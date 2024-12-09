  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 26.
Ньюэллс Олд Бойз
0:1
Конец матча
Бока Хуниорс
0'
10' Желтая карточка
Мирамон Игнасио
19' Желтая карточка
Милевич Матко
0:1
55' Гол
Сенон Кевин
60' Желтая карточка
Франциско Гонсалес I
73' Желтая карточка
Фернандес Пол
78' Желтая карточка
Tomas Perez
83' Желтая карточка
Веласкес Густаво
90' Желтая карточка
Себальос Эсекиэль
90' Желтая карточка
Банега Эвер
90'+8
30
Josue
Reinatti
55
Якоб
Томас
25
Веласкес
Густаво
6
Сальседо
Сауль
14
Мендес
Армандо
21
Ваньони
Леонель
10
Банега
Эвер
41
Tomas
Perez
19
Милевич
Матко
24
Mateo
Silvetti
99
Рамирес
Игнасио
12
Брей
Леандро
17
Адвинкула
Луис
40
Ди
Лолло
Лаутаро
4
Фигаль
Хорхе
18
Фабра
Франк
22
Сенон
Кевин
21
Мирамон
Игнасио
8
Фернандес
Пол
7
Себальос
Эсекиэль
9
Milton
Gimenez
10
Кавани
Эдинсон
Ньюэллс Олд Бойз
5-3-2
Бока Хуниорс
4-4-2

История личных встреч

Ньюэллс Олд Бойз
Бока Хуниорс

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

20 матчей

25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

45%
55%
0 побед 9 ничьих 11 побед

30 матчей

26.7%
23.3%
50%
8 побед 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

13.3%
46.7%
40%
4 победы 14 ничьих 12 побед

Второй тайм

20%
43.3%
36.7%
6 побед 13 ничьих 11 побед

История матчей

КПЛ
1:3
КПЛ
1:0
ЛП
2:1
ЛП
2:0
ЛП
0:0
КПЛ
0:1
КДМЗ4
2:0
КДМЗ4
0:2
С
1:1
С
1:1
С
3:1
П
1:0
П
4:1
П
4:0
П
0:1
П
0:0
П
2:3
КЛ
0:0
П
4:0
КЛ
0:0
П
0:0
ПА
2:0
ПА
0:1
ПА
1:0
ПА
1:0
ПА
4:2
ПА
1:1
ПА
0:2
ПА
2:4
ПАК
2:1

Голы

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.25
0.67

Среднее время на гол

72
135

Всего голов

26
14

Голов в среднем за матч

1.44
1.17

Среднее время на гол

62
77

Всего голов

41
26

Голов в среднем за матч

1.37
0.87

Тотал матчей

2.5
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
18
Больше 60%
Меньше 40%
12
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
28

Среднее время на гол

65
103

Бомбардиры внутри турнира

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mateo Silvetti 4 0.15
Рамирес Игнасио 4 (1) 0.15
Банега Эвер 2 (2) 0.08
Гарсия Хуан Мануэль 2 0.08
Милевич Матко 2 0.08
Мендес Армандо 1 0.04
Сальседо Сауль 1 0.04
Каччьябуэ Жеронимо 1 0.04
Tomas Perez 1 0.04
Gabriel Carabajal 0 0
Веласкес Густаво 0 0
Мартино Анджело 0 0
Хайме Мисаэль 0 0
Жеремиас Перес 0 0
Кьяверано Джовани 0 0
Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Milton Gimenez 8 (1) 0.31
Мерентиель Мигель 7 (1) 0.27
Кавани Эдинсон 4 0.15
Агирре Брайан I 3 0.12
Фернандес Игнасио 2 0.08
Сараччи Марсело 2 0.08
Сенон Кевин 2 0.08
Себальос Эсекиэль 1 0.04
Медина Кристиан 1 0.04
Лема Кристиан 1 0.04
Jabes Saralegui 1 0.04
Aaron Anselmino 0 0
Адвинкула Луис 0 0
Бланко Лаутаро 0 0

Карточки

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартино Анджело 9 1
Фернандес Родриго 7 1
Веласкес Густаво 6 0
Рамирес Игнасио 5 0
Милевич Матко 4 0
Tomas Perez 4 0
Ваньони Леонель 2 1
Банега Эвер 3 0
Фернандес Джулиан 3 0
Мендез Начо 3 0
Мендес Армандо 3 0
Кальдерара Брайан 3 0
Кардосо Фернандо 2 0
Сальседо Сауль 2 0
Франциско Гонсалес I 2 0
Шотт Аугусто 2 0
Mateo Silvetti 2 0
Pablo Altamirano 2 0
Gabriel Carabajal 1 0
Каччьябуэ Жеронимо 1 0
Диас Франко I 1 0
Жеремиас Перес 1 0
Якоб Томас 1 0
Главинович Ян 1 0
Акунья Валентино 1 0
Josue Reinatti 1 0
Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Пол 9 1
Фигаль Хорхе 8 0
Рохо Маркос 5 1
Лема Кристиан 5 1
Медель Гари 5 0
Бланко Лаутаро 5 0
Milton Gimenez 3 1
Мерентиель Мигель 4 0
Кавани Эдинсон 2 1
Сараччи Марсело 2 1
Адвинкула Луис 3 0
Tomas Belmonte 3 0
Мирамон Игнасио 3 0
Агирре Брайан I 3 0
Фернандес Игнасио 2 0
Себальос Эсекиэль 2 0
Медина Кристиан 2 0
Баринага Хуан 2 0
Ди Лолло Лаутаро 2 0
Ромеро Серхио 1 0
Фабра Франк 1 0
Дженсон Лукас 1 0
Сенон Кевин 1 0
Aaron Anselmino 1 0
Горосито Дилан 1 0
Milton Delgado 1 0

Результаты матчей

Ньюэллс Олд Бойз
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Бока Хуниорс
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

7
4
Ньюэллс Олд Бойз
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Бока Хуниорс
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (10)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

12
1

Упущенные победы

5
18
Ньюэллс Олд Бойз
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
23% (6)
58% (15)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
38% (10)
23% (6)
Бока Хуниорс
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
12% (3)
50% (13)
38% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
42% (11)
38% (10)

Сухие победы

10
3

Сухие поражения

4
10

Волевые победы

14
3

Упущенные победы

12
22

Голы по времени матча

Забито

15
11
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
17 Не забивали 19
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
20%
4
36%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
5
33%
5
45%
76-90

Пропущено

17
17
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
3
18%
2
12%
1-15
3
18%
3
18%
16-30
2
12%
2
12%
31-45
7
41%
2
12%
46-60
1
6%
2
12%
61-75
1
6%
6
35%
76-90

Забито

5
18
3 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
23 Не забивали 16
2
40%
4
22%
1-15
1
20%
3
17%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
2
40%
4
22%
76-90

Пропущено

16
7
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
2
13%
2
29%
1-15
2
13%
3
43%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
31%
2
29%
76-90

Забито

20
29
8 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 10
14 Не забивали 9
4
20%
4
14%
1-15
3
15%
5
17%
16-30
1
5%
2
7%
31-45
3
15%
8
28%
46-60
2
10%
1
3%
61-75
7
35%
9
31%
76-90

Пропущено

33
24
16 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 16
5
15%
4
17%
1-15
5
15%
6
25%
16-30
6
18%
2
8%
31-45
9
27%
2
8%
46-60
2
6%
2
8%
61-75
6
18%
8
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Атлетико Тукуман - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба СдЕ 2:3 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0
Ньюэллс Олд Бойз - Уракан 2:4 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармьенто 1:1 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 2:1 Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 3:3 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Архентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла-Плата 1:4 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Ривадавия 0:0
Бока Хуниорс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 1:0 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 3:4 Уракан - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 1:0
Сармьенто - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Годой Крус 4:1 Ланус - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Депортиво Риестра 1:1 Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 1:1 Тигре - Бока Хуниорс 3:0 Бока Хуниорс - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Крузейро - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Бока Хуниорс - Крузейро 1:0

Результаты матчей

Ньюэллс Олд Бойз
Бока Хуниорс

Точный счет

0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
1:0
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
9 раз 75%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 19%
0:0
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:0
7 раз 27%
1:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
14 раз 54%
1
6 раз 23%
2
5 раз 19%
3
1 раз 4%
1
10 раз 38%
0
9 раз 35%
2
3 раза 12%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Ньюэллс Олд Бойз
Бока Хуниорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
10
2
5
9
1.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
9
0.5
Больше Меньше
7
7
1
11
1.5
3
11
1
11
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
14
0.5
Больше Меньше
17
9
6
20
1.5
7
19
1
25
2.5
4
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 26 13 9 4 36 - 16 48
2.
Тальерес Кордоба
 26 13 9 4 33 - 24 48
3.
Уракан
 25 11 10 4 27 - 16 43
4.
Расинг Авельянеда
 26 13 4 9 41 - 30 43
5.
Ривер Плейт
 26 11 10 5 38 - 20 43
6.
Бока Хуниорс
 26 11 8 7 30 - 23 41
7.
Унион Санта-Фе
 26 11 6 9 27 - 26 39
8.
Атлетико Тукуман
 25 10 7 8 25 - 25 37
9.
Платенсе
 25 9 9 7 19 - 17 36
10.
Индепендьенте Авельянеда
 25 8 12 5 23 - 16 36
11.
Институто Кордоба
 26 10 6 10 31 - 28 36
12.
Ланус
 26 8 11 7 25 - 28 35
13.
Индепендьенте Ривадавия
 25 9 7 9 21 - 25 34
14.
Бельграно
 25 8 10 7 30 - 28 34
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 25 8 10 7 32 - 30 34
16.
Депортиво Риестра
 26 8 10 8 26 - 27 34
17.
Химнасия Ла-Плата
 26 8 8 10 21 - 22 32
18.
Годой Крус
 26 7 11 8 29 - 28 32
19.
Тигре
 25 7 10 8 26 - 28 31
20.
Сентраль Кордоба СдЕ
 26 8 7 11 29 - 34 31
21.
Дефенса и Хустисия
 26 7 10 9 27 - 33 31
22.
Сан-Лоренсо Альмагро
 25 7 8 10 21 - 25 29
23.
Росарио Сентраль
 26 7 8 11 25 - 29 29
24.
Архентинос Хуниорс
 25 7 5 13 19 - 26 26
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 26 6 7 13 19 - 34 25
26.
Сармьенто
 26 5 10 11 17 - 27 25
27.
Банфилд
 26 5 8 13 21 - 35 23
28.
Барракас Сентраль
 26 4 10 12 12 - 30 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 12 9 3 0 19 - 2 30
2.
Унион Санта-Фе
 14 9 2 3 18 - 8 29
3.
Ривер Плейт
 14 8 5 1 29 - 9 29
4.
Депортиво Риестра
 14 8 5 1 19 - 9 29
5.
Бока Хуниорс
 12 8 3 1 18 - 7 27
6.
Атлетико Тукуман
 13 8 3 2 18 - 11 27
7.
Расинг Авельянеда
 12 8 2 2 24 - 13 26
8.
Уракан
 13 7 5 1 13 - 4 26
9.
Тальерес Кордоба
 12 7 4 1 16 - 7 25
10.
Архентинос Хуниорс
 13 7 4 2 16 - 7 25
11.
Институто Кордоба
 12 7 3 2 19 - 9 24
12.
Индепендьенте Авельянеда
 13 6 6 1 15 - 7 24
13.
Ланус
 14 6 6 2 16 - 12 24
14.
Индепендьенте Ривадавия
 12 6 4 2 11 - 8 22
15.
Годой Крус
 14 5 7 2 20 - 11 22
16.
Дефенса и Хустисия
 12 5 6 1 13 - 10 21
17.
Бельграно
 13 6 3 4 18 - 15 21
18.
Химнасия Ла-Плата
 14 6 3 5 14 - 10 21
19.
Платенсе
 12 5 4 3 7 - 6 19
20.
Эстудиантес Ла-Плата
 12 4 6 2 16 - 12 18
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 14 5 3 6 14 - 18 18
22.
Сармьенто
 14 4 6 4 9 - 10 18
23.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 5 2 6 16 - 18 17
24.
Росарио Сентраль
 12 4 4 4 14 - 12 16
25.
Тигре
 13 3 6 4 14 - 17 15
26.
Банфилд
 12 3 5 4 14 - 13 14
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 3 4 5 10 - 12 13
28.
Барракас Сентраль
 12 0 6 6 5 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 14 6 5 3 17 - 17 23
2.
Велес Сарсфилд
 14 4 6 4 17 - 14 18
3.
Уракан
 12 4 5 3 14 - 12 17
4.
Платенсе
 13 4 5 4 12 - 11 17
5.
Расинг Авельянеда
 14 5 2 7 17 - 17 17
6.
Тигре
 12 4 4 4 12 - 11 16
7.
Сан-Лоренсо Альмагро
 13 4 4 5 11 - 13 16
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 13 4 4 5 16 - 18 16
9.
Барракас Сентраль
 14 4 4 6 7 - 12 16
10.
Ривер Плейт
 12 3 5 4 9 - 11 14
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 3 5 5 13 - 16 14
12.
Бока Хуниорс
 14 3 5 6 12 - 16 14
13.
Бельграно
 12 2 7 3 12 - 13 13
14.
Росарио Сентраль
 14 3 4 7 11 - 17 13
15.
Индепендьенте Авельянеда
 12 2 6 4 8 - 9 12
16.
Индепендьенте Ривадавия
 13 3 3 7 10 - 17 12
17.
Институто Кордоба
 14 3 3 8 12 - 19 12
18.
Химнасия Ла-Плата
 12 2 5 5 7 - 12 11
19.
Ланус
 12 2 5 5 9 - 16 11
20.
Атлетико Тукуман
 12 2 4 6 7 - 14 10
21.
Годой Крус
 12 2 4 6 9 - 17 10
22.
Унион Санта-Фе
 12 2 4 6 9 - 18 10
23.
Дефенса и Хустисия
 14 2 4 8 14 - 23 10
24.
Банфилд
 14 2 3 9 7 - 22 9
25.
Сармьенто
 12 1 4 7 8 - 17 7
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 12 1 4 7 5 - 16 7
27.
Депортиво Риестра
 12 0 5 7 7 - 18 5
28.
Архентинос Хуниорс
 12 0 1 11 3 - 19 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 12 (4)
Бельграно Хара Франко 12 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 11 (1)
Банфилд Milton Gimenez 10 (1)
Платенсе Mateo Pellegrino 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 1 12
Дефенса и Хустисия Сото Алексис 1 10
Банфилд Cristian Nunez 1 9
Бока Хуниорс Фернандес Пол 1 9
Депортиво Риестра Milton Aaron Celiz 1 9
Весь список
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