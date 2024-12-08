Тур: 13.
0:2
Конец матча
0'
0:1
8' ГолЖайро
33' Желтая карточкаШуньич Иван
0:2
38' ГолГольдар Давид
62' Желтая карточкаLampros Ioannou
66' Желтая карточкаДрагомир Влад
73' Желтая карточкаГонсалес Пабло II
90'+1109
Ход матча
8'
0:1
33'
38'
0:2
62'
66'
79'
90'
- Основной состав
-
40 Флорес ЛукасВратарь
- Защитник
-
37 Офори РичардЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Jalil Saadi
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
93 Баре ЙоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: David Badia
- Основной состав
- Вратарь
-
7 БруноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Шуньич ИванПолузащитник
-
11 Жажа КоэльоНападающий
-
10 ЖайроНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Коррея ЖоауПолузащитник
-
25 Наме МустафаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Элиа МариосНападающий
-
Главный тренер: Карседо Хуан Карлос
История личных встреч
Этникос Ахна
Пафос
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
17 матчей
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед
26 матчей
30.8%
30.8%
38.4%
8 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
19.2%
50%
30.8%
5 побед 13 ничьих 8 побед
Второй тайм
23.1%
42.3%
34.6%
6 побед 11 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
1.15
0.92
Среднее время на гол
78
97
Всего голов
16
21
Голов в среднем за матч
1.23
1.62
Среднее время на гол
73
55
Всего голов
31
33
Голов в среднем за матч
1.19
1.27
Тотал матчей
2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
75
70
Результаты последних матчей
Этникос Ахна
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Аполлон - Этникос Ахна 0:0 Аполлон - Этникос Ахна 2:2 Этникос Ахна - Омония Арадиппу 0:0 Омония 29-го Мая - Этникос Ахна 1:2
Этникос Ахна - Кармиотисса 3:2 Эносис - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Арис Лимасол 1:2 Анортосис - Этникос Ахна 0:0 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 5:2 Этникос Ахна - Закакиу 3:1 Этникос Ахна - Анортосис 2:2 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 2:2 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3 АПОЭЛ - Этникос Ахна 1:3 Омония Никосия - Этникос Ахна 3:0 Этникос Ахна - Омония 29-го Мая 2:1 Эльбасани - Этникос Ахна 0:0 Атромитос - Этникос Ахна 5:0 Докса Катокопия - Этникос Ахна 6:3 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 2:0
Пафос
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Пафос - Омония Никосия 0:1 Фиорентина - Пафос 3:2 Пафос - АПОЭЛ 2:1 Аполлон - Пафос 0:1
Пафос - Астана 1:0 Пафос - Омония Арадиппу 4:0 Омония 29-го Мая - Пафос 1:2 Пафос - Хайденхайм 0:1 Пафос - Кармиотисса 4:0 Эносис - Пафос 1:2 Петрокуб - Пафос 1:4 Пафос - Арис Лимасол 1:1 АПОЭЛ - Пафос 1:0 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:3 Пафос - Неа Саламина 4:0 Пафос - Анортосис 3:1 АЕК Ларнака - Пафос 0:2 Пафос - ЧФР Клуж 3:0 ЧФР Клуж - Пафос 1:0 Пафос - ЦСКА-1948 4:0