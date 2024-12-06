  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 37.
Флуминенсе
1:0
Конец матча
Куяба
0'
27' Желтая карточка
Walter Leandro Capeloza Artune II
0:0
29' Не забитый пенальти
Ариас Джон
39' Желтая карточка
Chrytian Eliel
41' Желтая карточка
Берналь Факундо
1:0
59' Гол
Kevin Serna
61' Желтая карточка
Kevin Serna
66' Желтая карточка
Кено
78' Желтая карточка
Рамон
90' Желтая карточка
Эмпереур Алан
90'+6
1
Фабио
Лопес
2
Самуэл
Шавьер
3
Силва
Тьяго
29
Тьяго
Сантос
31
Фуэнтес
Габриэль
8
Gabriel
Martinelli
III
5
Берналь
Факундо
45
Лима
II
21
Ариас
Джон
90
Kevin
Serna
14
Кано
Херман
1
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
2
Matheus
Alexandre
34
Bruno
VI
33
Эмпереур
Алан
23
Рамон
25
Clayson
30
Минейро
Лукас
27
Денилсон
Невес
11
Chrytian
Eliel
9
Питта
Исидро
88
Fernando
Sobral
Флуминенсе
4-2-3-1
Куяба
4-3-3

История личных встреч

Флуминенсе
Куяба

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

7 матчей

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

СA
0:1
СA
3:0
СA
2:0
СA
1:0
СA
0:1
СA
2:2
СA
1:0

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

1.25
0

Среднее время на гол

72
0

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.29
0.57

Тотал матчей

2.5
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

70
157

Бомбардиры внутри турнира

Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ариас Джон 7 0.19
Кауан Элиас 6 0.16
Лима II 4 0.11
Кано Херман 4 0.11
Гансо Пауло 3 0.08
Kevin Serna 2 0.05
Аугусто Ренато 1 0.03
Кено 1 0.03
Марсело Виера 1 (1) 0.03
Мартинелли Габриэл 1 0.03
Самуэл Шавьер 0 0
Андре 0 0
Гуга III 0 0
Маркус Аленсар 0 0
Александр Гомес II 0 0
Gabriel Martinelli III 0 0
Куяба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питта Исидро 7 (3) 0.19
Clayson 5 0.14
Ласерда Дерик 3 0.08
Рамон 2 0.05
Chrytian Eliel 2 0.05
Кафу Жонатан 1 0.03
Fernando Sobral 1 (1) 0.03
Фернандес Лукас IV 1 0.03
Marllon 1 0.03
Дейверсон Силва 1 0.03
Bruno VI 1 0.03
Max Alves 1 0.03
Matheus Alexandre 1 0.03
Денилсон Невес 0 0
Railan 0 0
Guilherme Madruga 0 0

Карточки

Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гансо Пауло 12 1
Тьяго Сантос 9 0
Лима II 5 1
Мело Фелипе 3 2
Диого VII 6 0
Ариас Джон 6 0
Андре 5 0
Кано Херман 5 0
Самуэл Шавьер 5 0
Mano Menezes 5 0
Берналь Факундо 5 0
Gabriel Martinelli III 5 0
Гуга III 3 1
Кено 4 0
Александр Гомес II 4 0
Марсело Виера 3 0
Фабио Лопес 3 0
Мартинелли Габриэл 3 0
Кауан Элиас 3 0
Диниз Фернандо 1 1
Jan Franc Lucumi 1 1
Силва Тьяго 2 0
Маноэл 2 0
Маркус Аленсар 2 0
Джон Кеннеди 1 0
Карлос Антонио 1 0
Коста Дуглас 1 0
Victor Hugo 1 0
Марлон 1 0
Теранс Давид 1 0
Фуэнтес Габриэль 1 0
Габриэл III 1 0
Нонато Густаво 1 0
Kevin Serna 1 0
Куяба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамон 9 0
Эмпереур Алан 9 0
Денилсон Невес 8 0
Ласерда Дерик 8 0
Минейро Лукас 7 0
Fernando Sobral 7 0
Matheus Alexandre 7 0
Филипе Аугусто 6 0
Clayson 6 0
Питта Исидро 5 0
Marllon 4 0
Railan 4 0
Walter Leandro Capeloza Artune II 4 0
Кафу Жонатан 3 0
Bruno VI 3 0
Фернандес Лукас IV 3 0
Andre1 3 0
Max Alves 3 0
Пети Арманду 1 1
Chrytian Eliel 2 0
Guilherme Madruga 2 0
Luciano Gimenez 0 1
Пабло Хуан 1 0
Аллисон 1 0
Gabriel Knesowitsch 1 0
Bernardo Franco 1 0

Результаты матчей

Флуминенсе
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
37% (7)
58% (11)
5% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Куяба
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (6)
56% (10)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

11
5
Флуминенсе
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
17% (3)
22% (4)
Куяба
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
5% (1)
53% (10)
42% (8)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

23
20

Упущенные победы

8
10
Флуминенсе
70.4%
29.6%
19 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (12)
57% (21)
11% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (17)
24% (9)
30% (11)
Куяба
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (10)
51% (19)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
49% (18)
27% (10)

Сухие победы

14
6

Сухие поражения

7
10

Волевые победы

24
23

Упущенные победы

19
15

Голы по времени матча

Забито

20
13
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
12 Забивали первыми 6
23 Не забивали 29
3
15%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
7
35%
2
15%
31-45
3
15%
2
15%
46-60
3
15%
2
15%
61-75
4
20%
2
15%
76-90

Пропущено

16
26
4 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 15
0
0%
3
12%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
2
13%
8
31%
31-45
3
19%
4
15%
46-60
3
19%
6
23%
61-75
6
38%
3
12%
76-90

Забито

10
14
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
29 Не забивали 29
1
10%
3
21%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
1
10%
5
36%
31-45
3
30%
3
21%
46-60
2
20%
1
7%
61-75
1
10%
1
7%
76-90

Пропущено

25
22
9 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
1
4%
2
9%
1-15
2
8%
2
9%
16-30
6
24%
5
23%
31-45
4
16%
1
5%
46-60
5
20%
6
27%
61-75
7
28%
6
27%
76-90

Забито

30
27
14 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 11
18 Забивали первыми 11
15 Не забивали 21
4
13%
5
19%
1-15
2
7%
4
15%
16-30
8
27%
7
26%
31-45
6
20%
5
19%
46-60
5
17%
3
11%
61-75
5
17%
3
11%
76-90

Пропущено

41
48
13 В 1-м тайме 22
28 Во 2-м тайме 26
17 Пропускали первыми 19
25 Не пропускали 27
1
2%
5
10%
1-15
4
10%
4
8%
16-30
8
20%
13
27%
31-45
7
17%
5
10%
46-60
8
20%
12
25%
61-75
13
32%
9
19%
76-90

Результаты последних матчей

Флуминенсе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 1:1 Флуминенсе - Крисьюма 0:0 Флуминенсе - Форталеза Сеара 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 2:0
Флуминенсе - Гремио 2:2 Витория - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Фламенго - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Крузейро 1:0 Атлетико Гойаненсе - Флуминенсе 1:0 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:0 Жувентуде - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Сан-Паулу 2:0 Атлетико Минейро - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Гремио 2:1 Флуминенсе - Коринтианс 0:0 Гремио - Флуминенсе 2:1 Васко да Гама - Флуминенсе 2:0
Куяба
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Куяба - Байя 1:2 Жувентуде - Куяба 1:1 Куяба - Фламенго 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Куяба 0:0
Ред Булл Брагантино - Куяба 0:0 Куяба - Коринтианс 0:1 Васко да Гама - Куяба 1:0 Атлетико Гойаненсе - Куяба 0:0 Куяба - Сан-Паулу 2:0 Форталеза Сеара - Куяба 1:0 Куяба - Крузейро 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 3:0 Куяба - Жувентуде 0:0 Куяба - Крисьюма 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 5:0 Атлетико Минейро - Куяба 1:1 Куяба - Гремио 1:3 Витория - Куяба 1:0 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Куяба - Палестино 1:2

Результаты матчей

Флуминенсе
Куяба

Точный счет

1:0
5 раз 26%
2:2
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
0:0
4 раза 22%
1:2
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
2
6 раз 32%
0
5 раз 26%
0
9 раз 50%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:0
4 раза 22%
2:1
4 раза 22%
2:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:0
1 раз 6%
1:0
5 раз 26%
1:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 44%
1
8 раз 44%
2
2 раза 11%
0
11 раз 58%
1
6 раз 32%
2
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Точный счет

1:0
9 раз 24%
0:1
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
0:0
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:0
7 раз 19%
1:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
1:2
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
2:1
2 раза 5%
5:0
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 43%
0
13 раз 35%
2
8 раз 22%
0
20 раз 54%
1
12 раз 32%
2
3 раза 8%
5
2 раза 5%

Тоталы голов в матче

Флуминенсе
Куяба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
9
9
6
13
1.5
3
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
8
0.5
Больше Меньше
8
11
2
16
1.5
2
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
13
0.5
Больше Меньше
17
20
8
29
1.5
5
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 37 22 10 5 57 - 28 76
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 37 22 7 8 60 - 32 73
3.
Фламенго
 37 20 9 8 59 - 40 69
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 37 18 11 8 53 - 33 65
5.
Форталеза Сеара
 37 18 11 8 50 - 39 65
6.
Сан-Паулу
 37 17 8 12 52 - 41 59
7.
Коринтианс
 37 14 11 12 51 - 45 53
8.
Байя
 37 14 8 15 47 - 49 50
9.
Крузейро
 37 13 10 14 42 - 41 49
10.
Васко да Гама
 37 13 8 16 41 - 55 47
11.
Витория
 37 13 7 17 43 - 50 46
12.
Гремио
 37 12 9 16 44 - 47 45
13.
Жувентуде
 37 11 12 14 48 - 58 45
14.
Атлетико Минейро
 37 10 14 13 46 - 54 44
15.
Флуминенсе
 37 11 10 16 32 - 39 43
16.
Атлетико Паранаэнсе
 37 11 9 17 40 - 45 42
17.
Ред Булл Брагантино
 37 9 14 14 39 - 47 41
18.
Крисьюма
 37 9 11 17 41 - 56 38
19.
Атлетико Гойаненсе
 37 7 9 21 29 - 56 30
20.
Куяба
 37 6 12 19 28 - 47 30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 18 13 5 0 29 - 8 44
2.
Сан-Паулу
 19 12 3 4 31 - 18 39
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 18 12 2 4 34 - 15 38
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 18 11 5 2 29 - 12 38
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 19 11 5 3 30 - 15 38
6.
Коринтианс
 19 10 8 1 37 - 18 38
7.
Фламенго
 18 11 4 3 28 - 19 37
8.
Крузейро
 19 10 5 4 29 - 16 35
9.
Васко да Гама
 19 10 5 4 29 - 24 35
10.
Байя
 18 10 3 5 23 - 15 33
11.
Жувентуде
 18 8 6 4 27 - 23 30
12.
Гремио
 18 9 2 7 26 - 23 29
13.
Флуминенсе
 19 7 8 4 20 - 16 29
14.
Ред Булл Брагантино
 18 7 7 4 22 - 18 28
15.
Витория
 19 8 3 8 23 - 23 27
16.
Атлетико Минейро
 18 6 7 5 26 - 26 25
17.
Атлетико Паранаэнсе
 19 7 4 8 24 - 21 25
18.
Крисьюма
 19 5 8 6 22 - 27 23
19.
Атлетико Гойаненсе
 19 5 5 9 16 - 24 20
20.
Куяба
 18 3 5 10 15 - 21 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 19 11 5 3 28 - 16 38
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 19 10 5 4 26 - 17 35
3.
Фламенго
 19 9 5 5 31 - 21 32
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 18 7 6 5 23 - 18 27
5.
Форталеза Сеара
 19 5 6 8 21 - 31 21
6.
Сан-Паулу
 18 5 5 8 21 - 23 20
7.
Витория
 18 5 4 9 20 - 27 19
8.
Атлетико Минейро
 19 4 7 8 20 - 28 19
9.
Атлетико Паранаэнсе
 18 4 5 9 16 - 24 17
10.
Байя
 19 4 5 10 24 - 34 17
11.
Гремио
 19 3 7 9 18 - 24 16
12.
Куяба
 19 3 7 9 13 - 26 16
13.
Крисьюма
 18 4 3 11 19 - 29 15
14.
Коринтианс
 18 4 3 11 14 - 27 15
15.
Жувентуде
 19 3 6 10 21 - 35 15
16.
Флуминенсе
 18 4 2 12 12 - 23 14
17.
Крузейро
 18 3 5 10 13 - 25 14
18.
Ред Булл Брагантино
 19 2 7 10 17 - 29 13
19.
Васко да Гама
 18 3 3 12 12 - 31 12
20.
Атлетико Гойаненсе
 18 2 4 12 13 - 32 10
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Коринтианс Алберто Юри 14 (5)
Витория Алеррандро 14 (4)
Палмейрас Сан-Паулу Эстевао 13 (8)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 13 (4)
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 13
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 14
Флуминенсе Гансо Пауло 1 12
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 12
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Eliel уходит с поля. Ласерда Дерик выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Берналь Факундо получил желтую карточку от судьи
    • 39'
      Eliel получил желтую карточку от судьи
    • 29'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Ариас Джон пробил пенальти, но не смог забить!
    • 27'
      Вальтер получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Флуминенсе 1:0 Куяба онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (33) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный