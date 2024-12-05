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  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 37.
Атлетико Гойаненсе
0:1
Первый тайм: 13'
Форталеза Сеара
0'
Лучшие коэффициенты
Атлетико Гойаненсе
Ничья
Форталеза Сеара
3.45
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Все Коэффициенты
1
Роналдо
2
Bruno
Tubarao
3
Martins
Adriano
4
Alix
6
Guilherme
Romao
5
Рони
8
Gabriel
Baralhas
10
Shaylon
7
Rhaldney
Norberto
11
Alejo
Cruz
Techera
9
Derek
1
Рикардо
Жоао
19
Бритес
Эмануэль
13
Кушчевич
Беньямин
25
Кардона
Томас
33
Eros
Mancuso
20
Россетто
Матеус
35
Эркулес
11
Мариньо
8
Leandro
Martinez
I
21
Moises
Vieira
9
Лусеро
Хуан
Мартин
Атлетико Гойаненсе
4-2-3-1
Форталеза Сеара
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетико Гойаненсе
Форталеза Сеара

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

11 матчей

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

СA
3:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
0:3
СA
0:0
СA
2:0
СA
0:0
СB
1:2
СB
0:1
СB
0:1
СB
3:1

Голы

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1.2
1.17

Среднее время на гол

75
77

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

0.67
0.8

Среднее время на гол

135
112

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

0.91
1

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

99
90

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Гойаненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандо Луис IV 8 0.22
Shaylon 2 (1) 0.05
Derek 2 (1) 0.05
Уртадо Хан 2 0.05
Кэмпбелл Хоэль 2 (1) 0.05
Guilherme Romao 1 0.03
Gabriel Baralhas 1 0.03
Alejo Cruz Techera 1 (1) 0.03
Вагнер Лав 1 0.03
Рони 1 0.03
Luiz Felipe III 1 0.03
Mateo Zuleta 1 0.03
Роналдо 0 0
Luis Pereira III 0 0
Магиньо 0 0
Кал Лукас 0 0
Rhaldney Norberto 0 0
Форталеза Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лусеро Хуан Мартин 8 (2) 0.22
Почеттино Томас 5 0.14
Лопес Брено 5 0.14
Moises Vieira 5 0.14
Renato Kayzer 5 (1) 0.14
Мариньо 4 0.11
Эркулес 4 0.11
Пикашу Яго 2 0.05
Кушчевич Беньямин 2 0.05
Leandro Martinez I 1 0.03
Тинга I 1 0.03
Пачеко Бруно 1 0.03
Мачука Иманоль 1 0.03
Наварро Кевин 1 0.03
Eros Mancuso 1 0.03
Тити 1 0.03
Бритес Эмануэль 0 0
Велисон Хосе 0 0
Роша Педро 0 0
Аугусто Педро 0 0

Карточки

Атлетико Гойаненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандо Луис IV 9 1
Rhaldney Norberto 10 0
Gabriel Baralhas 8 0
Janderson 6 1
Alix 4 2
Martins Adriano 7 0
Guilherme Romao 5 1
Gonzalo Freitas 6 0
Магиньо 4 1
Luiz Felipe III 4 1
Bruno Tubarao 3 1
Энрике Педру II 4 0
Рони 4 0
Alejo Cruz Techera 4 0
Роналдо 2 1
Emiliano Rodriguez 2 1
Derek 2 1
Max 3 0
Кэмпбелл Хоэль 3 0
Shaylon 3 0
Ранжел Педро 3 0
Уртадо Хан 1 1
Gabriel Barros 1 1
Лакава Матиас 2 0
Jair Ventura 0 1
Вагнер Лав 1 0
Luis Pereira III 1 0
Кал Лукас 1 0
Mateo Zuleta 1 0
Форталеза Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бритес Эмануэль 10 2
Эркулес 6 2
Тити 8 0
Лусеро Хуан Мартин 8 0
Аугусто Педро 8 0
Кушчевич Беньямин 5 1
Пикашу Яго 6 0
Мариньо 4 1
Eros Mancuso 4 1
Leandro Martinez I 4 0
Почеттино Томас 4 0
Лопес Брено 4 0
Пачеко Бруно 4 0
Тинга I 2 1
Renato Kayzer 2 1
Кардона Томас 3 0
Россетто Матеус 3 0
Велисон Хосе 1 1
Саша Лукас 2 0
Рикардо Жоао 2 0
Наварро Кевин 2 0
Juan Pablo Vojvoda 1 0
Калебе 1 0

Результаты матчей

Атлетико Гойаненсе
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
67% (12)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Форталеза Сеара
100%
0 побед 13 поражений
Первый тайм
0% (0)
39% (7)
61% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

7
9
Атлетико Гойаненсе
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (10)
33% (6)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
Форталеза Сеара
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

25
0

Упущенные победы

8
28
Атлетико Гойаненсе
59.3%
40.7%
16 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (11)
50% (18)
19% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (14)
36% (13)
25% (9)
Форталеза Сеара
20%
80%
5 побед 20 поражений
Первый тайм
11% (4)
47% (17)
42% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
36% (13)
42% (15)

Сухие победы

10
1

Сухие поражения

6
14

Волевые победы

26
5

Упущенные победы

15
37

Голы по времени матча

Забито

12
19
2 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 6
25 Не забивали 24
1
8%
2
11%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
1
8%
6
32%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
3
25%
5
26%
61-75
4
33%
2
11%
76-90

Пропущено

24
29
6 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 16
2
8%
7
24%
1-15
3
13%
4
14%
16-30
1
4%
6
21%
31-45
4
17%
4
14%
46-60
3
13%
2
7%
61-75
11
46%
6
21%
76-90

Забито

15
28
8 В 1-м тайме 17
7 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 17
26 Не забивали 19
2
13%
6
21%
1-15
3
20%
5
18%
16-30
3
20%
6
21%
31-45
3
20%
4
14%
46-60
3
20%
2
7%
61-75
1
7%
5
18%
76-90

Пропущено

30
9
17 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 5
12 Пропускали первыми 0
16 Не пропускали 8
4
13%
0
0%
1-15
5
17%
1
11%
16-30
8
27%
3
33%
31-45
6
20%
1
11%
46-60
4
13%
2
22%
61-75
3
10%
2
22%
76-90

Забито

27
47
10 В 1-м тайме 29
17 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 23
15 Не забивали 7
3
11%
8
17%
1-15
3
11%
9
19%
16-30
4
15%
12
26%
31-45
6
22%
4
9%
46-60
6
22%
7
15%
61-75
5
19%
7
15%
76-90

Пропущено

54
38
23 В 1-м тайме 21
31 Во 2-м тайме 17
20 Пропускали первыми 11
29 Не пропускали 24
6
11%
7
18%
1-15
8
15%
5
13%
16-30
9
17%
9
24%
31-45
10
19%
5
13%
46-60
7
13%
4
11%
61-75
14
26%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Гойаненсе
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Васко да Гама - Атлетико Гойаненсе 2:2 Атлетико Гойаненсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Гойаненсе 2:0 Атлетико Гойаненсе - Ред Булл Брагантино 0:0
Атлетико Гойаненсе - Атлетико Минейро 1:0 Гремио - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Куяба 0:0 Крисьюма - Атлетико Гойаненсе 2:0 Атлетико Гойаненсе - Флуминенсе 1:0 Коринтианс - Атлетико Гойаненсе 3:0 Атлетико Гойаненсе - Витория 0:2 Крузейро - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Жувентуде 2:1 Атлетико Гойаненсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 1:0 Васко да Гама - Атлетико Гойаненсе 1:0 Атлетико Гойаненсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:4 Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 1:1 Фламенго - Атлетико Гойаненсе 2:0 Атлетико Гойаненсе - Байя 1:1
Форталеза Сеара
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Витория - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Фламенго 0:0 Флуминенсе - Форталеза Сеара 2:2 Форталеза Сеара - Васко да Гама 3:0
Жувентуде - Форталеза Сеара 0:3 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 2:2 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 1:1 Гремио - Форталеза Сеара 3:1 Форталеза Сеара - Куяба 1:0 Коринтианс - Форталеза Сеара 3:0 Форталеза Сеара - Байя 4:1 Форталеза Сеара - Коринтианс 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Форталеза Сеара 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Коринтианс 1:0 Форталеза Сеара - Росарио Сентраль 3:1 Ред Булл Брагантино - Форталеза Сеара 1:2 Росарио Сентраль - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Крисьюма 1:0

Результаты матчей

Атлетико Гойаненсе
Форталеза Сеара

Точный счет

0:1
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:0
7 раз 39%
1:1
4 раза 22%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
0
7 раз 39%
2
2 раза 11%
1
11 раз 61%
3
4 раза 22%
0
1 раз 6%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

3:1
5 раз 28%
1:0
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:2
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 44%
1
7 раз 39%
2
3 раза 17%
0
6 раз 33%
2
6 раз 33%
1
5 раз 28%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
6 раз 17%
3:1
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
0:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:0
8 раз 22%
1:1
7 раз 19%
1:2
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 44%
0
15 раз 42%
2
5 раз 14%
1
16 раз 44%
0
7 раз 19%
2
7 раз 19%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Атлетико Гойаненсе
Форталеза Сеара

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
17
1
2
16
1.5
6
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
8
0.5
Больше Меньше
12
6
3
15
1.5
7
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
15
0.5
Больше Меньше
29
7
5
31
1.5
13
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 37 22 10 5 57 - 28 76
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 37 21 8 8 58 - 31 71
3.
Фламенго
 2:0 37 20 9 8 58 - 40 69
4.
Форталеза Сеара
 0:0 37 18 12 7 49 - 36 66
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:1 37 18 11 8 53 - 33 65
6.
Сан-Паулу
 1:2 37 17 8 12 52 - 41 59
7.
Коринтианс
 37 14 11 12 51 - 45 53
8.
Байя
 37 14 8 15 47 - 49 50
9.
Крузейро
 0:0 37 13 11 13 41 - 39 50
10.
Васко да Гама
 37 13 8 16 41 - 55 47
11.
Витория
 1:1 37 13 7 17 43 - 50 46
12.
Гремио
 1:1 37 12 9 16 44 - 47 45
13.
Жувентуде
 2:1 37 11 12 14 48 - 58 45
14.
Атлетико Минейро
 37 10 14 13 46 - 54 44
15.
Атлетико Паранаэнсе
 36 11 9 16 39 - 43 42
16.
Флуминенсе
 36 10 10 16 31 - 39 40
17.
Ред Булл Брагантино
 36 8 14 14 37 - 46 38
18.
Крисьюма
 0:2 37 9 11 17 41 - 55 38
19.
Куяба
 36 6 12 18 28 - 46 30
20.
Атлетико Гойаненсе
 0:0 37 6 10 21 26 - 55 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 0:0 18 13 5 0 29 - 8 44
2.
Сан-Паулу
 1:2 19 12 3 4 31 - 18 39
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 18 12 2 4 34 - 15 38
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 18 11 5 2 29 - 12 38
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:1 19 11 5 3 30 - 15 38
6.
Коринтианс
 19 10 8 1 37 - 18 38
7.
Фламенго
 2:0 18 11 4 3 28 - 19 37
8.
Крузейро
 0:0 19 10 6 3 28 - 14 36
9.
Васко да Гама
 19 10 5 4 29 - 24 35
10.
Байя
 18 10 3 5 23 - 15 33
11.
Жувентуде
 2:1 18 8 6 4 27 - 23 30
12.
Гремио
 1:1 18 9 2 7 26 - 23 29
13.
Ред Булл Брагантино
 18 7 7 4 22 - 18 28
14.
Витория
 1:1 19 8 3 8 23 - 23 27
15.
Флуминенсе
 18 6 8 4 19 - 16 26
16.
Атлетико Паранаэнсе
 18 7 4 7 23 - 19 25
17.
Атлетико Минейро
 18 6 7 5 26 - 26 25
18.
Крисьюма
 0:2 19 5 8 6 22 - 26 23
19.
Атлетико Гойаненсе
 0:0 19 4 6 9 13 - 23 18
20.
Куяба
 18 3 5 10 15 - 21 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 19 11 5 3 28 - 16 38
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 19 9 6 4 24 - 16 33
3.
Фламенго
 2:0 19 9 5 5 30 - 21 32
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:1 18 7 6 5 23 - 18 27
5.
Форталеза Сеара
 0:0 19 5 7 7 20 - 28 22
6.
Сан-Паулу
 1:2 18 5 5 8 21 - 23 20
7.
Витория
 1:1 18 5 4 9 20 - 27 19
8.
Атлетико Минейро
 19 4 7 8 20 - 28 19
9.
Атлетико Паранаэнсе
 18 4 5 9 16 - 24 17
10.
Байя
 19 4 5 10 24 - 34 17
11.
Куяба
 18 3 7 8 13 - 25 16
12.
Гремио
 1:1 19 3 7 9 18 - 24 16
13.
Крисьюма
 0:2 18 4 3 11 19 - 29 15
14.
Коринтианс
 18 4 3 11 14 - 27 15
15.
Жувентуде
 2:1 19 3 6 10 21 - 35 15
16.
Флуминенсе
 18 4 2 12 12 - 23 14
17.
Крузейро
 0:0 18 3 5 10 13 - 25 14
18.
Васко да Гама
 18 3 3 12 12 - 31 12
19.
Атлетико Гойаненсе
 0:0 18 2 4 12 13 - 32 10
20.
Ред Булл Брагантино
 18 1 7 10 15 - 28 10
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Коринтианс Алберто Юри 14 (5)
Витория Алеррандро 14 (4)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 13 (4)
Палмейрас Сан-Паулу Эстевао 12 (8)
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 13
Флуминенсе Гансо Пауло 1 12
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 12
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 10
Жувентуде Marcos Ze 2 10
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атлетико Гойаненсе
Ничья
Форталеза Сеара
3.45
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3.35
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