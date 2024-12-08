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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Стадион: . Зрители: 5851 Главный судья: Сагги Рохит
Хёугесунн
2:0
Конец матча
Мосс
0'
1:0
24' Гол в свои ворота
Ранмарк-Эриксен Матиас
2:0
34' Гол
Лисет Сёндре
78' Желтая карточка
Kristoffer Harrison
89' Вторая желтая карточка
Kristoffer Harrison
90' Желтая карточка
Troy Nyhammer
90' Желтая карточка
Thomas Myhre
90' Желтая карточка
Marius Andresen2
90'+5

Ход матча

24'
Ранмарк-Эриксен Матиас
1:0
34'
Лисет Сёндре
(Тунекти Себастьян)
2:0
46'
 
Marius Andresen2
Marius Cassidy
46'
 
Александерссон Ноа
Blerton Isufi
46'
 
Haakon Vold Krohg
Aksel Baran Potur
60'
Самуэльсен Мартин
Sorry Diarra
 
60'
Mathias Sauer
Sander Innvaer
 
75'
Людвикссон Антон
Конрадсен Мортен
 
75'
Troy Nyhammer
Лисет Сёндре
 
77'
 
Benarfa
Александерссон Ноа
78'
 
Kristoffer Harrison
81'
 
Joao Barros
Элми Саадик Файсал
83'
Фишер Миккель
Тунекти Себастьян
 
89'
 
Kristoffer Harrison
90'
Troy Nyhammer
 
90'
 
Thomas Myhre
90'
 
Marius Andresen2

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 380 Количество передач 440
  • 46 Владение мячом, % 54
1
Сельвик
Эгиль
38
Солхейм
Вегард
4
Anders
Baertelsen
6
Фредриксен
Ульрик
3
Oscar
Krusnell
77
Бизоза
Парфе
8
Конрадсен
Мортен
37
Sander
Innvaer
9
Лисет
Сёндре
11
Тунекти
Себастьян
29
Sorry
Diarra
1
Ранмарк-Эриксен
Матиас
31
Kristoffer
Harrison
6
Alexander
Haapnes
5
Ilir
Kukleci
13
Marius
Cassidy
18
Элми
Саадик
Файсал
11
Thomas
Klemetsen
Jakobsen
20
Aksel
Baran
Potur
10
Bo
Aasulv
Hegland
9
Sebastian
Pedersen
II
26
Blerton
Isufi
Хёугесунн
4-2-3-1
Мосс
5-4-1

История личных встреч

Хёугесунн
Мосс

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

Э
0:0
А
5:3
А
2:1
ТМС
0:2
А
2:2
А
2:4

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

3.5
1.75

Среднее время на гол

25
51

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1
2.5

Среднее время на гол

90
36

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.83
2

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

49
45

Бомбардиры внутри турнира

Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sorry Diarra 5 (1) 0.16
Тунекти Себастьян 4 0.13
Эскесен Юлиус 3 (1) 0.09
Лейте Бруно 3 0.09
Конрадсен Мортен 2 0.06
Лисет Сёндре 2 0.06
Troy Nyhammer 1 0.03
Mikkel Hope 1 0.03
Самуэльсен Мартин 1 0.03
Бизоза Парфе 1 0.03
Mathias Sauer 1 0.03
Sander Innvaer 1 0.03
Claus Niyukuri 1 0.03
Ismael Seone 1 0.03
Anders Baertelsen 1 (1) 0.03
Oscar Krusnell 0 0
Мосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sorry Diarra 7 0
Тунекти Себастьян 6 0
Бизоза Парфе 6 0
Сельвик Эгиль 4 1
Лисет Сёндре 4 1
Troy Nyhammer 4 1
Лейте Бруно 5 0
Oscar Krusnell 5 0
Anders Baertelsen 5 0
Sancheev Manoharan 5 0
Эскесен Юлиус 4 0
Mikkel Hope 4 0
Людвикссон Антон 3 0
Claus Niyukuri 3 0
Mathias Sauer 2 0
Ismael Seone 2 0
Фредриксен Ульрик 1 0
Sander Innvaer 1 0
Мосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kristoffer Harrison 1 1
Thomas Myhre 1 0
Ilir Kukleci 1 0
Marius Andresen2 1 0
Marius Cassidy 1 0

Результаты матчей

Хёугесунн
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Мосс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

6
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
1
Хёугесунн
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Мосс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

22
0

Упущенные победы

10
0
Хёугесунн
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
22% (7)
53% (17)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
41% (13)
25% (8)
Мосс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

8
0

Сухие поражения

8
1

Волевые победы

25
0

Упущенные победы

12
1

Голы по времени матча

Забито

12
1
2 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 1
23 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Пропущено

17
1
9 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 0
10 Пропускали первыми 0
11 Не пропускали 1
3
18%
0
0%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
4
24%
1
100%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
29%
29%
0
0%
76-90

Забито

17
0
7 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 0
6 Забивали первыми 0
22 Не забивали 2
1
6%
0
0%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
3
18%
0
0%
76-90

Пропущено

31
0
13 В 1-м тайме 0
18 Во 2-м тайме 0
8 Пропускали первыми 0
12 Не пропускали 0
6
19%
0
0%
1-15
2
6%
0
0%
16-30
5
16%
0
0%
31-45
6
19%
0
0%
46-60
7
23%
0
0%
61-75
5
16%
0
0%
76-90

Забито

29
1
9 В 1-м тайме 1
20 Во 2-м тайме 0
11 Забивали первыми 1
13 Не забивали 1
1
3%
0
0%
1-15
2
7%
1
100%
16-30
6
21%
0
0%
31-45
6
21%
0
0%
46-60
8
28%
0
0%
61-75
6
21%
0
0%
76-90

Пропущено

48
1
22 В 1-м тайме 1
26 Во 2-м тайме 0
18 Пропускали первыми 0
23 Не пропускали 1
9
19%
0
0%
1-15
4
8%
0
0%
16-30
9
19%
1
100%
31-45
8
17%
0
0%
46-60
8
17%
0
0%
61-75
10
21%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хёугесунн
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Мосс - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Одд 2:1 Викинг - Хёугесунн 5:1 Хёугесунн - Тромсё 2:0
Лиллестрём - Хёугесунн 0:1 Хёугесунн - Мольде 0:3 КФУМ Осло - Хёугесунн 0:0 Бранн - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Бранн 0:1 Русенборг - Хёугесунн 4:0 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:0 ФК Кристиансунн - Хёугесунн 2:2 Хёугесунн - Фредрикстад 1:0 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:2 Фредрикстад - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Хам-Кам 0:1 Будё-Глимт - Хёугесунн 4:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 4:3 Хёугесунн - Викинг 1:0 Бранн - Хёугесунн 1:1
Мосс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Мосс - Хёугесунн 0:0 Мосс - Конгсвингер 3:2 Люн - Мосс 1:2 Мосс - Рёуфосс 3:2
ИК Старт - Мосс 1:1 Мосс - Левангер 5:1 Мосс - Осане 1:1 Брюне - Мосс 3:0 Мосс - Санднес 6:1 Ранхейм - Мосс 1:0 Конгсвингер - Мосс 0:0 Мосс - Мьёндален 1:0 Эгерсунд - Мосс 3:2 Мосс - Согндаль 3:0 Олесунн - Мосс 1:0 Мосс - Волеренга 0:2 Стабек - Мосс 1:4 Мосс - Конгсвингер 1:0 Осане - Мосс 1:4 Мосс - Брюне 1:0

Результаты матчей

Хёугесунн
Мосс

Точный счет

0:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
3
1 раз 6%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
6 раз 19%
1:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
12 раз 38%
1
10 раз 31%
2
9 раз 28%
3
1 раз 3%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Хёугесунн
Мосс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
4
12
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
6
10
1.5
1
15
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
12
0.5
Больше Меньше
10
22
1.5
1
31
2.5

Топ бомбардиров
Мольде Эриксен Кристиан I 14 (5)
Мольде Эйкрем Магнус 12 (4)
Викинг Сальвесен Ларс-Йорген 12 (3)
Будё-Глимт Хог Каспер Ваарст 12 (1)
Бранн Селанн-Хеггебе Эуне 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 2 7
КФУМ Осло Алеесами Хайтам 2 5
Лиллестрём Антонио Владимиро 2 5
Русенборг Йенссен Ульрик 8
Одд Хуссейн Эцаз 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Marius Andresen совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 93'
    Рефери не любит споров - именно за это Томас Мюре сейчас получил желтую
  • 92'
    Troy Nyhammer получил желтую карточку от судьи
  • 89'
    КРАСНАЯ! Драма тут разворачивается: Кристоффер Гаррисон получает вторую желтую за неспортивное поведение и высылается с поля!
  • 83'
    Тактическая замена. Тунекти Себастьян уходит с поля и его заменяет Фишер Миккель
  • 81'
    Тактическая замена. Элми Саадик Файсал уходит с поля и его заменяет Жоау Баррос
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    • 46'
      Тактическая замена. Marius Cassidy уходит с поля и его заменяет Marius Andresen
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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