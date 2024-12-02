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Жеребьёвка Клубного чемпионата мира
 
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Прогнозы 33
Жеребьёвка Клубного чемпионата мира 12.1% (4)
X 84.8% (28)
онлайн-трансляция 3% (1)
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Результаты последних матчей

онлайн-трансляция
(20 матчей)
100%
0 побед 20 ничьих 0 поражений
Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги наций - онлайн-трансляция 0:0 Церемония награждения премии Золотой мяч - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0
Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Презентация Мбаппе в «Реале» - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0
  • Текстовая онлайн трансляция матча Жеребьёвка Клубного чемпионата мира - онлайн-трансляция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 декабря 2024, осталось 2 дня 12 часов 23 минуты.



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    • Прогнозы 33
    Жеребьёвка Клубного чемпионата мира 12.1% (4)
    X 84.8% (28)
    онлайн-трансляция 3% (1)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Жеребьёвка Клубного чемпионата мира - онлайн-трансляция онлайн

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    Прогнозы на матч Жеребьёвка Клубного чемпионата мира - онлайн-трансляция

    Исход игры
    Жеребьёвка Клубного чемпионата мира
    11.8% (4)
    Ничья
    85.3% (29)
    онлайн-трансляция
    2.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    11.76% (4)
    Меньше
    88.24% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    26.47% (9)
    Нет
    73.53% (25)
    Популярный счёт
    0:0 Ничья
    70.6% (24)
    1:1 Ничья
    14.7% (5)
    2:1 Жеребьёвка Клубного чемпионата мира
    8.8% (3)
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