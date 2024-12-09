Тур: 26.
0:2
Конец матча
0'
0:1
22' ГолSheyko Studer
45' Желтая карточкаLautaro Rios
50' Желтая карточкаLuis Sequeira
50' Вторая желтая карточкаLuis Sequeira
0:2
69' ГолSheyko Studer
90'+4
Ход матча
22'
0:1
45'
50'
50'
69'
0:2
Прогноз на матч от Liveresult
42
Ариас
Рамон
30
Пас
Нехуэн
26
Кавана
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
42 Ариас РамонЗащитник
-
30 Пас НехуэнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Кавана ТомасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Alan Sosa
-
-
22 Brian Leizza
-
-
-
34 Dairo Pena
-
-
Главный тренер: Себастьян Домингес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
17 Lautaro Rios
-
15 Mateo Ortale
-
-
Главный тренер: Alfredo Berti
Бомбардиры внутри турнира
Тигре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Florian Monzon
|6
|0.23
|Марони Гонсало
|3 (1)
|0.12
|Армоа Блез
|3
|0.12
|Гальван Томас
|2
|0.08
|Ортега Мартин
|1
|0.04
|Santiago Gonzalez
|1
|0.04
|Кардосо Агустин
|1
|0.04
|Рамирес Эрик
|1
|0.04
|Феррейра Факундо
|1
|0.04
|Пас Нехуэн
|1
|0.04
|Nahuel Banegas
|1
|0.04
|Sebastian Medina
|1
|0.04
|Ezequiel Forclaz
|1
|0.04
|Контин Леандро
|1 (1)
|0.04
|Bernardo Benitez
|0
|0
|Ариас Рамон
|0
|0
|Lorenzo Scipioni
|0
|0
Индепендьенте Ривадавия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вилья Себастьян
|4
|0.15
|Victorio Gabriel Ramis
|4
|0.15
|Ivan Villalba
|2
|0.08
|Sheyko Studer
|2
|0.08
|Франко Ромеро
|2 (2)
|0.08
|Хэм Эзекиль
|1
|0.04
|Lautaro Rios
|1
|0.04
|Luis Sequeira
|1
|0.04
|Рамос Гонсало
|1
|0.04
|Ромеро Гастон
|1
|0.04
|Fernando Romero III
|1
|0.04
|Matias Reali
|1
|0.04
|Francisco Petrasso
|1
|0.04
|Diego Ruben Tonetto
|0
|0
|Luciano Andres Abecasis
|0
|0
|Antonio Napolitano
|0
|0
|Gonzalo Alvez
|0
|0
|Mauricio Cardillo
|0
|0
Карточки
Тигре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Brian Leizza
|3
|1
|Марони Гонсало
|4
|0
|Кардосо Агустин
|3
|0
|Рамирес Эрик
|3
|0
|Гарай Мартин
|3
|0
|Пас Нехуэн
|3
|0
|Nahuel Banegas
|3
|0
|Ортега Мартин
|3
|0
|Ezequiel Forclaz
|3
|0
|Leonel Ariel Miranda
|2
|0
|Santiago Gonzalez
|2
|0
|Нарделли Джан
|2
|0
|Kevin Lomonaco
|2
|0
|Гальван Томас
|2
|0
|Sebastian Medina
|2
|0
|Фернандес Томас
|1
|0
|Контин Леандро
|1
|0
|Alan Sosa
|1
|0
|Florian Monzon
|1
|0
|Angelo Marchese
|1
|0
Индепендьенте Ривадавия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Luis Sequeira
|5
|1
|Ivan Villalba
|6
|0
|Паласиос Тьяго
|5
|0
|Bruno Felix Bianchi
|4
|0
|Франко Ромеро
|4
|0
|Luciano Andres Abecasis
|4
|0
|Mauricio Asenjo
|4
|0
|Вилья Себастьян
|4
|0
|Sheyko Studer
|4
|0
|Lautaro Rios
|3
|0
|Tobias Ostchega
|3
|0
|Victorio Gabriel Ramis
|1
|1
|Francisco Petrasso
|1
|1
|Бургос Эстебан
|2
|0
|Мило Федерико
|2
|0
|Luciano Gomez
|2
|0
|Mauricio Cardillo
|2
|0
|Diego Ruben Tonetto
|1
|0
|Хэм Эзекиль
|1
|0
|Mauro Angel Maidana
|1
|0
|Fernando Romero III
|1
|0
|Matias Ruiz Diaz
|1
|0
|Центурион Эзекиль
|1
|0
|Сеговия Иманоль
|1
|0
|Agustin Mulet
|1
|0
|Matias Reali
|1
|0
Результаты матчей
Тигре
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Индепендьенте Ривадавия
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
75% (9)
8% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
4
Тигре
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (8)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Индепендьенте Ривадавия
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
8
11
Тигре
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
15% (4)
46% (12)
38% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
23% (6)
38% (10)
Индепендьенте Ривадавия
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (6)
42% (11)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
54% (14)
23% (6)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
8
8
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
12
15
Голы по времени матча
Забито
14
11
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 7
19 Не забивали 18
2
14%
3
27%
1-15
3
21%
2
18%
16-30
1
7%
2
18%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
4
29%
2
18%
76-90
Пропущено
19
18
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
4
21%
2
11%
1-15
2
11%
5
28%
16-30
2
11%
3
17%
31-45
2
11%
2
11%
46-60
5
26%
3
17%
61-75
4
21%
3
17%
76-90
Забито
11
11
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
2
18%
5
45%
1-15
1
9%
3
27%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
4
36%
2
18%
76-90
Пропущено
12
8
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
1
8%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
25%
2
25%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
2
17%
2
25%
76-90
Забито
25
22
10 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 15
10 Не забивали 9
4
16%
8
36%
1-15
4
16%
5
23%
16-30
2
8%
3
14%
31-45
4
16%
0
0%
46-60
3
12%
2
9%
61-75
8
32%
4
18%
76-90
Пропущено
31
26
12 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 16
5
16%
4
15%
1-15
2
6%
6
23%
16-30
5
16%
5
19%
31-45
6
19%
2
8%
46-60
7
23%
4
15%
61-75
6
19%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Тигре
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Барракас Сентраль - Тигре 0:0 Тигре - Институто Кордоба 0:0 Банфилд - Тигре 0:1 Тигре - Дефенса и Хустисия 0:4
Велес Сарсфилд - Тигре 1:0 Тигре - Платенсе 0:0 Тальерес Кордоба - Тигре 1:1 Тигре - Бока Хуниорс 3:0 Атлетико Тукуман - Тигре 1:2 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Тигре - Химнасия Ла-Плата 1:1 Уракан - Тигре 0:2 Тигре - Унион Санта-Фе 5:1 Сармьенто - Тигре 0:0 Тигре - Годой Крус 0:2 Ланус - Тигре 3:2 Тигре - Депортиво Риестра 2:1 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Архентинос Хуниорс - Тигре 0:2
Индепендьенте Ривадавия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Индепендьенте Ривадавия - Архентинос Хуниорс 2:1 Бельграно - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Индепендьенте Ривадавия - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Ривадавия 2:1
Индепендьенте Ривадавия - Росарио Сентраль 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Индепендьенте Ривадавия - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Барракас Сентраль - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 1:1 Банфилд - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 4:0 Индепендьенте Ривадавия - Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Бока Хуниорс 1:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Ривадавия 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Химнасия Ла-Плата 1:0
Результаты матчей
Тигре
Индепендьенте Ривадавия
Точный счет
1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:4
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 21%
0:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%
Точный счет
1:1
6 раз 23%
0:0
4 раза 15%
0:2
4 раза 15%
0:1
2 раза 8%
0:4
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
1:1
5 раз 19%
2:1
5 раз 19%
0:2
4 раза 15%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 42%
1
8 раз 31%
2
5 раз 19%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
13 раз 50%
0
8 раз 31%
2
5 раз 19%
Тоталы голов в матче
Тигре
Индепендьенте Ривадавия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
93
311
210
212
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
95
48
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1511
Больше Меньше
188
719
521
224
125
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|13
|9
|4
|36 - 16
|48
|2.
|26
|13
|9
|4
|33 - 24
|48
|3.
|25
|11
|10
|4
|27 - 16
|43
|4.
|26
|13
|4
|9
|41 - 30
|43
|5.
|26
|11
|10
|5
|38 - 20
|43
|6.
|26
|11
|8
|7
|30 - 23
|41
|7.
|26
|11
|6
|9
|27 - 26
|39
|8.
|25
|10
|7
|8
|25 - 25
|37
|9.
|26
|10
|7
|9
|23 - 25
|37
|10.
|1:0
|26
|9
|10
|7
|31 - 28
|37
|11.
|25
|9
|9
|7
|19 - 17
|36
|12.
|25
|8
|12
|5
|23 - 16
|36
|13.
|26
|10
|6
|10
|31 - 28
|36
|14.
|26
|8
|11
|7
|25 - 28
|35
|15.
|0:1
|26
|8
|10
|8
|32 - 31
|34
|16.
|26
|8
|10
|8
|26 - 27
|34
|17.
|26
|8
|8
|10
|21 - 22
|32
|18.
|26
|7
|11
|8
|29 - 28
|32
|19.
|26
|8
|7
|11
|29 - 34
|31
|20.
|26
|7
|10
|9
|26 - 30
|31
|21.
|26
|7
|10
|9
|27 - 33
|31
|22.
|1:0
|26
|8
|5
|13
|20 - 26
|29
|23.
|26
|7
|8
|11
|25 - 29
|29
|24.
|0:1
|26
|7
|8
|11
|21 - 26
|29
|25.
|26
|6
|7
|13
|19 - 34
|25
|26.
|26
|5
|10
|11
|17 - 27
|25
|27.
|26
|5
|8
|13
|21 - 35
|23
|28.
|26
|4
|10
|12
|12 - 30
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|3
|0
|19 - 2
|30
|2.
|14
|9
|2
|3
|18 - 8
|29
|3.
|14
|8
|5
|1
|29 - 9
|29
|4.
|14
|8
|5
|1
|19 - 9
|29
|5.
|1:0
|14
|8
|4
|2
|17 - 7
|28
|6.
|12
|8
|3
|1
|18 - 7
|27
|7.
|13
|8
|3
|2
|18 - 11
|27
|8.
|12
|8
|2
|2
|24 - 13
|26
|9.
|13
|7
|5
|1
|13 - 4
|26
|10.
|12
|7
|4
|1
|16 - 7
|25
|11.
|12
|7
|3
|2
|19 - 9
|24
|12.
|13
|6
|6
|1
|15 - 7
|24
|13.
|1:0
|14
|7
|3
|4
|19 - 15
|24
|14.
|14
|6
|6
|2
|16 - 12
|24
|15.
|12
|6
|4
|2
|11 - 8
|22
|16.
|14
|5
|7
|2
|20 - 11
|22
|17.
|12
|5
|6
|1
|13 - 10
|21
|18.
|14
|6
|3
|5
|14 - 10
|21
|19.
|12
|5
|4
|3
|7 - 6
|19
|20.
|0:1
|12
|4
|6
|2
|16 - 12
|18
|21.
|14
|5
|3
|6
|14 - 18
|18
|22.
|14
|4
|6
|4
|9 - 10
|18
|23.
|13
|5
|2
|6
|16 - 18
|17
|24.
|12
|4
|4
|4
|14 - 12
|16
|25.
|14
|3
|6
|5
|14 - 19
|15
|26.
|12
|3
|5
|4
|14 - 13
|14
|27.
|0:1
|12
|3
|4
|5
|10 - 12
|13
|28.
|12
|0
|6
|6
|5 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|6
|5
|3
|17 - 17
|23
|2.
|14
|4
|6
|4
|17 - 14
|18
|3.
|12
|4
|5
|3
|14 - 12
|17
|4.
|13
|4
|5
|4
|12 - 11
|17
|5.
|14
|5
|2
|7
|17 - 17
|17
|6.
|12
|4
|4
|4
|12 - 11
|16
|7.
|0:1
|14
|4
|4
|6
|16 - 19
|16
|8.
|0:1
|14
|4
|4
|6
|11 - 14
|16
|9.
|14
|4
|4
|6
|7 - 12
|16
|10.
|14
|4
|3
|7
|12 - 17
|15
|11.
|12
|3
|5
|4
|9 - 11
|14
|12.
|13
|3
|5
|5
|13 - 16
|14
|13.
|14
|3
|5
|6
|12 - 16
|14
|14.
|1:0
|12
|2
|7
|3
|12 - 13
|13
|15.
|14
|3
|4
|7
|11 - 17
|13
|16.
|12
|2
|6
|4
|8 - 9
|12
|17.
|14
|3
|3
|8
|12 - 19
|12
|18.
|12
|2
|5
|5
|7 - 12
|11
|19.
|12
|2
|5
|5
|9 - 16
|11
|20.
|12
|2
|4
|6
|7 - 14
|10
|21.
|12
|2
|4
|6
|9 - 17
|10
|22.
|12
|2
|4
|6
|9 - 18
|10
|23.
|14
|2
|4
|8
|14 - 23
|10
|24.
|14
|2
|3
|9
|7 - 22
|9
|25.
|12
|1
|4
|7
|8 - 17
|7
|26.
|12
|1
|4
|7
|5 - 16
|7
|27.
|12
|0
|5
|7
|7 - 18
|5
|28.
|1:0
|12
|0
|1
|11
|3 - 19
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Бельграно
|Хара Франко
|13 (1)
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|12 (4)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|11 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|10 (1)
|Платенсе
|Mateo Pellegrino
|9 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|1 12
|Дефенса и Хустисия
|Сото Алексис
|1 10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 9
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|1 9
|Депортиво Риестра
|Milton Aaron Celiz
|1 9