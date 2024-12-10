Тур: 26.
0'
25
Cesar
Ibanez
31
Juan
Cozzani
14
Leonel
Picco
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Cesar IbanezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Соньора АланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Alejo Toledo
-
22 Pablo Siles
-
-
-
-
-
Главный тренер: Frank Kudelka
- Основной состав
-
31 Juan CozzaniВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Leonel PiccoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Шор ИгнасиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sergio Gomez
История личных встреч
Уракан
Платенсе
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1.33
0.5
Среднее время на гол
67
180
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.4
0.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
64
112
Бомбардиры внутри турнира
Уракан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пуссетто Игнасио
|5 (2)
|0.19
|Фертоли Эктор
|4 (1)
|0.15
|Walter Mazzanti
|3
|0.12
|Аларкон Вильям
|3
|0.12
|Эчеверрия Родриго
|3
|0.12
|Тобио Фернандо
|2
|0.08
|Рамирес Эрик Иван
|2
|0.08
|Rodrigo Cabral
|2
|0.08
|Де ла Фуэнте Эрнан
|1
|0.04
|Соньора Алан
|1
|0.04
|Cesar Ibanez
|0
|0
|Federico Fattori
|0
|0
|Lucas Carrizo
|0
|0
|Pablo Siles
|0
|0
|Francisco Ramirez
|0
|0
Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mateo Pellegrino
|9 (4)
|0.35
|Guido Mainero
|4
|0.15
|Ronaldo Martinez
|3
|0.12
|Sasha Marcich
|1
|0.04
|Franco Minerva
|1
|0.04
|Шор Игнасио
|1
|0.04
|Bautista Barros Schelotto
|0
|0
|Agustin Ocampo
|0
|0
|Лотти Аугусто
|0
|0
|Carlos Villalba
|0
|0
|Agustin Quiroga
|0
|0
Карточки
Уракан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Carrizo
|8
|0
|Guillermo Benitez1
|5
|1
|Аларкон Вильям
|4
|1
|Frank Kudelka
|2
|2
|Cesar Ibanez
|5
|0
|Walter Mazzanti
|3
|1
|Абила Рамон
|4
|0
|Rodrigo Cabral
|4
|0
|Тобио Фернандо
|3
|0
|Federico Fattori
|3
|0
|Рамирес Эрик Иван
|3
|0
|Эчеверрия Родриго
|3
|0
|Pablo Siles
|2
|0
|Francisco Ramirez
|2
|0
|Fabio Pereyra
|2
|0
|Lucas Souto
|2
|0
|Пуссетто Игнасио
|1
|0
|Де ла Фуэнте Эрнан
|1
|0
|Franco Alfonso
|1
|0
Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fernando Juarez III
|9
|0
|Sasha Marcich
|5
|1
|Leonel Picco
|6
|0
|Guido Mainero
|5
|0
|Bautista Barros Schelotto
|5
|0
|Carlos Villalba
|3
|1
|Gaston Suso
|4
|0
|Ignacio Vazquez
|4
|0
|Juan Cozzani
|2
|1
|Ivan Gomez
|3
|0
|Ronaldo Martinez
|3
|0
|Шор Игнасио
|3
|0
|Vicente Taborda
|3
|0
|Agustin Ocampo
|2
|0
|Mateo Pellegrino
|2
|0
|Gabriel Hachen
|1
|0
|Juan Saborido
|1
|0
|Franco Zapiola
|1
|0
|Juan Pablo Pignani
|1
|0
|Lisandro Sebastian Montenegro
|1
|0
|Agustin Quiroga
|1
|0
|Franco Minerva
|1
|0
Результаты матчей
Уракан
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Платенсе
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
4
Уракан
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Платенсе
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
77% (10)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
12
6
Уракан
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (5)
56% (14)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
44% (11)
16% (4)
Платенсе
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
16% (4)
72% (18)
12% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
52% (13)
24% (6)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
12
10
Голы по времени матча
Забито
12
12
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
2
17%
3
25%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
2
17%
31-45
4
33%
4
33%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
25%
2
17%
76-90
Пропущено
5
11
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 8
0
0%
1
9%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
60%
6
55%
76-90
Забито
14
7
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
16 Не забивали 19
3
21%
1
14%
1-15
2
14%
1
14%
16-30
4
29%
2
29%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
1
14%
61-75
2
14%
2
29%
76-90
Пропущено
12
6
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 4
2
17%
2
33%
1-15
2
17%
1
17%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
1
17%
61-75
4
33%
1
17%
76-90
Забито
26
19
14 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 11
9 Не забивали 11
5
19%
4
21%
1-15
3
12%
1
5%
16-30
6
23%
4
21%
31-45
6
23%
4
21%
46-60
1
4%
2
11%
61-75
5
19%
4
21%
76-90
Пропущено
17
17
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
2
12%
3
18%
1-15
3
18%
1
6%
16-30
2
12%
4
24%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
12%
2
12%
61-75
7
41%
7
41%
76-90
Результаты последних матчей
Уракан
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Тальерес Кордоба - Уракан 1:0 Уракан - Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Тукуман - Уракан 4:2 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 1:0
Ньюэллс Олд Бойз - Уракан 2:4 Уракан - Химнасия Ла-Плата 0:0 Уракан - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Уракан - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2 Унион Санта-Фе - Уракан 0:1 Уракан - Сармьенто 3:1 Годой Крус - Уракан 1:1 Уракан - Ланус 3:0 Тальерес Ремедиос - Уракан 0:1 Депортиво Риестра - Уракан 1:0 Уракан - Тигре 0:2 Архентинос Хуниорс - Уракан 0:0 Уракан - Бельграно 1:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:1 Ривер Плейт - Уракан 1:1 Уракан - Расинг Авельянеда 0:0
Платенсе
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0 Сармьенто - Платенсе 1:0 Платенсе - Годой Крус 1:0 Ланус - Платенсе 0:0
Платенсе - Депортиво Риестра 0:0 Тигре - Платенсе 0:0 Платенсе - Архентинос Хуниорс 2:1 Бельграно - Платенсе 0:1 Платенсе - Ривер Плейт 0:0 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:1 Платенсе - Росарио Сентраль 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:1 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Платенсе 0:2 Платенсе - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Платенсе 2:0 Платенсе - Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия - Платенсе 1:3 Платенсе - Велес Сарсфилд 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 0:2
Результаты матчей
Уракан
Платенсе
Точный счет
0:0
5 раз 38%
1:0
4 раза 31%
3:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
4 раза 33%
1:0
4 раза 33%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
6 раз 24%
1:0
6 раз 24%
1:1
4 раза 16%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:0
6 раз 24%
1:0
5 раз 20%
0:2
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 40%
0
9 раз 36%
3
3 раза 12%
2
2 раза 8%
4
1 раз 4%
0
11 раз 44%
1
10 раз 40%
2
3 раза 12%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Уракан
Платенсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
66
310
111
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
85
39
310
111
112
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
169
Больше Меньше
1411
619
421
421
124
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|13
|9
|4
|36 - 16
|48
|2.
|26
|13
|9
|4
|33 - 24
|48
|3.
|0:0
|26
|11
|11
|4
|27 - 16
|44
|4.
|26
|13
|4
|9
|41 - 30
|43
|5.
|26
|11
|10
|5
|38 - 20
|43
|6.
|26
|11
|8
|7
|30 - 23
|41
|7.
|26
|11
|6
|9
|27 - 26
|39
|8.
|1:0
|26
|9
|12
|5
|24 - 16
|39
|9.
|0:1
|26
|10
|7
|9
|25 - 26
|37
|10.
|26
|10
|7
|9
|23 - 25
|37
|11.
|0:0
|26
|9
|10
|7
|19 - 17
|37
|12.
|26
|10
|6
|10
|31 - 28
|36
|13.
|26
|8
|11
|7
|32 - 30
|35
|14.
|26
|8
|11
|7
|34 - 32
|35
|15.
|26
|8
|11
|7
|25 - 28
|35
|16.
|26
|8
|10
|8
|26 - 27
|34
|17.
|26
|8
|8
|10
|21 - 22
|32
|18.
|26
|7
|11
|8
|29 - 28
|32
|19.
|26
|8
|7
|11
|29 - 34
|31
|20.
|26
|7
|10
|9
|26 - 30
|31
|21.
|26
|7
|10
|9
|27 - 33
|31
|22.
|26
|8
|5
|13
|20 - 26
|29
|23.
|26
|7
|8
|11
|25 - 29
|29
|24.
|26
|7
|8
|11
|21 - 26
|29
|25.
|26
|6
|7
|13
|19 - 34
|25
|26.
|26
|5
|10
|11
|17 - 27
|25
|27.
|26
|5
|8
|13
|21 - 35
|23
|28.
|26
|4
|10
|12
|12 - 30
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|3
|0
|19 - 2
|30
|2.
|14
|9
|2
|3
|18 - 8
|29
|3.
|14
|8
|5
|1
|29 - 9
|29
|4.
|14
|8
|5
|1
|19 - 9
|29
|5.
|14
|8
|4
|2
|17 - 7
|28
|6.
|12
|8
|3
|1
|18 - 7
|27
|7.
|0:1
|13
|8
|3
|2
|18 - 11
|27
|8.
|0:0
|14
|7
|6
|1
|13 - 4
|27
|9.
|1:0
|14
|7
|6
|1
|16 - 7
|27
|10.
|12
|8
|2
|2
|24 - 13
|26
|11.
|12
|7
|4
|1
|16 - 7
|25
|12.
|12
|7
|3
|2
|19 - 9
|24
|13.
|14
|6
|6
|2
|16 - 12
|24
|14.
|12
|6
|4
|2
|11 - 8
|22
|15.
|14
|6
|4
|4
|20 - 17
|22
|16.
|14
|5
|7
|2
|20 - 11
|22
|17.
|12
|5
|6
|1
|13 - 10
|21
|18.
|14
|6
|3
|5
|14 - 10
|21
|19.
|0:0
|12
|5
|4
|3
|7 - 6
|19
|20.
|12
|4
|6
|2
|16 - 12
|18
|21.
|14
|5
|3
|6
|14 - 18
|18
|22.
|14
|4
|6
|4
|9 - 10
|18
|23.
|13
|5
|2
|6
|16 - 18
|17
|24.
|12
|4
|4
|4
|14 - 12
|16
|25.
|14
|3
|6
|5
|14 - 19
|15
|26.
|12
|3
|5
|4
|14 - 13
|14
|27.
|12
|3
|4
|5
|10 - 12
|13
|28.
|12
|0
|6
|6
|5 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|6
|5
|3
|17 - 17
|23
|2.
|14
|4
|6
|4
|17 - 14
|18
|3.
|0:0
|14
|4
|6
|4
|12 - 11
|18
|4.
|0:0
|12
|4
|5
|3
|14 - 12
|17
|5.
|14
|5
|2
|7
|17 - 17
|17
|6.
|14
|4
|5
|5
|18 - 20
|17
|7.
|12
|4
|4
|4
|12 - 11
|16
|8.
|14
|4
|4
|6
|11 - 14
|16
|9.
|14
|4
|4
|6
|7 - 12
|16
|10.
|14
|4
|3
|7
|12 - 17
|15
|11.
|12
|3
|5
|4
|9 - 11
|14
|12.
|13
|3
|5
|5
|13 - 16
|14
|13.
|14
|3
|5
|6
|12 - 16
|14
|14.
|12
|2
|7
|3
|12 - 13
|13
|15.
|14
|3
|4
|7
|11 - 17
|13
|16.
|1:0
|12
|2
|6
|4
|8 - 9
|12
|17.
|14
|3
|3
|8
|12 - 19
|12
|18.
|12
|2
|5
|5
|7 - 12
|11
|19.
|12
|2
|5
|5
|9 - 16
|11
|20.
|12
|2
|4
|6
|9 - 17
|10
|21.
|12
|2
|4
|6
|9 - 18
|10
|22.
|0:1
|13
|2
|4
|7
|7 - 15
|10
|23.
|14
|2
|4
|8
|14 - 23
|10
|24.
|14
|2
|3
|9
|7 - 22
|9
|25.
|12
|1
|4
|7
|8 - 17
|7
|26.
|12
|1
|4
|7
|5 - 16
|7
|27.
|12
|0
|5
|7
|7 - 18
|5
|28.
|12
|0
|1
|11
|3 - 19
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Бельграно
|Хара Франко
|13 (1)
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|12 (4)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|11 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|10 (1)
|Индепендьенте Авельянеда
|Авалос Габриэль
|9 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|1 12
|Дефенса и Хустисия
|Сото Алексис
|1 10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 9
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|1 9
|Депортиво Риестра
|Milton Aaron Celiz
|1 9