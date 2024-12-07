Тур: 26.
1:0
Второй тайм: 74'
0'
10' Желтая карточкаGustavo Quinteros
26' Желтая карточкаМаммана Эмануэль
1:0
54' Гол в свои воротаГомес Элиас
72' Желтая карточкаВерде Лионель
Ход матча
26'
54'
1:0
72'
Прогноз на матч от Liveresult
32
Пас
Николас
34
Пардо
Франко
28
Питтон
Мауро
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Пас НиколасЗащитник
-
34 Пардо ФранкоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Питтон МауроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Банега ТьягоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Гамба ЛукасНападающий
-
10 Enzo Roldan
-
-
-
Главный тренер: Гонсалес Кили
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кинтерос Густаво
История личных встреч
Унион Санта-Фе
Велес Сарсфилд
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
13 матчей
30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.17
0.71
Среднее время на гол
77
126
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.71
1.67
Среднее время на гол
52
54
Всего голов
19
15
Голов в среднем за матч
1.46
1.15
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
61
78
Бомбардиры внутри турнира
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бальбоа Адриан
|5 (2)
|0.19
|Орсини Николас
|4 (1)
|0.15
|Хавьер Моралес
|4
|0.15
|Домина Жеронимо
|4
|0.15
|Питтон Мауро
|2
|0.08
|Пардо Франко
|2
|0.08
|Simon Rivero
|1
|0.04
|Marcos Mosqueira
|1
|0.04
|Гамба Лукас
|1
|0.04
|Питтон Бруно
|1
|0.04
|Верде Лионель
|1
|0.04
|Mateo Del Blanco
|0
|0
|Lautaro Vargas
|0
|0
|Корвалан Клаудио
|0
|0
|Диале Мауро Луна
|0
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромеро Брайан
|12 (2)
|0.46
|Акино Клаудио
|8 (3)
|0.31
|Thiago Fernandez
|5
|0.19
|Пиццини Франсиско
|4
|0.15
|Майкл Сантос
|3
|0.12
|Гомес Элиас
|1
|0.04
|Пеллегрини Матиас
|1
|0.04
|Augustin Lagos
|1
|0.04
|Ордоньес Кристиан
|0
|0
Карточки
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пас Николас
|12
|1
|Корвалан Клаудио
|5
|1
|Marcos Mosqueira
|5
|0
|Бальбоа Адриан
|3
|1
|Пардо Франко
|4
|0
|Домина Жеронимо
|4
|0
|Питтон Бруно
|2
|1
|Танда Патрисио
|3
|0
|Торрен Мигель Анхель
|2
|0
|Гамба Лукас
|2
|0
|Кардосо Тьяго
|2
|0
|Питтон Мауро
|2
|0
|Вера Федерико
|2
|0
|Simon Rivero
|2
|0
|Mateo Del Blanco
|2
|0
|Lautaro Vargas
|2
|0
|Cristian Kily Gonzalez
|1
|0
|Хавьер Моралес
|1
|0
|Орсини Николас
|1
|0
|Диале Мауро Луна
|1
|0
|Джерометта Франсиско
|1
|0
|Enzo Roldan
|1
|0
|Фаскендини Валентин
|1
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бузат Агустин
|10
|0
|Маммана Эмануэль
|6
|1
|Гомес Валентин
|7
|0
|Roberto Garcia
|6
|0
|Фернандес Дамиан
|2
|2
|Ордоньес Кристиан
|3
|1
|Ромеро Брайан
|4
|0
|Акино Клаудио
|3
|0
|Пеллегрини Матиас
|2
|0
|Перниконе Патрисио
|2
|0
|Родригез Рендалл
|2
|0
|Гомес Элиас
|1
|0
|Касерес Сантьяго
|1
|0
|Augustin Lagos
|1
|0
|Aaron Quiroz
|1
|0
|Thiago Fernandez
|1
|0
|Gustavo Quinteros
|1
|0
|Leonel Roldan
|1
|0
Результаты матчей
Унион Санта-Фе
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Велес Сарсфилд
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (4)
67% (8)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
7
Унион Санта-Фе
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
58% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Велес Сарсфилд
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
13
0
Упущенные победы
7
18
Унион Санта-Фе
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (8)
56% (14)
12% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
32% (8)
20% (5)
Велес Сарсфилд
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
40% (10)
24% (6)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (3)
28% (7)
60% (15)
Сухие победы
10
4
Сухие поражения
3
11
Волевые победы
15
0
Упущенные победы
9
25
Голы по времени матча
Забито
17
17
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 9
16 Не забивали 15
2
12%
1
6%
1-15
1
6%
4
24%
16-30
3
18%
3
18%
31-45
1
6%
2
12%
46-60
3
18%
3
18%
61-75
7
41%
4
24%
76-90
Пропущено
8
13
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 8
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
2
25%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
13%
6
46%
61-75
2
25%
3
23%
76-90
Забито
9
18
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
18 Не забивали 15
1
11%
2
11%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
1
11%
2
11%
31-45
3
33%
4
22%
46-60
3
33%
3
17%
61-75
1
11%
3
17%
76-90
Пропущено
18
3
8 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 1
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 3
2
11%
1
33%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
3
17%
1
33%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
2
11%
1
33%
61-75
5
28%
0
0%
76-90
Забито
26
35
8 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 17
9 Не забивали 5
3
12%
3
9%
1-15
1
4%
8
23%
16-30
4
15%
5
14%
31-45
4
15%
6
17%
46-60
6
23%
6
17%
61-75
8
31%
7
20%
76-90
Пропущено
26
16
13 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 11
3
12%
1
6%
1-15
5
19%
1
6%
16-30
5
19%
2
13%
31-45
3
12%
2
13%
46-60
3
12%
7
44%
61-75
7
27%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Тальерес Кордоба 2:3 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 1:0
Индепендьенте Авельянеда - Унион Санта-Фе 3:0 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 2:3 Унион Санта-Фе - Уракан 0:1 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 0:2 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Годой Крус 3:1 Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Депортиво Риестра 0:0 Тигре - Унион Санта-Фе 5:1 Унион Санта-Фе - Архентинос Хуниорс 3:0 Бельграно - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 0:0 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 1:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Унион Санта-Фе 0:0
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Велес Сарсфилд - Сармьенто 1:0 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 3:4 Годой Крус - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Ланус 0:0
Депортиво Риестра - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Тигре 1:0 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 3:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 4:0 Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 0:5 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 1:3 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 3:0
Результаты матчей
Унион Санта-Фе
Велес Сарсфилд
Точный счет
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
5 раз 42%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
1
7 раз 58%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
0:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:0
6 раз 24%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
6 раз 24%
1:1
6 раз 24%
3:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 36%
1
9 раз 36%
2
4 раза 16%
3
3 раза 12%
1
13 раз 52%
0
4 раза 16%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Унион Санта-Фе
Велес Сарсфилд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
111
67
48
211
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
103
111
49
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
169
Больше Меньше
214
718
817
322
421
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|26
|13
|9
|4
|36 - 16
|48
|2.
|25
|12
|9
|4
|32 - 24
|45
|3.
|25
|13
|4
|8
|40 - 27
|43
|4.
|25
|11
|10
|4
|27 - 16
|43
|5.
|25
|10
|10
|5
|34 - 20
|40
|6.
|1:0
|26
|11
|6
|9
|27 - 26
|39
|7.
|25
|10
|8
|7
|29 - 23
|38
|8.
|25
|10
|7
|8
|25 - 25
|37
|9.
|25
|9
|9
|7
|19 - 17
|36
|10.
|25
|8
|12
|5
|23 - 16
|36
|11.
|26
|10
|6
|10
|31 - 28
|36
|12.
|26
|8
|11
|7
|25 - 28
|35
|13.
|25
|9
|7
|9
|21 - 25
|34
|14.
|25
|8
|10
|7
|30 - 28
|34
|15.
|25
|8
|10
|7
|32 - 30
|34
|16.
|26
|8
|10
|8
|26 - 27
|34
|17.
|25
|8
|8
|9
|21 - 21
|32
|18.
|25
|7
|10
|8
|26 - 28
|31
|19.
|26
|7
|10
|9
|27 - 33
|31
|20.
|25
|7
|8
|10
|25 - 25
|29
|21.
|25
|7
|8
|10
|21 - 25
|29
|22.
|25
|6
|11
|8
|25 - 28
|29
|23.
|25
|7
|7
|11
|26 - 33
|28
|24.
|25
|7
|5
|13
|19 - 26
|26
|25.
|25
|6
|7
|12
|19 - 33
|25
|26.
|26
|5
|10
|11
|17 - 27
|25
|27.
|25
|5
|8
|12
|21 - 31
|23
|28.
|26
|4
|10
|12
|12 - 30
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|12
|9
|3
|0
|19 - 2
|30
|2.
|1:0
|14
|9
|2
|3
|18 - 8
|29
|3.
|14
|8
|5
|1
|19 - 9
|29
|4.
|12
|8
|3
|1
|18 - 7
|27
|5.
|13
|8
|3
|2
|18 - 11
|27
|6.
|12
|8
|2
|2
|24 - 13
|26
|7.
|13
|7
|5
|1
|25 - 9
|26
|8.
|13
|7
|5
|1
|13 - 4
|26
|9.
|12
|7
|4
|1
|16 - 7
|25
|10.
|13
|7
|4
|2
|16 - 7
|25
|11.
|12
|7
|3
|2
|19 - 9
|24
|12.
|13
|6
|6
|1
|15 - 7
|24
|13.
|14
|6
|6
|2
|16 - 12
|24
|14.
|12
|6
|4
|2
|11 - 8
|22
|15.
|12
|5
|6
|1
|13 - 10
|21
|16.
|13
|6
|3
|4
|14 - 9
|21
|17.
|13
|6
|3
|4
|18 - 15
|21
|18.
|12
|5
|4
|3
|7 - 6
|19
|19.
|13
|4
|7
|2
|16 - 11
|19
|20.
|12
|4
|6
|2
|16 - 12
|18
|21.
|13
|5
|3
|5
|14 - 17
|18
|22.
|14
|4
|6
|4
|9 - 10
|18
|23.
|12
|4
|4
|4
|14 - 12
|16
|24.
|13
|3
|6
|4
|14 - 17
|15
|25.
|12
|4
|2
|6
|13 - 17
|14
|26.
|12
|3
|5
|4
|14 - 13
|14
|27.
|12
|3
|4
|5
|10 - 12
|13
|28.
|12
|0
|6
|6
|5 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|5
|5
|3
|16 - 17
|20
|2.
|0:1
|14
|4
|6
|4
|17 - 14
|18
|3.
|12
|4
|5
|3
|14 - 12
|17
|4.
|13
|5
|2
|6
|16 - 14
|17
|5.
|13
|4
|5
|4
|12 - 11
|17
|6.
|12
|4
|4
|4
|12 - 11
|16
|7.
|13
|4
|4
|5
|11 - 13
|16
|8.
|13
|4
|4
|5
|16 - 18
|16
|9.
|14
|4
|4
|6
|7 - 12
|16
|10.
|12
|3
|5
|4
|9 - 11
|14
|11.
|13
|3
|5
|5
|13 - 16
|14
|12.
|12
|2
|7
|3
|12 - 13
|13
|13.
|13
|3
|4
|6
|11 - 13
|13
|14.
|12
|2
|6
|4
|8 - 9
|12
|15.
|13
|3
|3
|7
|10 - 17
|12
|16.
|14
|3
|3
|8
|12 - 19
|12
|17.
|12
|2
|5
|5
|7 - 12
|11
|18.
|12
|2
|5
|5
|9 - 16
|11
|19.
|13
|2
|5
|6
|11 - 16
|11
|20.
|12
|2
|4
|6
|7 - 14
|10
|21.
|12
|2
|4
|6
|9 - 17
|10
|22.
|1:0
|12
|2
|4
|6
|9 - 18
|10
|23.
|14
|2
|4
|8
|14 - 23
|10
|24.
|13
|2
|3
|8
|7 - 18
|9
|25.
|12
|1
|4
|7
|8 - 17
|7
|26.
|12
|1
|4
|7
|5 - 16
|7
|27.
|12
|0
|5
|7
|7 - 18
|5
|28.
|12
|0
|1
|11
|3 - 19
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|12 (4)
|Бельграно
|Хара Франко
|12 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|10 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10 (1)
|Платенсе
|Mateo Pellegrino
|9 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|1 12
|Дефенса и Хустисия
|Сото Алексис
|1 10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 9
|Депортиво Риестра
|Milton Aaron Celiz
|1 9
|Эстудиантес Ла-Плата
|Аскасибар Сантьяго
|1 9