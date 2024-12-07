Стадион: Дигнити Хелс Спортс Парк.
2:1
Первый тайм: 40'
0'
1:0
9' ГолПэйнтсил Джозеф
2:0
13' ГолЙовелич Деян
2:1
28' ГолНилис Шон
35' Желтая карточкаЭйле Ноа
38' Желтая карточкаДельгадо Марко
Ход матча
9'
13'
2:0
28'
2:1
35'
38'
Прогноз на матч от Liveresult
14
Нельсон
Джон
11
Пек
Габриэл
12
Нилис
Дилан
15
Нилис
Шон
47
Толкин
Джон
13
Ванзер
Данте
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Нельсон ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пек ГабриэлНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Нил ДжаленЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Ройс МаркоПолузащитник
- Нападающий
-
27 Берри МигельНападающий
-
Главный тренер: Вэнни Грег
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Нилис ДиланЗащитник
- Защитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Толкин ДжонПолузащитник
-
13 Ванзер ДантеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
- Защитник
-
3 Эйле НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Нгома СержНападающий
- Нападающий
-
16 Холл ДжулианНападающий
-
Главный тренер: Шварц Сандро
История личных встреч
Лос-Анджелес Гэлакси
Нью-Йорк Ред Буллз
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
50%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед
22 матча
40.9%
22.7%
36.4%
9 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
45.5%
36.4%
18.1%
10 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
13.6%
50%
36.4%
3 победы 11 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
13
Голов в среднем за матч
1.46
1.44
Среднее время на гол
61
62
Всего голов
11
16
Голов в среднем за матч
1.22
1.23
Среднее время на гол
73
73
Всего голов
30
29
Голов в среднем за матч
1.36
1.32
Тотал матчей
2.5
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
Среднее время на гол
66
68
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йовелич Деян
|21
|0.54
|Пек Габриэл
|19 (1)
|0.49
|Пуч Рикард
|17 (1)
|0.44
|Пэйнтсил Джозеф
|14 (1)
|0.36
|Фагундес Диего
|4
|0.1
|Берри Мигель
|2
|0.05
|Йосида Мая
|2
|0.05
|Дельгадо Марко
|1
|0.03
|Ройс Марко
|1
|0.03
|Ауде Хулиан
|1
|0.03
|Нельсон Джон
|1
|0.03
|Куэвас Маурисио
|1
|0.03
|Савалета Эрик
|1
|0.03
|Серрильо Эдвин
|1
|0.03
|Яманэ Мики
|0
|0
|Бругман Гастон
|0
|0
|Гарсес Карлос
|0
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морган Льюис
|13 (2)
|0.33
|Форсберг Эмиль
|10 (6)
|0.26
|Маноэль Элиас
|8 (1)
|0.21
|Ванзер Данте
|6
|0.15
|Харпер Кэмерон
|5
|0.13
|Кармона Викельман
|3
|0.08
|Толкин Джон
|2
|0.05
|Холл Джулиан
|2
|0.05
|Рейес Андрес
|2
|0.05
|Карбальо Фелипе
|2
|0.05
|Гьенгор Деннис
|2
|0.05
|Нилис Шон
|1
|0.03
|Амайя Фрэнки
|1
|0.03
|Бёрк Кори
|1
|0.03
|Данкан Кайл
|1
|0.03
|Нгома Серж
|1
|0.03
|Нилис Дилан
|0
|0
|Эйле Ноа
|0
|0
|Страуд Питер
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пуч Рикард
|10
|0
|Дельгадо Марко
|7
|1
|Пэйнтсил Джозеф
|8
|0
|Серрильо Эдвин
|8
|0
|Касерес Мартин
|3
|1
|Нил Джален
|4
|0
|Бругман Гастон
|3
|0
|Нельсон Джон
|3
|0
|Ауде Хулиан
|3
|0
|Йосида Мая
|2
|0
|Фагундес Диего
|2
|0
|Йовелич Деян
|2
|0
|Яманэ Мики
|2
|0
|Савалета Эрик
|0
|1
|Маккарти Джон
|1
|0
|Пек Габриэл
|1
|0
|Куэвас Маурисио
|1
|0
|Берри Мигель
|1
|0
|Мичович Новак
|1
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдельман Даниэль
|9
|1
|Эйле Ноа
|7
|1
|Нилис Шон
|5
|2
|Рейес Андрес
|4
|1
|Нилис Дилан
|3
|1
|Данкан Кайл
|4
|0
|Амайя Фрэнки
|4
|0
|Карбальо Фелипе
|3
|0
|Харпер Кэмерон
|3
|0
|Толкин Джон
|3
|0
|Форсберг Эмиль
|2
|0
|Карлос Мигел Коронел
|2
|0
|Ванзер Данте
|2
|0
|Бёрк Кори
|2
|0
|Кармона Викельман
|2
|0
|Нгома Серж
|2
|0
|Страуд Питер
|2
|0
|Донкор Рональд
|2
|0
|Sandro Schwarz
|1
|0
|Мира Райан
|1
|0
|Маноэль Элиас
|1
|0
Результаты матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
94.1%
5.9%
16 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (11)
30% (6)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (12)
35% (7)
5% (1)
Нью-Йорк Ред Буллз
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
20
4
Упущенные победы
8
13
Лос-Анджелес Гэлакси
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Нью-Йорк Ред Буллз
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (8)
45% (9)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
30% (6)
40% (8)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
16
10
Упущенные победы
24
29
Лос-Анджелес Гэлакси
74.2%
25.8%
23 победы 8 поражений
Первый тайм
53% (20)
32% (12)
16% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (15)
39% (15)
21% (8)
Нью-Йорк Ред Буллз
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
34% (13)
39% (15)
26% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (8)
37% (14)
42% (16)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
36
14
Упущенные победы
32
42
Голы по времени матча
Забито
55
29
20 В 1-м тайме 12
35 Во 2-м тайме 17
16 Забивали первыми 8
18 Не забивали 22
6
11%
0
0%
1-15
4
7%
7
24%
16-30
10
18%
5
17%
31-45
14
25%
7
24%
46-60
6
11%
3
10%
61-75
15
27%
7
24%
76-90
Пропущено
27
26
14 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 13
3
11%
7
27%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
7
26%
2
8%
31-45
5
19%
3
12%
46-60
5
19%
10
38%
61-75
3
11%
4
15%
76-90
Забито
30
32
8 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 21
6 Забивали первыми 9
24 Не забивали 23
2
7%
3
9%
1-15
2
7%
5
16%
16-30
4
13%
3
9%
31-45
6
20%
6
19%
46-60
7
23%
5
16%
61-75
9
30%
10
31%
76-90
Пропущено
26
26
15 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 13
3
12%
8
31%
1-15
5
19%
2
8%
16-30
7
27%
3
12%
31-45
4
15%
3
12%
46-60
3
12%
4
15%
61-75
4
15%
6
23%
76-90
Забито
85
61
28 В 1-м тайме 23
57 Во 2-м тайме 38
22 Забивали первыми 17
4 Не забивали 7
8
9%
3
5%
1-15
6
7%
12
20%
16-30
14
16%
8
13%
31-45
20
24%
13
21%
46-60
13
15%
8
13%
61-75
24
28%
17
28%
76-90
Пропущено
53
52
29 В 1-м тайме 22
24 Во 2-м тайме 30
14 Пропускали первыми 17
29 Не пропускали 26
6
11%
15
29%
1-15
9
17%
2
4%
16-30
14
26%
5
10%
31-45
9
17%
6
12%
46-60
8
15%
14
27%
61-75
7
13%
10
19%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 6:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 5:0
Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 4:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 4:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Чивас Гвадалахара - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 3:2 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:2
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Крю 2:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1
Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Крю 2:3 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:5 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:2 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:2 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Пачука - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:2 Колорадо Рэпидс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 2:2
Результаты матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
Нью-Йорк Ред Буллз
Точный счет
2:1
3 раза 15%
4:2
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
2:2
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 30%
1
4 раза 20%
3
4 раза 20%
4
4 раза 20%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
2
6 раз 33%
1
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
2 раза 11%
Точный счет
2:1
4 раза 22%
1:3
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
1:4
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
5 раз 28%
3
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
4
1 раз 6%
1
8 раз 40%
2
6 раз 30%
0
4 раза 20%
4
2 раза 10%
Точный счет
2:1
7 раз 18%
4:2
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
1:3
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:2
2 раза 5%
0:0
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
2:2
6 раз 16%
1:1
5 раз 13%
0:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:1
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
1:4
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
1:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
9 раз 24%
2
9 раз 24%
3
9 раз 24%
4
5 раз 13%
0
4 раза 11%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
2
12 раз 32%
1
12 раз 32%
0
7 раз 18%
4
4 раза 11%
3
3 раза 8%
Тоталы голов в матче
Лос-Анджелес Гэлакси
Нью-Йорк Ред Буллз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
164
Больше Меньше
117
1010
513
614
216
218
119
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
164
99
812
612
218
117
218
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
344
Больше Меньше
317
2513
1919
1622
731
731
434
236
137
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
Лос-Анджелес Гэлакси
Нью-Йорк Ред Буллз
- 2:1 ЛОС-НЬЮ
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|23 (7)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|21 (12)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|21 (11)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|21 (9)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Йовелич Деян
|21 (6)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 14
|Торонто
|Бернардески Федерико
|3 10
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 13
|Хьюстон Динамо
|Эскобар Франко
|1 11
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 11