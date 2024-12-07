Тур: 26.
1:1
Конец матча
0'
1:0
26' ГолМоралес Иван
1:1
32' ГолBenjamin Schamine
64' Желтая карточкаJoaquin Gho
67' Желтая карточкаLuciano Herrera
77' Желтая карточкаМолинас Аарон
85' Желтая карточкаJulian Alejo Lopez
90'+5
Ход матча
26'
1:0
32'
64'
67'
77'
33
Gabriel
Diaz
28
Joaquin
Gho
18
Моралес
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Gabriel DiazЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Joaquin GhoПолузащитник
-
18 Моралес ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Javier Sanguinetti
- Основной состав
- Вратарь
-
38 Рубио ТобиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Перес СесарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Лопес КевинПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Pablo de Muner
История личных встреч
Сармьенто
Дефенса и Хустисия
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
13 матчей
38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
4
Голов в среднем за матч
2
0.8
Среднее время на гол
45
112
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
2.2
1.5
Среднее время на гол
40
60
Всего голов
27
16
Голов в среднем за матч
2.08
1.23
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
43
73
Бомбардиры внутри турнира
Сармьенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Joaquin Gho
|3
|0.12
|Моралес Иван
|3
|0.12
|Elias Sebastian Lopez
|2
|0.08
|Гарсия Мануэль
|2
|0.08
|Гайтан Николас
|1
|0.04
|Emiliano Mendez
|1
|0.04
|Gabriel Gudino
|1
|0.04
|Naya Ezequeil
|1
|0.04
|Agustin Fontana
|1 (1)
|0.04
|Лисандро Лопес III
|1 (1)
|0.04
|Valentin Burgoa
|0
|0
|Sergio Quiroga
|0
|0
|Tomas Guiacobini
|0
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Молинас Аарон
|5
|0.19
|Juan Bautista Miritello
|5
|0.19
|Осорио Абель
|4 (1)
|0.15
|Gabriel Alanis
|2
|0.08
|Рамирес Матиас
|2
|0.08
|Benjamin Schamine
|2
|0.08
|Luciano Herrera
|1
|0.04
|Nicolas Fernandez I
|1
|0.04
|Минго Сантьяго Рамос
|1
|0.04
|Matias Sosa
|1
|0.04
|Rodrigo Bogarin
|1
|0.04
|Ezequiel Cannavo
|1
|0.04
|Сото Алексис
|0
|0
|Lucas Ferreira
|0
|0
|Facundo Echevarria
|0
|0
|Nicolas Palavecino
|0
|0
|Рубио Тобиас
|0
|0
Карточки
Сармьенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инсаурральде Хуан
|6
|0
|Emiliano Mendez
|5
|0
|Гарсия Мануэль
|5
|0
|Franco Paredes
|3
|1
|Yair Arismendi
|4
|0
|Joaquin Gho
|4
|0
|Tomas Guiacobini
|4
|0
|Лисандро Лопес III
|3
|0
|Matias Rosales
|3
|0
|Elias Sebastian Lopez
|3
|0
|Nahuel Gallardo
|1
|1
|Годой Фернандо
|2
|0
|Gabriel Gudino
|2
|0
|Акоста Лукас II
|2
|0
|Моралес Иван
|2
|0
|Juan Andrada
|2
|0
|Manuel Monaco
|2
|0
|Гайтан Николас
|1
|0
|Гастон Сауро
|1
|0
|Ронкалья Факундо
|1
|0
|Gabriel Diaz
|1
|0
|Agustin Fontana
|1
|0
|Valentin Burgoa
|1
|0
|Emanuel Hernandez
|1
|0
|Juan Guasone
|1
|0
|Naya Ezequeil
|1
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сото Алексис
|10
|1
|Luciano Herrera
|8
|0
|Facundo Gutierrez
|6
|1
|Lucas Ferreira
|5
|1
|Nicolas Palavecino
|3
|2
|Минго Сантьяго Рамос
|5
|0
|Молинас Аарон
|5
|0
|Benjamin Schamine
|5
|0
|Juan Bautista Miritello
|3
|0
|Лопес Кевин
|2
|0
|Dario Caceres
|2
|0
|Julian Alejo Lopez
|2
|0
|Ezequiel Cannavo
|2
|0
|Осорио Абель
|2
|0
|Перес Сесар
|2
|0
|Рубио Тобиас
|2
|0
|Гонсалес Максимилиано
|0
|1
|Matias Sosa
|1
|0
|Victor Emanuel Aguilera
|1
|0
|Nicolas Tripicchio
|1
|0
|Rodrigo Bogarin
|1
|0
|Nicolas Fernandez I
|1
|0
|Рамирес Матиас
|1
|0
|Ignacio Galvan
|1
|0
|Francisco Marco
|1
|0
|Francisco Meneghini
|1
|0
Результаты матчей
Сармьенто
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
71% (10)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Дефенса и Хустисия
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
8
Сармьенто
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (3)
75% (9)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Дефенса и Хустисия
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
13
3
Упущенные победы
4
13
Сармьенто
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (5)
73% (19)
8% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
58% (15)
19% (5)
Дефенса и Хустисия
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
12% (3)
46% (12)
42% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
42% (11)
35% (9)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
13
4
Упущенные победы
7
21
Голы по времени матча
Забито
8
14
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
19 Не забивали 18
0
0%
2
14%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
2
14%
31-45
1
13%
1
7%
46-60
1
13%
3
21%
61-75
2
25%
6
43%
76-90
Пропущено
11
23
4 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 12
0
0%
5
22%
1-15
2
18%
4
17%
16-30
2
18%
4
17%
31-45
2
18%
5
22%
46-60
1
9%
1
4%
61-75
4
36%
4
17%
76-90
Забито
9
14
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
19 Не забивали 18
1
11%
3
21%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
5
36%
31-45
1
11%
3
21%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
3
21%
76-90
Пропущено
16
9
10 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
3
33%
16-30
6
38%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
6%
2
22%
61-75
5
31%
0
0%
76-90
Забито
17
28
9 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 9
12 Не забивали 10
1
6%
5
18%
1-15
5
29%
29%
0
0%
16-30
3
18%
7
25%
31-45
2
12%
4
14%
46-60
2
12%
3
11%
61-75
4
24%
9
32%
76-90
Пропущено
27
32
14 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 19
1
4%
5
16%
1-15
5
19%
7
22%
16-30
8
30%
30%
6
19%
31-45
2
7%
7
22%
46-60
2
7%
3
9%
61-75
9
33%
4
13%
76-90
Результаты последних матчей
Сармьенто
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Велес Сарсфилд - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Платенсе 1:0 Тальерес Кордоба - Сармьенто 2:0 Сармьенто - Бока Хуниорс 0:2
Атлетико Тукуман - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Химнасия Ла-Плата 1:1 Уракан - Сармьенто 3:1 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:0 Сармьенто - Сентраль Кордоба СдЕ 1:3 Годой Крус - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Ланус 0:0 Депортиво Риестра - Сармьенто 2:1 Сармьенто - Тигре 0:0 Архентинос Хуниорс - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль - Сармьенто 4:2
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Дефенса и Хустисия - Годой Крус 2:1 Ланус - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Депортиво Риестра 1:1 Тигре - Дефенса и Хустисия 0:4
Дефенса и Хустисия - Архентинос Хуниорс 2:1 Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 4:3 Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Барракас Сентраль 1:0 Дефенса и Хустисия - Черчиль Бразерз 1:0 Институто Кордоба - Дефенса и Хустисия 4:1 Дефенса и Хустисия - Банфилд 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:0 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Платенсе 1:3 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:1
Результаты матчей
Сармьенто
Дефенса и Хустисия
Точный счет
0:0
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
6 раз 43%
2
1 раз 7%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
2
1 раз 8%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
6 раз 23%
0:0
5 раз 19%
1:1
5 раз 19%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
1:1
5 раз 19%
0:0
4 раза 15%
2:1
3 раза 12%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 50%
0
11 раз 42%
2
2 раза 8%
1
10 раз 38%
0
9 раз 35%
2
5 раз 19%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Сармьенто
Дефенса и Хустисия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
93
113
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
86
111
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1511
Больше Меньше
179
224
719
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|12 (4)
|Бельграно
|Хара Франко
|12 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|10 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10 (1)
|Платенсе
|Mateo Pellegrino
|9 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|1 12
|Дефенса и Хустисия
|Сото Алексис
|1 10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 9
|Депортиво Риестра
|Milton Aaron Celiz
|1 9
|Эстудиантес Ла-Плата
|Аскасибар Сантьяго
|1 9