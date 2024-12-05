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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Стадион: . Зрители: 2557 Главный судья: Хансен Торе
Мосс
0:0
Конец матча
Хёугесунн
0'
19' Желтая карточка
Тунекти Себастьян
60' Желтая карточка
Marius Cassidy
89' Желтая карточка
Ilir Kukleci
90' Желтая карточка
Oscar Krusnell
90'+5

Ход матча

19'
 
Тунекти Себастьян
60'
Marius Cassidy
 
62'
 
Troy Nyhammer
Людвикссон Антон
62'
 
Sander Innvaer
Mathias Sauer
67'
Aksel Baran Potur
Александерссон Ноа
 
69'
 
Самуэльсен Мартин
Лисет Сёндре
81'
Benarfa
Sebastian Pedersen II
 
81'
Haakon Vold Krohg
Bo Aasulv Hegland
 
85'
 
Sorry Diarra
Тунекти Себастьян
89'
Ilir Kukleci
 
90'
 
Oscar Krusnell

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 3
  • 2 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 404 Количество передач 499
  • 44 Владение мячом, % 56
1
Ранмарк-Эриксен
Матиас
13
Marius
Cassidy
31
Kristoffer
Harrison
5
Ilir
Kukleci
18
Элми
Саадик
Файсал
6
Alexander
Haapnes
11
Thomas
Klemetsen
Jakobsen
26
Blerton
Isufi
23
Александерссон
Ноа
9
Sebastian
Pedersen
II
10
Bo
Aasulv
Hegland
1
Сельвик
Эгиль
38
Солхейм
Вегард
4
Anders
Baertelsen
6
Фредриксен
Ульрик
3
Oscar
Krusnell
13
Людвикссон
Антон
8
Конрадсен
Мортен
7
Mathias
Sauer
77
Бизоза
Парфе
11
Тунекти
Себастьян
9
Лисет
Сёндре
Мосс
4-1-4-1
Хёугесунн
4-2-3-1

История личных встреч

Мосс
Хёугесунн

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

300%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

А
5:3
А
2:1
ТМС
0:2
А
2:2
А
2:4

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
2.5

Среднее время на гол

67
36

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

3.5
2.33

Среднее время на гол

25
38

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

2.2
2.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

40
37

Бомбардиры внутри турнира

Мосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sorry Diarra 5 (1) 0.16
Тунекти Себастьян 4 0.13
Эскесен Юлиус 3 (1) 0.1
Лейте Бруно 3 0.1
Конрадсен Мортен 2 0.06
Troy Nyhammer 1 0.03
Mikkel Hope 1 0.03
Лисет Сёндре 1 0.03
Самуэльсен Мартин 1 0.03
Бизоза Парфе 1 0.03
Mathias Sauer 1 0.03
Sander Innvaer 1 0.03
Claus Niyukuri 1 0.03
Ismael Seone 1 0.03
Anders Baertelsen 1 (1) 0.03
Oscar Krusnell 0 0

Карточки

Мосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ilir Kukleci 1 0
Marius Cassidy 1 0
Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sorry Diarra 7 0
Тунекти Себастьян 6 0
Бизоза Парфе 6 0
Сельвик Эгиль 4 1
Лисет Сёндре 4 1
Лейте Бруно 5 0
Oscar Krusnell 5 0
Anders Baertelsen 5 0
Sancheev Manoharan 5 0
Troy Nyhammer 3 1
Эскесен Юлиус 4 0
Mikkel Hope 4 0
Людвикссон Антон 3 0
Claus Niyukuri 3 0
Mathias Sauer 2 0
Ismael Seone 2 0
Фредриксен Ульрик 1 0
Sander Innvaer 1 0

Результаты матчей

Мосс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хёугесунн
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

0
6

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
13
Мосс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Хёугесунн
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
14

Упущенные победы

0
9
Мосс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хёугесунн
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (8)
55% (17)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
39% (12)
35% (11)

Сухие победы

0
8

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

0
15

Упущенные победы

0
22

Голы по времени матча

Забито

0
17
0 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 10
0 Забивали первыми 6
1 Не забивали 21
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
0
0%
3
18%
76-90

Пропущено

0
31
0 В 1-м тайме 13
0 Во 2-м тайме 18
0 Пропускали первыми 8
0 Не пропускали 12
0
0%
6
19%
1-15
0
0%
2
6%
16-30
0
0%
5
16%
31-45
0
0%
6
19%
46-60
0
0%
7
23%
61-75
0
0%
5
16%
76-90

Забито

0
11
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 10
0 Забивали первыми 5
1 Не забивали 23
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

0
16
0 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 9
0 Не пропускали 10
0
0%
3
19%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
0
0%
5
31%
76-90

Забито

0
28
0 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 20
0 Забивали первыми 11
1 Не забивали 13
0
0%
1
4%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
0
0%
5
18%
31-45
0
0%
6
21%
46-60
0
0%
8
29%
61-75
0
0%
6
21%
76-90

Пропущено

0
47
0 В 1-м тайме 21
0 Во 2-м тайме 26
0 Пропускали первыми 17
0 Не пропускали 22
0
0%
9
19%
1-15
0
0%
3
6%
16-30
0
0%
9
19%
31-45
0
0%
8
17%
46-60
0
0%
8
17%
61-75
0
0%
10
21%
76-90

Результаты последних матчей

Мосс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Мосс - Конгсвингер 3:2 Люн - Мосс 1:2 Мосс - Рёуфосс 3:2 ИК Старт - Мосс 1:1
Мосс - Левангер 5:1 Мосс - Осане 1:1 Брюне - Мосс 3:0 Мосс - Санднес 6:1 Ранхейм - Мосс 1:0 Конгсвингер - Мосс 0:0 Мосс - Мьёндален 1:0 Эгерсунд - Мосс 3:2 Мосс - Согндаль 3:0 Олесунн - Мосс 1:0 Мосс - Волеренга 0:2 Стабек - Мосс 1:4 Мосс - Конгсвингер 1:0 Осане - Мосс 1:4 Мосс - Брюне 1:0 Волеренга - Мосс 5:1
Хёугесунн
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Хёугесунн - Одд 2:1 Викинг - Хёугесунн 5:1 Хёугесунн - Тромсё 2:0 Лиллестрём - Хёугесунн 0:1
Хёугесунн - Мольде 0:3 КФУМ Осло - Хёугесунн 0:0 Бранн - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Бранн 0:1 Русенборг - Хёугесунн 4:0 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:0 ФК Кристиансунн - Хёугесунн 2:2 Хёугесунн - Фредрикстад 1:0 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:2 Фредрикстад - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Хам-Кам 0:1 Будё-Глимт - Хёугесунн 4:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 4:3 Хёугесунн - Викинг 1:0 Бранн - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 1:2

Результаты матчей

Мосс
Хёугесунн

Точный счет

0:0
1 раз 100%
0:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%

Точный счет

2:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
0:1
6 раз 19%
1:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
12 раз 39%
1
10 раз 32%
2
8 раз 26%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Мосс
Хёугесунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 19'
    Тунекти Себастьян получил желтую карточку от судьи
  • 1'
    Судья начинает матч
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