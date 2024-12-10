  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 26.
Архентинос Хуниорс
1:0
Конец матча
Сан-Лоренсо Альмагро
0'
1:0
7' Гол в свои ворота
Романа Джохан
9' Желтая карточка
Романа Джохан
74' Желтая карточка
Лескано Алан
90' Желтая карточка
Браида Малком
90'+4
50
Родригес
Диего
II
16
Альварес
Франсиско
18
Меса
Фернандо
19
Гальван
Джонатан
23
Сантамария
Тьяго
6
Вега
Роман
22
Лескано
Алан
30
Francis
Mac
Allister
21
Ороз
Николас
7
Santiago
Rodriguez
III
9
Ромеро
Максимильяно
25
Гомес
Гастон
4
Романа
Джохан
35
Лухан
Гонсало
22
Кампи
Гастон
24
Nicolas
Tripicchio
21
Браида
Малком
7
Ezequiel
Cerutti
17
Ирала
Элиан
40
Соса
Сантьяго
80
Муньяин
Икер
28
Куэльо
Алексис
Архентинос Хуниорс
5-3-2
Сан-Лоренсо Альмагро
5-4-1

История личных встреч

Архентинос Хуниорс
Сан-Лоренсо Альмагро

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
35.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

29 матчей

37.9%
20.7%
41.4%
11 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

27.6%
27.6%
44.8%
8 побед 8 ничьих 13 побед

Второй тайм

34.5%
34.5%
31%
10 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

ЛП
0:2
ЛП
0:1
КПЛ
1:1
ЛП
0:1
КПЛ
1:1
КДМЗ5
2:0
КДМЗ5
0:0
С
3:0
КДЛС
1:1
КДЛС
1:0
С
2:3
ТМК
2:1
С
1:0
П
2:3
П
0:2
П
0:3
П
1:1
П
1:2
ПА
0:1
ПА
3:1
ПА
1:2
ПА
1:0
ПА
1:2
ПА
2:1
ПА
3:0
ПА
0:1
КС
0:2
КС
0:0
ПА
2:1

Голы

Всего голов

10
20

Голов в среднем за матч

0.77
1.25

Среднее время на гол

117
72

Всего голов

21
13

Голов в среднем за матч

1.31
1

Среднее время на гол

68
90

Всего голов

31
33

Голов в среднем за матч

1.07
1.14

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 69%
Меньше 31%
9
12
Больше 41%
Меньше 59%
17
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
27

Среднее время на гол

84
79

Бомбардиры внутри турнира

Архентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лескано Алан 5 (1) 0.19
Ромеро Максимильяно 4 0.15
Хосе Херрейра 2 0.08
Ороз Николас 2 0.08
Альварес Франсиско 2 0.08
Гальван Джонатан 1 0.04
Родригес Алан 1 0.04
Меса Фернандо 1 0.04
Гонду Лусиано 1 0.04
E. Viveros 0 0
Ariel Gamarra 0 0
Kevin Coronel 0 0
Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куэльо Алексис 4 0.15
Муньяин Икер 3 (2) 0.12
Ivan Leguizamon 3 (2) 0.12
Ирала Элиан 2 0.08
Гиай Агустин 2 0.08
Ezequiel Cerutti 1 0.04
Кампи Гастон 1 0.04
Таррагона Кристиан 1 0.04
Бустос Науэль 1 0.04
Вомбергар Андрес 1 (1) 0.04
Бланко Себастьян 1 0.04
Феррейра Кристиан I 1 0.04
Ремеди Эрик 0 0
Nicolas Tripicchio 0 0

Карточки

Архентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гальван Джонатан 6 2
Хосе Херрейра 7 0
Альварес Франсиско 5 1
Francis Mac Allister 6 0
Kevin Coronel 2 2
Lucas Gomez 4 0
Вега Роман 4 0
Лескано Алан 4 0
Годой Эрик 2 1
Родригес Диего II 3 0
Ороз Николас 2 0
Хередиа Леонардо 2 0
Верон Гастон 2 0
Сантамария Тьяго 2 0
Меса Фернандо 1 0
Tomas Molina 1 0
Прието Себастьян 1 0
Santiago Rodriguez III 1 0
Родригес Алан 1 0
E. Viveros 1 0
Паласио Тобиас 1 0
Перелло Матиас 1 0
Ariel Gamarra 1 0
Tobias Ramirez 1 0
Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Романа Джохан 8 0
Феррейра Кристиан I 5 1
Ремеди Эрик 6 0
Кампи Гастон 4 0
Браида Малком 4 0
Бустос Науэль 2 1
Ирала Элиан 2 1
Elias Baez 3 0
Бланко Себастьян 2 0
Ezequiel Cerutti 2 0
Вомбергар Андрес 2 0
Таррагона Кристиан 2 0
Соса Сантьяго 2 0
Fabricio Lopez 2 0
Ариас Нахуэль 2 0
Муньяин Икер 1 0
Карлос Санчес 1 0
Nicolas Tripicchio 1 0
Гомес Гастон 1 0
Куэльо Алексис 1 0
Diego Herazo 1 0
Лухан Гонсало 1 0
Перуцци Франсиско 1 0
Daniel Herrera 1 0

Результаты матчей

Архентинос Хуниорс
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
Сан-Лоренсо Альмагро
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

1
6
Архентинос Хуниорс
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
Сан-Лоренсо Альмагро
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

19
7

Упущенные победы

0
9
Архентинос Хуниорс
90.5%
9.5%
19 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (11)
50% (13)
8% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
54% (14)
4% (1)
Сан-Лоренсо Альмагро
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (8)
46% (12)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
46% (12)
31% (8)

Сухие победы

14
7

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

22
8

Упущенные победы

1
15

Голы по времени матча

Забито

17
11
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
1
6%
1
9%
1-15
3
18%
3
27%
16-30
4
24%
3
27%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
3
18%
3
27%
61-75
2
12%
1
9%
76-90

Пропущено

7
12
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
3
43%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
4
33%
76-90

Забито

3
10
3 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 6
23 Не забивали 18
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
2
67%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

19
12
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
1
5%
2
17%
1-15
4
21%
2
17%
16-30
5
26%
3
25%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
3
16%
2
17%
61-75
4
21%
3
25%
76-90

Забито

20
21
11 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 13
15 Не забивали 9
2
10%
1
5%
1-15
3
15%
7
33%
16-30
6
30%
4
19%
31-45
4
20%
2
10%
46-60
3
15%
4
19%
61-75
2
10%
3
14%
76-90

Пропущено

26
24
14 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 12
14 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 18
4
15%
4
17%
1-15
4
15%
2
8%
16-30
6
23%
6
25%
31-45
2
8%
3
13%
46-60
4
15%
2
8%
61-75
6
23%
7
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Индепендьенте Ривадавия - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Барракас Сентраль 0:1 Институто Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Банфилд 1:0
Дефенса и Хустисия - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:1 Платенсе - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:0 Бока Хуниорс - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 0:0 Унион Санта-Фе - Архентинос Хуниорс 3:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:1 Архентинос Хуниорс - Сармьенто 0:0 Годой Крус - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Ланус 2:0 Депортиво Риестра - Архентинос Хуниорс 2:0
Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ривер Плейт - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Расинг Авельянеда 1:2 Росарио Сентраль - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1
Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Барракас Сентраль 1:0 Годой Крус - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Институто Кордоба - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Банфилд 2:1 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 0:1 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Тальерес Кордоба 2:0 Атлетико Минейро - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Минейро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Тукуман 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 1:3

Результаты матчей

Архентинос Хуниорс
Сан-Лоренсо Альмагро

Точный счет

0:0
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 33%
0:1
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%

Точный счет

1:0
5 раз 42%
2:1
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
9 раз 75%
1
3 раза 25%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%

Точный счет

1:0
8 раз 31%
0:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
3:0
4 раза 15%
2:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
0:1
6 раз 23%
1:1
6 раз 23%
1:0
4 раза 15%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
14 раз 54%
1
7 раз 27%
3
3 раза 12%
2
2 раза 8%
1
12 раз 46%
0
10 раз 38%
2
4 раза 15%

Тоталы голов в матче

Архентинос Хуниорс
Сан-Лоренсо Альмагро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
8
4
5
9
1.5
2
10
3
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
9
0.5
Больше Меньше
8
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
14
0.5
Больше Меньше
16
10
5
21
1.5
4
22
3
23
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 26 13 9 4 36 - 16 48
2.
Тальерес Кордоба
 26 13 9 4 33 - 24 48
3.
Уракан
 0:0 26 11 11 4 27 - 16 44
4.
Расинг Авельянеда
 26 13 4 9 41 - 30 43
5.
Ривер Плейт
 26 11 10 5 38 - 20 43
6.
Бока Хуниорс
 26 11 8 7 30 - 23 41
7.
Унион Санта-Фе
 26 11 6 9 27 - 26 39
8.
Атлетико Тукуман
 1:1 26 10 8 8 26 - 26 38
9.
Индепендьенте Ривадавия
 26 10 7 9 23 - 25 37
10.
Платенсе
 0:0 26 9 10 7 19 - 17 37
11.
Индепендьенте Авельянеда
 1:1 26 8 13 5 24 - 17 37
12.
Институто Кордоба
 26 10 6 10 31 - 28 36
13.
Бельграно
 26 8 11 7 32 - 30 35
14.
Эстудиантес Ла-Плата
 26 8 11 7 34 - 32 35
15.
Ланус
 26 8 11 7 25 - 28 35
16.
Депортиво Риестра
 26 8 10 8 26 - 27 34
17.
Химнасия Ла-Плата
 26 8 8 10 21 - 22 32
18.
Годой Крус
 26 7 11 8 29 - 28 32
19.
Сентраль Кордоба СдЕ
 26 8 7 11 29 - 34 31
20.
Тигре
 26 7 10 9 26 - 30 31
21.
Дефенса и Хустисия
 26 7 10 9 27 - 33 31
22.
Архентинос Хуниорс
 26 8 5 13 20 - 26 29
23.
Росарио Сентраль
 26 7 8 11 25 - 29 29
24.
Сан-Лоренсо Альмагро
 26 7 8 11 21 - 26 29
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 26 6 7 13 19 - 34 25
26.
Сармьенто
 26 5 10 11 17 - 27 25
27.
Банфилд
 26 5 8 13 21 - 35 23
28.
Барракас Сентраль
 26 4 10 12 12 - 30 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 12 9 3 0 19 - 2 30
2.
Унион Санта-Фе
 14 9 2 3 18 - 8 29
3.
Ривер Плейт
 14 8 5 1 29 - 9 29
4.
Депортиво Риестра
 14 8 5 1 19 - 9 29
5.
Архентинос Хуниорс
 14 8 4 2 17 - 7 28
6.
Бока Хуниорс
 12 8 3 1 18 - 7 27
7.
Атлетико Тукуман
 1:1 13 8 3 2 18 - 11 27
8.
Уракан
 0:0 14 7 6 1 13 - 4 27
9.
Расинг Авельянеда
 12 8 2 2 24 - 13 26
10.
Тальерес Кордоба
 12 7 4 1 16 - 7 25
11.
Индепендьенте Авельянеда
 1:1 14 6 7 1 16 - 8 25
12.
Институто Кордоба
 12 7 3 2 19 - 9 24
13.
Ланус
 14 6 6 2 16 - 12 24
14.
Индепендьенте Ривадавия
 12 6 4 2 11 - 8 22
15.
Бельграно
 14 6 4 4 20 - 17 22
16.
Годой Крус
 14 5 7 2 20 - 11 22
17.
Дефенса и Хустисия
 12 5 6 1 13 - 10 21
18.
Химнасия Ла-Плата
 14 6 3 5 14 - 10 21
19.
Платенсе
 0:0 12 5 4 3 7 - 6 19
20.
Эстудиантес Ла-Плата
 12 4 6 2 16 - 12 18
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 14 5 3 6 14 - 18 18
22.
Сармьенто
 14 4 6 4 9 - 10 18
23.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 5 2 6 16 - 18 17
24.
Росарио Сентраль
 12 4 4 4 14 - 12 16
25.
Тигре
 14 3 6 5 14 - 19 15
26.
Банфилд
 12 3 5 4 14 - 13 14
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 3 4 5 10 - 12 13
28.
Барракас Сентраль
 12 0 6 6 5 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 14 6 5 3 17 - 17 23
2.
Велес Сарсфилд
 14 4 6 4 17 - 14 18
3.
Платенсе
 0:0 14 4 6 4 12 - 11 18
4.
Уракан
 0:0 12 4 5 3 14 - 12 17
5.
Расинг Авельянеда
 14 5 2 7 17 - 17 17
6.
Эстудиантес Ла-Плата
 14 4 5 5 18 - 20 17
7.
Тигре
 12 4 4 4 12 - 11 16
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 14 4 4 6 11 - 14 16
9.
Барракас Сентраль
 14 4 4 6 7 - 12 16
10.
Индепендьенте Ривадавия
 14 4 3 7 12 - 17 15
11.
Ривер Плейт
 12 3 5 4 9 - 11 14
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 3 5 5 13 - 16 14
13.
Бока Хуниорс
 14 3 5 6 12 - 16 14
14.
Бельграно
 12 2 7 3 12 - 13 13
15.
Росарио Сентраль
 14 3 4 7 11 - 17 13
16.
Индепендьенте Авельянеда
 1:1 12 2 6 4 8 - 9 12
17.
Институто Кордоба
 14 3 3 8 12 - 19 12
18.
Химнасия Ла-Плата
 12 2 5 5 7 - 12 11
19.
Ланус
 12 2 5 5 9 - 16 11
20.
Атлетико Тукуман
 1:1 13 2 5 6 8 - 15 11
21.
Годой Крус
 12 2 4 6 9 - 17 10
22.
Унион Санта-Фе
 12 2 4 6 9 - 18 10
23.
Дефенса и Хустисия
 14 2 4 8 14 - 23 10
24.
Банфилд
 14 2 3 9 7 - 22 9
25.
Сармьенто
 12 1 4 7 8 - 17 7
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 12 1 4 7 5 - 16 7
27.
Депортиво Риестра
 12 0 5 7 7 - 18 5
28.
Архентинос Хуниорс
 12 0 1 11 3 - 19 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Бельграно Хара Франко 13 (1)
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 12 (4)
Ривер Плейт Борха Мигель 11 (1)
Банфилд Milton Gimenez 10 (1)
Индепендьенте Авельянеда Авалос Габриэль 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 1 12
Дефенса и Хустисия Сото Алексис 1 10
Банфилд Cristian Nunez 1 9
Бока Хуниорс Фернандес Пол 1 9
Депортиво Риестра Milton Aaron Celiz 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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