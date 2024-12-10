  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 26.
Бельграно
2:2
Конец матча
Эстудиантес Ла-Плата
0'
1:0
17' Гол
Хара Франко
1:1
42' Гол
Eric Meza
45' Желтая карточка
Лолло Лусиано
56' Желтая карточка
Метильи Франсиско Гонсалес
58' Желтая карточка
Фачелло Франсиско
1:2
61' Гол
Аскасибар Сантьяго
63' Желтая карточка
Mariano Troilo
2:2
88' Гол
Рейна Брайан
90'+6
25
Эспинола
Хуан
35
Фачелло
Франсиско
2
Anibal
Leguizamon
37
Mariano
Troilo
33
Дельгадо
Рафаэль
24
Метильи
Франсиско
Гонсалес
23
Факундо-Томас
Киньон
53
Juan
Velazquez
22
Nicolas
Fernandez
I
29
Хара
Франко
7
Суарес
Матиас
12
Matias
Mansilla
14
Боселли
Себастьян
26
Лолло
Лусиано
2
Facundo
Rodriguez2
20
Eric
Meza
8
Невес
Габриэль
5
Аскасибар
Сантьяго
13
Gaston
Benedetti
32
Паласиос
Тьяго
9
Каррильо
Гидо
19
Маньома
Алексис
Бельграно
4-3-3
Эстудиантес Ла-Плата
3-4-3

История личных встреч

Бельграно
Эстудиантес Ла-Плата

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

22 матча

54.5%
22.7%
22.8%
12 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

18.2%
50%
31.8%
4 победы 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

40.9%
36.4%
22.7%
9 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

КПЛ
1:0
КПЛ
2:1
ЛП
4:0
К
1:0
ПН
2:1
ПНЗА
0:0
ПНЗА
1:0
ПНЗА
0:0
С
2:1
С
0:1
П
2:0
К
1:1
КС
2:0
КС
1:0
П
2:1
П
3:1
П
1:1
П
1:1
П
1:1
П
1:0
П
2:1
ПА
2:3

Голы

Всего голов

17
7

Голов в среднем за матч

1.55
0.64

Среднее время на гол

58
141

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

1.36
0.64

Среднее время на гол

66
141

Всего голов

32
14

Голов в среднем за матч

1.45
0.64

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

61
141

Бомбардиры внутри турнира

Бельграно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хара Франко 13 0.5
Nicolas Fernandez I 5 0.19
Рейна Брайан 3 0.12
Суарес Матиас 2 0.08
Чаварриа Пабло 2 0.08
Факундо-Томас Киньон 1 0.04
Эстебан Ролон 1 0.04
Anibal Leguizamon 1 0.04
Баринага Хуан 1 0.04
Mariano Troilo 1 0.04
Geronimo Heredia 1 0.04
Лукко Жеремиас 1 0.04
Метильи Франсиско Гонсалес 0 0
Gabriel Compagnucci 0 0
Juan Velazquez 0 0
Дельгадо Рафаэль 0 0
Эспинола Хуан 0 0
Марин Матиас 0 0
Ленциони Факундо 0 0
Эстудиантес Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каррильо Гидо 7 0.27
Маньома Алексис 3 0.12
Соса Хосе 3 (2) 0.12
Аскасибар Сантьяго 3 0.12
Edwin Cetre 3 (1) 0.12
Паласиос Тьяго 2 0.08
Пьятти Пабло 2 0.08
Joaquin Tobio Burgos 2 0.08
Javier Correa 1 0.04
Eric Meza 1 0.04
Eros Mancuso 1 0.04
Mauro Menzdez 1 0.04
Facundo Rodriguez2 1 0.04
Ромеро Саид 1 0.04
Gaston Benedetti 1 0.04
Боселли Себастьян 1 0.04
Luciano Gimenez 0 0
Santiago Flores 0 0

Карточки

Бельграно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mariano Troilo 8 0
Чаварриа Пабло 5 1
Хара Франко 6 0
Дельгадо Рафаэль 6 0
Факундо-Томас Киньон 5 0
Gabriel Compagnucci 5 0
Ребола Алехандро 2 1
Эстебан Ролон 3 0
Метильи Франсиско Гонсалес 3 0
Рейна Брайан 3 0
Лонго Сантьяго 3 0
Agustin Baldi 3 0
Фачелло Франсиско 3 0
Мерьяно Николас 1 1
Морено Матиас 1 1
Nicolas Fernandez I 2 0
Anibal Leguizamon 2 0
Juan Velazquez 2 0
Чикко Игнасио 1 0
Эспинола Хуан 1 0
Марин Матиас 1 0
Лукко Жеремиас 1 0
Juan Cruz Real 1 0
Эстудиантес Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аскасибар Сантьяго 9 1
Gaston Benedetti 7 0
Перес Энцо 6 0
Facundo Rodriguez2 6 0
Лолло Лусиано 5 0
Паласиос Тьяго 5 0
Невес Габриэль 3 0
Bautista Kociubinski 3 0
Eric Meza 3 0
Javier Correa 2 0
Luciano Gimenez 2 0
Eros Mancuso 2 0
Боселли Себастьян 2 0
Соса Хосе 1 0
Пьятти Пабло 1 0
Каррильо Гидо 1 0
Сукуи Фернандо 1 0
Matias Mansilla 1 0
Арзамендия Сантьяго 1 0
Edwin Cetre 1 0
Mauro Menzdez 1 0
Ромеро Саид 1 0
Маньома Алексис 1 0

Результаты матчей

Бельграно
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Эстудиантес Ла-Плата
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

10
6
Бельграно
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Эстудиантес Ла-Плата
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

10
16
Бельграно
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (5)
54% (14)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
35% (9)
27% (7)
Эстудиантес Ла-Плата
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (6)
54% (14)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
54% (14)
31% (8)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

10
11

Упущенные победы

20
22

Голы по времени матча

Забито

21
17
6 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
3
14%
4
24%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
2
10%
4
24%
31-45
2
10%
3
18%
46-60
7
33%
3
18%
61-75
6
29%
3
18%
76-90

Пропущено

16
21
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
0
0%
2
10%
1-15
3
19%
3
14%
16-30
3
19%
3
14%
31-45
4
25%
5
24%
46-60
3
19%
2
10%
61-75
3
19%
6
29%
76-90

Забито

12
17
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
19 Не забивали 16
3
25%
3
18%
1-15
1
8%
2
12%
16-30
3
25%
2
12%
31-45
1
8%
5
29%
29%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
3
25%
4
24%
76-90

Пропущено

13
11
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
8%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
5
38%
3
27%
31-45
3
23%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
4
31%
1
9%
76-90

Забито

33
34
13 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 11
8 Не забивали 7
6
18%
7
21%
1-15
2
6%
2
6%
16-30
5
15%
6
18%
31-45
3
9%
8
24%
46-60
8
24%
4
12%
61-75
9
27%
7
21%
76-90

Пропущено

29
32
12 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 21
1
3%
5
16%
1-15
3
10%
4
13%
16-30
8
28%
6
19%
31-45
7
24%
6
19%
46-60
3
10%
4
13%
61-75
7
24%
7
22%
76-90

Результаты последних матчей

Бельграно
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 0:2 Бельграно - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Барракас Сентраль - Бельграно 1:1 Бельграно - Институто Кордоба 3:1
Банфилд - Бельграно 1:1 Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:2 Велес Сарсфилд - Бельграно 1:1 Бельграно - Платенсе 0:1 Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Бельграно - Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Тукуман - Бельграно 2:4 Бельграно - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 0:0 Бельграно - Химнасия Ла-Плата 0:1 Бельграно - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Уракан - Бельграно 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Бельграно 2:1 Бельграно - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Бельграно 0:0 Бельграно - Годой Крус 1:0
Эстудиантес Ла-Плата
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла-Плата 4:5 Эстудиантес Ла-Плата - Ривер Плейт 1:2 Эстудиантес Ла-Плата - Росарио Сентраль 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Эстудиантес Ла-Плата 1:1
Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Барракас Сентраль - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Институто Кордоба 3:2 Банфилд - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Эстудиантес Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:1 Тальерес Кордоба - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Атлетико Тукуман - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Эстудиантес Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла-Плата 1:4 Эстудиантес Ла-Плата - Химнасия Ла-Плата 4:1 Уракан - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Унион Санта-Фе 0:0

Результаты матчей

Бельграно
Эстудиантес Ла-Плата

Точный счет

0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
1:1
5 раз 42%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 33%
0:0
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:5
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
6 раз 23%
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
1:1
8 раз 31%
2:0
4 раза 15%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:5
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 35%
0
8 раз 31%
2
6 раз 23%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
1
12 раз 46%
0
7 раз 27%
2
3 раза 12%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Бельграно
Эстудиантес Ла-Плата

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
2
6
8
1.5
3
9
2
12
2.5
2
10
1
13
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
9
5
3
9
1.5
4
10
1
11
2.5
2
12
1
11
3.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
8
0.5
Больше Меньше
19
7
9
17
1.5
7
19
3
23
2.5
4
22
2
24
3.5
3
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 26 13 9 4 36 - 16 48
2.
Тальерес Кордоба
 26 13 9 4 33 - 24 48
3.
Уракан
 0:0 26 11 11 4 27 - 16 44
4.
Расинг Авельянеда
 26 13 4 9 41 - 30 43
5.
Ривер Плейт
 26 11 10 5 38 - 20 43
6.
Бока Хуниорс
 26 11 8 7 30 - 23 41
7.
Унион Санта-Фе
 26 11 6 9 27 - 26 39
8.
Атлетико Тукуман
 1:1 26 10 8 8 26 - 26 38
9.
Индепендьенте Ривадавия
 26 10 7 9 23 - 25 37
10.
Платенсе
 0:0 26 9 10 7 19 - 17 37
11.
Индепендьенте Авельянеда
 1:1 26 8 13 5 24 - 17 37
12.
Институто Кордоба
 26 10 6 10 31 - 28 36
13.
Бельграно
 26 8 11 7 32 - 30 35
14.
Эстудиантес Ла-Плата
 26 8 11 7 34 - 32 35
15.
Ланус
 26 8 11 7 25 - 28 35
16.
Депортиво Риестра
 26 8 10 8 26 - 27 34
17.
Химнасия Ла-Плата
 26 8 8 10 21 - 22 32
18.
Годой Крус
 26 7 11 8 29 - 28 32
19.
Сентраль Кордоба СдЕ
 26 8 7 11 29 - 34 31
20.
Тигре
 26 7 10 9 26 - 30 31
21.
Дефенса и Хустисия
 26 7 10 9 27 - 33 31
22.
Архентинос Хуниорс
 26 8 5 13 20 - 26 29
23.
Росарио Сентраль
 26 7 8 11 25 - 29 29
24.
Сан-Лоренсо Альмагро
 26 7 8 11 21 - 26 29
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 26 6 7 13 19 - 34 25
26.
Сармьенто
 26 5 10 11 17 - 27 25
27.
Банфилд
 26 5 8 13 21 - 35 23
28.
Барракас Сентраль
 26 4 10 12 12 - 30 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 12 9 3 0 19 - 2 30
2.
Унион Санта-Фе
 14 9 2 3 18 - 8 29
3.
Ривер Плейт
 14 8 5 1 29 - 9 29
4.
Депортиво Риестра
 14 8 5 1 19 - 9 29
5.
Архентинос Хуниорс
 14 8 4 2 17 - 7 28
6.
Бока Хуниорс
 12 8 3 1 18 - 7 27
7.
Атлетико Тукуман
 1:1 13 8 3 2 18 - 11 27
8.
Уракан
 0:0 14 7 6 1 13 - 4 27
9.
Расинг Авельянеда
 12 8 2 2 24 - 13 26
10.
Тальерес Кордоба
 12 7 4 1 16 - 7 25
11.
Индепендьенте Авельянеда
 1:1 14 6 7 1 16 - 8 25
12.
Институто Кордоба
 12 7 3 2 19 - 9 24
13.
Ланус
 14 6 6 2 16 - 12 24
14.
Индепендьенте Ривадавия
 12 6 4 2 11 - 8 22
15.
Бельграно
 14 6 4 4 20 - 17 22
16.
Годой Крус
 14 5 7 2 20 - 11 22
17.
Дефенса и Хустисия
 12 5 6 1 13 - 10 21
18.
Химнасия Ла-Плата
 14 6 3 5 14 - 10 21
19.
Платенсе
 0:0 12 5 4 3 7 - 6 19
20.
Эстудиантес Ла-Плата
 12 4 6 2 16 - 12 18
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 14 5 3 6 14 - 18 18
22.
Сармьенто
 14 4 6 4 9 - 10 18
23.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 5 2 6 16 - 18 17
24.
Росарио Сентраль
 12 4 4 4 14 - 12 16
25.
Тигре
 14 3 6 5 14 - 19 15
26.
Банфилд
 12 3 5 4 14 - 13 14
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 3 4 5 10 - 12 13
28.
Барракас Сентраль
 12 0 6 6 5 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 14 6 5 3 17 - 17 23
2.
Велес Сарсфилд
 14 4 6 4 17 - 14 18
3.
Платенсе
 0:0 14 4 6 4 12 - 11 18
4.
Уракан
 0:0 12 4 5 3 14 - 12 17
5.
Расинг Авельянеда
 14 5 2 7 17 - 17 17
6.
Эстудиантес Ла-Плата
 14 4 5 5 18 - 20 17
7.
Тигре
 12 4 4 4 12 - 11 16
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 14 4 4 6 11 - 14 16
9.
Барракас Сентраль
 14 4 4 6 7 - 12 16
10.
Индепендьенте Ривадавия
 14 4 3 7 12 - 17 15
11.
Ривер Плейт
 12 3 5 4 9 - 11 14
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 3 5 5 13 - 16 14
13.
Бока Хуниорс
 14 3 5 6 12 - 16 14
14.
Бельграно
 12 2 7 3 12 - 13 13
15.
Росарио Сентраль
 14 3 4 7 11 - 17 13
16.
Индепендьенте Авельянеда
 1:1 12 2 6 4 8 - 9 12
17.
Институто Кордоба
 14 3 3 8 12 - 19 12
18.
Химнасия Ла-Плата
 12 2 5 5 7 - 12 11
19.
Ланус
 12 2 5 5 9 - 16 11
20.
Атлетико Тукуман
 1:1 13 2 5 6 8 - 15 11
21.
Годой Крус
 12 2 4 6 9 - 17 10
22.
Унион Санта-Фе
 12 2 4 6 9 - 18 10
23.
Дефенса и Хустисия
 14 2 4 8 14 - 23 10
24.
Банфилд
 14 2 3 9 7 - 22 9
25.
Сармьенто
 12 1 4 7 8 - 17 7
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 12 1 4 7 5 - 16 7
27.
Депортиво Риестра
 12 0 5 7 7 - 18 5
28.
Архентинос Хуниорс
 12 0 1 11 3 - 19 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Бельграно Хара Франко 13 (1)
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 12 (4)
Ривер Плейт Борха Мигель 11 (1)
Банфилд Milton Gimenez 10 (1)
Индепендьенте Авельянеда Авалос Габриэль 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 1 12
Дефенса и Хустисия Сото Алексис 1 10
Банфилд Cristian Nunez 1 9
Бока Хуниорс Фернандес Пол 1 9
Депортиво Риестра Milton Aaron Celiz 1 9
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