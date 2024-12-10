  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 26.
Уракан
0:0
Первый тайм: 33'
Платенсе
0'
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Уракан
Ничья
Платенсе
2.45
Реклама, bettery.ru
3.00
Реклама, pari.ru
4.80
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Галиндес
Эрнан
29
Де
ла
Фуэнте
Эрнан
6
Fabio
Pereyra
2
Тобио
Фернандо
25
Cesar
Ibanez
24
Federico
Fattori
20
Эчеверрия
Родриго
5
Аларкон
Вильям
16
Rodrigo
Cabral
9
Абила
Рамон
10
Walter
Mazzanti
31
Juan
Cozzani
25
Juan
Saborido
13
Ignacio
Vazquez
6
Gaston
Suso
18
Sasha
Marcich
14
Leonel
Picco
8
Fernando
Juarez
III
7
Guido
Mainero
77
Ronaldo
Martinez
29
Franco
Minerva
9
Mateo
Pellegrino
Уракан
4-3-3
Платенсе
4-2-3-1

История личных встреч

Уракан
Платенсе

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

К
0:0
КПЛ
1:1
ЛП
0:1
ЛП
2:0
ЛП
4:2

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.5

Среднее время на гол

67
180

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.4
0.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

64
112

Бомбардиры внутри турнира

Уракан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пуссетто Игнасио 5 (2) 0.19
Фертоли Эктор 4 (1) 0.15
Walter Mazzanti 3 0.12
Аларкон Вильям 3 0.12
Эчеверрия Родриго 3 0.12
Тобио Фернандо 2 0.08
Рамирес Эрик Иван 2 0.08
Rodrigo Cabral 2 0.08
Де ла Фуэнте Эрнан 1 0.04
Соньора Алан 1 0.04
Cesar Ibanez 0 0
Federico Fattori 0 0
Lucas Carrizo 0 0
Pablo Siles 0 0
Francisco Ramirez 0 0
Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mateo Pellegrino 9 (4) 0.35
Guido Mainero 4 0.15
Ronaldo Martinez 3 0.12
Sasha Marcich 1 0.04
Franco Minerva 1 0.04
Шор Игнасио 1 0.04
Bautista Barros Schelotto 0 0
Agustin Ocampo 0 0
Лотти Аугусто 0 0
Carlos Villalba 0 0
Agustin Quiroga 0 0

Карточки

Уракан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Carrizo 8 0
Guillermo Benitez1 5 1
Аларкон Вильям 4 1
Frank Kudelka 2 2
Cesar Ibanez 5 0
Walter Mazzanti 3 1
Абила Рамон 4 0
Rodrigo Cabral 4 0
Тобио Фернандо 3 0
Federico Fattori 3 0
Рамирес Эрик Иван 3 0
Эчеверрия Родриго 3 0
Pablo Siles 2 0
Francisco Ramirez 2 0
Fabio Pereyra 2 0
Lucas Souto 2 0
Пуссетто Игнасио 1 0
Де ла Фуэнте Эрнан 1 0
Franco Alfonso 1 0
Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fernando Juarez III 9 0
Sasha Marcich 5 1
Leonel Picco 6 0
Guido Mainero 5 0
Bautista Barros Schelotto 5 0
Carlos Villalba 3 1
Gaston Suso 4 0
Ignacio Vazquez 4 0
Juan Cozzani 2 1
Ivan Gomez 3 0
Ronaldo Martinez 3 0
Шор Игнасио 3 0
Vicente Taborda 3 0
Agustin Ocampo 2 0
Mateo Pellegrino 2 0
Gabriel Hachen 1 0
Juan Saborido 1 0
Franco Zapiola 1 0
Juan Pablo Pignani 1 0
Lisandro Sebastian Montenegro 1 0
Agustin Quiroga 1 0
Franco Minerva 1 0

Результаты матчей

Уракан
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Платенсе
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
4
Уракан
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Платенсе
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
77% (10)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

12
6
Уракан
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (5)
56% (14)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
44% (11)
16% (4)
Платенсе
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
16% (4)
72% (18)
12% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
52% (13)
24% (6)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

12
10

Голы по времени матча

Забито

12
12
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
2
17%
3
25%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
2
17%
31-45
4
33%
4
33%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
25%
2
17%
76-90

Пропущено

5
11
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 8
0
0%
1
9%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
60%
6
55%
76-90

Забито

14
7
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
16 Не забивали 19
3
21%
1
14%
1-15
2
14%
1
14%
16-30
4
29%
2
29%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
1
14%
61-75
2
14%
2
29%
76-90

Пропущено

12
6
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 4
2
17%
2
33%
1-15
2
17%
1
17%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
1
17%
61-75
4
33%
1
17%
76-90

Забито

26
19
14 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 11
9 Не забивали 11
5
19%
4
21%
1-15
3
12%
1
5%
16-30
6
23%
4
21%
31-45
6
23%
4
21%
46-60
1
4%
2
11%
61-75
5
19%
4
21%
76-90

Пропущено

17
17
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
2
12%
3
18%
1-15
3
18%
1
6%
16-30
2
12%
4
24%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
12%
2
12%
61-75
7
41%
7
41%
76-90

Результаты последних матчей

Уракан
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Тальерес Кордоба - Уракан 1:0 Уракан - Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Тукуман - Уракан 4:2 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 1:0
Ньюэллс Олд Бойз - Уракан 2:4 Уракан - Химнасия Ла-Плата 0:0 Уракан - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Уракан - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2 Унион Санта-Фе - Уракан 0:1 Уракан - Сармьенто 3:1 Годой Крус - Уракан 1:1 Уракан - Ланус 3:0 Тальерес Ремедиос - Уракан 0:1 Депортиво Риестра - Уракан 1:0 Уракан - Тигре 0:2 Архентинос Хуниорс - Уракан 0:0 Уракан - Бельграно 1:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:1 Ривер Плейт - Уракан 1:1 Уракан - Расинг Авельянеда 0:0
Платенсе
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0 Сармьенто - Платенсе 1:0 Платенсе - Годой Крус 1:0 Ланус - Платенсе 0:0
Платенсе - Депортиво Риестра 0:0 Тигре - Платенсе 0:0 Платенсе - Архентинос Хуниорс 2:1 Бельграно - Платенсе 0:1 Платенсе - Ривер Плейт 0:0 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:1 Платенсе - Росарио Сентраль 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:1 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Платенсе 0:2 Платенсе - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Платенсе 2:0 Платенсе - Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия - Платенсе 1:3 Платенсе - Велес Сарсфилд 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 0:2

Результаты матчей

Уракан
Платенсе

Точный счет

0:0
5 раз 38%
1:0
4 раза 31%
3:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
4 раза 33%
1:0
4 раза 33%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
6 раз 24%
1:0
6 раз 24%
1:1
4 раза 16%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:0
6 раз 24%
1:0
5 раз 20%
0:2
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 40%
0
9 раз 36%
3
3 раза 12%
2
2 раза 8%
4
1 раз 4%
0
11 раз 44%
1
10 раз 40%
2
3 раза 12%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Уракан
Платенсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
6
6
3
10
1.5
1
11
3
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
8
5
3
9
1.5
3
10
1
11
2.5
1
12
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
9
0.5
Больше Меньше
14
11
6
19
1.5
4
21
4
21
2.5
1
24
1
24
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 26 13 9 4 36 - 16 48
2.
Тальерес Кордоба
 26 13 9 4 33 - 24 48
3.
Уракан
 0:0 26 11 11 4 27 - 16 44
4.
Расинг Авельянеда
 26 13 4 9 41 - 30 43
5.
Ривер Плейт
 26 11 10 5 38 - 20 43
6.
Бока Хуниорс
 26 11 8 7 30 - 23 41
7.
Унион Санта-Фе
 26 11 6 9 27 - 26 39
8.
Индепендьенте Авельянеда
 1:0 26 9 12 5 24 - 16 39
9.
Атлетико Тукуман
 0:1 26 10 7 9 25 - 26 37
10.
Индепендьенте Ривадавия
 26 10 7 9 23 - 25 37
11.
Платенсе
 0:0 26 9 10 7 19 - 17 37
12.
Институто Кордоба
 26 10 6 10 31 - 28 36
13.
Бельграно
 26 8 11 7 32 - 30 35
14.
Эстудиантес Ла-Плата
 26 8 11 7 34 - 32 35
15.
Ланус
 26 8 11 7 25 - 28 35
16.
Депортиво Риестра
 26 8 10 8 26 - 27 34
17.
Химнасия Ла-Плата
 26 8 8 10 21 - 22 32
18.
Годой Крус
 26 7 11 8 29 - 28 32
19.
Сентраль Кордоба СдЕ
 26 8 7 11 29 - 34 31
20.
Тигре
 26 7 10 9 26 - 30 31
21.
Дефенса и Хустисия
 26 7 10 9 27 - 33 31
22.
Архентинос Хуниорс
 26 8 5 13 20 - 26 29
23.
Росарио Сентраль
 26 7 8 11 25 - 29 29
24.
Сан-Лоренсо Альмагро
 26 7 8 11 21 - 26 29
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 26 6 7 13 19 - 34 25
26.
Сармьенто
 26 5 10 11 17 - 27 25
27.
Банфилд
 26 5 8 13 21 - 35 23
28.
Барракас Сентраль
 26 4 10 12 12 - 30 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 12 9 3 0 19 - 2 30
2.
Унион Санта-Фе
 14 9 2 3 18 - 8 29
3.
Ривер Плейт
 14 8 5 1 29 - 9 29
4.
Депортиво Риестра
 14 8 5 1 19 - 9 29
5.
Архентинос Хуниорс
 14 8 4 2 17 - 7 28
6.
Бока Хуниорс
 12 8 3 1 18 - 7 27
7.
Атлетико Тукуман
 0:1 13 8 3 2 18 - 11 27
8.
Уракан
 0:0 14 7 6 1 13 - 4 27
9.
Индепендьенте Авельянеда
 1:0 14 7 6 1 16 - 7 27
10.
Расинг Авельянеда
 12 8 2 2 24 - 13 26
11.
Тальерес Кордоба
 12 7 4 1 16 - 7 25
12.
Институто Кордоба
 12 7 3 2 19 - 9 24
13.
Ланус
 14 6 6 2 16 - 12 24
14.
Индепендьенте Ривадавия
 12 6 4 2 11 - 8 22
15.
Бельграно
 14 6 4 4 20 - 17 22
16.
Годой Крус
 14 5 7 2 20 - 11 22
17.
Дефенса и Хустисия
 12 5 6 1 13 - 10 21
18.
Химнасия Ла-Плата
 14 6 3 5 14 - 10 21
19.
Платенсе
 0:0 12 5 4 3 7 - 6 19
20.
Эстудиантес Ла-Плата
 12 4 6 2 16 - 12 18
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 14 5 3 6 14 - 18 18
22.
Сармьенто
 14 4 6 4 9 - 10 18
23.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 5 2 6 16 - 18 17
24.
Росарио Сентраль
 12 4 4 4 14 - 12 16
25.
Тигре
 14 3 6 5 14 - 19 15
26.
Банфилд
 12 3 5 4 14 - 13 14
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 3 4 5 10 - 12 13
28.
Барракас Сентраль
 12 0 6 6 5 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 14 6 5 3 17 - 17 23
2.
Велес Сарсфилд
 14 4 6 4 17 - 14 18
3.
Платенсе
 0:0 14 4 6 4 12 - 11 18
4.
Уракан
 0:0 12 4 5 3 14 - 12 17
5.
Расинг Авельянеда
 14 5 2 7 17 - 17 17
6.
Эстудиантес Ла-Плата
 14 4 5 5 18 - 20 17
7.
Тигре
 12 4 4 4 12 - 11 16
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 14 4 4 6 11 - 14 16
9.
Барракас Сентраль
 14 4 4 6 7 - 12 16
10.
Индепендьенте Ривадавия
 14 4 3 7 12 - 17 15
11.
Ривер Плейт
 12 3 5 4 9 - 11 14
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 3 5 5 13 - 16 14
13.
Бока Хуниорс
 14 3 5 6 12 - 16 14
14.
Бельграно
 12 2 7 3 12 - 13 13
15.
Росарио Сентраль
 14 3 4 7 11 - 17 13
16.
Индепендьенте Авельянеда
 1:0 12 2 6 4 8 - 9 12
17.
Институто Кордоба
 14 3 3 8 12 - 19 12
18.
Химнасия Ла-Плата
 12 2 5 5 7 - 12 11
19.
Ланус
 12 2 5 5 9 - 16 11
20.
Годой Крус
 12 2 4 6 9 - 17 10
21.
Унион Санта-Фе
 12 2 4 6 9 - 18 10
22.
Атлетико Тукуман
 0:1 13 2 4 7 7 - 15 10
23.
Дефенса и Хустисия
 14 2 4 8 14 - 23 10
24.
Банфилд
 14 2 3 9 7 - 22 9
25.
Сармьенто
 12 1 4 7 8 - 17 7
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 12 1 4 7 5 - 16 7
27.
Депортиво Риестра
 12 0 5 7 7 - 18 5
28.
Архентинос Хуниорс
 12 0 1 11 3 - 19 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Бельграно Хара Франко 13 (1)
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 12 (4)
Ривер Плейт Борха Мигель 11 (1)
Банфилд Milton Gimenez 10 (1)
Индепендьенте Авельянеда Авалос Габриэль 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 1 12
Дефенса и Хустисия Сото Алексис 1 10
Банфилд Cristian Nunez 1 9
Бока Хуниорс Фернандес Пол 1 9
Депортиво Риестра Milton Aaron Celiz 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Уракан
Ничья
Платенсе
2.45
Реклама, bettery.ru
3.00
Реклама, pari.ru
4.80
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Уракан 0:0 Платенсе онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Уракан
Платенсе
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (33) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный