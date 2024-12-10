Тур: 26.
2:1
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаКаштру Томаш
1:0
14' ПенальтиАвалос Габриэль
17' Красная карточкаMarcelo Estigarribia2
53' Желтая карточкаМарконе Иван
1:1
65' ГолБаямич Матео
69' Желтая карточкаGuillermo Acosta
2:1
75' ГолЛойола Фелипе
77' Желтая карточкаБаямич Матео
90'+6
Ход матча
13'
14'
1:0
53'
65'
69'
75'
2:1
77'
33
Рей
Родриго
23
Марконе
Иван
- Основной состав
-
33 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Перес ДамианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
27 Diego Tarzia
-
-
29 Juan Fedorco
-
Главный тренер: Julio Vaccari
- Основной состав
-
25 Tomas DursoВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Juan InfanteЗащитник
-
18 Renzo TesuriПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Каштру ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
41 Rodrigo Melo
-
-
40 Justo Giani
-
-
-
Главный тренер: Facundo Sava
История личных встреч
Индепендьенте Авельянеда
Атлетико Тукуман
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
37.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 6 побед
21 матч
33.3%
14.3%
52.4%
7 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
14.3%
33.3%
52.4%
3 победы 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
38.1%
33.3%
28.6%
8 побед 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
12
Голов в среднем за матч
0.9
1.09
Среднее время на гол
100
82
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
1.27
1.3
Среднее время на гол
70
69
Всего голов
23
25
Голов в среднем за матч
1.1
1.19
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
Среднее время на гол
82
75
Бомбардиры внутри турнира
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авалос Габриэль
|9 (2)
|0.35
|Монтиэль Сантьяго
|4 (1)
|0.15
|Лойола Фелипе
|2
|0.08
|Kevin Lomonaco
|2
|0.08
|Santiago Massa
|1
|0.04
|Манкуэльо Федерико
|1
|0.04
|Лопес Сантьяго
|1
|0.04
|Joaquin Laso
|1
|0.04
|Alexis Conelo
|1
|0.04
|Alex Luna
|1
|0.04
|Маэстро Пуч Игнасио
|1
|0.04
|Lucas Gonzalez
|0
|0
|Исла Маурисио
|0
|0
|Марконе Иван
|0
|0
|Santiago Salle
|0
|0
|Lautaro Millan
|0
|0
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Marcelo Estigarribia2
|6
|0.23
|Renzo Tesuri
|6
|0.23
|Mateo Agustin Coronel
|4 (1)
|0.15
|Баямич Матео
|3
|0.12
|Luis Miguel Rodriguez
|2 (1)
|0.08
|Gianluca Ferrari
|2
|0.08
|Перуцци Джино
|1
|0.04
|Каштру Томаш
|1
|0.04
|Franco Nicola
|1
|0.04
|Joaquin Pereyra1
|0
|0
|Juan Infante
|0
|0
|Guillermo Acosta
|0
|0
|Moises Brandan
|0
|0
Карточки
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Дамиан
|7
|1
|Марконе Иван
|8
|0
|Joaquin Laso
|6
|1
|Лопес Сантьяго
|5
|1
|Вера Федерико
|5
|1
|Alexis Conelo
|4
|1
|Lucas Gonzalez
|5
|0
|Alex Luna
|3
|1
|David Martinez
|4
|0
|Монтиэль Сантьяго
|4
|0
|Лойола Фелипе
|4
|0
|Спорле Адриан
|2
|1
|Santiago Massa
|3
|0
|Juan Fedorco
|3
|0
|Diego Tarzia
|3
|0
|Исла Маурисио
|2
|0
|Рей Родриго
|2
|0
|Авалос Габриэль
|2
|0
|Киньонес Джонни
|2
|0
|Diego Segovia
|2
|0
|Маэстро Пуч Игнасио
|2
|0
|Манкуэльо Федерико
|1
|0
|Агилар Фелипе
|1
|0
|Невес Габриэль
|1
|0
|Kevin Lomonaco
|1
|0
|Пеллегрино Марко
|1
|0
|Javier Vallejo
|1
|0
|Lautaro Millan
|1
|0
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Guillermo Acosta
|8
|0
|Renzo Tesuri
|5
|0
|Adrian Sanchez
|5
|0
|Nicolas Romero
|5
|0
|Gianluca Ferrari
|3
|1
|Nicolas Castro1
|3
|1
|Matias De los Santos II
|4
|0
|Marcelo Estigarribia2
|2
|1
|Mateo Agustin Coronel
|3
|0
|Tomas Durso
|3
|0
|Juan Infante
|3
|0
|Nestor Breitenbruch
|2
|0
|Баямич Матео
|2
|0
|Francisco Flores
|1
|0
|Luis Miguel Rodriguez
|1
|0
|Justo Giani
|1
|0
|Rodrigo Melo
|1
|0
|Joaquin Pereyra1
|1
|0
|Каштру Томаш
|1
|0
|Moises Brandan
|1
|0
|Franco Nicola
|1
|0
Результаты матчей
Индепендьенте Авельянеда
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
Атлетико Тукуман
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
5
Индепендьенте Авельянеда
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Атлетико Тукуман
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
6
15
Индепендьенте Авельянеда
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (9)
54% (14)
12% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
65% (17)
12% (3)
Атлетико Тукуман
21.1%
78.9%
4 победы 15 поражений
Первый тайм
15% (4)
42% (11)
42% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
38% (10)
38% (10)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
11
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
8
20
Голы по времени матча
Забито
16
8
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 4
17 Не забивали 19
3
19%
2
25%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
1
6%
1
13%
46-60
5
31%
2
25%
61-75
1
6%
2
25%
76-90
Пропущено
9
16
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 10
2
22%
2
13%
1-15
2
22%
3
19%
16-30
1
11%
2
13%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
11%
4
25%
61-75
3
33%
4
25%
76-90
Забито
8
19
3 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 9
20 Не забивали 14
1
13%
2
11%
1-15
1
13%
4
21%
16-30
1
13%
4
21%
31-45
2
25%
3
16%
46-60
1
13%
1
5%
61-75
2
25%
5
26%
76-90
Пропущено
9
10
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
3
33%
2
20%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
3
33%
2
20%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
24
27
12 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 13
11 Не забивали 7
4
17%
4
15%
1-15
5
21%
4
15%
16-30
3
13%
5
19%
31-45
3
13%
4
15%
46-60
6
25%
3
11%
61-75
3
13%
7
26%
76-90
Пропущено
18
26
10 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 16
5
28%
4
15%
1-15
4
22%
3
12%
16-30
1
6%
5
19%
31-45
3
17%
3
12%
46-60
2
11%
5
19%
61-75
3
17%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 1:0 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 1:0
Индепендьенте Авельянеда - Унион Санта-Фе 3:0 Сармьенто - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Годой Крус 1:1 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Депортиво Риестра 3:1 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:0 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 1:0
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Атлетико Тукуман - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Уракан 4:2 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 1:0
Атлетико Тукуман - Сармьенто 1:0 Годой Крус - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Ланус 1:0 Депортиво Риестра - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Тигре 1:2 Архентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Бельграно 2:4 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 4:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Барракас Сентраль - Атлетико Тукуман 0:2 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1
Результаты матчей
Индепендьенте Авельянеда
Атлетико Тукуман
Точный счет
0:0
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
5 раз 38%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
8 раз 62%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
4 раза 33%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
2
1 раз 8%
Точный счет
0:0
8 раз 31%
1:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:0
8 раз 31%
1:1
5 раз 19%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 38%
1
9 раз 35%
2
5 раз 19%
3
2 раза 8%
1
14 раз 54%
0
7 раз 27%
2
4 раза 15%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Индепендьенте Авельянеда
Атлетико Тукуман
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
121
59
49
212
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
76
210
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1610
Больше Меньше
197
719
521
224
125
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Бельграно
|Хара Франко
|13 (1)
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|12 (4)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|11 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|10 (1)
|Индепендьенте Авельянеда
|Авалос Габриэль
|9 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|1 12
|Дефенса и Хустисия
|Сото Алексис
|1 10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 9
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|1 9
|Депортиво Риестра
|Milton Aaron Celiz
|1 9