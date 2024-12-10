Тур: 26.
2:2
Конец матча
0'
1:0
17' ГолХара Франко
1:1
42' ГолEric Meza
45' Желтая карточкаЛолло Лусиано
56' Желтая карточкаМетильи Франсиско Гонсалес
58' Желтая карточкаФачелло Франсиско
1:2
61' ГолАскасибар Сантьяго
63' Желтая карточкаMariano Troilo
2:2
88' ГолРейна Брайан
90'+6
Ход матча
17'
1:0
42'
1:1
45'
61'
63'
88'
2:2
29
Хара
Франко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Хара ФранкоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
48 Lucas BustosПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Рейна БрайанНападающий
-
43 Franco Rami
-
-
52 Maximo Oses
-
-
Главный тренер: Norberto Fernandez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Eric MezaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
10 Пьятти ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Перес ЭнцоПолузащитник
-
-
18 Edwin Cetre
-
-
17 Javier Urzua
-
-
31 Roman Gomez
-
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
История личных встреч
Бельграно
Эстудиантес Ла-Плата
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
22 матча
54.5%
22.7%
22.8%
12 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
18.2%
50%
31.8%
4 победы 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
40.9%
36.4%
22.7%
9 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
7
Голов в среднем за матч
1.55
0.64
Среднее время на гол
58
141
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
1.36
0.64
Среднее время на гол
66
141
Всего голов
32
14
Голов в среднем за матч
1.45
0.64
Тотал матчей
2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
61
141
Бомбардиры внутри турнира
Бельграно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хара Франко
|13
|0.5
|Nicolas Fernandez I
|5
|0.19
|Рейна Брайан
|3
|0.12
|Суарес Матиас
|2
|0.08
|Чаварриа Пабло
|2
|0.08
|Факундо-Томас Киньон
|1
|0.04
|Эстебан Ролон
|1
|0.04
|Anibal Leguizamon
|1
|0.04
|Баринага Хуан
|1
|0.04
|Mariano Troilo
|1
|0.04
|Geronimo Heredia
|1
|0.04
|Лукко Жеремиас
|1
|0.04
|Метильи Франсиско Гонсалес
|0
|0
|Gabriel Compagnucci
|0
|0
|Juan Velazquez
|0
|0
|Дельгадо Рафаэль
|0
|0
|Эспинола Хуан
|0
|0
|Марин Матиас
|0
|0
|Ленциони Факундо
|0
|0
Эстудиантес Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каррильо Гидо
|7
|0.27
|Маньома Алексис
|3
|0.12
|Соса Хосе
|3 (2)
|0.12
|Аскасибар Сантьяго
|3
|0.12
|Edwin Cetre
|3 (1)
|0.12
|Паласиос Тьяго
|2
|0.08
|Пьятти Пабло
|2
|0.08
|Joaquin Tobio Burgos
|2
|0.08
|Javier Correa
|1
|0.04
|Eric Meza
|1
|0.04
|Eros Mancuso
|1
|0.04
|Mauro Menzdez
|1
|0.04
|Facundo Rodriguez2
|1
|0.04
|Ромеро Саид
|1
|0.04
|Gaston Benedetti
|1
|0.04
|Боселли Себастьян
|1
|0.04
|Luciano Gimenez
|0
|0
|Santiago Flores
|0
|0
Карточки
Бельграно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mariano Troilo
|8
|0
|Чаварриа Пабло
|5
|1
|Хара Франко
|6
|0
|Дельгадо Рафаэль
|6
|0
|Факундо-Томас Киньон
|5
|0
|Gabriel Compagnucci
|5
|0
|Ребола Алехандро
|2
|1
|Эстебан Ролон
|3
|0
|Метильи Франсиско Гонсалес
|3
|0
|Рейна Брайан
|3
|0
|Лонго Сантьяго
|3
|0
|Agustin Baldi
|3
|0
|Фачелло Франсиско
|3
|0
|Мерьяно Николас
|1
|1
|Морено Матиас
|1
|1
|Nicolas Fernandez I
|2
|0
|Anibal Leguizamon
|2
|0
|Juan Velazquez
|2
|0
|Чикко Игнасио
|1
|0
|Эспинола Хуан
|1
|0
|Марин Матиас
|1
|0
|Лукко Жеремиас
|1
|0
|Juan Cruz Real
|1
|0
Эстудиантес Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аскасибар Сантьяго
|9
|1
|Gaston Benedetti
|7
|0
|Перес Энцо
|6
|0
|Facundo Rodriguez2
|6
|0
|Лолло Лусиано
|5
|0
|Паласиос Тьяго
|5
|0
|Невес Габриэль
|3
|0
|Bautista Kociubinski
|3
|0
|Eric Meza
|3
|0
|Javier Correa
|2
|0
|Luciano Gimenez
|2
|0
|Eros Mancuso
|2
|0
|Боселли Себастьян
|2
|0
|Соса Хосе
|1
|0
|Пьятти Пабло
|1
|0
|Каррильо Гидо
|1
|0
|Сукуи Фернандо
|1
|0
|Matias Mansilla
|1
|0
|Арзамендия Сантьяго
|1
|0
|Edwin Cetre
|1
|0
|Mauro Menzdez
|1
|0
|Ромеро Саид
|1
|0
|Маньома Алексис
|1
|0
Результаты матчей
Бельграно
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Эстудиантес Ла-Плата
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
7
Упущенные победы
10
6
Бельграно
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Эстудиантес Ла-Плата
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
10
16
Бельграно
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (5)
54% (14)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
35% (9)
27% (7)
Эстудиантес Ла-Плата
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (6)
54% (14)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
54% (14)
31% (8)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
10
11
Упущенные победы
20
22
Голы по времени матча
Забито
21
17
6 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
3
14%
4
24%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
2
10%
4
24%
31-45
2
10%
3
18%
46-60
7
33%
3
18%
61-75
6
29%
3
18%
76-90
Пропущено
16
21
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
0
0%
2
10%
1-15
3
19%
3
14%
16-30
3
19%
3
14%
31-45
4
25%
5
24%
46-60
3
19%
2
10%
61-75
3
19%
6
29%
76-90
Забито
12
17
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
19 Не забивали 16
3
25%
3
18%
1-15
1
8%
2
12%
16-30
3
25%
2
12%
31-45
1
8%
5
29%
29%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
3
25%
4
24%
76-90
Пропущено
13
11
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
8%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
5
38%
3
27%
31-45
3
23%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
4
31%
1
9%
76-90
Забито
33
34
13 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 11
8 Не забивали 7
6
18%
7
21%
1-15
2
6%
2
6%
16-30
5
15%
6
18%
31-45
3
9%
8
24%
46-60
8
24%
4
12%
61-75
9
27%
7
21%
76-90
Пропущено
29
32
12 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 21
1
3%
5
16%
1-15
3
10%
4
13%
16-30
8
28%
6
19%
31-45
7
24%
6
19%
46-60
3
10%
4
13%
61-75
7
24%
7
22%
76-90
Результаты последних матчей
Бельграно
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 0:2 Бельграно - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Барракас Сентраль - Бельграно 1:1 Бельграно - Институто Кордоба 3:1
Банфилд - Бельграно 1:1 Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:2 Велес Сарсфилд - Бельграно 1:1 Бельграно - Платенсе 0:1 Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Бельграно - Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Тукуман - Бельграно 2:4 Бельграно - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 0:0 Бельграно - Химнасия Ла-Плата 0:1 Бельграно - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Уракан - Бельграно 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Бельграно 2:1 Бельграно - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Бельграно 0:0 Бельграно - Годой Крус 1:0
Эстудиантес Ла-Плата
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла-Плата 4:5 Эстудиантес Ла-Плата - Ривер Плейт 1:2 Эстудиантес Ла-Плата - Росарио Сентраль 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Эстудиантес Ла-Плата 1:1
Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Барракас Сентраль - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Институто Кордоба 3:2 Банфилд - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Эстудиантес Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:1 Тальерес Кордоба - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Атлетико Тукуман - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Эстудиантес Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла-Плата 1:4 Эстудиантес Ла-Плата - Химнасия Ла-Плата 4:1 Уракан - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Унион Санта-Фе 0:0
Результаты матчей
Бельграно
Эстудиантес Ла-Плата
Точный счет
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
1:1
5 раз 42%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 33%
0:0
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:5
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
6 раз 23%
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
1:1
8 раз 31%
2:0
4 раза 15%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:5
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 35%
0
8 раз 31%
2
6 раз 23%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
1
12 раз 46%
0
7 раз 27%
2
3 раза 12%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Бельграно
Эстудиантес Ла-Плата
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
102
68
39
212
210
113
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
95
39
410
111
212
111
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
188
Больше Меньше
197
917
719
323
422
224
323
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|13
|9
|4
|36 - 16
|48
|2.
|26
|13
|9
|4
|33 - 24
|48
|3.
|0:0
|26
|11
|11
|4
|27 - 16
|44
|4.
|26
|13
|4
|9
|41 - 30
|43
|5.
|26
|11
|10
|5
|38 - 20
|43
|6.
|26
|11
|8
|7
|30 - 23
|41
|7.
|26
|11
|6
|9
|27 - 26
|39
|8.
|1:1
|26
|10
|8
|8
|26 - 26
|38
|9.
|26
|10
|7
|9
|23 - 25
|37
|10.
|0:0
|26
|9
|10
|7
|19 - 17
|37
|11.
|1:1
|26
|8
|13
|5
|24 - 17
|37
|12.
|26
|10
|6
|10
|31 - 28
|36
|13.
|26
|8
|11
|7
|32 - 30
|35
|14.
|26
|8
|11
|7
|34 - 32
|35
|15.
|26
|8
|11
|7
|25 - 28
|35
|16.
|26
|8
|10
|8
|26 - 27
|34
|17.
|26
|8
|8
|10
|21 - 22
|32
|18.
|26
|7
|11
|8
|29 - 28
|32
|19.
|26
|8
|7
|11
|29 - 34
|31
|20.
|26
|7
|10
|9
|26 - 30
|31
|21.
|26
|7
|10
|9
|27 - 33
|31
|22.
|26
|8
|5
|13
|20 - 26
|29
|23.
|26
|7
|8
|11
|25 - 29
|29
|24.
|26
|7
|8
|11
|21 - 26
|29
|25.
|26
|6
|7
|13
|19 - 34
|25
|26.
|26
|5
|10
|11
|17 - 27
|25
|27.
|26
|5
|8
|13
|21 - 35
|23
|28.
|26
|4
|10
|12
|12 - 30
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|3
|0
|19 - 2
|30
|2.
|14
|9
|2
|3
|18 - 8
|29
|3.
|14
|8
|5
|1
|29 - 9
|29
|4.
|14
|8
|5
|1
|19 - 9
|29
|5.
|14
|8
|4
|2
|17 - 7
|28
|6.
|12
|8
|3
|1
|18 - 7
|27
|7.
|1:1
|13
|8
|3
|2
|18 - 11
|27
|8.
|0:0
|14
|7
|6
|1
|13 - 4
|27
|9.
|12
|8
|2
|2
|24 - 13
|26
|10.
|12
|7
|4
|1
|16 - 7
|25
|11.
|1:1
|14
|6
|7
|1
|16 - 8
|25
|12.
|12
|7
|3
|2
|19 - 9
|24
|13.
|14
|6
|6
|2
|16 - 12
|24
|14.
|12
|6
|4
|2
|11 - 8
|22
|15.
|14
|6
|4
|4
|20 - 17
|22
|16.
|14
|5
|7
|2
|20 - 11
|22
|17.
|12
|5
|6
|1
|13 - 10
|21
|18.
|14
|6
|3
|5
|14 - 10
|21
|19.
|0:0
|12
|5
|4
|3
|7 - 6
|19
|20.
|12
|4
|6
|2
|16 - 12
|18
|21.
|14
|5
|3
|6
|14 - 18
|18
|22.
|14
|4
|6
|4
|9 - 10
|18
|23.
|13
|5
|2
|6
|16 - 18
|17
|24.
|12
|4
|4
|4
|14 - 12
|16
|25.
|14
|3
|6
|5
|14 - 19
|15
|26.
|12
|3
|5
|4
|14 - 13
|14
|27.
|12
|3
|4
|5
|10 - 12
|13
|28.
|12
|0
|6
|6
|5 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|6
|5
|3
|17 - 17
|23
|2.
|14
|4
|6
|4
|17 - 14
|18
|3.
|0:0
|14
|4
|6
|4
|12 - 11
|18
|4.
|0:0
|12
|4
|5
|3
|14 - 12
|17
|5.
|14
|5
|2
|7
|17 - 17
|17
|6.
|14
|4
|5
|5
|18 - 20
|17
|7.
|12
|4
|4
|4
|12 - 11
|16
|8.
|14
|4
|4
|6
|11 - 14
|16
|9.
|14
|4
|4
|6
|7 - 12
|16
|10.
|14
|4
|3
|7
|12 - 17
|15
|11.
|12
|3
|5
|4
|9 - 11
|14
|12.
|13
|3
|5
|5
|13 - 16
|14
|13.
|14
|3
|5
|6
|12 - 16
|14
|14.
|12
|2
|7
|3
|12 - 13
|13
|15.
|14
|3
|4
|7
|11 - 17
|13
|16.
|1:1
|12
|2
|6
|4
|8 - 9
|12
|17.
|14
|3
|3
|8
|12 - 19
|12
|18.
|12
|2
|5
|5
|7 - 12
|11
|19.
|12
|2
|5
|5
|9 - 16
|11
|20.
|1:1
|13
|2
|5
|6
|8 - 15
|11
|21.
|12
|2
|4
|6
|9 - 17
|10
|22.
|12
|2
|4
|6
|9 - 18
|10
|23.
|14
|2
|4
|8
|14 - 23
|10
|24.
|14
|2
|3
|9
|7 - 22
|9
|25.
|12
|1
|4
|7
|8 - 17
|7
|26.
|12
|1
|4
|7
|5 - 16
|7
|27.
|12
|0
|5
|7
|7 - 18
|5
|28.
|12
|0
|1
|11
|3 - 19
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Бельграно
|Хара Франко
|13 (1)
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|12 (4)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|11 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|10 (1)
|Индепендьенте Авельянеда
|Авалос Габриэль
|9 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|1 12
|Дефенса и Хустисия
|Сото Алексис
|1 10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 9
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|1 9
|Депортиво Риестра
|Milton Aaron Celiz
|1 9