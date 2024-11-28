История личных встреч
Жеребьёвка Кубка России
онлайн-трансляция
12 матчей
100%
0 побед 12 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 12 ничьих 0 побед
12 матчей
100%
0 побед 12 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 12 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
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Голов в среднем за матч
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Всего голов
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Голов в среднем за матч
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Среднее время на гол
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0
Результаты последних матчей
Жеребьёвка Кубка России
(12 матчей)
100%
0 побед 12 ничьих 0 поражений
Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0
Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0
онлайн-трансляция
(20 матчей)
100%
0 побед 20 ничьих 0 поражений
Жеребьёвка Лиги наций - онлайн-трансляция 0:0 Церемония награждения премии Золотой мяч - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0
Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Презентация Мбаппе в «Реале» - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0
Прогнозы на матч Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция
Исход игры
Жеребьёвка Кубка России
42.2% (57)
Ничья
54.8% (74)
онлайн-трансляция
3% (4)
Тотал 2.5
Больше
13.33% (12)
Меньше
86.67% (78)
Обе команды забьют
Да
40% (36)
Нет
60% (54)
Популярный счёт
0:0 Ничья
34.8% (47)
1:1 Ничья
17.8% (24)
2:1 Жеребьёвка Кубка России
4.4% (6)
1:0 Жеребьёвка Кубка России
3.7% (5)
4:3 Жеребьёвка Кубка России
1.5% (2)
2:0 Жеребьёвка Кубка России
1.5% (2)
1:2 онлайн-трансляция
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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