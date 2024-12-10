Тур: 26.
0'
68' Желтая карточкаFabio Pereyra
77' Желтая карточкаSasha Marcich
77' Желтая карточкаFranco Baldassarra
1:0
78' ГолРамирес Эрик Иван
80' Желтая карточкаРамирес Эрик Иван
82' Желтая карточкаFederico Fattori
90'+5
Ход матча
68'
77'
78'
82'
Прогноз на матч от Liveresult
25
Cesar
Ibanez
31
Juan
Cozzani
14
Leonel
Picco
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Cesar IbanezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Соньора АланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Alejo Toledo
-
22 Pablo Siles
-
-
-
-
-
Главный тренер: Frank Kudelka
- Основной состав
-
31 Juan CozzaniВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Leonel PiccoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Шор ИгнасиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sergio Gomez
История личных встреч
Уракан
Платенсе
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1.33
0.5
Среднее время на гол
67
180
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.4
0.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
64
112
Бомбардиры внутри турнира
Уракан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пуссетто Игнасио
|5 (2)
|0.19
|Фертоли Эктор
|4 (1)
|0.15
|Walter Mazzanti
|3
|0.12
|Аларкон Вильям
|3
|0.12
|Эчеверрия Родриго
|3
|0.12
|Рамирес Эрик Иван
|3
|0.12
|Тобио Фернандо
|2
|0.08
|Rodrigo Cabral
|2
|0.08
|Де ла Фуэнте Эрнан
|1
|0.04
|Соньора Алан
|1
|0.04
|Cesar Ibanez
|0
|0
|Federico Fattori
|0
|0
|Lucas Carrizo
|0
|0
|Pablo Siles
|0
|0
|Francisco Ramirez
|0
|0
Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mateo Pellegrino
|9 (4)
|0.35
|Guido Mainero
|4
|0.15
|Ronaldo Martinez
|3
|0.12
|Sasha Marcich
|1
|0.04
|Franco Minerva
|1
|0.04
|Шор Игнасио
|1
|0.04
|Bautista Barros Schelotto
|0
|0
|Agustin Ocampo
|0
|0
|Лотти Аугусто
|0
|0
|Carlos Villalba
|0
|0
|Agustin Quiroga
|0
|0
Карточки
Уракан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Carrizo
|8
|0
|Guillermo Benitez1
|5
|1
|Аларкон Вильям
|4
|1
|Frank Kudelka
|2
|2
|Cesar Ibanez
|5
|0
|Walter Mazzanti
|3
|1
|Абила Рамон
|4
|0
|Federico Fattori
|4
|0
|Рамирес Эрик Иван
|4
|0
|Rodrigo Cabral
|4
|0
|Тобио Фернандо
|3
|0
|Эчеверрия Родриго
|3
|0
|Fabio Pereyra
|3
|0
|Pablo Siles
|2
|0
|Francisco Ramirez
|2
|0
|Lucas Souto
|2
|0
|Пуссетто Игнасио
|1
|0
|Де ла Фуэнте Эрнан
|1
|0
|Franco Alfonso
|1
|0
Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fernando Juarez III
|9
|0
|Sasha Marcich
|6
|1
|Leonel Picco
|6
|0
|Guido Mainero
|5
|0
|Bautista Barros Schelotto
|5
|0
|Carlos Villalba
|3
|1
|Gaston Suso
|4
|0
|Ignacio Vazquez
|4
|0
|Juan Cozzani
|2
|1
|Ivan Gomez
|3
|0
|Ronaldo Martinez
|3
|0
|Шор Игнасио
|3
|0
|Vicente Taborda
|3
|0
|Agustin Ocampo
|2
|0
|Mateo Pellegrino
|2
|0
|Gabriel Hachen
|1
|0
|Juan Saborido
|1
|0
|Franco Baldassarra
|1
|0
|Franco Zapiola
|1
|0
|Juan Pablo Pignani
|1
|0
|Lisandro Sebastian Montenegro
|1
|0
|Agustin Quiroga
|1
|0
|Franco Minerva
|1
|0
Результаты матчей
Уракан
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Платенсе
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
4
Уракан
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Платенсе
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
79% (11)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
12
6
Уракан
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (5)
58% (15)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
42% (11)
15% (4)
Платенсе
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
15% (4)
73% (19)
12% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
50% (13)
27% (7)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
12
10
Голы по времени матча
Забито
13
12
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 7
18 Не забивали 18
2
15%
3
25%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
2
17%
31-45
4
31%
4
33%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
4
31%
2
17%
76-90
Пропущено
5
12
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 9
0
0%
1
8%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
3
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
60%
7
58%
76-90
Забито
14
7
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
17 Не забивали 20
3
21%
1
14%
1-15
2
14%
1
14%
16-30
4
29%
2
29%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
1
14%
61-75
2
14%
2
29%
76-90
Пропущено
12
6
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 4
2
17%
2
33%
1-15
2
17%
1
17%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
1
17%
61-75
4
33%
1
17%
76-90
Забито
27
19
14 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 10
14 Забивали первыми 11
9 Не забивали 12
5
19%
4
21%
1-15
3
11%
1
5%
16-30
6
22%
4
21%
31-45
6
22%
4
21%
46-60
1
4%
2
11%
61-75
6
22%
4
21%
76-90
Пропущено
17
18
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
2
12%
3
17%
1-15
3
18%
1
6%
16-30
2
12%
4
22%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
12%
2
11%
61-75
7
41%
8
44%
76-90
Результаты последних матчей
Уракан
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Тальерес Кордоба - Уракан 1:0 Уракан - Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Тукуман - Уракан 4:2 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 1:0
Ньюэллс Олд Бойз - Уракан 2:4 Уракан - Химнасия Ла-Плата 0:0 Уракан - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Уракан - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2 Унион Санта-Фе - Уракан 0:1 Уракан - Сармьенто 3:1 Годой Крус - Уракан 1:1 Уракан - Ланус 3:0 Тальерес Ремедиос - Уракан 0:1 Депортиво Риестра - Уракан 1:0 Уракан - Тигре 0:2 Архентинос Хуниорс - Уракан 0:0 Уракан - Бельграно 1:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:1 Ривер Плейт - Уракан 1:1 Уракан - Расинг Авельянеда 0:0
Платенсе
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0 Сармьенто - Платенсе 1:0 Платенсе - Годой Крус 1:0 Ланус - Платенсе 0:0
Платенсе - Депортиво Риестра 0:0 Тигре - Платенсе 0:0 Платенсе - Архентинос Хуниорс 2:1 Бельграно - Платенсе 0:1 Платенсе - Ривер Плейт 0:0 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:1 Платенсе - Росарио Сентраль 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:1 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Платенсе 0:2 Платенсе - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Платенсе 2:0 Платенсе - Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия - Платенсе 1:3 Платенсе - Велес Сарсфилд 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 0:2
Результаты матчей
Уракан
Платенсе
Точный счет
0:0
5 раз 36%
1:0
5 раз 36%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
4 раза 33%
1:0
4 раза 33%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
3
3 раза 21%
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
7 раз 27%
0:0
6 раз 23%
1:1
4 раза 15%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:0
6 раз 23%
1:0
6 раз 23%
0:2
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 42%
0
9 раз 35%
3
3 раза 12%
2
2 раза 8%
4
1 раз 4%
0
12 раз 46%
1
10 раз 38%
2
3 раза 12%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Уракан
Платенсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
66
311
111
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
86
39
311
111
113
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
179
Больше Меньше
1412
620
422
422
125
125
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Бельграно
|Хара Франко
|13 (1)
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|12 (4)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|11 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|10 (1)
|Индепендьенте Авельянеда
|Авалос Габриэль
|9 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|1 12
|Дефенса и Хустисия
|Сото Алексис
|1 10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 9
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|1 9
|Депортиво Риестра
|Milton Aaron Celiz
|1 9