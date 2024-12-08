  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 26.
Унион Санта-Фе
1:0
Конец матча
Велес Сарсфилд
0'
10' Желтая карточка
Gustavo Quinteros
26' Желтая карточка
Маммана Эмануэль
1:0
54' Гол в свои ворота
Гомес Элиас
73' Желтая карточка
Верде Лионель
86' Желтая карточка
Фаскендини Валентин
90' Желтая карточка
Питтон Мауро
90'+7
25
Кардосо
Тьяго
32
Пас
Николас
34
Пардо
Франко
3
Корвалан
Клаудио
22
Джерометта
Франсиско
11
Mateo
Del
Blanco
28
Питтон
Мауро
5
Marcos
Mosqueira
31
Верде
Лионель
33
Орсини
Николас
77
Бальбоа
Адриан
1
Tomas
Marchiori
4
Roberto
Garcia
2
Маммана
Эмануэль
31
Гомес
Валентин
3
Гомес
Элиас
5
Элиас
Халиль
32
Ордоньес
Кристиан
20
Пиццини
Франсиско
22
Акино
Клаудио
11
Пеллегрини
Матиас
9
Ромеро
Брайан
Унион Санта-Фе
5-3-2
Велес Сарсфилд
4-2-3-1

История личных встреч

Унион Санта-Фе
Велес Сарсфилд

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

13 матчей

30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
2:1
ЛП
4:0
КПЛ
4:1
С
0:3
С
0:2
С
0:2
П
2:1
П
1:0
П
1:1
П
2:0
ПА
3:3
ПА
0:1

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.17
0.71

Среднее время на гол

77
126

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.71
1.67

Среднее время на гол

52
54

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

1.46
1.15

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

61
78

Бомбардиры внутри турнира

Унион Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальбоа Адриан 5 (2) 0.19
Орсини Николас 4 (1) 0.15
Хавьер Моралес 4 0.15
Домина Жеронимо 4 0.15
Питтон Мауро 2 0.08
Пардо Франко 2 0.08
Simon Rivero 1 0.04
Marcos Mosqueira 1 0.04
Гамба Лукас 1 0.04
Питтон Бруно 1 0.04
Верде Лионель 1 0.04
Mateo Del Blanco 0 0
Lautaro Vargas 0 0
Корвалан Клаудио 0 0
Диале Мауро Луна 0 0
Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромеро Брайан 12 (2) 0.46
Акино Клаудио 8 (3) 0.31
Thiago Fernandez 5 0.19
Пиццини Франсиско 4 0.15
Майкл Сантос 3 0.12
Гомес Элиас 1 0.04
Пеллегрини Матиас 1 0.04
Augustin Lagos 1 0.04
Ордоньес Кристиан 0 0

Карточки

Унион Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пас Николас 12 1
Корвалан Клаудио 5 1
Marcos Mosqueira 5 0
Бальбоа Адриан 3 1
Пардо Франко 4 0
Домина Жеронимо 4 0
Питтон Бруно 2 1
Питтон Мауро 3 0
Танда Патрисио 3 0
Торрен Мигель Анхель 2 0
Гамба Лукас 2 0
Кардосо Тьяго 2 0
Вера Федерико 2 0
Simon Rivero 2 0
Mateo Del Blanco 2 0
Lautaro Vargas 2 0
Фаскендини Валентин 2 0
Cristian Kily Gonzalez 1 0
Хавьер Моралес 1 0
Орсини Николас 1 0
Диале Мауро Луна 1 0
Джерометта Франсиско 1 0
Enzo Roldan 1 0
Верде Лионель 1 0
Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бузат Агустин 10 0
Маммана Эмануэль 6 1
Гомес Валентин 7 0
Roberto Garcia 6 0
Фернандес Дамиан 2 2
Ордоньес Кристиан 3 1
Ромеро Брайан 4 0
Акино Клаудио 3 0
Пеллегрини Матиас 2 0
Перниконе Патрисио 2 0
Родригез Рендалл 2 0
Гомес Элиас 1 0
Касерес Сантьяго 1 0
Augustin Lagos 1 0
Aaron Quiroz 1 0
Thiago Fernandez 1 0
Gustavo Quinteros 1 0
Leonel Roldan 1 0

Результаты матчей

Унион Санта-Фе
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Велес Сарсфилд
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (4)
67% (8)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
8
Унион Санта-Фе
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
58% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Велес Сарсфилд
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

13
0

Упущенные победы

7
18
Унион Санта-Фе
75%
25%
15 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (8)
58% (15)
12% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (13)
31% (8)
19% (5)
Велес Сарсфилд
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
38% (10)
27% (7)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (3)
27% (7)
62% (16)

Сухие победы

11
4

Сухие поражения

3
12

Волевые победы

16
0

Упущенные победы

9
26

Голы по времени матча

Забито

17
18
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 10
17 Не забивали 15
2
12%
1
6%
1-15
1
6%
4
22%
16-30
3
18%
3
17%
31-45
1
6%
3
17%
46-60
3
18%
3
17%
61-75
7
41%
4
22%
76-90

Пропущено

9
13
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
1
11%
2
15%
46-60
1
11%
6
46%
61-75
2
22%
3
23%
76-90

Забито

9
18
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
19 Не забивали 16
1
11%
2
11%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
1
11%
2
11%
31-45
3
33%
4
22%
46-60
3
33%
3
17%
61-75
1
11%
3
17%
76-90

Пропущено

18
3
8 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 1
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 3
2
11%
1
33%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
3
17%
1
33%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
2
11%
1
33%
61-75
5
28%
0
0%
76-90

Забито

26
36
8 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 18
10 Не забивали 5
3
12%
3
8%
1-15
1
4%
8
22%
16-30
4
15%
5
14%
31-45
4
15%
7
19%
46-60
6
23%
6
17%
61-75
8
31%
7
19%
76-90

Пропущено

27
16
13 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 11
3
11%
1
6%
1-15
5
19%
1
6%
16-30
5
19%
2
13%
31-45
4
15%
2
13%
46-60
3
11%
7
44%
61-75
7
26%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Санта-Фе
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Тальерес Кордоба 2:3 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 1:0
Индепендьенте Авельянеда - Унион Санта-Фе 3:0 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 2:3 Унион Санта-Фе - Уракан 0:1 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 0:2 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Годой Крус 3:1 Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Депортиво Риестра 0:0 Тигре - Унион Санта-Фе 5:1 Унион Санта-Фе - Архентинос Хуниорс 3:0 Бельграно - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 0:0 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 1:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Унион Санта-Фе 0:0
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Велес Сарсфилд - Сармьенто 1:0 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 3:4 Годой Крус - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Ланус 0:0
Депортиво Риестра - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Тигре 1:0 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 3:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 4:0 Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 0:5 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 1:3 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 3:0

Результаты матчей

Унион Санта-Фе
Велес Сарсфилд

Точный счет

1:0
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
5 раз 42%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
1
7 раз 58%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
3
1 раз 8%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:0
7 раз 27%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
7 раз 27%
1:1
6 раз 23%
3:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 38%
0
9 раз 35%
2
4 раза 15%
3
3 раза 12%
1
13 раз 50%
0
5 раз 19%
2
4 раза 15%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Унион Санта-Фе
Велес Сарсфилд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
1
6
8
1.5
4
8
2
12
2.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
10
4
1
11
1.5
4
10
1
11
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
9
0.5
Больше Меньше
21
5
7
19
1.5
8
18
3
23
2.5
4
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 26 13 9 4 36 - 16 48
2.
Тальерес Кордоба
 25 12 9 4 32 - 24 45
3.
Уракан
 25 11 10 4 27 - 16 43
4.
Расинг Авельянеда
 0:2 26 13 4 9 40 - 29 43
5.
Ривер Плейт
 25 10 10 5 34 - 20 40
6.
Унион Санта-Фе
 26 11 6 9 27 - 26 39
7.
Бока Хуниорс
 25 10 8 7 29 - 23 38
8.
Атлетико Тукуман
 25 10 7 8 25 - 25 37
9.
Платенсе
 25 9 9 7 19 - 17 36
10.
Индепендьенте Авельянеда
 25 8 12 5 23 - 16 36
11.
Институто Кордоба
 26 10 6 10 31 - 28 36
12.
Ланус
 26 8 11 7 25 - 28 35
13.
Индепендьенте Ривадавия
 25 9 7 9 21 - 25 34
14.
Бельграно
 25 8 10 7 30 - 28 34
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 25 8 10 7 32 - 30 34
16.
Депортиво Риестра
 26 8 10 8 26 - 27 34
17.
Химнасия Ла-Плата
 25 8 8 9 21 - 21 32
18.
Тигре
 25 7 10 8 26 - 28 31
19.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2:0 26 8 7 11 28 - 33 31
20.
Дефенса и Хустисия
 26 7 10 9 27 - 33 31
21.
Росарио Сентраль
 25 7 8 10 25 - 25 29
22.
Сан-Лоренсо Альмагро
 25 7 8 10 21 - 25 29
23.
Годой Крус
 25 6 11 8 25 - 28 29
24.
Архентинос Хуниорс
 25 7 5 13 19 - 26 26
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 25 6 7 12 19 - 33 25
26.
Сармьенто
 26 5 10 11 17 - 27 25
27.
Банфилд
 25 5 8 12 21 - 31 23
28.
Барракас Сентраль
 26 4 10 12 12 - 30 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 12 9 3 0 19 - 2 30
2.
Унион Санта-Фе
 14 9 2 3 18 - 8 29
3.
Депортиво Риестра
 14 8 5 1 19 - 9 29
4.
Бока Хуниорс
 12 8 3 1 18 - 7 27
5.
Атлетико Тукуман
 13 8 3 2 18 - 11 27
6.
Расинг Авельянеда
 0:2 12 8 2 2 24 - 13 26
7.
Ривер Плейт
 13 7 5 1 25 - 9 26
8.
Уракан
 13 7 5 1 13 - 4 26
9.
Тальерес Кордоба
 12 7 4 1 16 - 7 25
10.
Архентинос Хуниорс
 13 7 4 2 16 - 7 25
11.
Институто Кордоба
 12 7 3 2 19 - 9 24
12.
Индепендьенте Авельянеда
 13 6 6 1 15 - 7 24
13.
Ланус
 14 6 6 2 16 - 12 24
14.
Индепендьенте Ривадавия
 12 6 4 2 11 - 8 22
15.
Дефенса и Хустисия
 12 5 6 1 13 - 10 21
16.
Химнасия Ла-Плата
 13 6 3 4 14 - 9 21
17.
Бельграно
 13 6 3 4 18 - 15 21
18.
Платенсе
 12 5 4 3 7 - 6 19
19.
Годой Крус
 13 4 7 2 16 - 11 19
20.
Эстудиантес Ла-Плата
 12 4 6 2 16 - 12 18
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 5 3 5 14 - 17 18
22.
Сармьенто
 14 4 6 4 9 - 10 18
23.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2:0 13 5 2 6 15 - 17 17
24.
Росарио Сентраль
 12 4 4 4 14 - 12 16
25.
Тигре
 13 3 6 4 14 - 17 15
26.
Банфилд
 12 3 5 4 14 - 13 14
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 3 4 5 10 - 12 13
28.
Барракас Сентраль
 12 0 6 6 5 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 13 5 5 3 16 - 17 20
2.
Велес Сарсфилд
 14 4 6 4 17 - 14 18
3.
Уракан
 12 4 5 3 14 - 12 17
4.
Платенсе
 13 4 5 4 12 - 11 17
5.
Расинг Авельянеда
 0:2 14 5 2 7 16 - 16 17
6.
Тигре
 12 4 4 4 12 - 11 16
7.
Сан-Лоренсо Альмагро
 13 4 4 5 11 - 13 16
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 13 4 4 5 16 - 18 16
9.
Барракас Сентраль
 14 4 4 6 7 - 12 16
10.
Ривер Плейт
 12 3 5 4 9 - 11 14
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2:0 13 3 5 5 13 - 16 14
12.
Бельграно
 12 2 7 3 12 - 13 13
13.
Росарио Сентраль
 13 3 4 6 11 - 13 13
14.
Индепендьенте Авельянеда
 12 2 6 4 8 - 9 12
15.
Индепендьенте Ривадавия
 13 3 3 7 10 - 17 12
16.
Институто Кордоба
 14 3 3 8 12 - 19 12
17.
Химнасия Ла-Плата
 12 2 5 5 7 - 12 11
18.
Ланус
 12 2 5 5 9 - 16 11
19.
Бока Хуниорс
 13 2 5 6 11 - 16 11
20.
Атлетико Тукуман
 12 2 4 6 7 - 14 10
21.
Годой Крус
 12 2 4 6 9 - 17 10
22.
Унион Санта-Фе
 12 2 4 6 9 - 18 10
23.
Дефенса и Хустисия
 14 2 4 8 14 - 23 10
24.
Банфилд
 13 2 3 8 7 - 18 9
25.
Сармьенто
 12 1 4 7 8 - 17 7
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 12 1 4 7 5 - 16 7
27.
Депортиво Риестра
 12 0 5 7 7 - 18 5
28.
Архентинос Хуниорс
 12 0 1 11 3 - 19 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 12 (4)
Бельграно Хара Франко 12 (1)
Банфилд Milton Gimenez 10 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 10 (1)
Платенсе Mateo Pellegrino 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 1 12
Дефенса и Хустисия Сото Алексис 1 10
Банфилд Cristian Nunez 1 9
Депортиво Риестра Milton Aaron Celiz 1 9
Эстудиантес Ла-Плата Аскасибар Сантьяго 1 9
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 26'
      Маммана Эмануэль получил желтую карточку от судьи
    • 10'
      Густаво Кинтерос получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Унион Санта-Фе 1:0 Велес Сарсфилд онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (33) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный