44
15.
Атлетико Паранаэнсе
 36 11 9 16 39 - 43 42
16.
Флуминенсе
 36 10 10 16 31 - 39 40
17.
Ред Булл Брагантино
 36 8 14 14 37 - 46 38
18.
Крисьюма
 0:2 37 9 11 17 41 - 55 38
19.
Куяба
 36 6 12 18 28 - 46 30
20.
Атлетико Гойаненсе
 0:0 37 6 10 21 26 - 55 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 0:0 18 13 5 0 29 - 8 44
2.
Сан-Паулу
 1:2 19 12 3 4 31 - 18 39
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 18 12 2 4 34 - 15 38
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 18 11 5 2 29 - 12 38
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:1 19 11 5 3 30 - 15 38
6.
Коринтианс
 19 10 8 1 37 - 18 38
7.
Фламенго
 2:0 18 11 4 3 28 - 19 37
8.
Крузейро
 0:0 19 10 6 3 28 - 14 36
9.
Васко да Гама
 19 10 5 4 29 - 24 35
10.
Байя
 18 10 3 5 23 - 15 33
11.
Жувентуде
 2:1 18 8 6 4 27 - 23 30
12.
Гремио
 1:1 18 9 2 7 26 - 23 29
13.
Ред Булл Брагантино
 18 7 7 4 22 - 18 28
14.
Витория
 1:1 19 8 3 8 23 - 23 27
15.
Флуминенсе
 18 6 8 4 19 - 16 26
16.
Атлетико Паранаэнсе
 18 7 4 7 23 - 19 25
17.
Атлетико Минейро
 18 6 7 5 26 - 26 25
18.
Крисьюма
 0:2 19 5 8 6 22 - 26 23
19.
Атлетико Гойаненсе
 0:0 19 4 6 9 13 - 23 18
20.
Куяба
 18 3 5 10 15 - 21 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 19 11 5 3 28 - 16 38
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 19 9 6 4 24 - 16 33
3.
Фламенго
 2:0 19 9 5 5 30 - 21 32
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:1 18 7 6 5 23 - 18 27
5.
Форталеза Сеара
 0:0 19 5 7 7 20 - 28 22
6.
Сан-Паулу
 1:2 18 5 5 8 21 - 23 20
7.
Витория
 1:1 18 5 4 9 20 - 27 19
8.
Атлетико Минейро
 19 4 7 8 20 - 28 19
9.
Атлетико Паранаэнсе
 18 4 5 9 16 - 24 17
10.
Байя
 19 4 5 10 24 - 34 17
11.
Куяба
 18 3 7 8 13 - 25 16
12.
Гремио
 1:1 19 3 7 9 18 - 24 16
13.
Крисьюма
 0:2 18 4 3 11 19 - 29 15
14.
Коринтианс
 18 4 3 11 14 - 27 15
15.
Жувентуде
 2:1 19 3 6 10 21 - 35 15
16.
Флуминенсе
 18 4 2 12 12 - 23 14
17.
Крузейро
 0:0 18 3 5 10 13 - 25 14
18.
Васко да Гама
 18 3 3 12 12 - 31 12
19.
Атлетико Гойаненсе
 0:0 18 2 4 12 13 - 32 10
20.
Ред Булл Брагантино
 18 1 7 10 15 - 28 10
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Коринтианс Алберто Юри 14 (5)
Витория Алеррандро 14 (4)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 13 (4)
Палмейрас Сан-Паулу Эстевао 12 (8)
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 13
Флуминенсе Гансо Пауло 1 12
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 12
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 10
Жувентуде Marcos Ze 2 10
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Интернасьонал Порту Алегре
Ничья
Ботафого Рио-де-Жанейро
2.80
Реклама, betcity.ru
3.10
Реклама, betcity.ru
2.70
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Интернасьонал Порту Алегре
Ботафого Рио-де-Жанейро
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (33) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный