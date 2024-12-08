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  4. Элитсериен 2024
Стадион: . Главный судья: Сагги Рохит
Хёугесунн
2:0
Второй тайм: 67'
Мосс
0'
1:0
24' Гол в свои ворота
Ранмарк-Эриксен Матиас
2:0
33' Гол
Лисет Сёндре

Ход матча

24'
Ранмарк-Эриксен Матиас
1:0
33'
Лисет Сёндре
(Тунекти Себастьян)
2:0
46'
 
Marius Andresen2
Marius Cassidy
46'
 
Александерссон Ноа
Blerton Isufi
46'
 
Haakon Vold Krohg
Aksel Baran Potur
60'
Самуэльсен Мартин
Sorry Diarra
 
60'
Mathias Sauer
Sander Innvaer
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 50 Владение мячом, % 50
Лучшие коэффициенты
Хёугесунн
Ничья
Мосс
1.80
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3.40
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74.00
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Все Коэффициенты
1
Сельвик
Эгиль
38
Солхейм
Вегард
4
Anders
Baertelsen
6
Фредриксен
Ульрик
3
Oscar
Krusnell
77
Бизоза
Парфе
8
Конрадсен
Мортен
37
Sander
Innvaer
9
Лисет
Сёндре
11
Тунекти
Себастьян
29
Sorry
Diarra
1
Ранмарк-Эриксен
Матиас
31
Kristoffer
Harrison
6
Alexander
Haapnes
5
Ilir
Kukleci
13
Marius
Cassidy
18
Элми
Саадик
Файсал
11
Thomas
Klemetsen
Jakobsen
20
Aksel
Baran
Potur
10
Bo
Aasulv
Hegland
9
Sebastian
Pedersen
II
26
Blerton
Isufi
Хёугесунн
4-2-3-1
Мосс
5-4-1

История личных встреч

Хёугесунн
Мосс

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

Э
0:0
А
5:3
А
2:1
ТМС
0:2
А
2:2
А
2:4

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

3.5
1.75

Среднее время на гол

25
51

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1
2.5

Среднее время на гол

90
36

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.83
2

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

49
45

Бомбардиры внутри турнира

Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sorry Diarra 5 (1) 0.16
Тунекти Себастьян 4 0.13
Эскесен Юлиус 3 (1) 0.09
Лейте Бруно 3 0.09
Конрадсен Мортен 2 0.06
Лисет Сёндре 2 0.06
Troy Nyhammer 1 0.03
Mikkel Hope 1 0.03
Самуэльсен Мартин 1 0.03
Бизоза Парфе 1 0.03
Mathias Sauer 1 0.03
Sander Innvaer 1 0.03
Claus Niyukuri 1 0.03
Ismael Seone 1 0.03
Anders Baertelsen 1 (1) 0.03
Oscar Krusnell 0 0
Мосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sorry Diarra 7 0
Тунекти Себастьян 6 0
Бизоза Парфе 6 0
Сельвик Эгиль 4 1
Лисет Сёндре 4 1
Лейте Бруно 5 0
Oscar Krusnell 5 0
Anders Baertelsen 5 0
Sancheev Manoharan 5 0
Troy Nyhammer 3 1
Эскесен Юлиус 4 0
Mikkel Hope 4 0
Людвикссон Антон 3 0
Claus Niyukuri 3 0
Mathias Sauer 2 0
Ismael Seone 2 0
Фредриксен Ульрик 1 0
Sander Innvaer 1 0
Мосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ilir Kukleci 1 0
Marius Cassidy 1 0

Результаты матчей

Хёугесунн
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Мосс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

6
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
0
Хёугесунн
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Мосс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

22
0

Упущенные победы

10
0
Хёугесунн
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (6)
55% (17)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
39% (12)
26% (8)
Мосс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

8
0

Волевые победы

24
0

Упущенные победы

12
0

Голы по времени матча

Забито

11
0
1 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 0
23 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

16
0
8 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 0
9 Пропускали первыми 0
10 Не пропускали 0
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
31%
0
0%
76-90

Забито

17
0
7 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 0
6 Забивали первыми 0
21 Не забивали 1
1
6%
0
0%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
3
18%
0
0%
76-90

Пропущено

31
0
13 В 1-м тайме 0
18 Во 2-м тайме 0
8 Пропускали первыми 0
12 Не пропускали 0
6
19%
0
0%
1-15
2
6%
0
0%
16-30
5
16%
0
0%
31-45
6
19%
0
0%
46-60
7
23%
0
0%
61-75
5
16%
0
0%
76-90

Забито

28
0
8 В 1-м тайме 0
20 Во 2-м тайме 0
11 Забивали первыми 0
13 Не забивали 1
1
4%
0
0%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
5
18%
0
0%
31-45
6
21%
0
0%
46-60
8
29%
0
0%
61-75
6
21%
0
0%
76-90

Пропущено

47
0
21 В 1-м тайме 0
26 Во 2-м тайме 0
17 Пропускали первыми 0
22 Не пропускали 0
9
19%
0
0%
1-15
3
6%
0
0%
16-30
9
19%
0
0%
31-45
8
17%
0
0%
46-60
8
17%
0
0%
61-75
10
21%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хёугесунн
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Мосс - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Одд 2:1 Викинг - Хёугесунн 5:1 Хёугесунн - Тромсё 2:0
Лиллестрём - Хёугесунн 0:1 Хёугесунн - Мольде 0:3 КФУМ Осло - Хёугесунн 0:0 Бранн - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Бранн 0:1 Русенборг - Хёугесунн 4:0 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:0 ФК Кристиансунн - Хёугесунн 2:2 Хёугесунн - Фредрикстад 1:0 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:2 Фредрикстад - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Хам-Кам 0:1 Будё-Глимт - Хёугесунн 4:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 4:3 Хёугесунн - Викинг 1:0 Бранн - Хёугесунн 1:1
Мосс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Мосс - Хёугесунн 0:0 Мосс - Конгсвингер 3:2 Люн - Мосс 1:2 Мосс - Рёуфосс 3:2
ИК Старт - Мосс 1:1 Мосс - Левангер 5:1 Мосс - Осане 1:1 Брюне - Мосс 3:0 Мосс - Санднес 6:1 Ранхейм - Мосс 1:0 Конгсвингер - Мосс 0:0 Мосс - Мьёндален 1:0 Эгерсунд - Мосс 3:2 Мосс - Согндаль 3:0 Олесунн - Мосс 1:0 Мосс - Волеренга 0:2 Стабек - Мосс 1:4 Мосс - Конгсвингер 1:0 Осане - Мосс 1:4 Мосс - Брюне 1:0

Результаты матчей

Хёугесунн
Мосс

Точный счет

0:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:1
6 раз 19%
1:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
12 раз 39%
1
10 раз 32%
2
8 раз 26%
3
1 раз 3%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Хёугесунн
Мосс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
3
12
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
6
10
1.5
1
15
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
12
0.5
Больше Меньше
9
22
1.5
1
30
2.5

Топ бомбардиров
Мольде Эриксен Кристиан I 14 (5)
Мольде Эйкрем Магнус 12 (4)
Викинг Сальвесен Ларс-Йорген 12 (3)
Будё-Глимт Хог Каспер Ваарст 12 (1)
Бранн Селанн-Хеггебе Эуне 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 2 7
КФУМ Осло Алеесами Хайтам 2 5
Лиллестрём Антонио Владимиро 2 5
Русенборг Йенссен Ульрик 8
Одд Хуссейн Эцаз 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Лучшие коэффициенты
Хёугесунн
Ничья
Мосс
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