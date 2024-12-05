  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 37.
Крузейро
0:0
Первый тайм: 13'
Палмейрас Сан-Паулу
0'
Прогноз на матч от Liveresult
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Ничья
Палмейрас Сан-Паулу
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Кассио
Рамос
12
Виллиам
Фуртадо
43
Марсело
Жоао
5
Ivaldo
3
Хавьер
Марлон
17
Рамиро
16
Lucas
Silva
IV
77
Japa
10
Перейра
Матеус
26
Диас
Лаутаро
30
Верон
Габриэл
21
Вевертон
Перейра
4
Гиай
Агустин
44
Витор
Нуньеш
26
Мурило
Серкейра
6
Vanderlan
27
Риос
Ричард
5
Морено
Анибал
41
Эстевао
23
Вейга
Рафаэль
9
Андерсон
Фелипе
42
Лопес
Хосе
Мануэль
Крузейро
4-3-3
Палмейрас Сан-Паулу
4-2-3-1

История личных встреч

Крузейро
Палмейрас Сан-Паулу

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
50%
7.1%
6 побед 7 ничьих 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

31 матч

29%
32.3%
38.7%
9 побед 10 ничьих 12 побед

Первый тайм

25.8%
45.2%
29%
8 побед 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

19.4%
41.9%
38.7%
6 побед 13 ничьих 12 побед

История матчей

СA
2:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
0:2
СA
1:0
СA
3:1
К
1:1
К
0:1
СA
1:0
СA
2:2
К
1:1
СA
3:1
К
3:3
СA
0:0
СA
2:1
СA
1:1
К
2:3
К
2:1
СA
2:1
БСА
1:1
БСА
1:2
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
2:3
СA
1:2
СA
3:1
СA
0:1
СA
5:2

Голы

Всего голов

20
18

Голов в среднем за матч

1.33
1.13

Среднее время на гол

67
80

Всего голов

29
18

Голов в среднем за матч

1.81
1.2

Среднее время на гол

49
75

Всего голов

49
36

Голов в среднем за матч

1.58
1.16

Тотал матчей

2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 81%
Меньше 19%
6
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

56
77

Бомбардиры внутри турнира

Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Матеус 7 0.19
Верон Габриэл 6 0.16
Виллиам Фуртадо 5 (3) 0.14
Rafael VII 3 0.08
Juan Dinenno 3 (1) 0.08
Барреаль Альваро 2 0.05
Жорже Кайо 2 0.05
Артур Гомес VIII 2 0.05
Энрике Матеус 2 0.05
Рамиро 2 0.05
Витиньо Виктор 1 0.03
Витал Матеус 1 0.03
Lucas Silva IV 1 0.03
Ivaldo 1 0.03
Papagaio 1 0.03
Диас Лаутаро 1 0.03
Каики II 1 0.03
Ромеро Лукас Даниэль 0 0
Марсело Жоао 0 0
Роберт Винисиус 0 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эстевао 12 (3) 0.32
Вейга Рафаэль 11 (3) 0.3
Лопес Хосе Мануэль 10 0.27
Рони III 4 0.11
Риос Ричард 3 0.08
Андерсон Фелипе 2 0.05
Лазаро 2 0.05
José Maurisio3 2 0.05
Пикерес Хоакин 2 (1) 0.05
Гомес Густаво 1 (1) 0.03
Морено Анибал 1 0.03
Фабиньо Энрике 1 0.03
Майке Роша 1 0.03
Мурило Серкейра 1 0.03
Менино Габриэль 1 0.03
Луиджи 1 0.03
Витор Нуньеш 1 0.03
Vanderlan 0 0
Роша Маркос 0 0
Жонатан Луис 0 0
Рафаэл Жозе 0 0
Гильерме Луис 0 0
Вевертон Перейра 0 0

Карточки

Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейра Матеус 9 0
Ромеро Лукас Даниэль 7 1
Марсело Жоао 7 1
Виллиам Фуртадо 8 0
Ivaldo 8 0
Барреаль Альваро 6 0
Хавьер Марлон 2 2
Lucas Silva IV 5 0
Энрике Матеус 4 0
Rafael VII 2 1
Рамиро 3 0
Жорже Кайо 3 0
Каики II 3 0
Machado 2 0
Уолас Соуза 2 0
Lucas Villalba 2 0
Витиньо Виктор 2 0
Кассио Рамос 2 0
Papagaio 2 0
Верон Габриэл 2 0
Перальта Фабрисио 2 0
Juan Dinenno 1 0
Japa 1 0
Артур Гомес VIII 1 0
Anderson Oliveira4 1 0
Диас Лаутаро 1 0
Роберт Винисиус 1 0
Viana Arthur 1 0
Fernando Seabra 1 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Густаво 9 0
Менино Габриэль 7 1
Лопес Хосе Мануэль 8 0
Мурило Серкейра 6 1
Майке Роша 7 0
Рафаэл Жозе 7 0
Морено Анибал 7 0
Роша Маркос 5 1
Абел Феррейра 6 0
Риос Ричард 6 0
Вейга Рафаэль 3 1
Рони III 4 0
Эндрик II 3 0
Эстевао 3 0
Caio Paulista 1 1
Фабиньо Энрике 2 0
Вевертон Перейра 2 0
Пикерес Хоакин 2 0
Витор Нуньеш 2 0
José Maurisio3 1 0
Kaiky Naves 1 0
Гиай Агустин 1 0

Результаты матчей

Крузейро
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
Палмейрас Сан-Паулу
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

4
4
Крузейро
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Палмейрас Сан-Паулу
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

21
7

Упущенные победы

10
31
Крузейро
76.9%
23.1%
20 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (16)
44% (16)
11% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (16)
36% (13)
19% (7)
Палмейрас Сан-Паулу
44.8%
55.2%
13 побед 16 поражений
Первый тайм
28% (10)
42% (15)
31% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
31% (11)
39% (14)

Сухие победы

11
9

Сухие поражения

5
11

Волевые победы

27
12

Упущенные победы

14
35

Голы по времени матча

Забито

29
24
13 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 8
22 Не забивали 24
6
21%
1
4%
1-15
2
7%
5
21%
16-30
5
17%
3
13%
31-45
6
21%
3
13%
46-60
5
17%
5
21%
61-75
5
17%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

13
16
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
2
15%
2
13%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
3
23%
3
19%
31-45
2
15%
4
25%
46-60
1
8%
5
31%
61-75
4
31%
1
6%
76-90

Забито

13
33
7 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 20
4 Забивали первыми 13
27 Не забивали 21
3
23%
4
12%
1-15
1
8%
4
12%
16-30
3
23%
5
15%
31-45
0
0%
11
33%
46-60
0
0%
2
6%
61-75
6
46%
7
21%
76-90

Пропущено

25
16
14 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 11
4
16%
1
6%
1-15
6
24%
2
13%
16-30
4
16%
3
19%
31-45
4
16%
3
19%
46-60
2
8%
5
31%
61-75
5
20%
2
13%
76-90

Забито

42
57
20 В 1-м тайме 22
22 Во 2-м тайме 35
14 Забивали первыми 21
13 Не забивали 9
9
21%
5
9%
1-15
3
7%
9
16%
16-30
8
19%
8
14%
31-45
6
14%
14
25%
46-60
5
12%
7
12%
61-75
11
26%
14
25%
76-90

Пропущено

38
32
20 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 20
18 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 21
6
16%
3
9%
1-15
7
18%
3
9%
16-30
7
18%
6
19%
31-45
6
16%
7
22%
46-60
3
8%
10
31%
61-75
9
24%
3
9%
76-90

Результаты последних матчей

Крузейро
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ред Булл Брагантино - Крузейро 1:1 Крузейро - Гремио 1:1 Расинг Авельянеда - Крузейро 3:1 Коринтианс - Крузейро 2:1
Крузейро - Крисьюма 2:1 Крузейро - Фламенго 0:1 Ланус - Крузейро 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:0 Крузейро - Ланус 1:1 Крузейро - Байя 1:1 Флуминенсе - Крузейро 1:0 Крузейро - Васко да Гама 1:1 Крузейро - Либертад 1:1 Куяба - Крузейро 0:0 Либертад - Крузейро 0:2 Крузейро - Сан-Паулу 0:1 Крузейро - Атлетико Гойаненсе 3:1 Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 1:0 Крузейро - Бока Хуниорс 2:1
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:3 Атлетико Гойаненсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Гремио 1:0
Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 2:2 Жувентуде - Палмейрас Сан-Паулу 3:5 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:1 Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Крисьюма 5:0 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 5:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 2:0

Результаты матчей

Крузейро
Палмейрас Сан-Паулу

Точный счет

1:1
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:0
4 раза 22%
2:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
5:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 33%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
3
4 раза 22%
2
8 раз 44%
0
4 раза 22%
1
2 раза 11%
3
2 раза 11%
5
2 раза 11%

Точный счет

1:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 50%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
0
6 раз 33%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 14%
2:0
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:0
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
0:2
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 36%
1
10 раз 28%
2
8 раз 22%
3
5 раз 14%
2
13 раз 36%
0
10 раз 28%
1
7 раз 19%
5
3 раза 8%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Крузейро
Палмейрас Сан-Паулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
14
4
10
8
1.5
12
6
4
14
2.5
4
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
9
0.5
Больше Меньше
12
6
3
15
1.5
7
11
1
17
2.5
2
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
13
0.5
Больше Меньше
26
10
13
23
1.5
19
17
5
31
2.5
6
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 37 22 10 5 57 - 28 76
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 37 21 8 8 58 - 31 71
3.
Фламенго
 2:0 37 20 9 8 58 - 40 69
4.
Форталеза Сеара
 0:0 37 18 12 7 49 - 36 66
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:1 37 18 11 8 53 - 33 65
6.
Сан-Паулу
 1:2 37 17 8 12 52 - 41 59
7.
Коринтианс
 37 14 11 12 51 - 45 53
8.
Байя
 37 14 8 15 47 - 49 50
9.
Крузейро
 0:0 37 13 11 13 41 - 39 50
10.
Васко да Гама
 37 13 8 16 41 - 55 47
11.
Витория
 1:1 37 13 7 17 43 - 50 46
12.
Гремио
 1:1 37 12 9 16 44 - 47 45
13.
Жувентуде
 2:1 37 11 12 14 48 - 58 45
14.
Атлетико Минейро
 37 10 14 13 46 - 54 44
15.
Атлетико Паранаэнсе
 36 11 9 16 39 - 43 42
16.
Флуминенсе
 36 10 10 16 31 - 39 40
17.
Ред Булл Брагантино
 36 8 14 14 37 - 46 38
18.
Крисьюма
 0:2 37 9 11 17 41 - 55 38
19.
Куяба
 36 6 12 18 28 - 46 30
20.
Атлетико Гойаненсе
 0:0 37 6 10 21 26 - 55 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 0:0 18 13 5 0 29 - 8 44
2.
Сан-Паулу
 1:2 19 12 3 4 31 - 18 39
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 18 12 2 4 34 - 15 38
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 18 11 5 2 29 - 12 38
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:1 19 11 5 3 30 - 15 38
6.
Коринтианс
 19 10 8 1 37 - 18 38
7.
Фламенго
 2:0 18 11 4 3 28 - 19 37
8.
Крузейро
 0:0 19 10 6 3 28 - 14 36
9.
Васко да Гама
 19 10 5 4 29 - 24 35
10.
Байя
 18 10 3 5 23 - 15 33
11.
Жувентуде
 2:1 18 8 6 4 27 - 23 30
12.
Гремио
 1:1 18 9 2 7 26 - 23 29
13.
Ред Булл Брагантино
 18 7 7 4 22 - 18 28
14.
Витория
 1:1 19 8 3 8 23 - 23 27
15.
Флуминенсе
 18 6 8 4 19 - 16 26
16.
Атлетико Паранаэнсе
 18 7 4 7 23 - 19 25
17.
Атлетико Минейро
 18 6 7 5 26 - 26 25
18.
Крисьюма
 0:2 19 5 8 6 22 - 26 23
19.
Атлетико Гойаненсе
 0:0 19 4 6 9 13 - 23 18
20.
Куяба
 18 3 5 10 15 - 21 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 19 11 5 3 28 - 16 38
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 19 9 6 4 24 - 16 33
3.
Фламенго
 2:0 19 9 5 5 30 - 21 32
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:1 18 7 6 5 23 - 18 27
5.
Форталеза Сеара
 0:0 19 5 7 7 20 - 28 22
6.
Сан-Паулу
 1:2 18 5 5 8 21 - 23 20
7.
Витория
 1:1 18 5 4 9 20 - 27 19
8.
Атлетико Минейро
 19 4 7 8 20 - 28 19
9.
Атлетико Паранаэнсе
 18 4 5 9 16 - 24 17
10.
Байя
 19 4 5 10 24 - 34 17
11.
Куяба
 18 3 7 8 13 - 25 16
12.
Гремио
 1:1 19 3 7 9 18 - 24 16
13.
Крисьюма
 0:2 18 4 3 11 19 - 29 15
14.
Коринтианс
 18 4 3 11 14 - 27 15
15.
Жувентуде
 2:1 19 3 6 10 21 - 35 15
16.
Флуминенсе
 18 4 2 12 12 - 23 14
17.
Крузейро
 0:0 18 3 5 10 13 - 25 14
18.
Васко да Гама
 18 3 3 12 12 - 31 12
19.
Атлетико Гойаненсе
 0:0 18 2 4 12 13 - 32 10
20.
Ред Булл Брагантино
 18 1 7 10 15 - 28 10
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Коринтианс Алберто Юри 14 (5)
Витория Алеррандро 14 (4)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 13 (4)
Палмейрас Сан-Паулу Эстевао 12 (8)
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 13
Флуминенсе Гансо Пауло 1 12
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 12
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 10
Жувентуде Marcos Ze 2 10
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Крузейро
Ничья
Палмейрас Сан-Паулу
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Палмейрас Сан-Паулу
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