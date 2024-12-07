  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 26.
Ланус
2:0
Второй тайм: 87'
Институто Кордоба
0'
1:0
53' Гол
Торрес Джонатан
68' Желтая карточка
Солер Хулио
2:0
74' Гол
Акино Дилан
26
Лосада
Науэль
21
Касерес
Хуан
24
Искиэрдос
Карлос
2
Муньос
Эсекьель
22
Солер
Хулио
14
Сальвио
Эдуардо
8
Боджо
Лусиано
4
Перес
Гонсало
32
Каррера
Рамиро
27
Торрес
Джонатан
10
Морено
Марселино
28
Роффо
Мануэль
42
Lautaro
Carrera
6
Fernando
Alarcon
33
Miguel
Brizuela
4
Giuliano
Cerato
18
Lucas
Rodriguez
I
11
Damian
Batallini
47
Nicolas
Dubersarsky
19
Gaston
Lodico
22
Damian
Puebla
9
Facundo
Suarez
Ланус
4-4-2
Институто Кордоба
5-4-1

История личных встреч

Ланус
Институто Кордоба

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛП
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боу Вальтер 6 (1) 0.23
Морено Марселино 5 0.19
Торрес Джонатан 4 0.15
Сальвио Эдуардо 3 0.12
Акино Дилан 1 0.04
Каррера Рамиро 1 0.04
Санабрия Матео 1 0.04
Муньос Эсекьель 1 0.04
Leandro Diaz III 1 0.04
Пенья Фелипе 1 0.04
Родригес Агустин 1 0.04
Nicolas Morgantini 0 0
Институто Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Damian Puebla 5 (2) 0.19
Santiago Rodriguez III 5 0.19
Russo Cordero 5 0.19
Gregorio Rodríguez 4 0.15
Facundo Suarez 2 0.08
Fernando Alarcon 2 0.08
Gonzalo Requena 2 0.08
Gaston Lodico 1 0.04
Jonas Acevedo 1 0.04
Jeremias Lazaro 1 0.04
Ромеро Сильвио 1 0.04
Juan Franco 1 0.04
Lucas Rodriguez I 0 0
Giuliano Cerato 0 0
Nicolas Dubersarsky 0 0

Карточки

Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Raul Loaiza 5 0
Торрес Джонатан 3 1
Родригес Агустин 3 1
Морено Марселино 4 0
Лусиатти Брайан 2 1
Боджо Лусиано 2 1
Акоста Лаутаро 3 0
Каррера Рамиро 3 0
Пенья Фелипе 3 0
Солер Хулио 3 0
Гонсалес Максимилиано 1 1
Перес Гонсало 2 0
Искиэрдос Карлос 2 0
Альварес Фавио 2 0
Агуэрре Алан 2 0
Домингес Нери 2 0
Ricardo Zielinski 2 0
Боу Вальтер 0 1
Leandro Diaz III 1 0
Nicolas Morgantini 1 0
Лосада Науэль 1 0
Касерес Хуан 1 0
Клаа Николас 1 0
Акино Дилан 1 0
Онтиверо Октавио 1 0
Leonel Cardozo 1 0
Институто Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jonas Acevedo 6 1
Fernando Alarcon 7 0
Nicolas Dubersarsky 6 0
Jonathan Bay 4 0
Damian Puebla 4 0
Juan Franco 2 1
Lucas Rodriguez I 3 0
Damian Batallini 3 0
Gaston Lodico 3 0
Giuliano Cerato 3 0
Stefano Moreyra 3 0
Russo Cordero 1 1
Facundo Suarez 2 0
Miguel Brizuela 2 0
Gregorio Rodríguez 2 0
Gonzalo Requena 2 0
Francesco Lo Celso 0 1
Rodrigo Pérez 1 0
Ромеро Сильвио 1 0
Кабрера Виктор 1 0
Santiago Rodriguez III 1 0
Роффо Мануэль 1 0
Brahian Cuello 1 0

Результаты матчей

Ланус
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Институто Кордоба
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

3
5
Ланус
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Институто Кордоба
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

7
17
Ланус
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
24% (6)
60% (15)
16% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
28% (7)
28% (7)
Институто Кордоба
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
20% (5)
48% (12)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
44% (11)
40% (10)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

15
5

Упущенные победы

10
22

Голы по времени матча

Забито

15
12
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
17 Не забивали 17
0
0%
1
8%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
4
27%
3
25%
31-45
3
20%
3
25%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
4
27%
1
8%
76-90

Пропущено

11
17
2 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
1
9%
4
24%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
1
9%
1
6%
31-45
2
18%
3
18%
46-60
2
18%
2
12%
61-75
5
45%
4
24%
76-90

Забито

9
19
3 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
18 Не забивали 16
0
0%
4
21%
1-15
2
22%
3
16%
16-30
1
11%
3
16%
31-45
2
22%
1
5%
46-60
1
11%
3
16%
61-75
3
33%
5
26%
76-90

Пропущено

16
9
3 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
1
6%
3
33%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
5
31%
1
11%
46-60
3
19%
2
22%
61-75
5
31%
1
11%
76-90

Забито

24
31
9 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 10
10 Не забивали 8
0
0%
5
16%
1-15
4
17%
5
16%
16-30
5
21%
6
19%
31-45
5
21%
4
13%
46-60
3
13%
5
16%
61-75
7
29%
29%
6
19%
76-90

Пропущено

27
26
5 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 17
2
7%
7
27%
1-15
2
7%
4
15%
16-30
1
4%
2
8%
31-45
7
26%
4
15%
46-60
5
19%
4
15%
61-75
10
37%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Ланус
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Банфилд - Ланус 0:1 Ланус - Дефенса и Хустисия 0:0 Велес Сарсфилд - Ланус 0:0 Ланус - Платенсе 0:0
Тальерес Кордоба - Ланус 1:2 Ланус - Бока Хуниорс 1:0 Ланус - Крузейро 0:1 Атлетико Тукуман - Ланус 1:0 Крузейро - Ланус 1:1 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 2:1 Ланус - Химнасия Ла-Плата 0:0 Индепендьенте Медельин - Ланус 1:1 Уракан - Ланус 3:0 Ланус - Индепендьенте Медельин 0:0 Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Ланус 0:0 Ланус - Годой Крус 1:1 Ланус - ЛДУ Кито 3:1 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1
Институто Кордоба
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Институто Кордоба - Депортиво Риестра 2:1 Тигре - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Институто Кордоба 3:1
Институто Кордоба - Ривер Плейт 2:3 Расинг Авельянеда - Институто Кордоба 2:0 Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Институто Кордоба 3:2 Институто Кордоба - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 1:1 Институто Кордоба - Барракас Сентраль 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Институто Кордоба 2:1 Банфилд - Институто Кордоба 1:2 Институто Кордоба - Дефенса и Хустисия 4:1 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Платенсе 2:0 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 1:1 Институто Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:1

Результаты матчей

Ланус
Институто Кордоба

Точный счет

0:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%

Точный счет

0:0
5 раз 20%
1:1
5 раз 20%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 40%
1
9 раз 36%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
2
9 раз 36%
0
8 раз 32%
1
6 раз 24%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ланус
Институто Кордоба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
9
3
4
9
1.5
7
5
2
11
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
8
5
2
10
1.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
10
0.5
Больше Меньше
17
8
6
19
1.5
11
14
2
23
2.5
2
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 25 13 9 3 36 - 15 48
2.
Тальерес Кордоба
 25 12 9 4 32 - 24 45
3.
Расинг Авельянеда
 25 13 4 8 40 - 27 43
4.
Уракан
 25 11 10 4 27 - 16 43
5.
Ривер Плейт
 25 10 10 5 34 - 20 40
6.
Бока Хуниорс
 25 10 8 7 29 - 23 38
7.
Атлетико Тукуман
 25 10 7 8 25 - 25 37
8.
Унион Санта-Фе
 25 10 6 9 26 - 26 36
9.
Платенсе
 25 9 9 7 19 - 17 36
10.
Индепендьенте Авельянеда
 25 8 12 5 23 - 16 36
11.
Институто Кордоба
 0:2 26 10 6 10 31 - 28 36
12.
Ланус
 2:0 26 8 11 7 25 - 28 35
13.
Индепендьенте Ривадавия
 25 9 7 9 21 - 25 34
14.
Бельграно
 25 8 10 7 30 - 28 34
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 25 8 10 7 32 - 30 34
16.
Депортиво Риестра
 26 8 10 8 26 - 27 34
17.
Химнасия Ла-Плата
 25 8 8 9 21 - 21 32
18.
Тигре
 25 7 10 8 26 - 28 31
19.
Дефенса и Хустисия
 26 7 10 9 27 - 33 31
20.
Росарио Сентраль
 25 7 8 10 25 - 25 29
21.
Сан-Лоренсо Альмагро
 25 7 8 10 21 - 25 29
22.
Годой Крус
 25 6 11 8 25 - 28 29
23.
Сентраль Кордоба СдЕ
 25 7 7 11 26 - 33 28
24.
Архентинос Хуниорс
 25 7 5 13 19 - 26 26
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 25 6 7 12 19 - 33 25
26.
Сармьенто
 26 5 10 11 17 - 27 25
27.
Банфилд
 25 5 8 12 21 - 31 23
28.
Барракас Сентраль
 26 4 10 12 12 - 30 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 12 9 3 0 19 - 2 30
2.
Депортиво Риестра
 14 8 5 1 19 - 9 29
3.
Бока Хуниорс
 12 8 3 1 18 - 7 27
4.
Атлетико Тукуман
 13 8 3 2 18 - 11 27
5.
Расинг Авельянеда
 12 8 2 2 24 - 13 26
6.
Унион Санта-Фе
 13 8 2 3 17 - 8 26
7.
Ривер Плейт
 13 7 5 1 25 - 9 26
8.
Уракан
 13 7 5 1 13 - 4 26
9.
Тальерес Кордоба
 12 7 4 1 16 - 7 25
10.
Архентинос Хуниорс
 13 7 4 2 16 - 7 25
11.
Институто Кордоба
 0:2 12 7 3 2 19 - 9 24
12.
Индепендьенте Авельянеда
 13 6 6 1 15 - 7 24
13.
Ланус
 2:0 14 6 6 2 16 - 12 24
14.
Индепендьенте Ривадавия
 12 6 4 2 11 - 8 22
15.
Дефенса и Хустисия
 12 5 6 1 13 - 10 21
16.
Химнасия Ла-Плата
 13 6 3 4 14 - 9 21
17.
Бельграно
 13 6 3 4 18 - 15 21
18.
Платенсе
 12 5 4 3 7 - 6 19
19.
Годой Крус
 13 4 7 2 16 - 11 19
20.
Эстудиантес Ла-Плата
 12 4 6 2 16 - 12 18
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 5 3 5 14 - 17 18
22.
Сармьенто
 14 4 6 4 9 - 10 18
23.
Росарио Сентраль
 12 4 4 4 14 - 12 16
24.
Тигре
 13 3 6 4 14 - 17 15
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 4 2 6 13 - 17 14
26.
Банфилд
 12 3 5 4 14 - 13 14
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 3 4 5 10 - 12 13
28.
Барракас Сентраль
 12 0 6 6 5 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 13 5 5 3 16 - 17 20
2.
Велес Сарсфилд
 13 4 6 3 17 - 13 18
3.
Уракан
 12 4 5 3 14 - 12 17
4.
Расинг Авельянеда
 13 5 2 6 16 - 14 17
5.
Платенсе
 13 4 5 4 12 - 11 17
6.
Тигре
 12 4 4 4 12 - 11 16
7.
Сан-Лоренсо Альмагро
 13 4 4 5 11 - 13 16
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 13 4 4 5 16 - 18 16
9.
Барракас Сентраль
 14 4 4 6 7 - 12 16
10.
Ривер Плейт
 12 3 5 4 9 - 11 14
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 3 5 5 13 - 16 14
12.
Бельграно
 12 2 7 3 12 - 13 13
13.
Росарио Сентраль
 13 3 4 6 11 - 13 13
14.
Индепендьенте Авельянеда
 12 2 6 4 8 - 9 12
15.
Индепендьенте Ривадавия
 13 3 3 7 10 - 17 12
16.
Институто Кордоба
 0:2 14 3 3 8 12 - 19 12
17.
Химнасия Ла-Плата
 12 2 5 5 7 - 12 11
18.
Ланус
 2:0 12 2 5 5 9 - 16 11
19.
Бока Хуниорс
 13 2 5 6 11 - 16 11
20.
Атлетико Тукуман
 12 2 4 6 7 - 14 10
21.
Годой Крус
 12 2 4 6 9 - 17 10
22.
Унион Санта-Фе
 12 2 4 6 9 - 18 10
23.
Дефенса и Хустисия
 14 2 4 8 14 - 23 10
24.
Банфилд
 13 2 3 8 7 - 18 9
25.
Сармьенто
 12 1 4 7 8 - 17 7
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 12 1 4 7 5 - 16 7
27.
Депортиво Риестра
 12 0 5 7 7 - 18 5
28.
Архентинос Хуниорс
 12 0 1 11 3 - 19 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 12 (4)
Бельграно Хара Франко 12 (1)
Банфилд Milton Gimenez 10 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 10 (1)
Платенсе Mateo Pellegrino 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 1 12
Дефенса и Хустисия Сото Алексис 1 10
Банфилд Cristian Nunez 1 9
Депортиво Риестра Milton Aaron Celiz 1 9
Эстудиантес Ла-Плата Аскасибар Сантьяго 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
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