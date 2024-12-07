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  4. МЛС 2024
Стадион: .
Лос-Анджелес Гэлакси
2:1
Конец матча
Нью-Йорк Ред Буллз
0'
1:0
9' Гол
Пэйнтсил Джозеф
2:0
13' Гол
Йовелич Деян
2:1
28' Гол
Нилис Шон
35' Желтая карточка
Эйле Ноа
38' Желтая карточка
Дельгадо Марко
71' Желтая карточка
Харпер Кэмерон
90'+7
77
Маккарти
Джон
2
Яманэ
Мики
25
Гарсес
Карлос
4
Йосида
Мая
14
Нельсон
Джон
8
Дельгадо
Марко
20
Серрильо
Эдвин
5
Бругман
Гастон
11
Пек
Габриэл
9
Йовелич
Деян
28
Пэйнтсил
Джозеф
31
Карлос
Мигел
Коронел
12
Нилис
Дилан
4
Рейес
Андрес
15
Нилис
Шон
17
Харпер
Кэмерон
5
Страуд
Питер
75
Эдельман
Даниэль
47
Толкин
Джон
13
Ванзер
Данте
9
Морган
Льюис
10
Форсберг
Эмиль
Лос-Анджелес Гэлакси
4-3-3
Нью-Йорк Ред Буллз
3-4-3

История личных встреч

Лос-Анджелес Гэлакси
Нью-Йорк Ред Буллз

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
50%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед

22 матча

40.9%
22.7%
36.4%
9 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
10 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

13.6%
50%
36.4%
3 победы 11 ничьих 8 побед

История матчей

ТМК
2:0
ТМК
0:1
М
3:2
М
3:2
М
2:3
М
1:3
М
2:2
М
1:1
М
4:0
М
1:0
М
0:1
М
2:1
М
0:1
М
2:0
М
1:1
М
0:2
М
0:1
М
1:3
М
1:0
М
2:2
М
1:2
М
1:1

Голы

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

1.46
1.44

Среднее время на гол

61
62

Всего голов

11
16

Голов в среднем за матч

1.22
1.23

Среднее время на гол

73
73

Всего голов

30
29

Голов в среднем за матч

1.36
1.32

Тотал матчей

2.5
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
19

Среднее время на гол

66
68

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йовелич Деян 21 0.54
Пек Габриэл 19 (1) 0.49
Пуч Рикард 17 (1) 0.44
Пэйнтсил Джозеф 14 (1) 0.36
Фагундес Диего 4 0.1
Берри Мигель 2 0.05
Йосида Мая 2 0.05
Дельгадо Марко 1 0.03
Ройс Марко 1 0.03
Ауде Хулиан 1 0.03
Нельсон Джон 1 0.03
Куэвас Маурисио 1 0.03
Савалета Эрик 1 0.03
Серрильо Эдвин 1 0.03
Яманэ Мики 0 0
Бругман Гастон 0 0
Гарсес Карлос 0 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морган Льюис 13 (2) 0.33
Форсберг Эмиль 10 (6) 0.26
Маноэль Элиас 8 (1) 0.21
Ванзер Данте 6 0.15
Харпер Кэмерон 5 0.13
Кармона Викельман 3 0.08
Толкин Джон 2 0.05
Холл Джулиан 2 0.05
Рейес Андрес 2 0.05
Карбальо Фелипе 2 0.05
Гьенгор Деннис 2 0.05
Нилис Шон 1 0.03
Амайя Фрэнки 1 0.03
Бёрк Кори 1 0.03
Данкан Кайл 1 0.03
Нгома Серж 1 0.03
Нилис Дилан 0 0
Эйле Ноа 0 0
Страуд Питер 0 0

Карточки

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пуч Рикард 10 0
Дельгадо Марко 8 1
Пэйнтсил Джозеф 8 0
Серрильо Эдвин 8 0
Касерес Мартин 3 1
Нил Джален 4 0
Бругман Гастон 3 0
Нельсон Джон 3 0
Ауде Хулиан 3 0
Йосида Мая 2 0
Фагундес Диего 2 0
Йовелич Деян 2 0
Яманэ Мики 2 0
Савалета Эрик 0 1
Маккарти Джон 1 0
Пек Габриэл 1 0
Куэвас Маурисио 1 0
Берри Мигель 1 0
Мичович Новак 1 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдельман Даниэль 9 1
Эйле Ноа 8 1
Нилис Шон 5 2
Рейес Андрес 4 1
Нилис Дилан 3 1
Харпер Кэмерон 4 0
Данкан Кайл 4 0
Амайя Фрэнки 4 0
Карбальо Фелипе 3 0
Толкин Джон 3 0
Форсберг Эмиль 2 0
Карлос Мигел Коронел 2 0
Ванзер Данте 2 0
Бёрк Кори 2 0
Кармона Викельман 2 0
Нгома Серж 2 0
Страуд Питер 2 0
Донкор Рональд 2 0
Sandro Schwarz 1 0
Мира Райан 1 0
Маноэль Элиас 1 0

Результаты матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
94.4%
5.6%
17 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (12)
29% (6)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (12)
38% (8)
5% (1)
Нью-Йорк Ред Буллз
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

21
4

Упущенные победы

8
14
Лос-Анджелес Гэлакси
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Нью-Йорк Ред Буллз
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (8)
43% (9)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
33% (7)
38% (8)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

16
10

Упущенные победы

24
29
Лос-Анджелес Гэлакси
75%
25%
24 победы 8 поражений
Первый тайм
54% (21)
31% (12)
15% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (15)
41% (16)
21% (8)
Нью-Йорк Ред Буллз
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
33% (13)
38% (15)
28% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (8)
38% (15)
41% (16)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

37
14

Упущенные победы

32
43

Голы по времени матча

Забито

57
30
22 В 1-м тайме 13
35 Во 2-м тайме 17
17 Забивали первыми 8
18 Не забивали 22
8
14%
0
0%
1-15
4
7%
8
27%
16-30
10
18%
5
17%
31-45
14
25%
7
23%
46-60
6
11%
3
10%
61-75
15
26%
7
23%
76-90

Пропущено

28
28
15 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 14
3
11%
9
32%
1-15
5
18%
0
0%
16-30
7
25%
2
7%
31-45
5
18%
3
11%
46-60
5
18%
10
36%
61-75
3
11%
4
14%
76-90

Забито

30
32
8 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 21
6 Забивали первыми 9
25 Не забивали 24
2
7%
3
9%
1-15
2
7%
5
16%
16-30
4
13%
3
9%
31-45
6
20%
6
19%
46-60
7
23%
5
16%
61-75
9
30%
10
31%
76-90

Пропущено

26
26
15 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 13
3
12%
8
31%
1-15
5
19%
2
8%
16-30
7
27%
3
12%
31-45
4
15%
3
12%
46-60
3
12%
4
15%
61-75
4
15%
6
23%
76-90

Забито

87
62
30 В 1-м тайме 24
57 Во 2-м тайме 38
23 Забивали первыми 17
4 Не забивали 7
10
11%
3
5%
1-15
6
7%
13
21%
16-30
14
16%
8
13%
31-45
20
23%
13
21%
46-60
13
15%
8
13%
61-75
24
28%
17
27%
76-90

Пропущено

54
54
30 В 1-м тайме 24
24 Во 2-м тайме 30
14 Пропускали первыми 18
30 Не пропускали 27
6
11%
17
31%
1-15
10
19%
2
4%
16-30
14
26%
5
9%
31-45
9
17%
6
11%
46-60
8
15%
14
26%
61-75
7
13%
10
19%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 6:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 5:0
Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 4:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 4:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Чивас Гвадалахара - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 3:2 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:2
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Крю 2:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1
Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Крю 2:3 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:5 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:2 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:2 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Пачука - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:2 Колорадо Рэпидс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 2:2

Результаты матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
Нью-Йорк Ред Буллз

Точный счет

2:1
4 раза 19%
4:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
2:2
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 33%
1
4 раза 19%
3
4 раза 19%
4
4 раза 19%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
2
6 раз 33%
1
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
2 раза 11%

Точный счет

2:1
4 раза 22%
1:3
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:1
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
1:4
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
5 раз 28%
3
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
4
1 раз 6%
1
9 раз 43%
2
6 раз 29%
0
4 раза 19%
4
2 раза 10%

Точный счет

2:1
8 раз 21%
4:2
4 раза 10%
2:0
4 раза 10%
1:3
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:2
2 раза 5%
0:0
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
2:2
6 раз 15%
2:1
5 раз 13%
1:1
5 раз 13%
0:0
4 раза 10%
0:1
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
1:4
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
1:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 26%
1
9 раз 23%
3
9 раз 23%
4
5 раз 13%
0
4 раза 10%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
13 раз 33%
2
12 раз 31%
0
7 раз 18%
4
4 раза 10%
3
3 раза 8%

Тоталы голов в матче

Лос-Анджелес Гэлакси
Нью-Йорк Ред Буллз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
4
1.5
Больше Меньше
11
7
10
11
2.5
5
13
6
15
3.5
2
16
2
19
4.5
1
20
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
17
4
9
9
1.5
8
13
6
12
2.5
2
19
1
17
3.5
2
19

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
35
4
0.5
Больше Меньше
32
7
26
13
1.5
19
20
16
23
2.5
7
32
7
32
3.5
4
35
2
37
4.5
1
38
5.5
1/8 финала
2 Лос-Анджелес Гэлакси
Колорадо Рэпидс
Реал Солт-Лейк
2 Миннесота Юнайтед
2 Лос-Анджелес
1 Ванкувер Уайткэпс
2 Сиэтл Саундерс
Хьюстон Динамо
2 Орландо Сити
1 Шарлотт
1 Интер Майами
2 Атланта Юнайтед
1 Цинциннати
2 Нью-Йорк Сити
Коламбус Крю
2 Нью-Йорк Ред Буллз
1/4 финала
6 Лос-Анджелес Гэлакси
2 Миннесота Юнайтед
1 Лос-Анджелес
2 Сиэтл Саундерс
1 Орландо Сити
0 Атланта Юнайтед
0 Нью-Йорк Сити
2 Нью-Йорк Ред Буллз
1/2 финала
1 Лос-Анджелес Гэлакси
0 Сиэтл Саундерс
0 Орландо Сити
1 Нью-Йорк Ред Буллз
Финал
2 Лос-Анджелес Гэлакси
1 Нью-Йорк Ред Буллз

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 23 (7)
Интер Майами Месси Лионель 21 (12)
Лос-Анджелес Буанга Денис 21 (11)
Интер Майами Суарес Луис 21 (9)
Лос-Анджелес Гэлакси Йовелич Деян 21 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 14
Торонто Бернардески Федерико 3 10
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 13
Хьюстон Динамо Эскобар Франко 1 11
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Дельгадо Марко получил желтую карточку от судьи
  • 35'
    Эйле Ноа получил желтую карточку от судьи
  • 28'
    Г О О О О Л - Нилис Шон бьет в цель!
  • 13'
    Дельгадо Марко сделал результативную передачу.
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    Где смотреть матч Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз онлайн

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