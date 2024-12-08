Стадион: Haugesund Sparebank Arena. Главный судья: Сагги Рохит
Ход матча
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
6 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 5
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
50 Владение мячом, % 50
77
Бизоза
Парфе
29
Sorry
Diarra
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Бизоза ПарфеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Sorry DiarraНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
20 Ismael Seone
-
-
-
Главный тренер: Sancheev Manoharan
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
17 Менди ЛоранПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
24 Joao Barros
-
-
49 Benarfa
-
Главный тренер: Томас Мюре
История личных встреч
Хёугесунн
Мосс
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
3.5
1.75
Среднее время на гол
25
51
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1
2.5
Среднее время на гол
90
36
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
1.83
2
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
49
45
Бомбардиры внутри турнира
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sorry Diarra
|5 (1)
|0.16
|Тунекти Себастьян
|4
|0.13
|Эскесен Юлиус
|3 (1)
|0.09
|Лейте Бруно
|3
|0.09
|Конрадсен Мортен
|2
|0.06
|Лисет Сёндре
|2
|0.06
|Troy Nyhammer
|1
|0.03
|Mikkel Hope
|1
|0.03
|Самуэльсен Мартин
|1
|0.03
|Бизоза Парфе
|1
|0.03
|Mathias Sauer
|1
|0.03
|Sander Innvaer
|1
|0.03
|Claus Niyukuri
|1
|0.03
|Ismael Seone
|1
|0.03
|Anders Baertelsen
|1 (1)
|0.03
|Oscar Krusnell
|0
|0
Мосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sorry Diarra
|7
|0
|Тунекти Себастьян
|6
|0
|Бизоза Парфе
|6
|0
|Сельвик Эгиль
|4
|1
|Лисет Сёндре
|4
|1
|Лейте Бруно
|5
|0
|Oscar Krusnell
|5
|0
|Anders Baertelsen
|5
|0
|Sancheev Manoharan
|5
|0
|Troy Nyhammer
|3
|1
|Эскесен Юлиус
|4
|0
|Mikkel Hope
|4
|0
|Людвикссон Антон
|3
|0
|Claus Niyukuri
|3
|0
|Mathias Sauer
|2
|0
|Ismael Seone
|2
|0
|Фредриксен Ульрик
|1
|0
|Sander Innvaer
|1
|0
Мосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ilir Kukleci
|1
|0
|Marius Cassidy
|1
|0
Результаты матчей
Хёугесунн
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Мосс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
6
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
0
Хёугесунн
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Мосс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
22
0
Упущенные победы
10
0
Хёугесунн
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (6)
55% (17)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
39% (12)
26% (8)
Мосс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
7
0
Сухие поражения
8
0
Волевые победы
24
0
Упущенные победы
12
0
Голы по времени матча
Забито
11
0
1 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 0
23 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
16
0
8 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 0
9 Пропускали первыми 0
10 Не пропускали 0
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
31%
0
0%
76-90
Забито
17
0
7 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 0
6 Забивали первыми 0
21 Не забивали 1
1
6%
0
0%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
3
18%
0
0%
76-90
Пропущено
31
0
13 В 1-м тайме 0
18 Во 2-м тайме 0
8 Пропускали первыми 0
12 Не пропускали 0
6
19%
0
0%
1-15
2
6%
0
0%
16-30
5
16%
0
0%
31-45
6
19%
0
0%
46-60
7
23%
0
0%
61-75
5
16%
0
0%
76-90
Забито
28
0
8 В 1-м тайме 0
20 Во 2-м тайме 0
11 Забивали первыми 0
13 Не забивали 1
1
4%
0
0%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
5
18%
0
0%
31-45
6
21%
0
0%
46-60
8
29%
0
0%
61-75
6
21%
0
0%
76-90
Пропущено
47
0
21 В 1-м тайме 0
26 Во 2-м тайме 0
17 Пропускали первыми 0
22 Не пропускали 0
9
19%
0
0%
1-15
3
6%
0
0%
16-30
9
19%
0
0%
31-45
8
17%
0
0%
46-60
8
17%
0
0%
61-75
10
21%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Хёугесунн
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Мосс - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Одд 2:1 Викинг - Хёугесунн 5:1 Хёугесунн - Тромсё 2:0
Лиллестрём - Хёугесунн 0:1 Хёугесунн - Мольде 0:3 КФУМ Осло - Хёугесунн 0:0 Бранн - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Бранн 0:1 Русенборг - Хёугесунн 4:0 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:0 ФК Кристиансунн - Хёугесунн 2:2 Хёугесунн - Фредрикстад 1:0 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:2 Фредрикстад - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Хам-Кам 0:1 Будё-Глимт - Хёугесунн 4:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 4:3 Хёугесунн - Викинг 1:0 Бранн - Хёугесунн 1:1
Мосс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Мосс - Хёугесунн 0:0 Мосс - Конгсвингер 3:2 Люн - Мосс 1:2 Мосс - Рёуфосс 3:2
ИК Старт - Мосс 1:1 Мосс - Левангер 5:1 Мосс - Осане 1:1 Брюне - Мосс 3:0 Мосс - Санднес 6:1 Ранхейм - Мосс 1:0 Конгсвингер - Мосс 0:0 Мосс - Мьёндален 1:0 Эгерсунд - Мосс 3:2 Мосс - Согндаль 3:0 Олесунн - Мосс 1:0 Мосс - Волеренга 0:2 Стабек - Мосс 1:4 Мосс - Конгсвингер 1:0 Осане - Мосс 1:4 Мосс - Брюне 1:0
Результаты матчей
Хёугесунн
Мосс
Точный счет
0:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
0
1 раз 100%
Точный счет
2:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:1
6 раз 19%
1:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
12 раз 39%
1
10 раз 32%
2
8 раз 26%
3
1 раз 3%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Хёугесунн
Мосс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
610
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1912
Больше Меньше
922
130
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|14 (5)
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|12 (4)
|Викинг
|Сальвесен Ларс-Йорген
|12 (3)
|Будё-Глимт
|Хог Каспер Ваарст
|12 (1)
|Бранн
|Селанн-Хеггебе Эуне
|11 (1)
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|2 7
|КФУМ Осло
|Алеесами Хайтам
|2 5
|Лиллестрём
|Антонио Владимиро
|2 5
|Русенборг
|Йенссен Ульрик
|8
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|7