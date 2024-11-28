История личных встреч
Жеребьёвка Кубка России
онлайн-трансляция
12 матчей
100%
0 побед 12 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 12 ничьих 0 побед
12 матчей
100%
0 побед 12 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 12 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
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Среднее время на гол
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Всего голов
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Голов в среднем за матч
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Среднее время на гол
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0
Результаты последних матчей
Жеребьёвка Кубка России
(12 матчей)
100%
0 побед 12 ничьих 0 поражений
Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0
Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0
онлайн-трансляция
(20 матчей)
100%
0 побед 20 ничьих 0 поражений
Жеребьёвка Лиги наций - онлайн-трансляция 0:0 Церемония награждения премии Золотой мяч - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0
Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Презентация Мбаппе в «Реале» - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0
Прогнозы на матч Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция
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