Стадион: Melloes Stadion. Зрители: 2557 Главный судья: Хансен Торе
0'
19' Желтая карточкаТунекти Себастьян
60' Желтая карточкаMarius Cassidy
89' Желтая карточкаIlir Kukleci
90' Желтая карточкаOscar Krusnell
90'+5
Ход матча
60'
89'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 3
-
2 Угловые 3
-
2 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
404 Количество передач 499
-
44 Владение мячом, % 56
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
17 Менди ЛоранПолузащитник
-
-
-
-
-
24 Joao Barros
-
-
49 Benarfa
-
Главный тренер: Томас Мюре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Бизоза ПарфеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Фальк АслакВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
29 Sorry Diarra
-
-
-
-
Главный тренер: Sancheev Manoharan
История личных встреч
Мосс
Хёугесунн
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
300%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1.33
2.5
Среднее время на гол
67
36
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
3.5
2.33
Среднее время на гол
25
38
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
2.2
2.4
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
40
37
Бомбардиры внутри турнира
Мосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sorry Diarra
|5 (1)
|0.16
|Тунекти Себастьян
|4
|0.13
|Эскесен Юлиус
|3 (1)
|0.1
|Лейте Бруно
|3
|0.1
|Конрадсен Мортен
|2
|0.06
|Troy Nyhammer
|1
|0.03
|Mikkel Hope
|1
|0.03
|Лисет Сёндре
|1
|0.03
|Самуэльсен Мартин
|1
|0.03
|Бизоза Парфе
|1
|0.03
|Mathias Sauer
|1
|0.03
|Sander Innvaer
|1
|0.03
|Claus Niyukuri
|1
|0.03
|Ismael Seone
|1
|0.03
|Anders Baertelsen
|1 (1)
|0.03
|Oscar Krusnell
|0
|0
Карточки
Мосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ilir Kukleci
|1
|0
|Marius Cassidy
|1
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sorry Diarra
|7
|0
|Тунекти Себастьян
|6
|0
|Бизоза Парфе
|6
|0
|Сельвик Эгиль
|4
|1
|Лисет Сёндре
|4
|1
|Лейте Бруно
|5
|0
|Oscar Krusnell
|5
|0
|Anders Baertelsen
|5
|0
|Sancheev Manoharan
|5
|0
|Troy Nyhammer
|3
|1
|Эскесен Юлиус
|4
|0
|Mikkel Hope
|4
|0
|Людвикссон Антон
|3
|0
|Claus Niyukuri
|3
|0
|Mathias Sauer
|2
|0
|Ismael Seone
|2
|0
|Фредриксен Ульрик
|1
|0
|Sander Innvaer
|1
|0
Результаты матчей
Мосс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хёугесунн
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
0
6
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
13
Мосс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Хёугесунн
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
14
Упущенные победы
0
9
Мосс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хёугесунн
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (8)
55% (17)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
39% (12)
35% (11)
Сухие победы
0
8
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
0
15
Упущенные победы
0
22
Голы по времени матча
Забито
0
17
0 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 10
0 Забивали первыми 6
1 Не забивали 21
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
0
0%
3
18%
76-90
Пропущено
0
31
0 В 1-м тайме 13
0 Во 2-м тайме 18
0 Пропускали первыми 8
0 Не пропускали 12
0
0%
6
19%
1-15
0
0%
2
6%
16-30
0
0%
5
16%
31-45
0
0%
6
19%
46-60
0
0%
7
23%
61-75
0
0%
5
16%
76-90
Забито
0
11
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 10
0 Забивали первыми 5
1 Не забивали 23
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
0
16
0 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 9
0 Не пропускали 10
0
0%
3
19%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
0
0%
5
31%
76-90
Забито
0
28
0 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 20
0 Забивали первыми 11
1 Не забивали 13
0
0%
1
4%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
0
0%
5
18%
31-45
0
0%
6
21%
46-60
0
0%
8
29%
61-75
0
0%
6
21%
76-90
Пропущено
0
47
0 В 1-м тайме 21
0 Во 2-м тайме 26
0 Пропускали первыми 17
0 Не пропускали 22
0
0%
9
19%
1-15
0
0%
3
6%
16-30
0
0%
9
19%
31-45
0
0%
8
17%
46-60
0
0%
8
17%
61-75
0
0%
10
21%
76-90
Результаты последних матчей
Мосс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Мосс - Конгсвингер 3:2 Люн - Мосс 1:2 Мосс - Рёуфосс 3:2 ИК Старт - Мосс 1:1
Мосс - Левангер 5:1 Мосс - Осане 1:1 Брюне - Мосс 3:0 Мосс - Санднес 6:1 Ранхейм - Мосс 1:0 Конгсвингер - Мосс 0:0 Мосс - Мьёндален 1:0 Эгерсунд - Мосс 3:2 Мосс - Согндаль 3:0 Олесунн - Мосс 1:0 Мосс - Волеренга 0:2 Стабек - Мосс 1:4 Мосс - Конгсвингер 1:0 Осане - Мосс 1:4 Мосс - Брюне 1:0 Волеренга - Мосс 5:1
Хёугесунн
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Хёугесунн - Одд 2:1 Викинг - Хёугесунн 5:1 Хёугесунн - Тромсё 2:0 Лиллестрём - Хёугесунн 0:1
Хёугесунн - Мольде 0:3 КФУМ Осло - Хёугесунн 0:0 Бранн - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Бранн 0:1 Русенборг - Хёугесунн 4:0 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:0 ФК Кристиансунн - Хёугесунн 2:2 Хёугесунн - Фредрикстад 1:0 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:2 Фредрикстад - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Хам-Кам 0:1 Будё-Глимт - Хёугесунн 4:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 4:3 Хёугесунн - Викинг 1:0 Бранн - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 1:2
Результаты матчей
Мосс
Хёугесунн
Точный счет
0:0
1 раз 100%
0:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
Точный счет
2:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
0:1
6 раз 19%
1:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
12 раз 39%
1
10 раз 32%
2
8 раз 26%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Мосс
Хёугесунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|14 (5)
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|12 (4)
|Викинг
|Сальвесен Ларс-Йорген
|12 (3)
|Будё-Глимт
|Хог Каспер Ваарст
|12 (1)
|Бранн
|Селанн-Хеггебе Эуне
|11 (1)
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|2 7
|КФУМ Осло
|Алеесами Хайтам
|2 5
|Лиллестрём
|Антонио Владимиро
|2 5
|Русенборг
|Йенссен Ульрик
|8
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|7