Тур: 37.
1:2
Конец матча
0'
0:1
15' ГолСаша Эдуардо
34' Желтая карточкаЭнрике Педру
45' Желтая карточкаФернандес Матеус
67' Желтая карточкаVinicius Mendonca
1:1
74' ГолErick2
1:2
82' ГолСаша Эдуардо
83' Желтая карточкаСаша Эдуардо
89' Желтая карточкаФернандиньо XII
90' Желтая карточкаДа Силва Джадсом
90'+8
Ход матча
15'
0:1
34'
45'
74'
1:1
82'
1:2
83'
89'
90'
45
Lucas
Belezi
23
Filipinho
26
Erick2
11
Nikao
28
Tomas
Cuello
92
Pablo
I
34
Уртадо
Хосе
10
Линкольн
II
19
Саша
Эдуардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
45 Lucas BeleziЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 FilipinhoПолузащитник
-
26 Erick2Полузащитник
-
11 NikaoПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Tomas CuelloПолузащитник
-
92 Pablo IНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
53 Дуду ЭдуардоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
57 Joao Cruz
-
90 Emersonn
-
Главный тренер: Лучо Гонсалес
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Уртадо ХосеЗащитник
-
14 Энрике ПедруЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ЛинкольнПолузащитник
-
19 Саша ЭдуардоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
36 Кандидо ЛуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 ГуставиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Victor HugoПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Fernando Seabra
История личных встреч
Атлетико Паранаэнсе
Ред Булл Брагантино
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 5 ничьих 2 победы
14 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
14.3%
71.4%
14.3%
2 победы 10 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.83
1.13
Среднее время на гол
49
80
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.38
1
Среднее время на гол
65
90
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
1.57
1.07
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
57
84
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nikao
|6
|0.16
|Julimar
|6
|0.16
|Каноббио Агустин
|4
|0.11
|Gonzalo Mastriani
|4
|0.11
|Tomas Cuello
|3
|0.08
|Pablo I
|3
|0.08
|Erick2
|3
|0.08
|Ди Йорио Лукас
|3
|0.08
|Фернандиньо XII
|2 (1)
|0.05
|Leonardo Godoy
|1
|0.03
|Gabriel Paulista VIII
|1
|0.03
|Joao Cruz
|1
|0.03
|Christian Cardoso
|1
|0.03
|Lucas Belezi
|1
|0.03
|Bruno Zapelli
|0
|0
|Lucas Esquivel
|0
|0
|Фернандо Менегаццо
|0
|0
|Thiago Heleno
|0
|0
|Madson II
|0
|0
|Роша Кайке
|0
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саша Эдуардо
|7 (1)
|0.19
|Helio Junio
|7
|0.19
|Витиньо Витор V
|3
|0.08
|Линкольн II
|3 (1)
|0.08
|Рамирес Эрик II
|2
|0.05
|Жонатан Луис
|2
|0.05
|Эвангелиста Лукас
|2
|0.05
|Борбас Тиаго
|2
|0.05
|Мендес Дуглас
|2
|0.05
|Густавиньо
|1
|0.03
|Фернандес Матеус
|1
|0.03
|Raul González II
|1
|0.03
|Энрике Педру II
|1
|0.03
|Капишаба Жуниньо
|1
|0.03
|Сантос Эдуардо
|1
|0.03
|Ignacio Laquintana
|1
|0.03
|Vinicius Mendonca
|1
|0.03
|Кандидо Луан
|1 (1)
|0.03
|Брунинью Филипе
|0
|0
|Уртадо Хосе
|0
|0
|Да Силва Джадсом
|0
|0
|Nathan Mendes
|0
|0
|Henry Mosquera
|0
|0
Карточки
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гамарра Матео
|7
|0
|Christian Cardoso
|7
|0
|Фернандиньо XII
|7
|0
|Thiago Heleno
|5
|1
|Pablo I
|6
|0
|Каноббио Агустин
|4
|1
|Lucas Esquivel
|4
|1
|Leonardo Godoy
|5
|0
|Фернандо Менегаццо
|4
|0
|Julimar
|4
|0
|Роша Кайке
|4
|0
|Понтес Микаэл
|2
|1
|Leonardo Linck
|0
|2
|Madson II
|3
|0
|Gabriel Paulista VIII
|3
|0
|Tomas Cuello
|3
|0
|Bruno Zapelli
|3
|0
|Filipinho
|3
|0
|Кука
|1
|1
|Зе Витор
|2
|0
|Nikao
|2
|0
|Сантана Алекс
|2
|0
|Joao Cruz
|2
|0
|Erick2
|2
|0
|Lucas Belezi
|2
|0
|Лучо Гонсалес
|1
|0
|Жука Роберто
|1
|0
|Ди Йорио Лукас
|1
|0
|Бенто Крепски
|1
|0
|Martin Varini
|1
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Да Силва Джадсом
|10
|1
|Саша Эдуардо
|7
|1
|Витиньо Витор V
|6
|0
|Nathan Mendes
|6
|0
|Швенгбер Клейтон
|4
|1
|Фернандес Матеус
|5
|0
|Сантос Эдуардо
|5
|0
|Кандидо Луан
|5
|0
|Энрике Педру II
|4
|0
|Рамирес Эрик II
|4
|0
|Эвангелиста Лукас
|4
|0
|Линкольн II
|4
|0
|Капишаба Жуниньо
|4
|0
|Helio Junio
|4
|0
|Henry Mosquera
|4
|0
|Кунья Лукас
|2
|1
|Pedro Caixinha
|2
|1
|Борбас Тиаго
|3
|0
|Жонатан Луис
|2
|0
|Raul González II
|2
|0
|Уртадо Хосе
|2
|0
|Мендес Дуглас
|2
|0
|Vinicius Mendonca
|2
|0
|Эвертон Энрике
|1
|0
|Кавалейру Иван
|1
|0
|Густавиньо
|1
|0
|Ignacio Laquintana
|1
|0
|Lucas Azevedo
|1
|0
|Лопес Гилерме
|1
|0
|Артур I
|1
|0
|Sergio Palacios
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Паранаэнсе
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Ред Булл Брагантино
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
11% (2)
56% (10)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
61% (11)
17% (3)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
9
14
Атлетико Паранаэнсе
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Ред Булл Брагантино
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
53% (10)
37% (7)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
17
6
Упущенные победы
11
20
Атлетико Паранаэнсе
57.1%
42.9%
16 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (12)
46% (17)
22% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
41% (15)
27% (10)
Ред Булл Брагантино
26.1%
73.9%
6 побед 17 поражений
Первый тайм
16% (6)
46% (17)
38% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (6)
57% (21)
27% (10)
Сухие победы
12
3
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
18
7
Упущенные победы
20
34
Голы по времени матча
Забито
24
18
14 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 5
21 Не забивали 24
1
4%
4
22%
1-15
6
25%
1
6%
16-30
7
29%
29%
3
17%
31-45
2
8%
6
33%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
4
17%
4
22%
76-90
Пропущено
21
28
12 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 17
6
29%
3
11%
1-15
4
19%
4
14%
16-30
2
10%
5
18%
31-45
1
5%
6
21%
46-60
4
19%
3
11%
61-75
4
19%
7
25%
76-90
Забито
15
22
6 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 10
26 Не забивали 23
1
7%
7
32%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
3
20%
5
23%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
3
20%
4
18%
61-75
3
20%
3
14%
76-90
Пропущено
25
18
8 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 14
5
20%
1
6%
1-15
2
8%
6
33%
16-30
1
4%
3
17%
31-45
5
20%
1
6%
46-60
2
8%
2
11%
61-75
10
40%
5
28%
76-90
Забито
39
40
20 В 1-м тайме 23
19 Во 2-м тайме 17
16 Забивали первыми 15
10 Не забивали 10
2
5%
11
28%
1-15
8
21%
4
10%
16-30
10
26%
8
20%
31-45
5
13%
6
15%
46-60
7
18%
4
10%
61-75
7
18%
7
18%
76-90
Пропущено
46
46
20 В 1-м тайме 22
26 Во 2-м тайме 24
20 Пропускали первыми 19
29 Не пропускали 31
11
24%
4
9%
1-15
6
13%
10
22%
16-30
3
7%
8
17%
31-45
6
13%
7
15%
46-60
6
13%
5
11%
61-75
14
30%
12
26%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 1:1 Байя - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Гойаненсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:0
Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Витория 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:0 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе 5:2 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Расинг Авельянеда - Атлетико Паранаэнсе 4:1 Крисьюма - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Расинг Авельянеда 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Форталеза Сеара 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Бельграно - Атлетико Паранаэнсе 0:2
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
5%
50%
45%
1 победа 10 ничьих 9 поражений
Ред Булл Брагантино - Крузейро 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ред Булл Брагантино 4:1 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 1:1 Атлетико Гойаненсе - Ред Булл Брагантино 0:0
Ред Булл Брагантино - Куяба 0:0 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Витория - Ред Булл Брагантино 1:0 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Жувентуде - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 3:0 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:2 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Крисьюма - Ред Булл Брагантино 1:0 Фламенго - Ред Булл Брагантино 2:1 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:2 Ред Булл Брагантино - Форталеза Сеара 1:2 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:3
Результаты матчей
Атлетико Паранаэнсе
Ред Булл Брагантино
Точный счет
1:1
4 раза 21%
1:2
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
2:1
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
12 раз 63%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%
2
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
4 раза 22%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
2:1
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
1
9 раз 47%
0
6 раз 32%
2
4 раза 21%
Точный счет
1:0
7 раз 19%
1:1
7 раз 19%
1:2
6 раз 16%
0:2
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
2:1
8 раз 22%
1:1
7 раз 19%
1:0
5 раз 14%
2:2
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
18 раз 49%
0
10 раз 27%
2
6 раз 16%
3
2 раза 5%
4
1 раз 3%
1
16 раз 43%
0
10 раз 27%
2
10 раз 27%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Атлетико Паранаэнсе
Ред Булл Брагантино
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
144
415
711
316
117
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
136
513
415
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2710
Больше Меньше
2710
928
1126
334
136
136
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Коринтианс
|Алберто Юри
|14 (5)
|Витория
|Алеррандро
|14 (4)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстевао
|13 (8)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|13 (4)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|14
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|1 12
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 12
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 10