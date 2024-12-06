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  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 37.
Атлетико Паранаэнсе
1:2
Конец матча
Ред Булл Брагантино
0'
0:1
15' Гол
Саша Эдуардо
34' Желтая карточка
Энрике Педру
45' Желтая карточка
Фернандес Матеус
67' Желтая карточка
Vinicius Mendonca
1:1
74' Гол
Erick2
1:2
82' Гол
Саша Эдуардо
83' Желтая карточка
Саша Эдуардо
89' Желтая карточка
Фернандиньо XII
90' Желтая карточка
Да Силва Джадсом
90'+8
41
Понтес
Микаэл
29
Leonardo
Godoy
45
Lucas
Belezi
44
Thiago
Heleno
37
Lucas
Esquivel
23
Filipinho
26
Erick2
11
Nikao
88
Christian
Cardoso
28
Tomas
Cuello
92
Pablo
I
1
Швенгбер
Клейтон
34
Уртадо
Хосе
14
Энрике
Педру
II
4
Кунья
Лукас
29
Капишаба
Жуниньо
35
Фернандес
Матеус
8
Эвангелиста
Лукас
54
Vinicius
Mendonca
6
Жонатан
Луис
10
Линкольн
II
19
Саша
Эдуардо
Атлетико Паранаэнсе
4-2-3-1
Ред Булл Брагантино
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетико Паранаэнсе
Ред Булл Брагантино

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 5 ничьих 2 победы

14 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

14.3%
71.4%
14.3%
2 победы 10 ничьих 2 победы

История матчей

К
2:3
К
2:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
2:0
СA
4:2
СA
4:2
КС
1:0
СA
0:2
СA
2:2
СA
0:1
СA
1:1
БСБ
2:1
БСБ
0:0

Голы

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.83
1.13

Среднее время на гол

49
80

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.38
1

Среднее время на гол

65
90

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

1.57
1.07

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

57
84

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nikao 6 0.16
Julimar 6 0.16
Каноббио Агустин 4 0.11
Gonzalo Mastriani 4 0.11
Tomas Cuello 3 0.08
Pablo I 3 0.08
Erick2 3 0.08
Ди Йорио Лукас 3 0.08
Фернандиньо XII 2 (1) 0.05
Leonardo Godoy 1 0.03
Gabriel Paulista VIII 1 0.03
Joao Cruz 1 0.03
Christian Cardoso 1 0.03
Lucas Belezi 1 0.03
Bruno Zapelli 0 0
Lucas Esquivel 0 0
Фернандо Менегаццо 0 0
Thiago Heleno 0 0
Madson II 0 0
Роша Кайке 0 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саша Эдуардо 7 (1) 0.19
Helio Junio 7 0.19
Витиньо Витор V 3 0.08
Линкольн II 3 (1) 0.08
Рамирес Эрик II 2 0.05
Жонатан Луис 2 0.05
Эвангелиста Лукас 2 0.05
Борбас Тиаго 2 0.05
Мендес Дуглас 2 0.05
Густавиньо 1 0.03
Фернандес Матеус 1 0.03
Raul González II 1 0.03
Энрике Педру II 1 0.03
Капишаба Жуниньо 1 0.03
Сантос Эдуардо 1 0.03
Ignacio Laquintana 1 0.03
Vinicius Mendonca 1 0.03
Кандидо Луан 1 (1) 0.03
Брунинью Филипе 0 0
Уртадо Хосе 0 0
Да Силва Джадсом 0 0
Nathan Mendes 0 0
Henry Mosquera 0 0

Карточки

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гамарра Матео 7 0
Christian Cardoso 7 0
Фернандиньо XII 7 0
Thiago Heleno 5 1
Pablo I 6 0
Каноббио Агустин 4 1
Lucas Esquivel 4 1
Leonardo Godoy 5 0
Фернандо Менегаццо 4 0
Julimar 4 0
Роша Кайке 4 0
Понтес Микаэл 2 1
Leonardo Linck 0 2
Madson II 3 0
Gabriel Paulista VIII 3 0
Tomas Cuello 3 0
Bruno Zapelli 3 0
Filipinho 3 0
Кука 1 1
Зе Витор 2 0
Nikao 2 0
Сантана Алекс 2 0
Joao Cruz 2 0
Erick2 2 0
Lucas Belezi 2 0
Лучо Гонсалес 1 0
Жука Роберто 1 0
Ди Йорио Лукас 1 0
Бенто Крепски 1 0
Martin Varini 1 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Да Силва Джадсом 10 1
Саша Эдуардо 7 1
Витиньо Витор V 6 0
Nathan Mendes 6 0
Швенгбер Клейтон 4 1
Фернандес Матеус 5 0
Сантос Эдуардо 5 0
Кандидо Луан 5 0
Энрике Педру II 4 0
Рамирес Эрик II 4 0
Эвангелиста Лукас 4 0
Линкольн II 4 0
Капишаба Жуниньо 4 0
Helio Junio 4 0
Henry Mosquera 4 0
Кунья Лукас 2 1
Pedro Caixinha 2 1
Борбас Тиаго 3 0
Жонатан Луис 2 0
Raul González II 2 0
Уртадо Хосе 2 0
Мендес Дуглас 2 0
Vinicius Mendonca 2 0
Эвертон Энрике 1 0
Кавалейру Иван 1 0
Густавиньо 1 0
Ignacio Laquintana 1 0
Lucas Azevedo 1 0
Лопес Гилерме 1 0
Артур I 1 0
Sergio Palacios 1 0

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Ред Булл Брагантино
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
11% (2)
56% (10)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
61% (11)
17% (3)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

9
14
Атлетико Паранаэнсе
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Ред Булл Брагантино
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
53% (10)
37% (7)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

17
6

Упущенные победы

11
20
Атлетико Паранаэнсе
57.1%
42.9%
16 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (12)
46% (17)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
41% (15)
27% (10)
Ред Булл Брагантино
26.1%
73.9%
6 побед 17 поражений
Первый тайм
16% (6)
46% (17)
38% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (6)
57% (21)
27% (10)

Сухие победы

12
3

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

18
7

Упущенные победы

20
34

Голы по времени матча

Забито

24
18
14 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 5
21 Не забивали 24
1
4%
4
22%
1-15
6
25%
1
6%
16-30
7
29%
29%
3
17%
31-45
2
8%
6
33%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
4
17%
4
22%
76-90

Пропущено

21
28
12 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 17
6
29%
3
11%
1-15
4
19%
4
14%
16-30
2
10%
5
18%
31-45
1
5%
6
21%
46-60
4
19%
3
11%
61-75
4
19%
7
25%
76-90

Забито

15
22
6 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 10
26 Не забивали 23
1
7%
7
32%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
3
20%
5
23%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
3
20%
4
18%
61-75
3
20%
3
14%
76-90

Пропущено

25
18
8 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 14
5
20%
1
6%
1-15
2
8%
6
33%
16-30
1
4%
3
17%
31-45
5
20%
1
6%
46-60
2
8%
2
11%
61-75
10
40%
5
28%
76-90

Забито

39
40
20 В 1-м тайме 23
19 Во 2-м тайме 17
16 Забивали первыми 15
10 Не забивали 10
2
5%
11
28%
1-15
8
21%
4
10%
16-30
10
26%
8
20%
31-45
5
13%
6
15%
46-60
7
18%
4
10%
61-75
7
18%
7
18%
76-90

Пропущено

46
46
20 В 1-м тайме 22
26 Во 2-м тайме 24
20 Пропускали первыми 19
29 Не пропускали 31
11
24%
4
9%
1-15
6
13%
10
22%
16-30
3
7%
8
17%
31-45
6
13%
7
15%
46-60
6
13%
5
11%
61-75
14
30%
12
26%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 1:1 Байя - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Гойаненсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:0
Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Витория 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:0 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе 5:2 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Расинг Авельянеда - Атлетико Паранаэнсе 4:1 Крисьюма - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Расинг Авельянеда 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Форталеза Сеара 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Бельграно - Атлетико Паранаэнсе 0:2
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
5%
50%
45%
1 победа 10 ничьих 9 поражений
Ред Булл Брагантино - Крузейро 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ред Булл Брагантино 4:1 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 1:1 Атлетико Гойаненсе - Ред Булл Брагантино 0:0
Ред Булл Брагантино - Куяба 0:0 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Витория - Ред Булл Брагантино 1:0 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Жувентуде - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 3:0 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:2 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Крисьюма - Ред Булл Брагантино 1:0 Фламенго - Ред Булл Брагантино 2:1 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:2 Ред Булл Брагантино - Форталеза Сеара 1:2 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:3

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
Ред Булл Брагантино

Точный счет

1:1
4 раза 21%
1:2
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
2:1
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
12 раз 63%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%
2
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
4 раза 22%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
2:1
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
1
9 раз 47%
0
6 раз 32%
2
4 раза 21%

Точный счет

1:0
7 раз 19%
1:1
7 раз 19%
1:2
6 раз 16%
0:2
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
2:1
8 раз 22%
1:1
7 раз 19%
1:0
5 раз 14%
2:2
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
18 раз 49%
0
10 раз 27%
2
6 раз 16%
3
2 раза 5%
4
1 раз 3%
1
16 раз 43%
0
10 раз 27%
2
10 раз 27%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Атлетико Паранаэнсе
Ред Булл Брагантино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
14
4
4
15
1.5
7
11
3
16
2.5
1
17
1
18
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
13
6
5
13
1.5
4
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
10
0.5
Больше Меньше
27
10
9
28
1.5
11
26
3
34
2.5
1
36
1
36
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 37 22 10 5 57 - 28 76
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 37 22 7 8 60 - 32 73
3.
Фламенго
 37 20 9 8 59 - 40 69
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 37 18 11 8 53 - 33 65
5.
Форталеза Сеара
 37 18 11 8 50 - 39 65
6.
Сан-Паулу
 37 17 8 12 52 - 41 59
7.
Коринтианс
 37 14 11 12 51 - 45 53
8.
Байя
 37 14 8 15 47 - 49 50
9.
Крузейро
 37 13 10 14 42 - 41 49
10.
Васко да Гама
 37 13 8 16 41 - 55 47
11.
Витория
 37 13 7 17 43 - 50 46
12.
Гремио
 37 12 9 16 44 - 47 45
13.
Жувентуде
 37 11 12 14 48 - 58 45
14.
Атлетико Минейро
 37 10 14 13 46 - 54 44
15.
Флуминенсе
 37 11 10 16 32 - 39 43
16.
Атлетико Паранаэнсе
 37 11 9 17 40 - 45 42
17.
Ред Булл Брагантино
 37 9 14 14 39 - 47 41
18.
Крисьюма
 37 9 11 17 41 - 56 38
19.
Атлетико Гойаненсе
 37 7 9 21 29 - 56 30
20.
Куяба
 37 6 12 19 28 - 47 30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 18 13 5 0 29 - 8 44
2.
Сан-Паулу
 19 12 3 4 31 - 18 39
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 18 12 2 4 34 - 15 38
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 18 11 5 2 29 - 12 38
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 19 11 5 3 30 - 15 38
6.
Коринтианс
 19 10 8 1 37 - 18 38
7.
Фламенго
 18 11 4 3 28 - 19 37
8.
Крузейро
 19 10 5 4 29 - 16 35
9.
Васко да Гама
 19 10 5 4 29 - 24 35
10.
Байя
 18 10 3 5 23 - 15 33
11.
Жувентуде
 18 8 6 4 27 - 23 30
12.
Гремио
 18 9 2 7 26 - 23 29
13.
Флуминенсе
 19 7 8 4 20 - 16 29
14.
Ред Булл Брагантино
 18 7 7 4 22 - 18 28
15.
Витория
 19 8 3 8 23 - 23 27
16.
Атлетико Минейро
 18 6 7 5 26 - 26 25
17.
Атлетико Паранаэнсе
 19 7 4 8 24 - 21 25
18.
Крисьюма
 19 5 8 6 22 - 27 23
19.
Атлетико Гойаненсе
 19 5 5 9 16 - 24 20
20.
Куяба
 18 3 5 10 15 - 21 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 19 11 5 3 28 - 16 38
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 19 10 5 4 26 - 17 35
3.
Фламенго
 19 9 5 5 31 - 21 32
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 18 7 6 5 23 - 18 27
5.
Форталеза Сеара
 19 5 6 8 21 - 31 21
6.
Сан-Паулу
 18 5 5 8 21 - 23 20
7.
Витория
 18 5 4 9 20 - 27 19
8.
Атлетико Минейро
 19 4 7 8 20 - 28 19
9.
Атлетико Паранаэнсе
 18 4 5 9 16 - 24 17
10.
Байя
 19 4 5 10 24 - 34 17
11.
Гремио
 19 3 7 9 18 - 24 16
12.
Куяба
 19 3 7 9 13 - 26 16
13.
Крисьюма
 18 4 3 11 19 - 29 15
14.
Коринтианс
 18 4 3 11 14 - 27 15
15.
Жувентуде
 19 3 6 10 21 - 35 15
16.
Флуминенсе
 18 4 2 12 12 - 23 14
17.
Крузейро
 18 3 5 10 13 - 25 14
18.
Ред Булл Брагантино
 19 2 7 10 17 - 29 13
19.
Васко да Гама
 18 3 3 12 12 - 31 12
20.
Атлетико Гойаненсе
 18 2 4 12 13 - 32 10
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Коринтианс Алберто Юри 14 (5)
Витория Алеррандро 14 (4)
Палмейрас Сан-Паулу Эстевао 13 (8)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 13 (4)
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 13
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 14
Флуминенсе Гансо Пауло 1 12
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 12
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 10
Весь список
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