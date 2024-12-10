Тур: 26.
1:0
Конец матча
0'
1:0
7' Гол в свои воротаРомана Джохан
9' Желтая карточкаРомана Джохан
74' Желтая карточкаЛескано Алан
90' Желтая карточкаБраида Малком
90'+4
Ход матча
7'
1:0
74'
90'
22
Лескано
Алан
21
Ороз
Николас
25
Гомес
Гастон
22
Кампи
Гастон
17
Ирала
Элиан
80
Муньяин
Икер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Лескано АланПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Ороз НиколасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
24 Чавес МатеоПолузащитник
-
25 Lucas GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Верон ГастонНападающий
-
-
-
29 E. Viveros
-
-
-
Главный тренер: Norberto Batista
- Основной состав
-
25 Гомес ГастонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Кампи ГастонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Ирала ЭлианПолузащитник
- Полузащитник
-
80 Муньяин ИкерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
37 Elias Baez
-
-
Главный тренер: Мигель Анхель Руссо
История личных встреч
Архентинос Хуниорс
Сан-Лоренсо Альмагро
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
35.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед
29 матчей
37.9%
20.7%
41.4%
11 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
27.6%
27.6%
44.8%
8 побед 8 ничьих 13 побед
Второй тайм
34.5%
34.5%
31%
10 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
20
Голов в среднем за матч
0.77
1.25
Среднее время на гол
117
72
Всего голов
21
13
Голов в среднем за матч
1.31
1
Среднее время на гол
68
90
Всего голов
31
33
Голов в среднем за матч
1.07
1.14
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 69%
Меньше 31%
9
12
Больше 41%
Меньше 59%
17
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
Среднее время на гол
84
79
Бомбардиры внутри турнира
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лескано Алан
|5 (1)
|0.19
|Ромеро Максимильяно
|4
|0.15
|Хосе Херрейра
|2
|0.08
|Ороз Николас
|2
|0.08
|Альварес Франсиско
|2
|0.08
|Гальван Джонатан
|1
|0.04
|Родригес Алан
|1
|0.04
|Меса Фернандо
|1
|0.04
|Гонду Лусиано
|1
|0.04
|E. Viveros
|0
|0
|Ariel Gamarra
|0
|0
|Kevin Coronel
|0
|0
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куэльо Алексис
|4
|0.15
|Муньяин Икер
|3 (2)
|0.12
|Ivan Leguizamon
|3 (2)
|0.12
|Ирала Элиан
|2
|0.08
|Гиай Агустин
|2
|0.08
|Ezequiel Cerutti
|1
|0.04
|Кампи Гастон
|1
|0.04
|Таррагона Кристиан
|1
|0.04
|Бустос Науэль
|1
|0.04
|Вомбергар Андрес
|1 (1)
|0.04
|Бланко Себастьян
|1
|0.04
|Феррейра Кристиан I
|1
|0.04
|Ремеди Эрик
|0
|0
|Nicolas Tripicchio
|0
|0
Карточки
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гальван Джонатан
|6
|2
|Хосе Херрейра
|7
|0
|Альварес Франсиско
|5
|1
|Francis Mac Allister
|6
|0
|Kevin Coronel
|2
|2
|Lucas Gomez
|4
|0
|Вега Роман
|4
|0
|Лескано Алан
|4
|0
|Годой Эрик
|2
|1
|Родригес Диего II
|3
|0
|Ороз Николас
|2
|0
|Хередиа Леонардо
|2
|0
|Верон Гастон
|2
|0
|Сантамария Тьяго
|2
|0
|Меса Фернандо
|1
|0
|Tomas Molina
|1
|0
|Прието Себастьян
|1
|0
|Santiago Rodriguez III
|1
|0
|Родригес Алан
|1
|0
|E. Viveros
|1
|0
|Паласио Тобиас
|1
|0
|Перелло Матиас
|1
|0
|Ariel Gamarra
|1
|0
|Tobias Ramirez
|1
|0
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Романа Джохан
|8
|0
|Феррейра Кристиан I
|5
|1
|Ремеди Эрик
|6
|0
|Кампи Гастон
|4
|0
|Браида Малком
|4
|0
|Бустос Науэль
|2
|1
|Ирала Элиан
|2
|1
|Elias Baez
|3
|0
|Бланко Себастьян
|2
|0
|Ezequiel Cerutti
|2
|0
|Вомбергар Андрес
|2
|0
|Таррагона Кристиан
|2
|0
|Соса Сантьяго
|2
|0
|Fabricio Lopez
|2
|0
|Ариас Нахуэль
|2
|0
|Муньяин Икер
|1
|0
|Карлос Санчес
|1
|0
|Nicolas Tripicchio
|1
|0
|Гомес Гастон
|1
|0
|Куэльо Алексис
|1
|0
|Diego Herazo
|1
|0
|Лухан Гонсало
|1
|0
|Перуцци Франсиско
|1
|0
|Daniel Herrera
|1
|0
Результаты матчей
Архентинос Хуниорс
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
Сан-Лоренсо Альмагро
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
1
6
Архентинос Хуниорс
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
Сан-Лоренсо Альмагро
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
19
7
Упущенные победы
0
9
Архентинос Хуниорс
90.5%
9.5%
19 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (11)
50% (13)
8% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
54% (14)
4% (1)
Сан-Лоренсо Альмагро
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (8)
46% (12)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
46% (12)
31% (8)
Сухие победы
14
7
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
22
8
Упущенные победы
1
15
Голы по времени матча
Забито
17
11
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
1
6%
1
9%
1-15
3
18%
3
27%
16-30
4
24%
3
27%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
3
18%
3
27%
61-75
2
12%
1
9%
76-90
Пропущено
7
12
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
3
43%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
4
33%
76-90
Забито
3
10
3 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 6
23 Не забивали 18
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
2
67%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
19
12
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
1
5%
2
17%
1-15
4
21%
2
17%
16-30
5
26%
3
25%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
3
16%
2
17%
61-75
4
21%
3
25%
76-90
Забито
20
21
11 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 13
15 Не забивали 9
2
10%
1
5%
1-15
3
15%
7
33%
16-30
6
30%
4
19%
31-45
4
20%
2
10%
46-60
3
15%
4
19%
61-75
2
10%
3
14%
76-90
Пропущено
26
24
14 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 12
14 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 18
4
15%
4
17%
1-15
4
15%
2
8%
16-30
6
23%
6
25%
31-45
2
8%
3
13%
46-60
4
15%
2
8%
61-75
6
23%
7
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Индепендьенте Ривадавия - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Барракас Сентраль 0:1 Институто Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Банфилд 1:0
Дефенса и Хустисия - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:1 Платенсе - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:0 Бока Хуниорс - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 0:0 Унион Санта-Фе - Архентинос Хуниорс 3:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:1 Архентинос Хуниорс - Сармьенто 0:0 Годой Крус - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Ланус 2:0 Депортиво Риестра - Архентинос Хуниорс 2:0
Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ривер Плейт - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Расинг Авельянеда 1:2 Росарио Сентраль - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1
Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Барракас Сентраль 1:0 Годой Крус - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Институто Кордоба - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Банфилд 2:1 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 0:1 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Тальерес Кордоба 2:0 Атлетико Минейро - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Минейро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Тукуман 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 1:3
Результаты матчей
Архентинос Хуниорс
Сан-Лоренсо Альмагро
Точный счет
0:0
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 33%
0:1
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
Точный счет
1:0
5 раз 42%
2:1
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
9 раз 75%
1
3 раза 25%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%
Точный счет
1:0
8 раз 31%
0:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
3:0
4 раза 15%
2:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
0:1
6 раз 23%
1:1
6 раз 23%
1:0
4 раза 15%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
14 раз 54%
1
7 раз 27%
3
3 раза 12%
2
2 раза 8%
1
12 раз 46%
0
10 раз 38%
2
4 раза 15%
Тоталы голов в матче
Архентинос Хуниорс
Сан-Лоренсо Альмагро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
84
59
210
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
39
Больше Меньше
86
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1214
Больше Меньше
1610
521
422
323
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|13
|9
|4
|36 - 16
|48
|2.
|26
|13
|9
|4
|33 - 24
|48
|3.
|0:0
|26
|11
|11
|4
|27 - 16
|44
|4.
|26
|13
|4
|9
|41 - 30
|43
|5.
|26
|11
|10
|5
|38 - 20
|43
|6.
|26
|11
|8
|7
|30 - 23
|41
|7.
|26
|11
|6
|9
|27 - 26
|39
|8.
|1:1
|26
|10
|8
|8
|26 - 26
|38
|9.
|26
|10
|7
|9
|23 - 25
|37
|10.
|0:0
|26
|9
|10
|7
|19 - 17
|37
|11.
|1:1
|26
|8
|13
|5
|24 - 17
|37
|12.
|26
|10
|6
|10
|31 - 28
|36
|13.
|26
|8
|11
|7
|32 - 30
|35
|14.
|26
|8
|11
|7
|34 - 32
|35
|15.
|26
|8
|11
|7
|25 - 28
|35
|16.
|26
|8
|10
|8
|26 - 27
|34
|17.
|26
|8
|8
|10
|21 - 22
|32
|18.
|26
|7
|11
|8
|29 - 28
|32
|19.
|26
|8
|7
|11
|29 - 34
|31
|20.
|26
|7
|10
|9
|26 - 30
|31
|21.
|26
|7
|10
|9
|27 - 33
|31
|22.
|26
|8
|5
|13
|20 - 26
|29
|23.
|26
|7
|8
|11
|25 - 29
|29
|24.
|26
|7
|8
|11
|21 - 26
|29
|25.
|26
|6
|7
|13
|19 - 34
|25
|26.
|26
|5
|10
|11
|17 - 27
|25
|27.
|26
|5
|8
|13
|21 - 35
|23
|28.
|26
|4
|10
|12
|12 - 30
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|3
|0
|19 - 2
|30
|2.
|14
|9
|2
|3
|18 - 8
|29
|3.
|14
|8
|5
|1
|29 - 9
|29
|4.
|14
|8
|5
|1
|19 - 9
|29
|5.
|14
|8
|4
|2
|17 - 7
|28
|6.
|12
|8
|3
|1
|18 - 7
|27
|7.
|1:1
|13
|8
|3
|2
|18 - 11
|27
|8.
|0:0
|14
|7
|6
|1
|13 - 4
|27
|9.
|12
|8
|2
|2
|24 - 13
|26
|10.
|12
|7
|4
|1
|16 - 7
|25
|11.
|1:1
|14
|6
|7
|1
|16 - 8
|25
|12.
|12
|7
|3
|2
|19 - 9
|24
|13.
|14
|6
|6
|2
|16 - 12
|24
|14.
|12
|6
|4
|2
|11 - 8
|22
|15.
|14
|6
|4
|4
|20 - 17
|22
|16.
|14
|5
|7
|2
|20 - 11
|22
|17.
|12
|5
|6
|1
|13 - 10
|21
|18.
|14
|6
|3
|5
|14 - 10
|21
|19.
|0:0
|12
|5
|4
|3
|7 - 6
|19
|20.
|12
|4
|6
|2
|16 - 12
|18
|21.
|14
|5
|3
|6
|14 - 18
|18
|22.
|14
|4
|6
|4
|9 - 10
|18
|23.
|13
|5
|2
|6
|16 - 18
|17
|24.
|12
|4
|4
|4
|14 - 12
|16
|25.
|14
|3
|6
|5
|14 - 19
|15
|26.
|12
|3
|5
|4
|14 - 13
|14
|27.
|12
|3
|4
|5
|10 - 12
|13
|28.
|12
|0
|6
|6
|5 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|6
|5
|3
|17 - 17
|23
|2.
|14
|4
|6
|4
|17 - 14
|18
|3.
|0:0
|14
|4
|6
|4
|12 - 11
|18
|4.
|0:0
|12
|4
|5
|3
|14 - 12
|17
|5.
|14
|5
|2
|7
|17 - 17
|17
|6.
|14
|4
|5
|5
|18 - 20
|17
|7.
|12
|4
|4
|4
|12 - 11
|16
|8.
|14
|4
|4
|6
|11 - 14
|16
|9.
|14
|4
|4
|6
|7 - 12
|16
|10.
|14
|4
|3
|7
|12 - 17
|15
|11.
|12
|3
|5
|4
|9 - 11
|14
|12.
|13
|3
|5
|5
|13 - 16
|14
|13.
|14
|3
|5
|6
|12 - 16
|14
|14.
|12
|2
|7
|3
|12 - 13
|13
|15.
|14
|3
|4
|7
|11 - 17
|13
|16.
|1:1
|12
|2
|6
|4
|8 - 9
|12
|17.
|14
|3
|3
|8
|12 - 19
|12
|18.
|12
|2
|5
|5
|7 - 12
|11
|19.
|12
|2
|5
|5
|9 - 16
|11
|20.
|1:1
|13
|2
|5
|6
|8 - 15
|11
|21.
|12
|2
|4
|6
|9 - 17
|10
|22.
|12
|2
|4
|6
|9 - 18
|10
|23.
|14
|2
|4
|8
|14 - 23
|10
|24.
|14
|2
|3
|9
|7 - 22
|9
|25.
|12
|1
|4
|7
|8 - 17
|7
|26.
|12
|1
|4
|7
|5 - 16
|7
|27.
|12
|0
|5
|7
|7 - 18
|5
|28.
|12
|0
|1
|11
|3 - 19
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Бельграно
|Хара Франко
|13 (1)
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|12 (4)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|11 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|10 (1)
|Индепендьенте Авельянеда
|Авалос Габриэль
|9 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|1 12
|Дефенса и Хустисия
|Сото Алексис
|1 10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 9
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|1 9
|Депортиво Риестра
|Milton Aaron Celiz
|1 9