Тур: 37.
0:1
Первый тайм: 13'
0'
1
Роналдо
4
Alix
5
Рони
10
Shaylon
9
Derek
33
Eros
Mancuso
35
Эркулес
11
Мариньо
- Основной состав
-
1 РоналдоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 AlixЗащитник
- Защитник
-
5 РониПолузащитник
- Полузащитник
-
10 ShaylonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 DerekНападающий
- Запасные игроки
-
12 Ранжел ПедроВратарь
-
13 МагиньоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Уртадо ХанНападающий
-
20 JandersonНападающий
-
-
-
15 Энрике Педро
-
Главный тренер: Anderson Gomes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Eros MancusoЗащитник
- Полузащитник
-
35 ЭркулесПолузащитник
-
11 МариньоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
22 Пикашу ЯгоПолузащитник
-
26 Лопес БреноПолузащитник
-
37 КауанПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Велисон ХосеПолузащитник
-
88 СашаПолузащитник
- Нападающий
-
2 Тинга I
-
10 Калебе
-
-
Главный тренер: Войвода Хуан Пабло
История личных встреч
Атлетико Гойаненсе
Форталеза Сеара
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
11 матчей
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1.2
1.17
Среднее время на гол
75
77
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
0.67
0.8
Среднее время на гол
135
112
Всего голов
10
11
Голов в среднем за матч
0.91
1
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
99
90
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Гойаненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандо Луис IV
|8
|0.22
|Shaylon
|2 (1)
|0.05
|Derek
|2 (1)
|0.05
|Уртадо Хан
|2
|0.05
|Кэмпбелл Хоэль
|2 (1)
|0.05
|Guilherme Romao
|1
|0.03
|Gabriel Baralhas
|1
|0.03
|Alejo Cruz Techera
|1 (1)
|0.03
|Вагнер Лав
|1
|0.03
|Рони
|1
|0.03
|Luiz Felipe III
|1
|0.03
|Mateo Zuleta
|1
|0.03
|Роналдо
|0
|0
|Luis Pereira III
|0
|0
|Магиньо
|0
|0
|Кал Лукас
|0
|0
|Rhaldney Norberto
|0
|0
Форталеза Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (2)
|0.22
|Почеттино Томас
|5
|0.14
|Лопес Брено
|5
|0.14
|Moises Vieira
|5
|0.14
|Renato Kayzer
|5 (1)
|0.14
|Мариньо
|4
|0.11
|Эркулес
|4
|0.11
|Пикашу Яго
|2
|0.05
|Кушчевич Беньямин
|2
|0.05
|Leandro Martinez I
|1
|0.03
|Тинга I
|1
|0.03
|Пачеко Бруно
|1
|0.03
|Мачука Иманоль
|1
|0.03
|Наварро Кевин
|1
|0.03
|Eros Mancuso
|1
|0.03
|Тити
|1
|0.03
|Бритес Эмануэль
|0
|0
|Велисон Хосе
|0
|0
|Роша Педро
|0
|0
|Аугусто Педро
|0
|0
Карточки
Атлетико Гойаненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандо Луис IV
|9
|1
|Rhaldney Norberto
|10
|0
|Gabriel Baralhas
|8
|0
|Janderson
|6
|1
|Alix
|4
|2
|Martins Adriano
|7
|0
|Guilherme Romao
|5
|1
|Gonzalo Freitas
|6
|0
|Магиньо
|4
|1
|Luiz Felipe III
|4
|1
|Bruno Tubarao
|3
|1
|Энрике Педру II
|4
|0
|Рони
|4
|0
|Alejo Cruz Techera
|4
|0
|Роналдо
|2
|1
|Emiliano Rodriguez
|2
|1
|Derek
|2
|1
|Max
|3
|0
|Кэмпбелл Хоэль
|3
|0
|Shaylon
|3
|0
|Ранжел Педро
|3
|0
|Уртадо Хан
|1
|1
|Gabriel Barros
|1
|1
|Лакава Матиас
|2
|0
|Jair Ventura
|0
|1
|Вагнер Лав
|1
|0
|Luis Pereira III
|1
|0
|Кал Лукас
|1
|0
|Mateo Zuleta
|1
|0
Форталеза Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бритес Эмануэль
|10
|2
|Эркулес
|6
|2
|Тити
|8
|0
|Лусеро Хуан Мартин
|8
|0
|Аугусто Педро
|8
|0
|Кушчевич Беньямин
|5
|1
|Пикашу Яго
|6
|0
|Мариньо
|4
|1
|Eros Mancuso
|4
|1
|Leandro Martinez I
|4
|0
|Почеттино Томас
|4
|0
|Лопес Брено
|4
|0
|Пачеко Бруно
|4
|0
|Тинга I
|2
|1
|Renato Kayzer
|2
|1
|Кардона Томас
|3
|0
|Россетто Матеус
|3
|0
|Велисон Хосе
|1
|1
|Саша Лукас
|2
|0
|Рикардо Жоао
|2
|0
|Наварро Кевин
|2
|0
|Juan Pablo Vojvoda
|1
|0
|Калебе
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Гойаненсе
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
67% (12)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Форталеза Сеара
100%
0 побед 13 поражений
Первый тайм
0% (0)
39% (7)
61% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
7
9
Атлетико Гойаненсе
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (10)
33% (6)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
Форталеза Сеара
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
25
0
Упущенные победы
8
28
Атлетико Гойаненсе
59.3%
40.7%
16 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (11)
50% (18)
19% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (14)
36% (13)
25% (9)
Форталеза Сеара
20%
80%
5 побед 20 поражений
Первый тайм
11% (4)
47% (17)
42% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
36% (13)
42% (15)
Сухие победы
10
1
Сухие поражения
6
14
Волевые победы
26
5
Упущенные победы
15
37
Голы по времени матча
Забито
12
19
2 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 6
25 Не забивали 24
1
8%
2
11%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
1
8%
6
32%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
3
25%
5
26%
61-75
4
33%
2
11%
76-90
Пропущено
24
29
6 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 16
2
8%
7
24%
1-15
3
13%
4
14%
16-30
1
4%
6
21%
31-45
4
17%
4
14%
46-60
3
13%
2
7%
61-75
11
46%
6
21%
76-90
Забито
15
28
8 В 1-м тайме 17
7 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 17
26 Не забивали 19
2
13%
6
21%
1-15
3
20%
5
18%
16-30
3
20%
6
21%
31-45
3
20%
4
14%
46-60
3
20%
2
7%
61-75
1
7%
5
18%
76-90
Пропущено
30
9
17 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 5
12 Пропускали первыми 0
16 Не пропускали 8
4
13%
0
0%
1-15
5
17%
1
11%
16-30
8
27%
3
33%
31-45
6
20%
1
11%
46-60
4
13%
2
22%
61-75
3
10%
2
22%
76-90
Забито
27
47
10 В 1-м тайме 29
17 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 23
15 Не забивали 7
3
11%
8
17%
1-15
3
11%
9
19%
16-30
4
15%
12
26%
31-45
6
22%
4
9%
46-60
6
22%
7
15%
61-75
5
19%
7
15%
76-90
Пропущено
54
38
23 В 1-м тайме 21
31 Во 2-м тайме 17
20 Пропускали первыми 11
29 Не пропускали 24
6
11%
7
18%
1-15
8
15%
5
13%
16-30
9
17%
9
24%
31-45
10
19%
5
13%
46-60
7
13%
4
11%
61-75
14
26%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Гойаненсе
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Васко да Гама - Атлетико Гойаненсе 2:2 Атлетико Гойаненсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Гойаненсе 2:0 Атлетико Гойаненсе - Ред Булл Брагантино 0:0
Атлетико Гойаненсе - Атлетико Минейро 1:0 Гремио - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Куяба 0:0 Крисьюма - Атлетико Гойаненсе 2:0 Атлетико Гойаненсе - Флуминенсе 1:0 Коринтианс - Атлетико Гойаненсе 3:0 Атлетико Гойаненсе - Витория 0:2 Крузейро - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Жувентуде 2:1 Атлетико Гойаненсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 1:0 Васко да Гама - Атлетико Гойаненсе 1:0 Атлетико Гойаненсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:4 Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 1:1 Фламенго - Атлетико Гойаненсе 2:0 Атлетико Гойаненсе - Байя 1:1
Форталеза Сеара
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Витория - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Фламенго 0:0 Флуминенсе - Форталеза Сеара 2:2 Форталеза Сеара - Васко да Гама 3:0
Жувентуде - Форталеза Сеара 0:3 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 2:2 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 1:1 Гремио - Форталеза Сеара 3:1 Форталеза Сеара - Куяба 1:0 Коринтианс - Форталеза Сеара 3:0 Форталеза Сеара - Байя 4:1 Форталеза Сеара - Коринтианс 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Форталеза Сеара 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Коринтианс 1:0 Форталеза Сеара - Росарио Сентраль 3:1 Ред Булл Брагантино - Форталеза Сеара 1:2 Росарио Сентраль - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Крисьюма 1:0
Результаты матчей
Атлетико Гойаненсе
Форталеза Сеара
Точный счет
0:1
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:0
7 раз 39%
1:1
4 раза 22%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
0
7 раз 39%
2
2 раза 11%
1
11 раз 61%
3
4 раза 22%
0
1 раз 6%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
3:1
5 раз 28%
1:0
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:2
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 44%
1
7 раз 39%
2
3 раза 17%
0
6 раз 33%
2
6 раз 33%
1
5 раз 28%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
6 раз 17%
3:1
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
0:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:0
8 раз 22%
1:1
7 раз 19%
1:2
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 44%
0
15 раз 42%
2
5 раз 14%
1
16 раз 44%
0
7 раз 19%
2
7 раз 19%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Атлетико Гойаненсе
Форталеза Сеара
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
171
216
612
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
108
Больше Меньше
126
315
711
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2115
Больше Меньше
297
531
1323
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|37
|22
|10
|5
|57 - 28
|76
|2.
|0:0
|37
|21
|8
|8
|58 - 31
|71
|3.
|2:0
|37
|20
|9
|8
|58 - 40
|69
|4.
|0:0
|37
|18
|12
|7
|49 - 36
|66
|5.
|0:1
|37
|18
|11
|8
|53 - 33
|65
|6.
|1:2
|37
|17
|8
|12
|52 - 41
|59
|7.
|37
|14
|11
|12
|51 - 45
|53
|8.
|37
|14
|8
|15
|47 - 49
|50
|9.
|0:0
|37
|13
|11
|13
|41 - 39
|50
|10.
|37
|13
|8
|16
|41 - 55
|47
|11.
|1:1
|37
|13
|7
|17
|43 - 50
|46
|12.
|1:1
|37
|12
|9
|16
|44 - 47
|45
|13.
|2:1
|37
|11
|12
|14
|48 - 58
|45
|14.
|37
|10
|14
|13
|46 - 54
|44
|15.
|36
|11
|9
|16
|39 - 43
|42
|16.
|36
|10
|10
|16
|31 - 39
|40
|17.
|36
|8
|14
|14
|37 - 46
|38
|18.
|0:2
|37
|9
|11
|17
|41 - 55
|38
|19.
|36
|6
|12
|18
|28 - 46
|30
|20.
|0:0
|37
|6
|10
|21
|26 - 55
|28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|18
|13
|5
|0
|29 - 8
|44
|2.
|1:2
|19
|12
|3
|4
|31 - 18
|39
|3.
|0:0
|18
|12
|2
|4
|34 - 15
|38
|4.
|1:0
|18
|11
|5
|2
|29 - 12
|38
|5.
|0:1
|19
|11
|5
|3
|30 - 15
|38
|6.
|19
|10
|8
|1
|37 - 18
|38
|7.
|2:0
|18
|11
|4
|3
|28 - 19
|37
|8.
|0:0
|19
|10
|6
|3
|28 - 14
|36
|9.
|19
|10
|5
|4
|29 - 24
|35
|10.
|18
|10
|3
|5
|23 - 15
|33
|11.
|2:1
|18
|8
|6
|4
|27 - 23
|30
|12.
|1:1
|18
|9
|2
|7
|26 - 23
|29
|13.
|18
|7
|7
|4
|22 - 18
|28
|14.
|1:1
|19
|8
|3
|8
|23 - 23
|27
|15.
|18
|6
|8
|4
|19 - 16
|26
|16.
|18
|7
|4
|7
|23 - 19
|25
|17.
|18
|6
|7
|5
|26 - 26
|25
|18.
|0:2
|19
|5
|8
|6
|22 - 26
|23
|19.
|0:0
|19
|4
|6
|9
|13 - 23
|18
|20.
|18
|3
|5
|10
|15 - 21
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|19
|11
|5
|3
|28 - 16
|38
|2.
|0:0
|19
|9
|6
|4
|24 - 16
|33
|3.
|2:0
|19
|9
|5
|5
|30 - 21
|32
|4.
|0:1
|18
|7
|6
|5
|23 - 18
|27
|5.
|0:0
|19
|5
|7
|7
|20 - 28
|22
|6.
|1:2
|18
|5
|5
|8
|21 - 23
|20
|7.
|1:1
|18
|5
|4
|9
|20 - 27
|19
|8.
|19
|4
|7
|8
|20 - 28
|19
|9.
|18
|4
|5
|9
|16 - 24
|17
|10.
|19
|4
|5
|10
|24 - 34
|17
|11.
|18
|3
|7
|8
|13 - 25
|16
|12.
|1:1
|19
|3
|7
|9
|18 - 24
|16
|13.
|0:2
|18
|4
|3
|11
|19 - 29
|15
|14.
|18
|4
|3
|11
|14 - 27
|15
|15.
|2:1
|19
|3
|6
|10
|21 - 35
|15
|16.
|18
|4
|2
|12
|12 - 23
|14
|17.
|0:0
|18
|3
|5
|10
|13 - 25
|14
|18.
|18
|3
|3
|12
|12 - 31
|12
|19.
|0:0
|18
|2
|4
|12
|13 - 32
|10
|20.
|18
|1
|7
|10
|15 - 28
|10
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Коринтианс
|Алберто Юри
|14 (5)
|Витория
|Алеррандро
|14 (4)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|13 (4)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстевао
|12 (8)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|1 12
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 12
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 10
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 10