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Жеребьёвка Кубка России
 
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Прогнозы 130
Жеребьёвка Кубка России 42.3% (55)
X 55.4% (72)
онлайн-трансляция 2.3% (3)
Все прогнозы

История личных встреч

Жеребьёвка Кубка России
онлайн-трансляция

12 матчей

100%
0 побед 12 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 12 ничьих 0 побед

12 матчей

100%
0 побед 12 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 12 ничьих 0 побед

История матчей

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Среднее время на гол

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Результаты последних матчей

Жеребьёвка Кубка России
(12 матчей)
100%
0 побед 12 ничьих 0 поражений
Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0
Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0
онлайн-трансляция
(20 матчей)
100%
0 побед 20 ничьих 0 поражений
Жеребьёвка Лиги наций - онлайн-трансляция 0:0 Церемония награждения премии Золотой мяч - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0
Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Презентация Мбаппе в «Реале» - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0
  • До матча
  • Опасный момент
    «Путь РПЛ»: ЦСКА, «Зенит», «Ростов», «Динамо» (Москва)

    «Путь регионов»: «Краснодар», «Акрон», «Урал», «Динамо» (Махачкала), «Рубин», «Ахмат», «Спартак» (Москва), «Локомотив» (Москва)
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу на Жеребьевке Кубка России по футболу.

    Для вас текстовую трансляцию события проведет Козырев Вячеслав! Добро пожаловать на ветку текстовой трансляции!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 ноября 2024, осталось 4 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 0:0 – на это поставили 34.8% пользователей.
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Прогнозы 130
Жеребьёвка Кубка России 42.3% (55)
X 55.4% (72)
онлайн-трансляция 2.3% (3)
Все прогнозы
Где смотреть матч Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция онлайн

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Прогнозы на матч Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция

Исход игры
Жеребьёвка Кубка России
42.2% (57)
Ничья
54.8% (74)
онлайн-трансляция
3% (4)
Тотал 2.5
Больше
13.33% (12)
Меньше
86.67% (78)
Обе команды забьют
Да
40% (36)
Нет
60% (54)
Популярный счёт
0:0 Ничья
34.8% (47)
1:1 Ничья
17.8% (24)
2:1 Жеребьёвка Кубка России
4.4% (6)
1:0 Жеребьёвка Кубка России
3.7% (5)
4:3 Жеребьёвка Кубка России
1.5% (2)
2:0 Жеребьёвка Кубка России
1.5% (2)
1:2 онлайн-трансляция
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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