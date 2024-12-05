Тур: 37.
0:0
Первый тайм: 13'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
43
Марсело
Жоао
5
Ivaldo
17
Рамиро
77
Japa
26
Диас
Лаутаро
44
Витор
Нуньеш
27
Риос
Ричард
41
Эстевао
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
43 Марсело ЖоаоЗащитник
-
5 IvaldoЗащитник
- Защитник
-
17 РамироПолузащитник
- Полузащитник
-
77 JapaПолузащитник
- Нападающий
-
26 Диас ЛаутароНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 ВевертонЗащитник
-
6 Каики IIЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
66 Tevis
-
-
Главный тренер: Динис Фернандо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Витор НуньешЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Риос РичардПолузащитник
- Полузащитник
-
41 ЭстеваоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Майке РошаЗащитник
- Полузащитник
-
20 РомулоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Рони IIIНападающий
-
17 ЛазароНападающий
-
7 Дуду
-
-
-
34 Kaiky Naves
-
Главный тренер: Феррейра Абел
История личных встреч
Крузейро
Палмейрас Сан-Паулу
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
57.1%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
50%
7.1%
6 побед 7 ничьих 0 побед
17 матчей
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
31 матч
29%
32.3%
38.7%
9 побед 10 ничьих 12 побед
Первый тайм
25.8%
45.2%
29%
8 побед 14 ничьих 9 побед
Второй тайм
19.4%
41.9%
38.7%
6 побед 13 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
18
Голов в среднем за матч
1.33
1.13
Среднее время на гол
67
80
Всего голов
29
18
Голов в среднем за матч
1.81
1.2
Среднее время на гол
49
75
Всего голов
49
36
Голов в среднем за матч
1.58
1.16
Тотал матчей
2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 81%
Меньше 19%
6
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
56
77
Бомбардиры внутри турнира
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Матеус
|7
|0.19
|Верон Габриэл
|6
|0.16
|Виллиам Фуртадо
|5 (3)
|0.14
|Rafael VII
|3
|0.08
|Juan Dinenno
|3 (1)
|0.08
|Барреаль Альваро
|2
|0.05
|Жорже Кайо
|2
|0.05
|Артур Гомес VIII
|2
|0.05
|Энрике Матеус
|2
|0.05
|Рамиро
|2
|0.05
|Витиньо Виктор
|1
|0.03
|Витал Матеус
|1
|0.03
|Lucas Silva IV
|1
|0.03
|Ivaldo
|1
|0.03
|Papagaio
|1
|0.03
|Диас Лаутаро
|1
|0.03
|Каики II
|1
|0.03
|Ромеро Лукас Даниэль
|0
|0
|Марсело Жоао
|0
|0
|Роберт Винисиус
|0
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эстевао
|12 (3)
|0.32
|Вейга Рафаэль
|11 (3)
|0.3
|Лопес Хосе Мануэль
|10
|0.27
|Рони III
|4
|0.11
|Риос Ричард
|3
|0.08
|Андерсон Фелипе
|2
|0.05
|Лазаро
|2
|0.05
|José Maurisio3
|2
|0.05
|Пикерес Хоакин
|2 (1)
|0.05
|Гомес Густаво
|1 (1)
|0.03
|Морено Анибал
|1
|0.03
|Фабиньо Энрике
|1
|0.03
|Майке Роша
|1
|0.03
|Мурило Серкейра
|1
|0.03
|Менино Габриэль
|1
|0.03
|Луиджи
|1
|0.03
|Витор Нуньеш
|1
|0.03
|Vanderlan
|0
|0
|Роша Маркос
|0
|0
|Жонатан Луис
|0
|0
|Рафаэл Жозе
|0
|0
|Гильерме Луис
|0
|0
|Вевертон Перейра
|0
|0
Карточки
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перейра Матеус
|9
|0
|Ромеро Лукас Даниэль
|7
|1
|Марсело Жоао
|7
|1
|Виллиам Фуртадо
|8
|0
|Ivaldo
|8
|0
|Барреаль Альваро
|6
|0
|Хавьер Марлон
|2
|2
|Lucas Silva IV
|5
|0
|Энрике Матеус
|4
|0
|Rafael VII
|2
|1
|Рамиро
|3
|0
|Жорже Кайо
|3
|0
|Каики II
|3
|0
|Machado
|2
|0
|Уолас Соуза
|2
|0
|Lucas Villalba
|2
|0
|Витиньо Виктор
|2
|0
|Кассио Рамос
|2
|0
|Papagaio
|2
|0
|Верон Габриэл
|2
|0
|Перальта Фабрисио
|2
|0
|Juan Dinenno
|1
|0
|Japa
|1
|0
|Артур Гомес VIII
|1
|0
|Anderson Oliveira4
|1
|0
|Диас Лаутаро
|1
|0
|Роберт Винисиус
|1
|0
|Viana Arthur
|1
|0
|Fernando Seabra
|1
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Густаво
|9
|0
|Менино Габриэль
|7
|1
|Лопес Хосе Мануэль
|8
|0
|Мурило Серкейра
|6
|1
|Майке Роша
|7
|0
|Рафаэл Жозе
|7
|0
|Морено Анибал
|7
|0
|Роша Маркос
|5
|1
|Абел Феррейра
|6
|0
|Риос Ричард
|6
|0
|Вейга Рафаэль
|3
|1
|Рони III
|4
|0
|Эндрик II
|3
|0
|Эстевао
|3
|0
|Caio Paulista
|1
|1
|Фабиньо Энрике
|2
|0
|Вевертон Перейра
|2
|0
|Пикерес Хоакин
|2
|0
|Витор Нуньеш
|2
|0
|José Maurisio3
|1
|0
|Kaiky Naves
|1
|0
|Гиай Агустин
|1
|0
Результаты матчей
Крузейро
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
Палмейрас Сан-Паулу
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
4
4
Крузейро
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Палмейрас Сан-Паулу
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
21
7
Упущенные победы
10
31
Крузейро
76.9%
23.1%
20 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (16)
44% (16)
11% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (16)
36% (13)
19% (7)
Палмейрас Сан-Паулу
44.8%
55.2%
13 побед 16 поражений
Первый тайм
28% (10)
42% (15)
31% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
31% (11)
39% (14)
Сухие победы
11
9
Сухие поражения
5
11
Волевые победы
27
12
Упущенные победы
14
35
Голы по времени матча
Забито
29
24
13 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 8
22 Не забивали 24
6
21%
1
4%
1-15
2
7%
5
21%
16-30
5
17%
3
13%
31-45
6
21%
3
13%
46-60
5
17%
5
21%
61-75
5
17%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
13
16
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
2
15%
2
13%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
3
23%
3
19%
31-45
2
15%
4
25%
46-60
1
8%
5
31%
61-75
4
31%
1
6%
76-90
Забито
13
33
7 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 20
4 Забивали первыми 13
27 Не забивали 21
3
23%
4
12%
1-15
1
8%
4
12%
16-30
3
23%
5
15%
31-45
0
0%
11
33%
46-60
0
0%
2
6%
61-75
6
46%
7
21%
76-90
Пропущено
25
16
14 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 11
4
16%
1
6%
1-15
6
24%
2
13%
16-30
4
16%
3
19%
31-45
4
16%
3
19%
46-60
2
8%
5
31%
61-75
5
20%
2
13%
76-90
Забито
42
57
20 В 1-м тайме 22
22 Во 2-м тайме 35
14 Забивали первыми 21
13 Не забивали 9
9
21%
5
9%
1-15
3
7%
9
16%
16-30
8
19%
8
14%
31-45
6
14%
14
25%
46-60
5
12%
7
12%
61-75
11
26%
14
25%
76-90
Пропущено
38
32
20 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 20
18 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 21
6
16%
3
9%
1-15
7
18%
3
9%
16-30
7
18%
6
19%
31-45
6
16%
7
22%
46-60
3
8%
10
31%
61-75
9
24%
3
9%
76-90
Результаты последних матчей
Крузейро
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ред Булл Брагантино - Крузейро 1:1 Крузейро - Гремио 1:1 Расинг Авельянеда - Крузейро 3:1 Коринтианс - Крузейро 2:1
Крузейро - Крисьюма 2:1 Крузейро - Фламенго 0:1 Ланус - Крузейро 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:0 Крузейро - Ланус 1:1 Крузейро - Байя 1:1 Флуминенсе - Крузейро 1:0 Крузейро - Васко да Гама 1:1 Крузейро - Либертад 1:1 Куяба - Крузейро 0:0 Либертад - Крузейро 0:2 Крузейро - Сан-Паулу 0:1 Крузейро - Атлетико Гойаненсе 3:1 Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 1:0 Крузейро - Бока Хуниорс 2:1
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:3 Атлетико Гойаненсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Гремио 1:0
Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 2:2 Жувентуде - Палмейрас Сан-Паулу 3:5 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:1 Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Крисьюма 5:0 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 5:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 2:0
Результаты матчей
Крузейро
Палмейрас Сан-Паулу
Точный счет
1:1
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:0
4 раза 22%
2:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
5:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 33%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
3
4 раза 22%
2
8 раз 44%
0
4 раза 22%
1
2 раза 11%
3
2 раза 11%
5
2 раза 11%
Точный счет
1:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 50%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
0
6 раз 33%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 14%
2:0
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:0
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
0:2
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 36%
1
10 раз 28%
2
8 раз 22%
3
5 раз 14%
2
13 раз 36%
0
10 раз 28%
1
7 раз 19%
5
3 раза 8%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Крузейро
Палмейрас Сан-Паулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
144
108
126
414
414
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
99
Больше Меньше
126
315
711
117
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2313
Больше Меньше
2610
1323
1917
531
630
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|37
|22
|10
|5
|57 - 28
|76
|2.
|0:0
|37
|21
|8
|8
|58 - 31
|71
|3.
|2:0
|37
|20
|9
|8
|58 - 40
|69
|4.
|0:0
|37
|18
|12
|7
|49 - 36
|66
|5.
|0:1
|37
|18
|11
|8
|53 - 33
|65
|6.
|1:2
|37
|17
|8
|12
|52 - 41
|59
|7.
|37
|14
|11
|12
|51 - 45
|53
|8.
|37
|14
|8
|15
|47 - 49
|50
|9.
|0:0
|37
|13
|11
|13
|41 - 39
|50
|10.
|37
|13
|8
|16
|41 - 55
|47
|11.
|1:1
|37
|13
|7
|17
|43 - 50
|46
|12.
|1:1
|37
|12
|9
|16
|44 - 47
|45
|13.
|2:1
|37
|11
|12
|14
|48 - 58
|45
|14.
|37
|10
|14
|13
|46 - 54
|44
|15.
|36
|11
|9
|16
|39 - 43
|42
|16.
|36
|10
|10
|16
|31 - 39
|40
|17.
|36
|8
|14
|14
|37 - 46
|38
|18.
|0:2
|37
|9
|11
|17
|41 - 55
|38
|19.
|36
|6
|12
|18
|28 - 46
|30
|20.
|0:0
|37
|6
|10
|21
|26 - 55
|28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|18
|13
|5
|0
|29 - 8
|44
|2.
|1:2
|19
|12
|3
|4
|31 - 18
|39
|3.
|0:0
|18
|12
|2
|4
|34 - 15
|38
|4.
|1:0
|18
|11
|5
|2
|29 - 12
|38
|5.
|0:1
|19
|11
|5
|3
|30 - 15
|38
|6.
|19
|10
|8
|1
|37 - 18
|38
|7.
|2:0
|18
|11
|4
|3
|28 - 19
|37
|8.
|0:0
|19
|10
|6
|3
|28 - 14
|36
|9.
|19
|10
|5
|4
|29 - 24
|35
|10.
|18
|10
|3
|5
|23 - 15
|33
|11.
|2:1
|18
|8
|6
|4
|27 - 23
|30
|12.
|1:1
|18
|9
|2
|7
|26 - 23
|29
|13.
|18
|7
|7
|4
|22 - 18
|28
|14.
|1:1
|19
|8
|3
|8
|23 - 23
|27
|15.
|18
|6
|8
|4
|19 - 16
|26
|16.
|18
|7
|4
|7
|23 - 19
|25
|17.
|18
|6
|7
|5
|26 - 26
|25
|18.
|0:2
|19
|5
|8
|6
|22 - 26
|23
|19.
|0:0
|19
|4
|6
|9
|13 - 23
|18
|20.
|18
|3
|5
|10
|15 - 21
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|19
|11
|5
|3
|28 - 16
|38
|2.
|0:0
|19
|9
|6
|4
|24 - 16
|33
|3.
|2:0
|19
|9
|5
|5
|30 - 21
|32
|4.
|0:1
|18
|7
|6
|5
|23 - 18
|27
|5.
|0:0
|19
|5
|7
|7
|20 - 28
|22
|6.
|1:2
|18
|5
|5
|8
|21 - 23
|20
|7.
|1:1
|18
|5
|4
|9
|20 - 27
|19
|8.
|19
|4
|7
|8
|20 - 28
|19
|9.
|18
|4
|5
|9
|16 - 24
|17
|10.
|19
|4
|5
|10
|24 - 34
|17
|11.
|18
|3
|7
|8
|13 - 25
|16
|12.
|1:1
|19
|3
|7
|9
|18 - 24
|16
|13.
|0:2
|18
|4
|3
|11
|19 - 29
|15
|14.
|18
|4
|3
|11
|14 - 27
|15
|15.
|2:1
|19
|3
|6
|10
|21 - 35
|15
|16.
|18
|4
|2
|12
|12 - 23
|14
|17.
|0:0
|18
|3
|5
|10
|13 - 25
|14
|18.
|18
|3
|3
|12
|12 - 31
|12
|19.
|0:0
|18
|2
|4
|12
|13 - 32
|10
|20.
|18
|1
|7
|10
|15 - 28
|10
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Коринтианс
|Алберто Юри
|14 (5)
|Витория
|Алеррандро
|14 (4)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|13 (4)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстевао
|12 (8)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|1 12
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 12
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 10
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 10