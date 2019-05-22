Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2018-2019
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Себаи СенинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Аппаев ХызырНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Григорян Александр
- Основной состав
-
70 Гойло НикитаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
96 Рукас ТомасЗащитник
-
58 Зуев ИльяЗащитник
-
72 Синяк АнтонЗащитник
- Полузащитник
-
38 Мусаев ЛеонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Зырянов Константин
Ход матча
12'
0:1
87'
0:2
90'
Предыдущие игры
Тамбов Последние 20 матчей: +11 =5 -4Тамбов 1:0 Ротор Химки 2:0 Тамбов Тамбов 0:0 Факел Спартак-2 2:2 Тамбов
Тамбов 1:0 Шинник Авангард Курск 0:0 Тамбов Тамбов 0:3 Сочи Томь 1:1 Тамбов Тамбов 2:1 Луч Чертаново 0:1 Тамбов Сибирь 0:2 Тамбов Тамбов 1:1 Тюмень Мордовия 1:3 Тамбов Шинник 0:2 Тамбов Тамбов 4:1 Урал Тамбов 2:0 Краснодар-2 Химки 0:2 Тамбов Тамбов 3:2 СКА-Хабаровск Нижний Новгород 1:0 Тамбов Тамбов 0:1 Армавир
Зенит-2 Последние 20 матчей: +6 =3 -11Тюмень 1:2 Зенит-2 Зенит-2 3:1 Мордовия СКА-Хабаровск 3:1 Зенит-2 Зенит-2 5:2 Краснодар-2
Армавир 1:0 Зенит-2 Зенит-2 1:2 Нижний Новгород Балтика 0:2 Зенит-2 Зенит-2 2:2 Сибирь Зенит-2 0:1 Ротор Химки 3:0 Зенит-2 Зенит-2 1:0 Факел Спартак-2 1:1 Зенит-2 Зенит-2 1:0 Шинник Авангард Курск 2:1 Зенит-2 Зенит-2 0:1 Луч Зенит-2 0:1 Томь Сочи 2:0 Зенит-2 Чертаново 4:0 Зенит-2 Зенит-2 0:0 Тюмень Мордовия 1:0 Зенит-2
Последние игры между собой
Тамбов: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
Зенит-2: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тамбов
|Заявка
|37
|20
|10
|7
|53 - 34
|70
|2.
|Сочи
|Заявка
|37
|19
|11
|7
|62 - 33
|68
|3.
|Томь
|Заявка
|37
|17
|12
|8
|40 - 25
|63
|4.
|Нижний Новгород
|Заявка
|37
|17
|8
|12
|38 - 30
|59
|5.
|Чертаново
|Заявка
|37
|16
|10
|11
|63 - 52
|58
|6.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|37
|15
|13
|9
|46 - 39
|58
|7.
|Шинник
|Заявка
|37
|15
|12
|10
|38 - 29
|57
|8.
|Авангард Курск
|Заявка
|37
|16
|8
|13
|46 - 38
|56
|9.
|Химки
|Заявка
|37
|13
|11
|13
|45 - 48
|50
|10.
|Ротор
|Заявка
|37
|12
|14
|11
|33 - 34
|50
|11.
|Краснодар-2
|Заявка
|37
|12
|14
|11
|45 - 52
|50
|12.
|Мордовия
|Заявка
|37
|12
|11
|14
|36 - 43
|47
|13.
|Луч
|Заявка
|37
|10
|17
|10
|28 - 26
|47
|14.
|Спартак-2
|Заявка
|37
|12
|9
|16
|44 - 46
|45
|15.
|Балтика
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|37 - 51
|41
|16.
|Армавир
|Заявка
|37
|9
|14
|14
|30 - 44
|41
|17.
|Факел
|Заявка
|37
|9
|13
|15
|36 - 40
|40
|18.
|Сибирь
|Заявка
|37
|8
|12
|17
|28 - 45
|36
|19.
|Зенит-2
|Заявка
|37
|7
|7
|23
|32 - 55
|28
|20.
|Тюмень
|Заявка
|37
|5
|15
|17
|29 - 45
|24
Тамбов
43.2% (83)
Ничья
29.2% (56)
Зенит-2
27.6% (53)
1:1 Ничья
25.5% (49)
2:1 Тамбов
18.8% (36)
1:0 Тамбов
16.7% (32)
0:1 Зенит-2
11.5% (22)
1:2 Зенит-2
11.5% (22)
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