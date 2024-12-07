Тур: 26.
2:0
Конец матча
Ход матча
52'
1:0
69'
74'
2:0
21
Касерес
Хуан
22
Солер
Хулио
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Касерес ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Солер ХулиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Акино ДиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Зилински Рикардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Jonathan BayЗащитник
-
30 Диас ФранкоПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Diego Dabove
История личных встреч
Ланус
Институто Кордоба
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боу Вальтер
|6 (1)
|0.23
|Морено Марселино
|5
|0.19
|Торрес Джонатан
|4
|0.15
|Сальвио Эдуардо
|3
|0.12
|Акино Дилан
|1
|0.04
|Каррера Рамиро
|1
|0.04
|Санабрия Матео
|1
|0.04
|Муньос Эсекьель
|1
|0.04
|Leandro Diaz III
|1
|0.04
|Пенья Фелипе
|1
|0.04
|Родригес Агустин
|1
|0.04
|Nicolas Morgantini
|0
|0
Институто Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Damian Puebla
|5 (2)
|0.19
|Santiago Rodriguez III
|5
|0.19
|Russo Cordero
|5
|0.19
|Gregorio Rodríguez
|4
|0.15
|Facundo Suarez
|2
|0.08
|Fernando Alarcon
|2
|0.08
|Gonzalo Requena
|2
|0.08
|Gaston Lodico
|1
|0.04
|Jonas Acevedo
|1
|0.04
|Jeremias Lazaro
|1
|0.04
|Ромеро Сильвио
|1
|0.04
|Juan Franco
|1
|0.04
|Lucas Rodriguez I
|0
|0
|Giuliano Cerato
|0
|0
|Nicolas Dubersarsky
|0
|0
Карточки
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Raul Loaiza
|5
|0
|Торрес Джонатан
|3
|1
|Родригес Агустин
|3
|1
|Морено Марселино
|4
|0
|Лусиатти Брайан
|2
|1
|Боджо Лусиано
|2
|1
|Акоста Лаутаро
|3
|0
|Каррера Рамиро
|3
|0
|Пенья Фелипе
|3
|0
|Солер Хулио
|3
|0
|Гонсалес Максимилиано
|1
|1
|Перес Гонсало
|2
|0
|Искиэрдос Карлос
|2
|0
|Альварес Фавио
|2
|0
|Агуэрре Алан
|2
|0
|Домингес Нери
|2
|0
|Ricardo Zielinski
|2
|0
|Боу Вальтер
|0
|1
|Leandro Diaz III
|1
|0
|Nicolas Morgantini
|1
|0
|Лосада Науэль
|1
|0
|Касерес Хуан
|1
|0
|Клаа Николас
|1
|0
|Акино Дилан
|1
|0
|Онтиверо Октавио
|1
|0
|Leonel Cardozo
|1
|0
Институто Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jonas Acevedo
|6
|1
|Fernando Alarcon
|7
|0
|Nicolas Dubersarsky
|6
|0
|Jonathan Bay
|4
|0
|Damian Puebla
|4
|0
|Juan Franco
|2
|1
|Lucas Rodriguez I
|3
|0
|Damian Batallini
|3
|0
|Gaston Lodico
|3
|0
|Giuliano Cerato
|3
|0
|Stefano Moreyra
|3
|0
|Russo Cordero
|1
|1
|Facundo Suarez
|2
|0
|Miguel Brizuela
|2
|0
|Gregorio Rodríguez
|2
|0
|Gonzalo Requena
|2
|0
|Francesco Lo Celso
|0
|1
|Rodrigo Pérez
|1
|0
|Ромеро Сильвио
|1
|0
|Кабрера Виктор
|1
|0
|Santiago Rodriguez III
|1
|0
|Роффо Мануэль
|1
|0
|Brahian Cuello
|1
|0
Результаты матчей
Ланус
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Институто Кордоба
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
3
5
Ланус
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Институто Кордоба
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
11
4
Упущенные победы
7
17
Ланус
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (6)
62% (16)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
27% (7)
27% (7)
Институто Кордоба
25%
75%
5 побед 15 поражений
Первый тайм
19% (5)
50% (13)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
42% (11)
42% (11)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
15
5
Упущенные победы
10
22
Голы по времени матча
Забито
17
12
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
0
0%
1
8%
1-15
2
12%
2
17%
16-30
4
24%
3
25%
31-45
4
24%
3
25%
46-60
3
18%
2
17%
61-75
4
24%
1
8%
76-90
Пропущено
11
19
2 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
1
9%
4
21%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
1
9%
1
5%
31-45
2
18%
4
21%
46-60
2
18%
3
16%
61-75
5
45%
4
21%
76-90
Забито
9
19
3 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
19 Не забивали 17
0
0%
4
21%
1-15
2
22%
3
16%
16-30
1
11%
3
16%
31-45
2
22%
1
5%
46-60
1
11%
3
16%
61-75
3
33%
5
26%
76-90
Пропущено
16
9
3 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
1
6%
3
33%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
5
31%
1
11%
46-60
3
19%
2
22%
61-75
5
31%
1
11%
76-90
Забито
26
31
9 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 10
10 Не забивали 9
0
0%
5
16%
1-15
4
15%
5
16%
16-30
5
19%
6
19%
31-45
6
23%
4
13%
46-60
4
15%
5
16%
61-75
7
27%
6
19%
76-90
Пропущено
27
28
5 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 18
2
7%
7
25%
1-15
2
7%
4
14%
16-30
1
4%
2
7%
31-45
7
26%
5
18%
46-60
5
19%
5
18%
61-75
10
37%
5
18%
76-90
Результаты последних матчей
Ланус
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Банфилд - Ланус 0:1 Ланус - Дефенса и Хустисия 0:0 Велес Сарсфилд - Ланус 0:0 Ланус - Платенсе 0:0
Тальерес Кордоба - Ланус 1:2 Ланус - Бока Хуниорс 1:0 Ланус - Крузейро 0:1 Атлетико Тукуман - Ланус 1:0 Крузейро - Ланус 1:1 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 2:1 Ланус - Химнасия Ла-Плата 0:0 Индепендьенте Медельин - Ланус 1:1 Уракан - Ланус 3:0 Ланус - Индепендьенте Медельин 0:0 Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Ланус 0:0 Ланус - Годой Крус 1:1 Ланус - ЛДУ Кито 3:1 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1
Институто Кордоба
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Институто Кордоба - Депортиво Риестра 2:1 Тигре - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Институто Кордоба 3:1
Институто Кордоба - Ривер Плейт 2:3 Расинг Авельянеда - Институто Кордоба 2:0 Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Институто Кордоба 3:2 Институто Кордоба - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 1:1 Институто Кордоба - Барракас Сентраль 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Институто Кордоба 2:1 Банфилд - Институто Кордоба 1:2 Институто Кордоба - Дефенса и Хустисия 4:1 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Платенсе 2:0 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 1:1 Институто Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:1
Результаты матчей
Ланус
Институто Кордоба
Точный счет
0:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
Точный счет
0:0
5 раз 19%
1:1
5 раз 19%
2:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:0
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 38%
1
9 раз 35%
2
5 раз 19%
3
2 раза 8%
0
9 раз 35%
2
9 раз 35%
1
6 раз 23%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ланус
Институто Кордоба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
93
59
75
212
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
86
210
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1610
Больше Меньше
179
719
1115
224
224
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|26
|13
|9
|4
|36 - 16
|48
|2.
|25
|12
|9
|4
|32 - 24
|45
|3.
|25
|13
|4
|8
|40 - 27
|43
|4.
|25
|11
|10
|4
|27 - 16
|43
|5.
|25
|10
|10
|5
|34 - 20
|40
|6.
|1:0
|26
|11
|6
|9
|27 - 26
|39
|7.
|25
|10
|8
|7
|29 - 23
|38
|8.
|25
|10
|7
|8
|25 - 25
|37
|9.
|25
|9
|9
|7
|19 - 17
|36
|10.
|25
|8
|12
|5
|23 - 16
|36
|11.
|26
|10
|6
|10
|31 - 28
|36
|12.
|26
|8
|11
|7
|25 - 28
|35
|13.
|25
|9
|7
|9
|21 - 25
|34
|14.
|25
|8
|10
|7
|30 - 28
|34
|15.
|25
|8
|10
|7
|32 - 30
|34
|16.
|26
|8
|10
|8
|26 - 27
|34
|17.
|25
|8
|8
|9
|21 - 21
|32
|18.
|25
|7
|10
|8
|26 - 28
|31
|19.
|26
|7
|10
|9
|27 - 33
|31
|20.
|25
|7
|8
|10
|25 - 25
|29
|21.
|25
|7
|8
|10
|21 - 25
|29
|22.
|25
|6
|11
|8
|25 - 28
|29
|23.
|25
|7
|7
|11
|26 - 33
|28
|24.
|25
|7
|5
|13
|19 - 26
|26
|25.
|25
|6
|7
|12
|19 - 33
|25
|26.
|26
|5
|10
|11
|17 - 27
|25
|27.
|25
|5
|8
|12
|21 - 31
|23
|28.
|26
|4
|10
|12
|12 - 30
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|12
|9
|3
|0
|19 - 2
|30
|2.
|1:0
|14
|9
|2
|3
|18 - 8
|29
|3.
|14
|8
|5
|1
|19 - 9
|29
|4.
|12
|8
|3
|1
|18 - 7
|27
|5.
|13
|8
|3
|2
|18 - 11
|27
|6.
|12
|8
|2
|2
|24 - 13
|26
|7.
|13
|7
|5
|1
|25 - 9
|26
|8.
|13
|7
|5
|1
|13 - 4
|26
|9.
|12
|7
|4
|1
|16 - 7
|25
|10.
|13
|7
|4
|2
|16 - 7
|25
|11.
|12
|7
|3
|2
|19 - 9
|24
|12.
|13
|6
|6
|1
|15 - 7
|24
|13.
|14
|6
|6
|2
|16 - 12
|24
|14.
|12
|6
|4
|2
|11 - 8
|22
|15.
|12
|5
|6
|1
|13 - 10
|21
|16.
|13
|6
|3
|4
|14 - 9
|21
|17.
|13
|6
|3
|4
|18 - 15
|21
|18.
|12
|5
|4
|3
|7 - 6
|19
|19.
|13
|4
|7
|2
|16 - 11
|19
|20.
|12
|4
|6
|2
|16 - 12
|18
|21.
|13
|5
|3
|5
|14 - 17
|18
|22.
|14
|4
|6
|4
|9 - 10
|18
|23.
|12
|4
|4
|4
|14 - 12
|16
|24.
|13
|3
|6
|4
|14 - 17
|15
|25.
|12
|4
|2
|6
|13 - 17
|14
|26.
|12
|3
|5
|4
|14 - 13
|14
|27.
|12
|3
|4
|5
|10 - 12
|13
|28.
|12
|0
|6
|6
|5 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|5
|5
|3
|16 - 17
|20
|2.
|0:1
|14
|4
|6
|4
|17 - 14
|18
|3.
|12
|4
|5
|3
|14 - 12
|17
|4.
|13
|5
|2
|6
|16 - 14
|17
|5.
|13
|4
|5
|4
|12 - 11
|17
|6.
|12
|4
|4
|4
|12 - 11
|16
|7.
|13
|4
|4
|5
|11 - 13
|16
|8.
|13
|4
|4
|5
|16 - 18
|16
|9.
|14
|4
|4
|6
|7 - 12
|16
|10.
|12
|3
|5
|4
|9 - 11
|14
|11.
|13
|3
|5
|5
|13 - 16
|14
|12.
|12
|2
|7
|3
|12 - 13
|13
|13.
|13
|3
|4
|6
|11 - 13
|13
|14.
|12
|2
|6
|4
|8 - 9
|12
|15.
|13
|3
|3
|7
|10 - 17
|12
|16.
|14
|3
|3
|8
|12 - 19
|12
|17.
|12
|2
|5
|5
|7 - 12
|11
|18.
|12
|2
|5
|5
|9 - 16
|11
|19.
|13
|2
|5
|6
|11 - 16
|11
|20.
|12
|2
|4
|6
|7 - 14
|10
|21.
|12
|2
|4
|6
|9 - 17
|10
|22.
|1:0
|12
|2
|4
|6
|9 - 18
|10
|23.
|14
|2
|4
|8
|14 - 23
|10
|24.
|13
|2
|3
|8
|7 - 18
|9
|25.
|12
|1
|4
|7
|8 - 17
|7
|26.
|12
|1
|4
|7
|5 - 16
|7
|27.
|12
|0
|5
|7
|7 - 18
|5
|28.
|12
|0
|1
|11
|3 - 19
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|12 (4)
|Бельграно
|Хара Франко
|12 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|10 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10 (1)
|Платенсе
|Mateo Pellegrino
|9 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|1 12
|Дефенса и Хустисия
|Сото Алексис
|1 10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 9
|Депортиво Риестра
|Milton Aaron Celiz
|1 9
|Эстудиантес Ла-Плата
|Аскасибар Сантьяго
|1 9