Тур: 26.
0:1
Конец матча
0'
10' Желтая карточкаМирамон Игнасио
19' Желтая карточкаМилевич Матко
0:1
55' ГолСенон Кевин
60' Желтая карточкаФранциско Гонсалес I
73' Желтая карточкаФернандес Пол
78' Желтая карточкаTomas Perez
83' Желтая карточкаВеласкес Густаво
90' Желтая карточкаСебальос Эсекиэль
90' Желтая карточкаБанега Эвер
90'+8
Ход матча
10'
19'
55'
0:1
73'
78'
83'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
55
Якоб
Томас
10
Банега
Эвер
41
Tomas
Perez
12
Брей
Леандро
18
Фабра
Франк
22
Сенон
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
-
55 Якоб ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Банега ЭверПолузащитник
-
41 Tomas PerezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Мендез НачоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Mariano Soso
- Основной состав
-
12 Брей ЛеандроВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
-
22 Сенон КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Mateo Mendia
-
-
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
История личных встреч
Ньюэллс Олд Бойз
Бока Хуниорс
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
20 матчей
25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 12 побед
Второй тайм
45%
55%
0 побед 9 ничьих 11 побед
30 матчей
26.7%
23.3%
50%
8 побед 7 ничьих 15 побед
Первый тайм
13.3%
46.7%
40%
4 победы 14 ничьих 12 побед
Второй тайм
20%
43.3%
36.7%
6 побед 13 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
1.25
0.67
Среднее время на гол
72
135
Всего голов
26
14
Голов в среднем за матч
1.44
1.17
Среднее время на гол
62
77
Всего голов
41
26
Голов в среднем за матч
1.37
0.87
Тотал матчей
2.5
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
18
Больше 60%
Меньше 40%
12
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
Среднее время на гол
65
103
Бомбардиры внутри турнира
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mateo Silvetti
|4
|0.15
|Рамирес Игнасио
|4 (1)
|0.15
|Банега Эвер
|2 (2)
|0.08
|Гарсия Хуан Мануэль
|2
|0.08
|Милевич Матко
|2
|0.08
|Мендес Армандо
|1
|0.04
|Сальседо Сауль
|1
|0.04
|Каччьябуэ Жеронимо
|1
|0.04
|Tomas Perez
|1
|0.04
|Gabriel Carabajal
|0
|0
|Веласкес Густаво
|0
|0
|Мартино Анджело
|0
|0
|Хайме Мисаэль
|0
|0
|Жеремиас Перес
|0
|0
|Кьяверано Джовани
|0
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Milton Gimenez
|8 (1)
|0.31
|Мерентиель Мигель
|7 (1)
|0.27
|Кавани Эдинсон
|4
|0.15
|Агирре Брайан I
|3
|0.12
|Фернандес Игнасио
|2
|0.08
|Сараччи Марсело
|2
|0.08
|Сенон Кевин
|2
|0.08
|Себальос Эсекиэль
|1
|0.04
|Медина Кристиан
|1
|0.04
|Лема Кристиан
|1
|0.04
|Jabes Saralegui
|1
|0.04
|Aaron Anselmino
|0
|0
|Адвинкула Луис
|0
|0
|Бланко Лаутаро
|0
|0
Карточки
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартино Анджело
|9
|1
|Фернандес Родриго
|7
|1
|Веласкес Густаво
|6
|0
|Рамирес Игнасио
|5
|0
|Милевич Матко
|4
|0
|Tomas Perez
|4
|0
|Ваньони Леонель
|2
|1
|Банега Эвер
|3
|0
|Фернандес Джулиан
|3
|0
|Мендез Начо
|3
|0
|Мендес Армандо
|3
|0
|Кальдерара Брайан
|3
|0
|Кардосо Фернандо
|2
|0
|Сальседо Сауль
|2
|0
|Франциско Гонсалес I
|2
|0
|Шотт Аугусто
|2
|0
|Mateo Silvetti
|2
|0
|Pablo Altamirano
|2
|0
|Gabriel Carabajal
|1
|0
|Каччьябуэ Жеронимо
|1
|0
|Диас Франко I
|1
|0
|Жеремиас Перес
|1
|0
|Якоб Томас
|1
|0
|Главинович Ян
|1
|0
|Акунья Валентино
|1
|0
|Josue Reinatti
|1
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Пол
|9
|1
|Фигаль Хорхе
|8
|0
|Рохо Маркос
|5
|1
|Лема Кристиан
|5
|1
|Медель Гари
|5
|0
|Бланко Лаутаро
|5
|0
|Milton Gimenez
|3
|1
|Мерентиель Мигель
|4
|0
|Кавани Эдинсон
|2
|1
|Сараччи Марсело
|2
|1
|Адвинкула Луис
|3
|0
|Tomas Belmonte
|3
|0
|Мирамон Игнасио
|3
|0
|Агирре Брайан I
|3
|0
|Фернандес Игнасио
|2
|0
|Себальос Эсекиэль
|2
|0
|Медина Кристиан
|2
|0
|Баринага Хуан
|2
|0
|Ди Лолло Лаутаро
|2
|0
|Ромеро Серхио
|1
|0
|Фабра Франк
|1
|0
|Дженсон Лукас
|1
|0
|Сенон Кевин
|1
|0
|Aaron Anselmino
|1
|0
|Горосито Дилан
|1
|0
|Milton Delgado
|1
|0
Результаты матчей
Ньюэллс Олд Бойз
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Бока Хуниорс
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
7
4
Ньюэллс Олд Бойз
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Бока Хуниорс
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (10)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
12
1
Упущенные победы
5
18
Ньюэллс Олд Бойз
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
23% (6)
58% (15)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
38% (10)
23% (6)
Бока Хуниорс
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
12% (3)
50% (13)
38% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
42% (11)
38% (10)
Сухие победы
10
3
Сухие поражения
4
10
Волевые победы
14
3
Упущенные победы
12
22
Голы по времени матча
Забито
15
11
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
17 Не забивали 19
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
20%
4
36%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
5
33%
5
45%
76-90
Пропущено
17
17
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
3
18%
2
12%
1-15
3
18%
3
18%
16-30
2
12%
2
12%
31-45
7
41%
2
12%
46-60
1
6%
2
12%
61-75
1
6%
6
35%
76-90
Забито
5
18
3 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
23 Не забивали 16
2
40%
4
22%
1-15
1
20%
3
17%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
2
40%
4
22%
76-90
Пропущено
16
7
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
2
13%
2
29%
1-15
2
13%
3
43%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
31%
2
29%
76-90
Забито
20
29
8 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 10
14 Не забивали 9
4
20%
4
14%
1-15
3
15%
5
17%
16-30
1
5%
2
7%
31-45
3
15%
8
28%
46-60
2
10%
1
3%
61-75
7
35%
9
31%
76-90
Пропущено
33
24
16 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 16
5
15%
4
17%
1-15
5
15%
6
25%
16-30
6
18%
2
8%
31-45
9
27%
2
8%
46-60
2
6%
2
8%
61-75
6
18%
8
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Атлетико Тукуман - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба СдЕ 2:3 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0
Ньюэллс Олд Бойз - Уракан 2:4 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармьенто 1:1 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 2:1 Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 3:3 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Архентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла-Плата 1:4 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Ривадавия 0:0
Бока Хуниорс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 1:0 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 3:4 Уракан - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 1:0
Сармьенто - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Годой Крус 4:1 Ланус - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Депортиво Риестра 1:1 Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 1:1 Тигре - Бока Хуниорс 3:0 Бока Хуниорс - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Крузейро - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Бока Хуниорс - Крузейро 1:0
Результаты матчей
Ньюэллс Олд Бойз
Бока Хуниорс
Точный счет
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
1:0
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
9 раз 75%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
5 раз 19%
0:0
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:0
7 раз 27%
1:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
14 раз 54%
1
6 раз 23%
2
5 раз 19%
3
1 раз 4%
1
10 раз 38%
0
9 раз 35%
2
3 раза 12%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Ньюэллс Олд Бойз
Бока Хуниорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
102
59
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
39
Больше Меньше
77
111
311
111
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1214
Больше Меньше
179
620
719
125
422
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|12 (4)
|Бельграно
|Хара Франко
|12 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|11 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|10 (1)
|Платенсе
|Mateo Pellegrino
|9 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|1 12
|Дефенса и Хустисия
|Сото Алексис
|1 10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 9
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|1 9
|Депортиво Риестра
|Milton Aaron Celiz
|1 9