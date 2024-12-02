Результаты последних матчей
онлайн-трансляция
(20 матчей)
100%
0 побед 20 ничьих 0 поражений
Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги наций - онлайн-трансляция 0:0 Церемония награждения премии Золотой мяч - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0
Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Презентация Мбаппе в «Реале» - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0
Прогнозы на матч Жеребьёвка Клубного чемпионата мира - онлайн-трансляция
Исход игры
Жеребьёвка Клубного чемпионата мира
11.8% (4)
Ничья
85.3% (29)
онлайн-трансляция
2.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
11.76% (4)
Меньше
88.24% (30)
Обе команды забьют
Да
26.47% (9)
Нет
73.53% (25)
Популярный счёт
0:0 Ничья
70.6% (24)
1:1 Ничья
14.7% (5)
2:1 Жеребьёвка Клубного чемпионата мира
8.8% (3)
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