Тур: 37.
1:0
Конец матча
0'
27' Желтая карточкаWalter Leandro Capeloza Artune II
0:0
29' Не забитый пенальтиАриас Джон
39' Желтая карточкаChrytian Eliel
41' Желтая карточкаБерналь Факундо
1:0
59' ГолKevin Serna
61' Желтая карточкаKevin Serna
66' Желтая карточкаКено
78' Желтая карточкаРамон
90' Желтая карточкаЭмпереур Алан
90'+6
Ход матча
29'
0:0
39'
41'
59'
1:0
61'
66'
78'
89'
90'
90'
90'
29
Тьяго
Сантос
45
Лима
II
21
Ариас
Джон
90
Kevin
Serna
14
Кано
Херман
34
Bruno
VI
23
Рамон
25
Clayson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Тьяго СантосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 ЛимаПолузащитник
-
21 Ариас ДжонПолузащитник
-
90 Kevin SernaПолузащитник
-
14 Кано ХерманНападающий
- Запасные игроки
-
98 Эудес ВиторВратарь
- Защитник
-
26 МаноэлЗащитник
-
6 ДиогоЗащитник
- Полузащитник
-
11 КеноПолузащитник
- Полузащитник
-
23 ГугаПолузащитник
-
35 Нето ЖоаоПолузащитник
-
37 IsaacПолузащитник
-
19 Кауан Элиас
-
-
Главный тренер: Менезес Мано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Bruno VIЗащитник
- Защитник
-
23 РамонЗащитник
-
25 ClaysonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
4 MarllonЗащитник
-
31 Фелипе ЛуисЗащитник
-
63 Пабло ХуанЗащитник
- Защитник
-
21 RailanПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Bernardo Franco
История личных встреч
Флуминенсе
Куяба
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
7 матчей
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
1.25
0
Среднее время на гол
72
0
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.29
0.57
Тотал матчей
2.5
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
70
157
Бомбардиры внутри турнира
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ариас Джон
|7
|0.19
|Кауан Элиас
|6
|0.16
|Лима II
|4
|0.11
|Кано Херман
|4
|0.11
|Гансо Пауло
|3
|0.08
|Kevin Serna
|2
|0.05
|Аугусто Ренато
|1
|0.03
|Кено
|1
|0.03
|Марсело Виера
|1 (1)
|0.03
|Мартинелли Габриэл
|1
|0.03
|Самуэл Шавьер
|0
|0
|Андре
|0
|0
|Гуга III
|0
|0
|Маркус Аленсар
|0
|0
|Александр Гомес II
|0
|0
|Gabriel Martinelli III
|0
|0
Куяба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питта Исидро
|7 (3)
|0.19
|Clayson
|5
|0.14
|Ласерда Дерик
|3
|0.08
|Рамон
|2
|0.05
|Chrytian Eliel
|2
|0.05
|Кафу Жонатан
|1
|0.03
|Fernando Sobral
|1 (1)
|0.03
|Фернандес Лукас IV
|1
|0.03
|Marllon
|1
|0.03
|Дейверсон Силва
|1
|0.03
|Bruno VI
|1
|0.03
|Max Alves
|1
|0.03
|Matheus Alexandre
|1
|0.03
|Денилсон Невес
|0
|0
|Railan
|0
|0
|Guilherme Madruga
|0
|0
Карточки
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гансо Пауло
|12
|1
|Тьяго Сантос
|9
|0
|Лима II
|5
|1
|Мело Фелипе
|3
|2
|Диого VII
|6
|0
|Ариас Джон
|6
|0
|Андре
|5
|0
|Кано Херман
|5
|0
|Самуэл Шавьер
|5
|0
|Mano Menezes
|5
|0
|Берналь Факундо
|5
|0
|Gabriel Martinelli III
|5
|0
|Гуга III
|3
|1
|Кено
|4
|0
|Александр Гомес II
|4
|0
|Марсело Виера
|3
|0
|Фабио Лопес
|3
|0
|Мартинелли Габриэл
|3
|0
|Кауан Элиас
|3
|0
|Диниз Фернандо
|1
|1
|Jan Franc Lucumi
|1
|1
|Силва Тьяго
|2
|0
|Маноэл
|2
|0
|Маркус Аленсар
|2
|0
|Джон Кеннеди
|1
|0
|Карлос Антонио
|1
|0
|Коста Дуглас
|1
|0
|Victor Hugo
|1
|0
|Марлон
|1
|0
|Теранс Давид
|1
|0
|Фуэнтес Габриэль
|1
|0
|Габриэл III
|1
|0
|Нонато Густаво
|1
|0
|Kevin Serna
|1
|0
Куяба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамон
|9
|0
|Эмпереур Алан
|9
|0
|Денилсон Невес
|8
|0
|Ласерда Дерик
|8
|0
|Минейро Лукас
|7
|0
|Fernando Sobral
|7
|0
|Matheus Alexandre
|7
|0
|Филипе Аугусто
|6
|0
|Clayson
|6
|0
|Питта Исидро
|5
|0
|Marllon
|4
|0
|Railan
|4
|0
|Walter Leandro Capeloza Artune II
|4
|0
|Кафу Жонатан
|3
|0
|Bruno VI
|3
|0
|Фернандес Лукас IV
|3
|0
|Andre1
|3
|0
|Max Alves
|3
|0
|Пети Арманду
|1
|1
|Chrytian Eliel
|2
|0
|Guilherme Madruga
|2
|0
|Luciano Gimenez
|0
|1
|Пабло Хуан
|1
|0
|Аллисон
|1
|0
|Gabriel Knesowitsch
|1
|0
|Bernardo Franco
|1
|0
Результаты матчей
Флуминенсе
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
37% (7)
58% (11)
5% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Куяба
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (6)
56% (10)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
11
5
Флуминенсе
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
17% (3)
22% (4)
Куяба
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
5% (1)
53% (10)
42% (8)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
23
20
Упущенные победы
8
10
Флуминенсе
70.4%
29.6%
19 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (12)
57% (21)
11% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (17)
24% (9)
30% (11)
Куяба
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (10)
51% (19)
22% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
49% (18)
27% (10)
Сухие победы
14
6
Сухие поражения
7
10
Волевые победы
24
23
Упущенные победы
19
15
Голы по времени матча
Забито
20
13
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
12 Забивали первыми 6
23 Не забивали 29
3
15%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
7
35%
2
15%
31-45
3
15%
2
15%
46-60
3
15%
2
15%
61-75
4
20%
2
15%
76-90
Пропущено
16
26
4 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 15
0
0%
3
12%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
2
13%
8
31%
31-45
3
19%
4
15%
46-60
3
19%
6
23%
61-75
6
38%
3
12%
76-90
Забито
10
14
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
29 Не забивали 29
1
10%
3
21%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
1
10%
5
36%
31-45
3
30%
3
21%
46-60
2
20%
1
7%
61-75
1
10%
1
7%
76-90
Пропущено
25
22
9 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
1
4%
2
9%
1-15
2
8%
2
9%
16-30
6
24%
5
23%
31-45
4
16%
1
5%
46-60
5
20%
6
27%
61-75
7
28%
6
27%
76-90
Забито
30
27
14 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 11
18 Забивали первыми 11
15 Не забивали 21
4
13%
5
19%
1-15
2
7%
4
15%
16-30
8
27%
7
26%
31-45
6
20%
5
19%
46-60
5
17%
3
11%
61-75
5
17%
3
11%
76-90
Пропущено
41
48
13 В 1-м тайме 22
28 Во 2-м тайме 26
17 Пропускали первыми 19
25 Не пропускали 27
1
2%
5
10%
1-15
4
10%
4
8%
16-30
8
20%
13
27%
31-45
7
17%
5
10%
46-60
8
20%
12
25%
61-75
13
32%
9
19%
76-90
Результаты последних матчей
Флуминенсе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 1:1 Флуминенсе - Крисьюма 0:0 Флуминенсе - Форталеза Сеара 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 2:0
Флуминенсе - Гремио 2:2 Витория - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Фламенго - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Крузейро 1:0 Атлетико Гойаненсе - Флуминенсе 1:0 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:0 Жувентуде - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Сан-Паулу 2:0 Атлетико Минейро - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Гремио 2:1 Флуминенсе - Коринтианс 0:0 Гремио - Флуминенсе 2:1 Васко да Гама - Флуминенсе 2:0
Куяба
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Куяба - Байя 1:2 Жувентуде - Куяба 1:1 Куяба - Фламенго 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Куяба 0:0
Ред Булл Брагантино - Куяба 0:0 Куяба - Коринтианс 0:1 Васко да Гама - Куяба 1:0 Атлетико Гойаненсе - Куяба 0:0 Куяба - Сан-Паулу 2:0 Форталеза Сеара - Куяба 1:0 Куяба - Крузейро 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 3:0 Куяба - Жувентуде 0:0 Куяба - Крисьюма 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 5:0 Атлетико Минейро - Куяба 1:1 Куяба - Гремио 1:3 Витория - Куяба 1:0 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Куяба - Палестино 1:2
Результаты матчей
Флуминенсе
Куяба
Точный счет
1:0
5 раз 26%
2:2
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
0:0
4 раза 22%
1:2
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
2
6 раз 32%
0
5 раз 26%
0
9 раз 50%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:0
4 раза 22%
2:1
4 раза 22%
2:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:0
1 раз 6%
1:0
5 раз 26%
1:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 44%
1
8 раз 44%
2
2 раза 11%
0
11 раз 58%
1
6 раз 32%
2
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Точный счет
1:0
9 раз 24%
0:1
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
0:0
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:0
7 раз 19%
1:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
1:2
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
2:1
2 раза 5%
5:0
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 43%
0
13 раз 35%
2
8 раз 22%
0
20 раз 54%
1
12 раз 32%
2
3 раза 8%
5
2 раза 5%
Тоталы голов в матче
Флуминенсе
Куяба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
99
613
315
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
108
Больше Меньше
811
216
217
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2413
Больше Меньше
1720
829
532
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Коринтианс
|Алберто Юри
|14 (5)
|Витория
|Алеррандро
|14 (4)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстевао
|13 (8)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|13 (4)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|14
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|1 12
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 12
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 10