Тур: 26.
1:1
Второй тайм: 70'
0'
13' Желтая карточкаКаштру Томаш
1:0
14' ПенальтиАвалос Габриэль
17' Красная карточкаMarcelo Estigarribia2
53' Желтая карточкаМарконе Иван
1:1
65' ГолБаямич Матео
Ход матча
13'
14'
1:0
53'
65'
69'
33
Рей
Родриго
23
Марконе
Иван
- Основной состав
-
33 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Перес ДамианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
27 Diego Tarzia
-
-
29 Juan Fedorco
-
Главный тренер: Julio Vaccari
- Основной состав
-
25 Tomas DursoВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Juan InfanteЗащитник
-
18 Renzo TesuriПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Каштру ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
41 Rodrigo Melo
-
-
40 Justo Giani
-
-
-
Главный тренер: Facundo Sava
История личных встреч
Индепендьенте Авельянеда
Атлетико Тукуман
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
37.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 6 побед
21 матч
33.3%
14.3%
52.4%
7 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
14.3%
33.3%
52.4%
3 победы 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
38.1%
33.3%
28.6%
8 побед 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
12
Голов в среднем за матч
0.9
1.09
Среднее время на гол
100
82
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
1.27
1.3
Среднее время на гол
70
69
Всего голов
23
25
Голов в среднем за матч
1.1
1.19
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
Среднее время на гол
82
75
Бомбардиры внутри турнира
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авалос Габриэль
|9 (2)
|0.35
|Монтиэль Сантьяго
|4 (1)
|0.15
|Kevin Lomonaco
|2
|0.08
|Лойола Фелипе
|1
|0.04
|Манкуэльо Федерико
|1
|0.04
|Santiago Massa
|1
|0.04
|Лопес Сантьяго
|1
|0.04
|Joaquin Laso
|1
|0.04
|Alexis Conelo
|1
|0.04
|Alex Luna
|1
|0.04
|Маэстро Пуч Игнасио
|1
|0.04
|Lucas Gonzalez
|0
|0
|Исла Маурисио
|0
|0
|Марконе Иван
|0
|0
|Santiago Salle
|0
|0
|Lautaro Millan
|0
|0
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Marcelo Estigarribia2
|6
|0.23
|Renzo Tesuri
|6
|0.23
|Mateo Agustin Coronel
|4 (1)
|0.15
|Luis Miguel Rodriguez
|2 (1)
|0.08
|Gianluca Ferrari
|2
|0.08
|Баямич Матео
|2
|0.08
|Перуцци Джино
|1
|0.04
|Каштру Томаш
|1
|0.04
|Franco Nicola
|1
|0.04
|Joaquin Pereyra1
|0
|0
|Juan Infante
|0
|0
|Guillermo Acosta
|0
|0
|Moises Brandan
|0
|0
Карточки
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Дамиан
|7
|1
|Марконе Иван
|8
|0
|Joaquin Laso
|6
|1
|Лопес Сантьяго
|5
|1
|Вера Федерико
|5
|1
|Alexis Conelo
|4
|1
|Lucas Gonzalez
|5
|0
|Alex Luna
|3
|1
|David Martinez
|4
|0
|Монтиэль Сантьяго
|4
|0
|Лойола Фелипе
|4
|0
|Спорле Адриан
|2
|1
|Santiago Massa
|3
|0
|Juan Fedorco
|3
|0
|Diego Tarzia
|3
|0
|Исла Маурисио
|2
|0
|Рей Родриго
|2
|0
|Авалос Габриэль
|2
|0
|Киньонес Джонни
|2
|0
|Diego Segovia
|2
|0
|Маэстро Пуч Игнасио
|2
|0
|Манкуэльо Федерико
|1
|0
|Агилар Фелипе
|1
|0
|Невес Габриэль
|1
|0
|Kevin Lomonaco
|1
|0
|Пеллегрино Марко
|1
|0
|Javier Vallejo
|1
|0
|Lautaro Millan
|1
|0
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Guillermo Acosta
|7
|0
|Renzo Tesuri
|5
|0
|Adrian Sanchez
|5
|0
|Nicolas Romero
|5
|0
|Gianluca Ferrari
|3
|1
|Nicolas Castro1
|3
|1
|Matias De los Santos II
|4
|0
|Marcelo Estigarribia2
|2
|1
|Mateo Agustin Coronel
|3
|0
|Tomas Durso
|3
|0
|Juan Infante
|3
|0
|Nestor Breitenbruch
|2
|0
|Francisco Flores
|1
|0
|Luis Miguel Rodriguez
|1
|0
|Justo Giani
|1
|0
|Баямич Матео
|1
|0
|Rodrigo Melo
|1
|0
|Joaquin Pereyra1
|1
|0
|Каштру Томаш
|1
|0
|Moises Brandan
|1
|0
|Franco Nicola
|1
|0
Результаты матчей
Индепендьенте Авельянеда
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Атлетико Тукуман
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
4
Индепендьенте Авельянеда
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Атлетико Тукуман
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
6
15
Индепендьенте Авельянеда
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
32% (8)
56% (14)
12% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
64% (16)
12% (3)
Атлетико Тукуман
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
16% (4)
44% (11)
40% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
36% (9)
40% (10)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
11
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
8
19
Голы по времени матча
Забито
14
7
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
17 Не забивали 19
2
14%
2
29%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
2
14%
1
14%
31-45
1
7%
1
14%
46-60
4
29%
1
14%
61-75
1
7%
2
29%
76-90
Пропущено
8
14
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
2
25%
1
7%
1-15
2
25%
3
21%
16-30
1
13%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
3
38%
4
29%
76-90
Забито
8
19
3 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 9
19 Не забивали 13
1
13%
2
11%
1-15
1
13%
4
21%
16-30
1
13%
4
21%
31-45
2
25%
3
16%
46-60
1
13%
1
5%
61-75
2
25%
5
26%
76-90
Пропущено
9
10
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
3
33%
2
20%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
3
33%
2
20%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
22
26
11 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 13
11 Не забивали 7
3
14%
4
15%
1-15
5
23%
4
15%
16-30
3
14%
5
19%
31-45
3
14%
4
15%
46-60
5
23%
2
8%
61-75
3
14%
7
27%
76-90
Пропущено
17
24
10 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 15
5
29%
29%
3
13%
1-15
4
24%
3
13%
16-30
1
6%
5
21%
31-45
3
18%
3
13%
46-60
1
6%
4
17%
61-75
3
18%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 1:0 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 1:0
Индепендьенте Авельянеда - Унион Санта-Фе 3:0 Сармьенто - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Годой Крус 1:1 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Депортиво Риестра 3:1 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:0 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 1:0
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Атлетико Тукуман - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Уракан 4:2 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 1:0
Атлетико Тукуман - Сармьенто 1:0 Годой Крус - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Ланус 1:0 Депортиво Риестра - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Тигре 1:2 Архентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Бельграно 2:4 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 4:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Барракас Сентраль - Атлетико Тукуман 0:2 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1
Результаты матчей
Индепендьенте Авельянеда
Атлетико Тукуман
Точный счет
0:0
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
5 раз 38%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
8 раз 62%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
4 раза 33%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
Точный счет
0:0
8 раз 32%
1:0
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
0:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:0
8 раз 32%
1:1
5 раз 20%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 40%
1
9 раз 36%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
1
13 раз 52%
0
7 раз 28%
2
4 раза 16%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Индепендьенте Авельянеда
Атлетико Тукуман
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
121
49
49
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
66
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1510
Больше Меньше
187
619
520
223
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|13
|9
|4
|36 - 16
|48
|2.
|26
|13
|9
|4
|33 - 24
|48
|3.
|0:0
|26
|11
|11
|4
|27 - 16
|44
|4.
|26
|13
|4
|9
|41 - 30
|43
|5.
|26
|11
|10
|5
|38 - 20
|43
|6.
|26
|11
|8
|7
|30 - 23
|41
|7.
|26
|11
|6
|9
|27 - 26
|39
|8.
|1:1
|26
|10
|8
|8
|26 - 26
|38
|9.
|26
|10
|7
|9
|23 - 25
|37
|10.
|0:0
|26
|9
|10
|7
|19 - 17
|37
|11.
|1:1
|26
|8
|13
|5
|24 - 17
|37
|12.
|26
|10
|6
|10
|31 - 28
|36
|13.
|26
|8
|11
|7
|32 - 30
|35
|14.
|26
|8
|11
|7
|34 - 32
|35
|15.
|26
|8
|11
|7
|25 - 28
|35
|16.
|26
|8
|10
|8
|26 - 27
|34
|17.
|26
|8
|8
|10
|21 - 22
|32
|18.
|26
|7
|11
|8
|29 - 28
|32
|19.
|26
|8
|7
|11
|29 - 34
|31
|20.
|26
|7
|10
|9
|26 - 30
|31
|21.
|26
|7
|10
|9
|27 - 33
|31
|22.
|26
|8
|5
|13
|20 - 26
|29
|23.
|26
|7
|8
|11
|25 - 29
|29
|24.
|26
|7
|8
|11
|21 - 26
|29
|25.
|26
|6
|7
|13
|19 - 34
|25
|26.
|26
|5
|10
|11
|17 - 27
|25
|27.
|26
|5
|8
|13
|21 - 35
|23
|28.
|26
|4
|10
|12
|12 - 30
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|3
|0
|19 - 2
|30
|2.
|14
|9
|2
|3
|18 - 8
|29
|3.
|14
|8
|5
|1
|29 - 9
|29
|4.
|14
|8
|5
|1
|19 - 9
|29
|5.
|14
|8
|4
|2
|17 - 7
|28
|6.
|12
|8
|3
|1
|18 - 7
|27
|7.
|1:1
|13
|8
|3
|2
|18 - 11
|27
|8.
|0:0
|14
|7
|6
|1
|13 - 4
|27
|9.
|12
|8
|2
|2
|24 - 13
|26
|10.
|12
|7
|4
|1
|16 - 7
|25
|11.
|1:1
|14
|6
|7
|1
|16 - 8
|25
|12.
|12
|7
|3
|2
|19 - 9
|24
|13.
|14
|6
|6
|2
|16 - 12
|24
|14.
|12
|6
|4
|2
|11 - 8
|22
|15.
|14
|6
|4
|4
|20 - 17
|22
|16.
|14
|5
|7
|2
|20 - 11
|22
|17.
|12
|5
|6
|1
|13 - 10
|21
|18.
|14
|6
|3
|5
|14 - 10
|21
|19.
|0:0
|12
|5
|4
|3
|7 - 6
|19
|20.
|12
|4
|6
|2
|16 - 12
|18
|21.
|14
|5
|3
|6
|14 - 18
|18
|22.
|14
|4
|6
|4
|9 - 10
|18
|23.
|13
|5
|2
|6
|16 - 18
|17
|24.
|12
|4
|4
|4
|14 - 12
|16
|25.
|14
|3
|6
|5
|14 - 19
|15
|26.
|12
|3
|5
|4
|14 - 13
|14
|27.
|12
|3
|4
|5
|10 - 12
|13
|28.
|12
|0
|6
|6
|5 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|6
|5
|3
|17 - 17
|23
|2.
|14
|4
|6
|4
|17 - 14
|18
|3.
|0:0
|14
|4
|6
|4
|12 - 11
|18
|4.
|0:0
|12
|4
|5
|3
|14 - 12
|17
|5.
|14
|5
|2
|7
|17 - 17
|17
|6.
|14
|4
|5
|5
|18 - 20
|17
|7.
|12
|4
|4
|4
|12 - 11
|16
|8.
|14
|4
|4
|6
|11 - 14
|16
|9.
|14
|4
|4
|6
|7 - 12
|16
|10.
|14
|4
|3
|7
|12 - 17
|15
|11.
|12
|3
|5
|4
|9 - 11
|14
|12.
|13
|3
|5
|5
|13 - 16
|14
|13.
|14
|3
|5
|6
|12 - 16
|14
|14.
|12
|2
|7
|3
|12 - 13
|13
|15.
|14
|3
|4
|7
|11 - 17
|13
|16.
|1:1
|12
|2
|6
|4
|8 - 9
|12
|17.
|14
|3
|3
|8
|12 - 19
|12
|18.
|12
|2
|5
|5
|7 - 12
|11
|19.
|12
|2
|5
|5
|9 - 16
|11
|20.
|1:1
|13
|2
|5
|6
|8 - 15
|11
|21.
|12
|2
|4
|6
|9 - 17
|10
|22.
|12
|2
|4
|6
|9 - 18
|10
|23.
|14
|2
|4
|8
|14 - 23
|10
|24.
|14
|2
|3
|9
|7 - 22
|9
|25.
|12
|1
|4
|7
|8 - 17
|7
|26.
|12
|1
|4
|7
|5 - 16
|7
|27.
|12
|0
|5
|7
|7 - 18
|5
|28.
|12
|0
|1
|11
|3 - 19
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Бельграно
|Хара Франко
|13 (1)
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|12 (4)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|11 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|10 (1)
|Индепендьенте Авельянеда
|Авалос Габриэль
|9 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|1 12
|Дефенса и Хустисия
|Сото Алексис
|1 10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 9
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|1 9
|Депортиво Риестра
|Milton Aaron Celiz
|1 9