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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 26.
Сармьенто
1:1
Конец матча
Дефенса и Хустисия
0'
1:0
26' Гол
Моралес Иван
1:1
32' Гол
Benjamin Schamine
64' Желтая карточка
Joaquin Gho
67' Желтая карточка
Luciano Herrera
77' Желтая карточка
Молинас Аарон
85' Желтая карточка
Julian Alejo Lopez
90'+5
42
Акоста
Лукас
II
29
Elias
Sebastian
Lopez
32
Franco
Paredes
2
Инсаурральде
Хуан
33
Gabriel
Diaz
5
Гарсия
Мануэль
31
Tomas
Guiacobini
22
Valentin
Burgoa
10
Гайтан
Николас
28
Joaquin
Gho
18
Моралес
Иван
23
Болонья
Энрике
38
Рубио
Тобиас
28
Victor
Emanuel
Aguilera
21
Минго
Сантьяго
Рамос
26
Dario
Caceres
35
Benjamin
Schamine
25
Перес
Сесар
27
Luciano
Herrera
16
Молинас
Аарон
10
Rodrigo
Bogarin
9
Juan
Bautista
Miritello
Сармьенто
4-2-3-1
Дефенса и Хустисия
4-2-3-1

История личных встреч

Сармьенто
Дефенса и Хустисия

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

13 матчей

38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед

История матчей

КПЛ
2:3
КПЛ
1:1
ЛП
3:0
ЛП
2:0
КПЛ
2:1
ЛП
4:2
КПЛ
3:1
П
1:0
П
2:1
ПБ
2:0
ПБ
2:4
ПБ
2:2
ПБ
1:1

Голы

Всего голов

16
4

Голов в среднем за матч

2
0.8

Среднее время на гол

45
112

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

2.2
1.5

Среднее время на гол

40
60

Всего голов

27
16

Голов в среднем за матч

2.08
1.23

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

43
73

Бомбардиры внутри турнира

Сармьенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Joaquin Gho 3 0.12
Моралес Иван 3 0.12
Elias Sebastian Lopez 2 0.08
Гарсия Мануэль 2 0.08
Гайтан Николас 1 0.04
Emiliano Mendez 1 0.04
Gabriel Gudino 1 0.04
Naya Ezequeil 1 0.04
Agustin Fontana 1 (1) 0.04
Лисандро Лопес III 1 (1) 0.04
Valentin Burgoa 0 0
Sergio Quiroga 0 0
Tomas Guiacobini 0 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Молинас Аарон 5 0.19
Juan Bautista Miritello 5 0.19
Осорио Абель 4 (1) 0.15
Gabriel Alanis 2 0.08
Рамирес Матиас 2 0.08
Benjamin Schamine 2 0.08
Luciano Herrera 1 0.04
Nicolas Fernandez I 1 0.04
Минго Сантьяго Рамос 1 0.04
Matias Sosa 1 0.04
Rodrigo Bogarin 1 0.04
Ezequiel Cannavo 1 0.04
Сото Алексис 0 0
Lucas Ferreira 0 0
Facundo Echevarria 0 0
Nicolas Palavecino 0 0
Рубио Тобиас 0 0

Карточки

Сармьенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инсаурральде Хуан 6 0
Emiliano Mendez 5 0
Гарсия Мануэль 5 0
Franco Paredes 3 1
Yair Arismendi 4 0
Joaquin Gho 4 0
Tomas Guiacobini 4 0
Лисандро Лопес III 3 0
Matias Rosales 3 0
Elias Sebastian Lopez 3 0
Nahuel Gallardo 1 1
Годой Фернандо 2 0
Gabriel Gudino 2 0
Акоста Лукас II 2 0
Моралес Иван 2 0
Juan Andrada 2 0
Manuel Monaco 2 0
Гайтан Николас 1 0
Гастон Сауро 1 0
Ронкалья Факундо 1 0
Gabriel Diaz 1 0
Agustin Fontana 1 0
Valentin Burgoa 1 0
Emanuel Hernandez 1 0
Juan Guasone 1 0
Naya Ezequeil 1 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сото Алексис 10 1
Luciano Herrera 8 0
Facundo Gutierrez 6 1
Lucas Ferreira 5 1
Nicolas Palavecino 3 2
Минго Сантьяго Рамос 5 0
Молинас Аарон 5 0
Benjamin Schamine 5 0
Juan Bautista Miritello 3 0
Лопес Кевин 2 0
Dario Caceres 2 0
Julian Alejo Lopez 2 0
Ezequiel Cannavo 2 0
Осорио Абель 2 0
Перес Сесар 2 0
Рубио Тобиас 2 0
Гонсалес Максимилиано 0 1
Matias Sosa 1 0
Victor Emanuel Aguilera 1 0
Nicolas Tripicchio 1 0
Rodrigo Bogarin 1 0
Nicolas Fernandez I 1 0
Рамирес Матиас 1 0
Ignacio Galvan 1 0
Francisco Marco 1 0
Francisco Meneghini 1 0

Результаты матчей

Сармьенто
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
71% (10)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Дефенса и Хустисия
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
8
Сармьенто
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (3)
75% (9)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Дефенса и Хустисия
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

13
3

Упущенные победы

4
13
Сармьенто
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (5)
73% (19)
8% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
58% (15)
19% (5)
Дефенса и Хустисия
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
12% (3)
46% (12)
42% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
42% (11)
35% (9)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

13
4

Упущенные победы

7
21

Голы по времени матча

Забито

8
14
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
19 Не забивали 18
0
0%
2
14%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
2
14%
31-45
1
13%
1
7%
46-60
1
13%
3
21%
61-75
2
25%
6
43%
76-90

Пропущено

11
23
4 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 12
0
0%
5
22%
1-15
2
18%
4
17%
16-30
2
18%
4
17%
31-45
2
18%
5
22%
46-60
1
9%
1
4%
61-75
4
36%
4
17%
76-90

Забито

9
14
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
19 Не забивали 18
1
11%
3
21%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
5
36%
31-45
1
11%
3
21%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
3
21%
76-90

Пропущено

16
9
10 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
3
33%
16-30
6
38%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
6%
2
22%
61-75
5
31%
0
0%
76-90

Забито

17
28
9 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 9
12 Не забивали 10
1
6%
5
18%
1-15
5
29%
29%
0
0%
16-30
3
18%
7
25%
31-45
2
12%
4
14%
46-60
2
12%
3
11%
61-75
4
24%
9
32%
76-90

Пропущено

27
32
14 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 19
1
4%
5
16%
1-15
5
19%
7
22%
16-30
8
30%
30%
6
19%
31-45
2
7%
7
22%
46-60
2
7%
3
9%
61-75
9
33%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Сармьенто
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Велес Сарсфилд - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Платенсе 1:0 Тальерес Кордоба - Сармьенто 2:0 Сармьенто - Бока Хуниорс 0:2
Атлетико Тукуман - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Химнасия Ла-Плата 1:1 Уракан - Сармьенто 3:1 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:0 Сармьенто - Сентраль Кордоба СдЕ 1:3 Годой Крус - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Ланус 0:0 Депортиво Риестра - Сармьенто 2:1 Сармьенто - Тигре 0:0 Архентинос Хуниорс - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль - Сармьенто 4:2
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Дефенса и Хустисия - Годой Крус 2:1 Ланус - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Депортиво Риестра 1:1 Тигре - Дефенса и Хустисия 0:4
Дефенса и Хустисия - Архентинос Хуниорс 2:1 Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 4:3 Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Барракас Сентраль 1:0 Дефенса и Хустисия - Черчиль Бразерз 1:0 Институто Кордоба - Дефенса и Хустисия 4:1 Дефенса и Хустисия - Банфилд 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:0 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Платенсе 1:3 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:1

Результаты матчей

Сармьенто
Дефенса и Хустисия

Точный счет

0:0
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
6 раз 43%
2
1 раз 7%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
2
1 раз 8%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
6 раз 23%
0:0
5 раз 19%
1:1
5 раз 19%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
1:1
5 раз 19%
0:0
4 раза 15%
2:1
3 раза 12%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 50%
0
11 раз 42%
2
2 раза 8%
1
10 раз 38%
0
9 раз 35%
2
5 раз 19%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Сармьенто
Дефенса и Хустисия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
9
3
1
13
1.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
8
6
1
11
1.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
11
0.5
Больше Меньше
17
9
2
24
1.5
7
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 25 13 9 3 36 - 15 48
2.
Тальерес Кордоба
 25 12 9 4 32 - 24 45
3.
Расинг Авельянеда
 25 13 4 8 40 - 27 43
4.
Уракан
 25 11 10 4 27 - 16 43
5.
Ривер Плейт
 25 10 10 5 34 - 20 40
6.
Бока Хуниорс
 25 10 8 7 29 - 23 38
7.
Атлетико Тукуман
 25 10 7 8 25 - 25 37
8.
Институто Кордоба
 25 10 6 9 31 - 26 36
9.
Унион Санта-Фе
 25 10 6 9 26 - 26 36
10.
Платенсе
 25 9 9 7 19 - 17 36
11.
Индепендьенте Авельянеда
 25 8 12 5 23 - 16 36
12.
Индепендьенте Ривадавия
 25 9 7 9 21 - 25 34
13.
Бельграно
 25 8 10 7 30 - 28 34
14.
Эстудиантес Ла-Плата
 25 8 10 7 32 - 30 34
15.
Депортиво Риестра
 26 8 10 8 26 - 27 34
16.
Химнасия Ла-Плата
 25 8 8 9 21 - 21 32
17.
Ланус
 25 7 11 7 23 - 28 32
18.
Тигре
 25 7 10 8 26 - 28 31
19.
Дефенса и Хустисия
 26 7 10 9 27 - 33 31
20.
Росарио Сентраль
 25 7 8 10 25 - 25 29
21.
Сан-Лоренсо Альмагро
 25 7 8 10 21 - 25 29
22.
Годой Крус
 25 6 11 8 25 - 28 29
23.
Сентраль Кордоба СдЕ
 25 7 7 11 26 - 33 28
24.
Архентинос Хуниорс
 25 7 5 13 19 - 26 26
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 25 6 7 12 19 - 33 25
26.
Сармьенто
 26 5 10 11 17 - 27 25
27.
Банфилд
 25 5 8 12 21 - 31 23
28.
Барракас Сентраль
 26 4 10 12 12 - 30 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 12 9 3 0 19 - 2 30
2.
Депортиво Риестра
 14 8 5 1 19 - 9 29
3.
Бока Хуниорс
 12 8 3 1 18 - 7 27
4.
Атлетико Тукуман
 13 8 3 2 18 - 11 27
5.
Расинг Авельянеда
 12 8 2 2 24 - 13 26
6.
Унион Санта-Фе
 13 8 2 3 17 - 8 26
7.
Ривер Плейт
 13 7 5 1 25 - 9 26
8.
Уракан
 13 7 5 1 13 - 4 26
9.
Тальерес Кордоба
 12 7 4 1 16 - 7 25
10.
Архентинос Хуниорс
 13 7 4 2 16 - 7 25
11.
Институто Кордоба
 12 7 3 2 19 - 9 24
12.
Индепендьенте Авельянеда
 13 6 6 1 15 - 7 24
13.
Индепендьенте Ривадавия
 12 6 4 2 11 - 8 22
14.
Дефенса и Хустисия
 12 5 6 1 13 - 10 21
15.
Химнасия Ла-Плата
 13 6 3 4 14 - 9 21
16.
Бельграно
 13 6 3 4 18 - 15 21
17.
Ланус
 13 5 6 2 14 - 12 21
18.
Платенсе
 12 5 4 3 7 - 6 19
19.
Годой Крус
 13 4 7 2 16 - 11 19
20.
Эстудиантес Ла-Плата
 12 4 6 2 16 - 12 18
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 5 3 5 14 - 17 18
22.
Сармьенто
 14 4 6 4 9 - 10 18
23.
Росарио Сентраль
 12 4 4 4 14 - 12 16
24.
Тигре
 13 3 6 4 14 - 17 15
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 4 2 6 13 - 17 14
26.
Банфилд
 12 3 5 4 14 - 13 14
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 3 4 5 10 - 12 13
28.
Барракас Сентраль
 12 0 6 6 5 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 13 5 5 3 16 - 17 20
2.
Велес Сарсфилд
 13 4 6 3 17 - 13 18
3.
Уракан
 12 4 5 3 14 - 12 17
4.
Расинг Авельянеда
 13 5 2 6 16 - 14 17
5.
Платенсе
 13 4 5 4 12 - 11 17
6.
Тигре
 12 4 4 4 12 - 11 16
7.
Эстудиантес Ла-Плата
 13 4 4 5 16 - 18 16
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 13 4 4 5 11 - 13 16
9.
Барракас Сентраль
 14 4 4 6 7 - 12 16
10.
Ривер Плейт
 12 3 5 4 9 - 11 14
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 3 5 5 13 - 16 14
12.
Бельграно
 12 2 7 3 12 - 13 13
13.
Росарио Сентраль
 13 3 4 6 11 - 13 13
14.
Индепендьенте Авельянеда
 12 2 6 4 8 - 9 12
15.
Институто Кордоба
 13 3 3 7 12 - 17 12
16.
Индепендьенте Ривадавия
 13 3 3 7 10 - 17 12
17.
Химнасия Ла-Плата
 12 2 5 5 7 - 12 11
18.
Ланус
 12 2 5 5 9 - 16 11
19.
Бока Хуниорс
 13 2 5 6 11 - 16 11
20.
Атлетико Тукуман
 12 2 4 6 7 - 14 10
21.
Годой Крус
 12 2 4 6 9 - 17 10
22.
Унион Санта-Фе
 12 2 4 6 9 - 18 10
23.
Дефенса и Хустисия
 14 2 4 8 14 - 23 10
24.
Банфилд
 13 2 3 8 7 - 18 9
25.
Сармьенто
 12 1 4 7 8 - 17 7
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 12 1 4 7 5 - 16 7
27.
Депортиво Риестра
 12 0 5 7 7 - 18 5
28.
Архентинос Хуниорс
 12 0 1 11 3 - 19 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 12 (4)
Бельграно Хара Франко 12 (1)
Банфилд Milton Gimenez 10 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 10 (1)
Платенсе Mateo Pellegrino 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 1 12
Дефенса и Хустисия Сото Алексис 1 10
Банфилд Cristian Nunez 1 9
Депортиво Риестра Milton Aaron Celiz 1 9
Эстудиантес Ла-Плата Аскасибар Сантьяго 1 9
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 32'
      Минго Сантьяго Рамос сделал результативную передачу.
    • 32'
      Г О О О О Л - Benjamin Schamine бьет в цель!
    • 26'
      Хоакин Гхо сделал результативную передачу.
    • 26'
      Г О О О О Л - Моралес Иван бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сармьенто 1:1 Дефенса и Хустисия онлайн

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