Тур: 26.
0:0
Перерыв
Ход матча
10'
19'
Прогноз на матч от Liveresult
55
Якоб
Томас
10
Банега
Эвер
41
Tomas
Perez
12
Брей
Леандро
18
Фабра
Франк
22
Сенон
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
-
55 Якоб ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Банега ЭверПолузащитник
-
41 Tomas PerezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Мендез НачоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Mariano Soso
- Основной состав
-
12 Брей ЛеандроВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
-
22 Сенон КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Mateo Mendia
-
-
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
История личных встреч
Ньюэллс Олд Бойз
Бока Хуниорс
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
20 матчей
25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 12 побед
Второй тайм
45%
55%
0 побед 9 ничьих 11 побед
30 матчей
26.7%
23.3%
50%
8 побед 7 ничьих 15 побед
Первый тайм
13.3%
46.7%
40%
4 победы 14 ничьих 12 побед
Второй тайм
20%
43.3%
36.7%
6 побед 13 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
1.25
0.67
Среднее время на гол
72
135
Всего голов
26
14
Голов в среднем за матч
1.44
1.17
Среднее время на гол
62
77
Всего голов
41
26
Голов в среднем за матч
1.37
0.87
Тотал матчей
2.5
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
18
Больше 60%
Меньше 40%
12
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
Среднее время на гол
65
103
Бомбардиры внутри турнира
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mateo Silvetti
|4
|0.15
|Рамирес Игнасио
|4 (1)
|0.15
|Банега Эвер
|2 (2)
|0.08
|Гарсия Хуан Мануэль
|2
|0.08
|Милевич Матко
|2
|0.08
|Мендес Армандо
|1
|0.04
|Сальседо Сауль
|1
|0.04
|Каччьябуэ Жеронимо
|1
|0.04
|Tomas Perez
|1
|0.04
|Gabriel Carabajal
|0
|0
|Веласкес Густаво
|0
|0
|Мартино Анджело
|0
|0
|Хайме Мисаэль
|0
|0
|Жеремиас Перес
|0
|0
|Кьяверано Джовани
|0
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Milton Gimenez
|8 (1)
|0.31
|Мерентиель Мигель
|7 (1)
|0.27
|Кавани Эдинсон
|4
|0.15
|Агирре Брайан I
|3
|0.12
|Фернандес Игнасио
|2
|0.08
|Сараччи Марсело
|2
|0.08
|Себальос Эсекиэль
|1
|0.04
|Сенон Кевин
|1
|0.04
|Медина Кристиан
|1
|0.04
|Лема Кристиан
|1
|0.04
|Jabes Saralegui
|1
|0.04
|Aaron Anselmino
|0
|0
|Адвинкула Луис
|0
|0
|Бланко Лаутаро
|0
|0
Карточки
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартино Анджело
|9
|1
|Фернандес Родриго
|7
|1
|Веласкес Густаво
|5
|0
|Рамирес Игнасио
|5
|0
|Милевич Матко
|4
|0
|Ваньони Леонель
|2
|1
|Фернандес Джулиан
|3
|0
|Мендез Начо
|3
|0
|Мендес Армандо
|3
|0
|Кальдерара Брайан
|3
|0
|Tomas Perez
|3
|0
|Кардосо Фернандо
|2
|0
|Банега Эвер
|2
|0
|Сальседо Сауль
|2
|0
|Шотт Аугусто
|2
|0
|Mateo Silvetti
|2
|0
|Pablo Altamirano
|2
|0
|Gabriel Carabajal
|1
|0
|Каччьябуэ Жеронимо
|1
|0
|Франциско Гонсалес I
|1
|0
|Диас Франко I
|1
|0
|Жеремиас Перес
|1
|0
|Якоб Томас
|1
|0
|Главинович Ян
|1
|0
|Акунья Валентино
|1
|0
|Josue Reinatti
|1
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Пол
|8
|1
|Фигаль Хорхе
|8
|0
|Рохо Маркос
|5
|1
|Лема Кристиан
|5
|1
|Медель Гари
|5
|0
|Бланко Лаутаро
|5
|0
|Milton Gimenez
|3
|1
|Мерентиель Мигель
|4
|0
|Кавани Эдинсон
|2
|1
|Сараччи Марсело
|2
|1
|Адвинкула Луис
|3
|0
|Tomas Belmonte
|3
|0
|Мирамон Игнасио
|3
|0
|Агирре Брайан I
|3
|0
|Фернандес Игнасио
|2
|0
|Медина Кристиан
|2
|0
|Баринага Хуан
|2
|0
|Ди Лолло Лаутаро
|2
|0
|Ромеро Серхио
|1
|0
|Фабра Франк
|1
|0
|Дженсон Лукас
|1
|0
|Себальос Эсекиэль
|1
|0
|Сенон Кевин
|1
|0
|Aaron Anselmino
|1
|0
|Горосито Дилан
|1
|0
|Milton Delgado
|1
|0
Результаты матчей
Ньюэллс Олд Бойз
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Бока Хуниорс
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
7
4
Ньюэллс Олд Бойз
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Бока Хуниорс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
69% (9)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
12
1
Упущенные победы
5
18
Ньюэллс Олд Бойз
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (6)
56% (14)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
40% (10)
20% (5)
Бока Хуниорс
17.6%
82.4%
3 победы 14 поражений
Первый тайм
12% (3)
48% (12)
40% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
44% (11)
40% (10)
Сухие победы
10
2
Сухие поражения
3
10
Волевые победы
14
3
Упущенные победы
12
22
Голы по времени матча
Забито
15
10
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
16 Не забивали 19
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
2
20%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
20%
3
30%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
5
33%
5
50%
76-90
Пропущено
16
17
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
3
19%
2
12%
1-15
3
19%
3
18%
16-30
2
13%
2
12%
31-45
6
38%
2
12%
46-60
1
6%
2
12%
61-75
1
6%
6
35%
76-90
Забито
5
18
3 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
22 Не забивали 15
2
40%
4
22%
1-15
1
20%
3
17%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
2
40%
4
22%
76-90
Пропущено
16
7
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
2
13%
2
29%
1-15
2
13%
3
43%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
31%
2
29%
76-90
Забито
20
28
8 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 9
13 Не забивали 9
4
20%
4
14%
1-15
3
15%
5
18%
16-30
1
5%
2
7%
31-45
3
15%
7
25%
46-60
2
10%
1
4%
61-75
7
35%
9
32%
76-90
Пропущено
32
24
16 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 16
5
16%
4
17%
1-15
5
16%
6
25%
16-30
6
19%
2
8%
31-45
8
25%
2
8%
46-60
2
6%
2
8%
61-75
6
19%
8
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Атлетико Тукуман - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба СдЕ 2:3 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0
Ньюэллс Олд Бойз - Уракан 2:4 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармьенто 1:1 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 2:1 Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 3:3 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Архентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла-Плата 1:4 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Ривадавия 0:0
Бока Хуниорс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 1:0 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 3:4 Уракан - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 1:0
Сармьенто - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Годой Крус 4:1 Ланус - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Депортиво Риестра 1:1 Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 1:1 Тигре - Бока Хуниорс 3:0 Бока Хуниорс - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Крузейро - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Бока Хуниорс - Крузейро 1:0
Результаты матчей
Ньюэллс Олд Бойз
Бока Хуниорс
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
9 раз 75%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
5 раз 20%
0:0
4 раза 16%
2:0
4 раза 16%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:0
7 раз 28%
1:1
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
13 раз 52%
1
6 раз 24%
2
5 раз 20%
3
1 раз 4%
0
9 раз 36%
1
9 раз 36%
2
3 раза 12%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Ньюэллс Олд Бойз
Бока Хуниорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
102
58
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
39
Больше Меньше
67
111
310
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1213
Больше Меньше
169
619
718
124
421
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|13
|9
|4
|36 - 16
|48
|2.
|26
|13
|9
|4
|33 - 24
|48
|3.
|25
|11
|10
|4
|27 - 16
|43
|4.
|26
|13
|4
|9
|41 - 30
|43
|5.
|26
|11
|10
|5
|38 - 20
|43
|6.
|26
|11
|6
|9
|27 - 26
|39
|7.
|0:0
|26
|10
|9
|7
|29 - 23
|39
|8.
|25
|10
|7
|8
|25 - 25
|37
|9.
|25
|9
|9
|7
|19 - 17
|36
|10.
|25
|8
|12
|5
|23 - 16
|36
|11.
|26
|10
|6
|10
|31 - 28
|36
|12.
|26
|8
|11
|7
|25 - 28
|35
|13.
|25
|9
|7
|9
|21 - 25
|34
|14.
|25
|8
|10
|7
|30 - 28
|34
|15.
|25
|8
|10
|7
|32 - 30
|34
|16.
|26
|8
|10
|8
|26 - 27
|34
|17.
|26
|8
|8
|10
|21 - 22
|32
|18.
|26
|7
|11
|8
|29 - 28
|32
|19.
|25
|7
|10
|8
|26 - 28
|31
|20.
|26
|8
|7
|11
|29 - 34
|31
|21.
|26
|7
|10
|9
|27 - 33
|31
|22.
|25
|7
|8
|10
|21 - 25
|29
|23.
|26
|7
|8
|11
|25 - 29
|29
|24.
|25
|7
|5
|13
|19 - 26
|26
|25.
|0:0
|26
|6
|8
|12
|19 - 33
|26
|26.
|26
|5
|10
|11
|17 - 27
|25
|27.
|26
|5
|8
|13
|21 - 35
|23
|28.
|26
|4
|10
|12
|12 - 30
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|3
|0
|19 - 2
|30
|2.
|14
|9
|2
|3
|18 - 8
|29
|3.
|14
|8
|5
|1
|29 - 9
|29
|4.
|14
|8
|5
|1
|19 - 9
|29
|5.
|0:0
|12
|8
|3
|1
|18 - 7
|27
|6.
|13
|8
|3
|2
|18 - 11
|27
|7.
|12
|8
|2
|2
|24 - 13
|26
|8.
|13
|7
|5
|1
|13 - 4
|26
|9.
|12
|7
|4
|1
|16 - 7
|25
|10.
|13
|7
|4
|2
|16 - 7
|25
|11.
|12
|7
|3
|2
|19 - 9
|24
|12.
|13
|6
|6
|1
|15 - 7
|24
|13.
|14
|6
|6
|2
|16 - 12
|24
|14.
|12
|6
|4
|2
|11 - 8
|22
|15.
|14
|5
|7
|2
|20 - 11
|22
|16.
|12
|5
|6
|1
|13 - 10
|21
|17.
|13
|6
|3
|4
|18 - 15
|21
|18.
|14
|6
|3
|5
|14 - 10
|21
|19.
|12
|5
|4
|3
|7 - 6
|19
|20.
|0:0
|14
|5
|4
|5
|14 - 17
|19
|21.
|12
|4
|6
|2
|16 - 12
|18
|22.
|14
|4
|6
|4
|9 - 10
|18
|23.
|13
|5
|2
|6
|16 - 18
|17
|24.
|12
|4
|4
|4
|14 - 12
|16
|25.
|13
|3
|6
|4
|14 - 17
|15
|26.
|12
|3
|5
|4
|14 - 13
|14
|27.
|12
|3
|4
|5
|10 - 12
|13
|28.
|12
|0
|6
|6
|5 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|6
|5
|3
|17 - 17
|23
|2.
|14
|4
|6
|4
|17 - 14
|18
|3.
|12
|4
|5
|3
|14 - 12
|17
|4.
|13
|4
|5
|4
|12 - 11
|17
|5.
|14
|5
|2
|7
|17 - 17
|17
|6.
|12
|4
|4
|4
|12 - 11
|16
|7.
|13
|4
|4
|5
|11 - 13
|16
|8.
|13
|4
|4
|5
|16 - 18
|16
|9.
|14
|4
|4
|6
|7 - 12
|16
|10.
|12
|3
|5
|4
|9 - 11
|14
|11.
|13
|3
|5
|5
|13 - 16
|14
|12.
|12
|2
|7
|3
|12 - 13
|13
|13.
|14
|3
|4
|7
|11 - 17
|13
|14.
|12
|2
|6
|4
|8 - 9
|12
|15.
|13
|3
|3
|7
|10 - 17
|12
|16.
|14
|3
|3
|8
|12 - 19
|12
|17.
|0:0
|14
|2
|6
|6
|11 - 16
|12
|18.
|12
|2
|5
|5
|7 - 12
|11
|19.
|12
|2
|5
|5
|9 - 16
|11
|20.
|12
|2
|4
|6
|7 - 14
|10
|21.
|12
|2
|4
|6
|9 - 17
|10
|22.
|12
|2
|4
|6
|9 - 18
|10
|23.
|14
|2
|4
|8
|14 - 23
|10
|24.
|14
|2
|3
|9
|7 - 22
|9
|25.
|12
|1
|4
|7
|8 - 17
|7
|26.
|0:0
|12
|1
|4
|7
|5 - 16
|7
|27.
|12
|0
|5
|7
|7 - 18
|5
|28.
|12
|0
|1
|11
|3 - 19
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|12 (4)
|Бельграно
|Хара Франко
|12 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|11 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|10 (1)
|Платенсе
|Mateo Pellegrino
|9 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|1 12
|Дефенса и Хустисия
|Сото Алексис
|1 10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 9
|Депортиво Риестра
|Milton Aaron Celiz
|1 9
|Эстудиантес Ла-Плата
|Аскасибар Сантьяго
|1 9