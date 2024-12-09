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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 26.
Тигре
0:2
Конец матча
Индепендьенте Ривадавия
0'
0:1
22' Гол
Sheyko Studer
45' Желтая карточка
Lautaro Rios
50' Желтая карточка
Luis Sequeira
50' Вторая желтая карточка
Luis Sequeira
0:2
69' Гол
Sheyko Studer
90'+4
12
Сенобио
Фелипе
8
Гарай
Мартин
42
Ариас
Рамон
30
Пас
Нехуэн
3
Nahuel
Banegas
16
Lorenzo
Scipioni
27
Santiago
Gonzalez
28
Bernardo
Benitez
20
Гальван
Томас
26
Кавана
Томас
37
Camilo
Viganoni
1
Центурион
Эзекиль
29
Luciano
Andres
Abecasis
40
Ivan
Villalba
42
Sheyko
Studer
16
Tobias
Ostchega
23
Mauricio
Cardillo
26
Франко
Ромеро
11
Diego
Ruben
Tonetto
24
Luis
Sequeira
7
Victorio
Gabriel
Ramis
22
Вилья
Себастьян
Тигре
4-2-3-1
Индепендьенте Ривадавия
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Florian Monzon 6 0.23
Марони Гонсало 3 (1) 0.12
Армоа Блез 3 0.12
Гальван Томас 2 0.08
Ортега Мартин 1 0.04
Santiago Gonzalez 1 0.04
Кардосо Агустин 1 0.04
Рамирес Эрик 1 0.04
Феррейра Факундо 1 0.04
Пас Нехуэн 1 0.04
Nahuel Banegas 1 0.04
Sebastian Medina 1 0.04
Ezequiel Forclaz 1 0.04
Контин Леандро 1 (1) 0.04
Bernardo Benitez 0 0
Ариас Рамон 0 0
Lorenzo Scipioni 0 0
Индепендьенте Ривадавия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вилья Себастьян 4 0.15
Victorio Gabriel Ramis 4 0.15
Ivan Villalba 2 0.08
Sheyko Studer 2 0.08
Франко Ромеро 2 (2) 0.08
Хэм Эзекиль 1 0.04
Lautaro Rios 1 0.04
Luis Sequeira 1 0.04
Рамос Гонсало 1 0.04
Ромеро Гастон 1 0.04
Fernando Romero III 1 0.04
Matias Reali 1 0.04
Francisco Petrasso 1 0.04
Diego Ruben Tonetto 0 0
Luciano Andres Abecasis 0 0
Antonio Napolitano 0 0
Gonzalo Alvez 0 0
Mauricio Cardillo 0 0

Карточки

Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brian Leizza 3 1
Марони Гонсало 4 0
Кардосо Агустин 3 0
Рамирес Эрик 3 0
Гарай Мартин 3 0
Пас Нехуэн 3 0
Nahuel Banegas 3 0
Ортега Мартин 3 0
Ezequiel Forclaz 3 0
Leonel Ariel Miranda 2 0
Santiago Gonzalez 2 0
Нарделли Джан 2 0
Kevin Lomonaco 2 0
Гальван Томас 2 0
Sebastian Medina 2 0
Фернандес Томас 1 0
Контин Леандро 1 0
Alan Sosa 1 0
Florian Monzon 1 0
Angelo Marchese 1 0
Индепендьенте Ривадавия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Luis Sequeira 5 1
Ivan Villalba 6 0
Паласиос Тьяго 5 0
Bruno Felix Bianchi 4 0
Франко Ромеро 4 0
Luciano Andres Abecasis 4 0
Mauricio Asenjo 4 0
Вилья Себастьян 4 0
Sheyko Studer 4 0
Lautaro Rios 3 0
Tobias Ostchega 3 0
Victorio Gabriel Ramis 1 1
Francisco Petrasso 1 1
Бургос Эстебан 2 0
Мило Федерико 2 0
Luciano Gomez 2 0
Mauricio Cardillo 2 0
Diego Ruben Tonetto 1 0
Хэм Эзекиль 1 0
Mauro Angel Maidana 1 0
Fernando Romero III 1 0
Matias Ruiz Diaz 1 0
Центурион Эзекиль 1 0
Сеговия Иманоль 1 0
Agustin Mulet 1 0
Matias Reali 1 0

Результаты матчей

Тигре
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Индепендьенте Ривадавия
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
75% (9)
8% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
4
Тигре
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (8)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Индепендьенте Ривадавия
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

8
11
Тигре
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
15% (4)
46% (12)
38% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
23% (6)
38% (10)
Индепендьенте Ривадавия
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (6)
42% (11)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
54% (14)
23% (6)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

8
8

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

12
15

Голы по времени матча

Забито

14
11
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 7
19 Не забивали 18
2
14%
3
27%
1-15
3
21%
2
18%
16-30
1
7%
2
18%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
4
29%
2
18%
76-90

Пропущено

19
18
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
4
21%
2
11%
1-15
2
11%
5
28%
16-30
2
11%
3
17%
31-45
2
11%
2
11%
46-60
5
26%
3
17%
61-75
4
21%
3
17%
76-90

Забито

11
11
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
2
18%
5
45%
1-15
1
9%
3
27%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
4
36%
2
18%
76-90

Пропущено

12
8
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
1
8%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
25%
2
25%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
2
17%
2
25%
76-90

Забито

25
22
10 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 15
10 Не забивали 9
4
16%
8
36%
1-15
4
16%
5
23%
16-30
2
8%
3
14%
31-45
4
16%
0
0%
46-60
3
12%
2
9%
61-75
8
32%
4
18%
76-90

Пропущено

31
26
12 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 16
5
16%
4
15%
1-15
2
6%
6
23%
16-30
5
16%
5
19%
31-45
6
19%
2
8%
46-60
7
23%
4
15%
61-75
6
19%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Тигре
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Барракас Сентраль - Тигре 0:0 Тигре - Институто Кордоба 0:0 Банфилд - Тигре 0:1 Тигре - Дефенса и Хустисия 0:4
Велес Сарсфилд - Тигре 1:0 Тигре - Платенсе 0:0 Тальерес Кордоба - Тигре 1:1 Тигре - Бока Хуниорс 3:0 Атлетико Тукуман - Тигре 1:2 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Тигре - Химнасия Ла-Плата 1:1 Уракан - Тигре 0:2 Тигре - Унион Санта-Фе 5:1 Сармьенто - Тигре 0:0 Тигре - Годой Крус 0:2 Ланус - Тигре 3:2 Тигре - Депортиво Риестра 2:1 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Архентинос Хуниорс - Тигре 0:2
Индепендьенте Ривадавия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Индепендьенте Ривадавия - Архентинос Хуниорс 2:1 Бельграно - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Индепендьенте Ривадавия - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Ривадавия 2:1
Индепендьенте Ривадавия - Росарио Сентраль 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Индепендьенте Ривадавия - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Барракас Сентраль - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 1:1 Банфилд - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 4:0 Индепендьенте Ривадавия - Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Бока Хуниорс 1:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Ривадавия 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Химнасия Ла-Плата 1:0

Результаты матчей

Тигре
Индепендьенте Ривадавия

Точный счет

1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:4
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 21%
0:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%

Точный счет

1:1
6 раз 23%
0:0
4 раза 15%
0:2
4 раза 15%
0:1
2 раза 8%
0:4
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
1:1
5 раз 19%
2:1
5 раз 19%
0:2
4 раза 15%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 42%
1
8 раз 31%
2
5 раз 19%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
13 раз 50%
0
8 раз 31%
2
5 раз 19%

Тоталы голов в матче

Тигре
Индепендьенте Ривадавия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
9
3
3
11
1.5
2
10
2
12
2.5
1
13
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
9
5
4
8
1.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
11
0.5
Больше Меньше
18
8
7
19
1.5
5
21
2
24
2.5
1
25
3.5
1
25
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 26 13 9 4 36 - 16 48
2.
Тальерес Кордоба
 26 13 9 4 33 - 24 48
3.
Уракан
 25 11 10 4 27 - 16 43
4.
Расинг Авельянеда
 26 13 4 9 41 - 30 43
5.
Ривер Плейт
 26 11 10 5 38 - 20 43
6.
Бока Хуниорс
 26 11 8 7 30 - 23 41
7.
Унион Санта-Фе
 26 11 6 9 27 - 26 39
8.
Атлетико Тукуман
 25 10 7 8 25 - 25 37
9.
Индепендьенте Ривадавия
 26 10 7 9 23 - 25 37
10.
Бельграно
 1:0 26 9 10 7 31 - 28 37
11.
Платенсе
 25 9 9 7 19 - 17 36
12.
Индепендьенте Авельянеда
 25 8 12 5 23 - 16 36
13.
Институто Кордоба
 26 10 6 10 31 - 28 36
14.
Ланус
 26 8 11 7 25 - 28 35
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 0:1 26 8 10 8 32 - 31 34
16.
Депортиво Риестра
 26 8 10 8 26 - 27 34
17.
Химнасия Ла-Плата
 26 8 8 10 21 - 22 32
18.
Годой Крус
 26 7 11 8 29 - 28 32
19.
Сентраль Кордоба СдЕ
 26 8 7 11 29 - 34 31
20.
Тигре
 26 7 10 9 26 - 30 31
21.
Дефенса и Хустисия
 26 7 10 9 27 - 33 31
22.
Архентинос Хуниорс
 1:0 26 8 5 13 20 - 26 29
23.
Росарио Сентраль
 26 7 8 11 25 - 29 29
24.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:1 26 7 8 11 21 - 26 29
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 26 6 7 13 19 - 34 25
26.
Сармьенто
 26 5 10 11 17 - 27 25
27.
Банфилд
 26 5 8 13 21 - 35 23
28.
Барракас Сентраль
 26 4 10 12 12 - 30 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 12 9 3 0 19 - 2 30
2.
Унион Санта-Фе
 14 9 2 3 18 - 8 29
3.
Ривер Плейт
 14 8 5 1 29 - 9 29
4.
Депортиво Риестра
 14 8 5 1 19 - 9 29
5.
Архентинос Хуниорс
 1:0 14 8 4 2 17 - 7 28
6.
Бока Хуниорс
 12 8 3 1 18 - 7 27
7.
Атлетико Тукуман
 13 8 3 2 18 - 11 27
8.
Расинг Авельянеда
 12 8 2 2 24 - 13 26
9.
Уракан
 13 7 5 1 13 - 4 26
10.
Тальерес Кордоба
 12 7 4 1 16 - 7 25
11.
Институто Кордоба
 12 7 3 2 19 - 9 24
12.
Индепендьенте Авельянеда
 13 6 6 1 15 - 7 24
13.
Бельграно
 1:0 14 7 3 4 19 - 15 24
14.
Ланус
 14 6 6 2 16 - 12 24
15.
Индепендьенте Ривадавия
 12 6 4 2 11 - 8 22
16.
Годой Крус
 14 5 7 2 20 - 11 22
17.
Дефенса и Хустисия
 12 5 6 1 13 - 10 21
18.
Химнасия Ла-Плата
 14 6 3 5 14 - 10 21
19.
Платенсе
 12 5 4 3 7 - 6 19
20.
Эстудиантес Ла-Плата
 0:1 12 4 6 2 16 - 12 18
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 14 5 3 6 14 - 18 18
22.
Сармьенто
 14 4 6 4 9 - 10 18
23.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 5 2 6 16 - 18 17
24.
Росарио Сентраль
 12 4 4 4 14 - 12 16
25.
Тигре
 14 3 6 5 14 - 19 15
26.
Банфилд
 12 3 5 4 14 - 13 14
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:1 12 3 4 5 10 - 12 13
28.
Барракас Сентраль
 12 0 6 6 5 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 14 6 5 3 17 - 17 23
2.
Велес Сарсфилд
 14 4 6 4 17 - 14 18
3.
Уракан
 12 4 5 3 14 - 12 17
4.
Платенсе
 13 4 5 4 12 - 11 17
5.
Расинг Авельянеда
 14 5 2 7 17 - 17 17
6.
Тигре
 12 4 4 4 12 - 11 16
7.
Эстудиантес Ла-Плата
 0:1 14 4 4 6 16 - 19 16
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:1 14 4 4 6 11 - 14 16
9.
Барракас Сентраль
 14 4 4 6 7 - 12 16
10.
Индепендьенте Ривадавия
 14 4 3 7 12 - 17 15
11.
Ривер Плейт
 12 3 5 4 9 - 11 14
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 3 5 5 13 - 16 14
13.
Бока Хуниорс
 14 3 5 6 12 - 16 14
14.
Бельграно
 1:0 12 2 7 3 12 - 13 13
15.
Росарио Сентраль
 14 3 4 7 11 - 17 13
16.
Индепендьенте Авельянеда
 12 2 6 4 8 - 9 12
17.
Институто Кордоба
 14 3 3 8 12 - 19 12
18.
Химнасия Ла-Плата
 12 2 5 5 7 - 12 11
19.
Ланус
 12 2 5 5 9 - 16 11
20.
Атлетико Тукуман
 12 2 4 6 7 - 14 10
21.
Годой Крус
 12 2 4 6 9 - 17 10
22.
Унион Санта-Фе
 12 2 4 6 9 - 18 10
23.
Дефенса и Хустисия
 14 2 4 8 14 - 23 10
24.
Банфилд
 14 2 3 9 7 - 22 9
25.
Сармьенто
 12 1 4 7 8 - 17 7
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 12 1 4 7 5 - 16 7
27.
Депортиво Риестра
 12 0 5 7 7 - 18 5
28.
Архентинос Хуниорс
 1:0 12 0 1 11 3 - 19 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Бельграно Хара Франко 13 (1)
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 12 (4)
Ривер Плейт Борха Мигель 11 (1)
Банфилд Milton Gimenez 10 (1)
Платенсе Mateo Pellegrino 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 1 12
Дефенса и Хустисия Сото Алексис 1 10
Банфилд Cristian Nunez 1 9
Бока Хуниорс Фернандес Пол 1 9
Депортиво Риестра Milton Aaron Celiz 1 9
Весь список
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    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Лаутаро Риос получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Diego Ruben Tonetto уходит с поля. Лаутаро Риос выходит вместо него
    • 22'
      Луис Секейра сделал результативную передачу.
    • 22'
      Г О О О О Л - Sheyko Studer бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Тигре 0:2 Индепендьенте Ривадавия онлайн

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