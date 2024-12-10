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  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 26.
Индепендьенте Авельянеда
1:1
Второй тайм: 70'
Атлетико Тукуман
0'
13' Желтая карточка
Каштру Томаш
1:0
14' Пенальти
Авалос Габриэль
17' Красная карточка
Marcelo Estigarribia2
53' Желтая карточка
Марконе Иван
1:1
65' Гол
Баямич Матео
69' Желтая карточка

Ход матча

13'
 
Каштру Томаш
14'
Авалос Габриэль
1:0
17'
 
Marcelo Estigarribia2
46'
Diego Tarzia
Монтиэль Сантьяго
 
53'
Марконе Иван
 
65'
1:1
Баямич Матео
(Mateo Agustin Coronel)
69'
 
Лучшие коэффициенты
Индепендьенте Авельянеда
Ничья
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Все Коэффициенты
33
Рей
Родриго
4
Вера
Федерико
26
Kevin
Lomonaco
2
Joaquin
Laso
3
Спорле
Адриан
5
Лойола
Фелипе
23
Марконе
Иван
14
Lautaro
Millan
16
Santiago
Massa
9
Авалос
Габриэль
44
Монтиэль
Сантьяго
25
Tomas
Durso
16
Moises
Brandan
6
Gianluca
Ferrari
20
Nicolas
Romero
32
Juan
Infante
18
Renzo
Tesuri
8
Guillermo
Acosta
26
Каштру
Томаш
9
Баямич
Матео
19
Marcelo
Estigarribia2
37
Mateo
Agustin
Coronel
Индепендьенте Авельянеда
4-3-3
Атлетико Тукуман
4-4-2

История личных встреч

Индепендьенте Авельянеда
Атлетико Тукуман

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
37.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 6 побед

21 матч

33.3%
14.3%
52.4%
7 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

14.3%
33.3%
52.4%
3 победы 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

38.1%
33.3%
28.6%
8 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

КПЛ
1:1
КПЛ
1:2
ЛП
1:0
ЛП
0:1
К
0:1
ЛП
2:0
КПЛ
0:1
КС
1:1
КС
1:0
С
0:1
С
4:2
С
0:2
К
1:2
КС
2:0
КС
1:0
ТМК
0:0
П
0:2
ПБ
1:3
ПБ
2:1
ПА
3:1
ПА
2:4

Голы

Всего голов

9
12

Голов в среднем за матч

0.9
1.09

Среднее время на гол

100
82

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

1.27
1.3

Среднее время на гол

70
69

Всего голов

23
25

Голов в среднем за матч

1.1
1.19

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
2
Больше 10%
Меньше 90%
19

Среднее время на гол

82
75

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авалос Габриэль 9 (2) 0.35
Монтиэль Сантьяго 4 (1) 0.15
Kevin Lomonaco 2 0.08
Лойола Фелипе 1 0.04
Манкуэльо Федерико 1 0.04
Santiago Massa 1 0.04
Лопес Сантьяго 1 0.04
Joaquin Laso 1 0.04
Alexis Conelo 1 0.04
Alex Luna 1 0.04
Маэстро Пуч Игнасио 1 0.04
Lucas Gonzalez 0 0
Исла Маурисио 0 0
Марконе Иван 0 0
Santiago Salle 0 0
Lautaro Millan 0 0
Атлетико Тукуман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Marcelo Estigarribia2 6 0.23
Renzo Tesuri 6 0.23
Mateo Agustin Coronel 4 (1) 0.15
Luis Miguel Rodriguez 2 (1) 0.08
Gianluca Ferrari 2 0.08
Баямич Матео 2 0.08
Перуцци Джино 1 0.04
Каштру Томаш 1 0.04
Franco Nicola 1 0.04
Joaquin Pereyra1 0 0
Juan Infante 0 0
Guillermo Acosta 0 0
Moises Brandan 0 0

Карточки

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Дамиан 7 1
Марконе Иван 8 0
Joaquin Laso 6 1
Лопес Сантьяго 5 1
Вера Федерико 5 1
Alexis Conelo 4 1
Lucas Gonzalez 5 0
Alex Luna 3 1
David Martinez 4 0
Монтиэль Сантьяго 4 0
Лойола Фелипе 4 0
Спорле Адриан 2 1
Santiago Massa 3 0
Juan Fedorco 3 0
Diego Tarzia 3 0
Исла Маурисио 2 0
Рей Родриго 2 0
Авалос Габриэль 2 0
Киньонес Джонни 2 0
Diego Segovia 2 0
Маэстро Пуч Игнасио 2 0
Манкуэльо Федерико 1 0
Агилар Фелипе 1 0
Невес Габриэль 1 0
Kevin Lomonaco 1 0
Пеллегрино Марко 1 0
Javier Vallejo 1 0
Lautaro Millan 1 0
Атлетико Тукуман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Guillermo Acosta 7 0
Renzo Tesuri 5 0
Adrian Sanchez 5 0
Nicolas Romero 5 0
Gianluca Ferrari 3 1
Nicolas Castro1 3 1
Matias De los Santos II 4 0
Marcelo Estigarribia2 2 1
Mateo Agustin Coronel 3 0
Tomas Durso 3 0
Juan Infante 3 0
Nestor Breitenbruch 2 0
Francisco Flores 1 0
Luis Miguel Rodriguez 1 0
Justo Giani 1 0
Баямич Матео 1 0
Rodrigo Melo 1 0
Joaquin Pereyra1 1 0
Каштру Томаш 1 0
Moises Brandan 1 0
Franco Nicola 1 0

Результаты матчей

Индепендьенте Авельянеда
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Атлетико Тукуман
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
4
Индепендьенте Авельянеда
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Атлетико Тукуман
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

6
15
Индепендьенте Авельянеда
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
32% (8)
56% (14)
12% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
64% (16)
12% (3)
Атлетико Тукуман
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
16% (4)
44% (11)
40% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
36% (9)
40% (10)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
11

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

8
19

Голы по времени матча

Забито

14
7
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
17 Не забивали 19
2
14%
2
29%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
2
14%
1
14%
31-45
1
7%
1
14%
46-60
4
29%
1
14%
61-75
1
7%
2
29%
76-90

Пропущено

8
14
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
2
25%
1
7%
1-15
2
25%
3
21%
16-30
1
13%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
3
38%
4
29%
76-90

Забито

8
19
3 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 9
19 Не забивали 13
1
13%
2
11%
1-15
1
13%
4
21%
16-30
1
13%
4
21%
31-45
2
25%
3
16%
46-60
1
13%
1
5%
61-75
2
25%
5
26%
76-90

Пропущено

9
10
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
3
33%
2
20%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
3
33%
2
20%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

22
26
11 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 13
11 Не забивали 7
3
14%
4
15%
1-15
5
23%
4
15%
16-30
3
14%
5
19%
31-45
3
14%
4
15%
46-60
5
23%
2
8%
61-75
3
14%
7
27%
76-90

Пропущено

17
24
10 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 15
5
29%
29%
3
13%
1-15
4
24%
3
13%
16-30
1
6%
5
21%
31-45
3
18%
3
13%
46-60
1
6%
4
17%
61-75
3
18%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 1:0 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 1:0
Индепендьенте Авельянеда - Унион Санта-Фе 3:0 Сармьенто - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Годой Крус 1:1 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Депортиво Риестра 3:1 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:0 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 1:0
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Атлетико Тукуман - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Уракан 4:2 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 1:0
Атлетико Тукуман - Сармьенто 1:0 Годой Крус - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Ланус 1:0 Депортиво Риестра - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Тигре 1:2 Архентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Бельграно 2:4 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 4:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Барракас Сентраль - Атлетико Тукуман 0:2 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1

Результаты матчей

Индепендьенте Авельянеда
Атлетико Тукуман

Точный счет

0:0
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
5 раз 38%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
8 раз 62%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
4 раза 33%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%

Точный счет

0:0
8 раз 32%
1:0
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
0:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:0
8 раз 32%
1:1
5 раз 20%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 40%
1
9 раз 36%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
1
13 раз 52%
0
7 раз 28%
2
4 раза 16%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Индепендьенте Авельянеда
Атлетико Тукуман

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
12
1
4
9
1.5
4
9
2
11
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
6
6
2
10
1.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
10
0.5
Больше Меньше
18
7
6
19
1.5
5
20
2
23
2.5
1
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 26 13 9 4 36 - 16 48
2.
Тальерес Кордоба
 26 13 9 4 33 - 24 48
3.
Уракан
 0:0 26 11 11 4 27 - 16 44
4.
Расинг Авельянеда
 26 13 4 9 41 - 30 43
5.
Ривер Плейт
 26 11 10 5 38 - 20 43
6.
Бока Хуниорс
 26 11 8 7 30 - 23 41
7.
Унион Санта-Фе
 26 11 6 9 27 - 26 39
8.
Атлетико Тукуман
 1:1 26 10 8 8 26 - 26 38
9.
Индепендьенте Ривадавия
 26 10 7 9 23 - 25 37
10.
Платенсе
 0:0 26 9 10 7 19 - 17 37
11.
Индепендьенте Авельянеда
 1:1 26 8 13 5 24 - 17 37
12.
Институто Кордоба
 26 10 6 10 31 - 28 36
13.
Бельграно
 26 8 11 7 32 - 30 35
14.
Эстудиантес Ла-Плата
 26 8 11 7 34 - 32 35
15.
Ланус
 26 8 11 7 25 - 28 35
16.
Депортиво Риестра
 26 8 10 8 26 - 27 34
17.
Химнасия Ла-Плата
 26 8 8 10 21 - 22 32
18.
Годой Крус
 26 7 11 8 29 - 28 32
19.
Сентраль Кордоба СдЕ
 26 8 7 11 29 - 34 31
20.
Тигре
 26 7 10 9 26 - 30 31
21.
Дефенса и Хустисия
 26 7 10 9 27 - 33 31
22.
Архентинос Хуниорс
 26 8 5 13 20 - 26 29
23.
Росарио Сентраль
 26 7 8 11 25 - 29 29
24.
Сан-Лоренсо Альмагро
 26 7 8 11 21 - 26 29
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 26 6 7 13 19 - 34 25
26.
Сармьенто
 26 5 10 11 17 - 27 25
27.
Банфилд
 26 5 8 13 21 - 35 23
28.
Барракас Сентраль
 26 4 10 12 12 - 30 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 12 9 3 0 19 - 2 30
2.
Унион Санта-Фе
 14 9 2 3 18 - 8 29
3.
Ривер Плейт
 14 8 5 1 29 - 9 29
4.
Депортиво Риестра
 14 8 5 1 19 - 9 29
5.
Архентинос Хуниорс
 14 8 4 2 17 - 7 28
6.
Бока Хуниорс
 12 8 3 1 18 - 7 27
7.
Атлетико Тукуман
 1:1 13 8 3 2 18 - 11 27
8.
Уракан
 0:0 14 7 6 1 13 - 4 27
9.
Расинг Авельянеда
 12 8 2 2 24 - 13 26
10.
Тальерес Кордоба
 12 7 4 1 16 - 7 25
11.
Индепендьенте Авельянеда
 1:1 14 6 7 1 16 - 8 25
12.
Институто Кордоба
 12 7 3 2 19 - 9 24
13.
Ланус
 14 6 6 2 16 - 12 24
14.
Индепендьенте Ривадавия
 12 6 4 2 11 - 8 22
15.
Бельграно
 14 6 4 4 20 - 17 22
16.
Годой Крус
 14 5 7 2 20 - 11 22
17.
Дефенса и Хустисия
 12 5 6 1 13 - 10 21
18.
Химнасия Ла-Плата
 14 6 3 5 14 - 10 21
19.
Платенсе
 0:0 12 5 4 3 7 - 6 19
20.
Эстудиантес Ла-Плата
 12 4 6 2 16 - 12 18
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 14 5 3 6 14 - 18 18
22.
Сармьенто
 14 4 6 4 9 - 10 18
23.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 5 2 6 16 - 18 17
24.
Росарио Сентраль
 12 4 4 4 14 - 12 16
25.
Тигре
 14 3 6 5 14 - 19 15
26.
Банфилд
 12 3 5 4 14 - 13 14
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 3 4 5 10 - 12 13
28.
Барракас Сентраль
 12 0 6 6 5 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 14 6 5 3 17 - 17 23
2.
Велес Сарсфилд
 14 4 6 4 17 - 14 18
3.
Платенсе
 0:0 14 4 6 4 12 - 11 18
4.
Уракан
 0:0 12 4 5 3 14 - 12 17
5.
Расинг Авельянеда
 14 5 2 7 17 - 17 17
6.
Эстудиантес Ла-Плата
 14 4 5 5 18 - 20 17
7.
Тигре
 12 4 4 4 12 - 11 16
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 14 4 4 6 11 - 14 16
9.
Барракас Сентраль
 14 4 4 6 7 - 12 16
10.
Индепендьенте Ривадавия
 14 4 3 7 12 - 17 15
11.
Ривер Плейт
 12 3 5 4 9 - 11 14
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 3 5 5 13 - 16 14
13.
Бока Хуниорс
 14 3 5 6 12 - 16 14
14.
Бельграно
 12 2 7 3 12 - 13 13
15.
Росарио Сентраль
 14 3 4 7 11 - 17 13
16.
Индепендьенте Авельянеда
 1:1 12 2 6 4 8 - 9 12
17.
Институто Кордоба
 14 3 3 8 12 - 19 12
18.
Химнасия Ла-Плата
 12 2 5 5 7 - 12 11
19.
Ланус
 12 2 5 5 9 - 16 11
20.
Атлетико Тукуман
 1:1 13 2 5 6 8 - 15 11
21.
Годой Крус
 12 2 4 6 9 - 17 10
22.
Унион Санта-Фе
 12 2 4 6 9 - 18 10
23.
Дефенса и Хустисия
 14 2 4 8 14 - 23 10
24.
Банфилд
 14 2 3 9 7 - 22 9
25.
Сармьенто
 12 1 4 7 8 - 17 7
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 12 1 4 7 5 - 16 7
27.
Депортиво Риестра
 12 0 5 7 7 - 18 5
28.
Архентинос Хуниорс
 12 0 1 11 3 - 19 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Бельграно Хара Франко 13 (1)
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 12 (4)
Ривер Плейт Борха Мигель 11 (1)
Банфилд Milton Gimenez 10 (1)
Индепендьенте Авельянеда Авалос Габриэль 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 1 12
Дефенса и Хустисия Сото Алексис 1 10
Банфилд Cristian Nunez 1 9
Бока Хуниорс Фернандес Пол 1 9
Депортиво Риестра Milton Aaron Celiz 1 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 69'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 65'
    Матео Коронель сделал результативную передачу.
  • 65'
    Г О О О О Л - Баямич Матео бьет в цель!
  • 53'
    Марконе Иван получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Монтиэль Сантьяго уходит с поля. Diego Tarzia выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Лучшие коэффициенты
Индепендьенте Авельянеда
Ничья
Атлетико Тукуман
1.93
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3.35
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6.60
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Все Коэффициенты
Где смотреть матч Индепендьенте Авельянеда 1:1 Атлетико Тукуман онлайн

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