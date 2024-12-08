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  3. Кипр: Cyprus League
Тур: 13.
Этникос Ахна
0:2
Конец матча
Пафос
0'
0:1
8' Гол
Жайро
33' Желтая карточка
Шуньич Иван
0:2
38' Гол
Гольдар Давид
62' Желтая карточка
Lampros Ioannou
66' Желтая карточка
Драгомир Влад
73' Желтая карточка
Гонсалес Пабло II
90'+1109
Этникос Ахна
Пафос

История личных встреч

Этникос Ахна
Пафос

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

17 матчей

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

26 матчей

30.8%
30.8%
38.4%
8 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

19.2%
50%
30.8%
5 побед 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

23.1%
42.3%
34.6%
6 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

ПД
4:3
ПД
1:4
ПД
0:1
ПД
3:0
ПД
1:2
ПД
0:2
ПД
2:1
ПД
2:2
ПД
0:3
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
3:0
ПД
1:1
ПД
3:0
ПД
1:1
ПД
3:0
ПД
0:3
ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
1:3
ПД
0:0
К
1:0
К
1:1

Голы

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.15
0.92

Среднее время на гол

78
97

Всего голов

16
21

Голов в среднем за матч

1.23
1.62

Среднее время на гол

73
55

Всего голов

31
33

Голов в среднем за матч

1.19
1.27

Тотал матчей

2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

75
70

Результаты последних матчей

Этникос Ахна
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Аполлон - Этникос Ахна 0:0 Аполлон - Этникос Ахна 2:2 Этникос Ахна - Омония Арадиппу 0:0 Омония 29-го Мая - Этникос Ахна 1:2
Этникос Ахна - Кармиотисса 3:2 Эносис - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Арис Лимасол 1:2 Анортосис - Этникос Ахна 0:0 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 5:2 Этникос Ахна - Закакиу 3:1 Этникос Ахна - Анортосис 2:2 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 2:2 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3 АПОЭЛ - Этникос Ахна 1:3 Омония Никосия - Этникос Ахна 3:0 Этникос Ахна - Омония 29-го Мая 2:1 Эльбасани - Этникос Ахна 0:0 Атромитос - Этникос Ахна 5:0 Докса Катокопия - Этникос Ахна 6:3 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 2:0
Пафос
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Пафос - Омония Никосия 0:1 Фиорентина - Пафос 3:2 Пафос - АПОЭЛ 2:1 Аполлон - Пафос 0:1
Пафос - Астана 1:0 Пафос - Омония Арадиппу 4:0 Омония 29-го Мая - Пафос 1:2 Пафос - Хайденхайм 0:1 Пафос - Кармиотисса 4:0 Эносис - Пафос 1:2 Петрокуб - Пафос 1:4 Пафос - Арис Лимасол 1:1 АПОЭЛ - Пафос 1:0 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:3 Пафос - Неа Саламина 4:0 Пафос - Анортосис 3:1 АЕК Ларнака - Пафос 0:2 Пафос - ЧФР Клуж 3:0 ЧФР Клуж - Пафос 1:0 Пафос - ЦСКА-1948 4:0
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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