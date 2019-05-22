Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2018-2019

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Тамбов
 
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Зенит-2
Тамбов
Зенит-2

Ход матча

12'
Чернышов Олег
0:1
63'
Аппаев Хызыр
Мамтов Хасан
 
64'
 
Казаков Руслан
Зуев Илья
65'
 
Бачинский Максим
Прудников Николай
78'
Часовских Андрей
Себаи Сенин
 
82'
 
Иванов Сергей Алексеевич
Мусаев Леон
82'
 
Молчан Владислав
Синяк Антон
84'
Чуперка Валерий
Мурнин Андрей
 
87'
Аппаев Хызыр
0:2
90'
1:2
Иванов Сергей Алексеевич

Предыдущие игры

Тамбов Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Тамбов 1:0 Ротор Химки 2:0 Тамбов Тамбов 0:0 Факел Спартак-2 2:2 Тамбов
Тамбов 1:0 Шинник Авангард Курск 0:0 Тамбов Тамбов 0:3 Сочи Томь 1:1 Тамбов Тамбов 2:1 Луч Чертаново 0:1 Тамбов Сибирь 0:2 Тамбов Тамбов 1:1 Тюмень Мордовия 1:3 Тамбов Шинник 0:2 Тамбов Тамбов 4:1 Урал Тамбов 2:0 Краснодар-2 Химки 0:2 Тамбов Тамбов 3:2 СКА-Хабаровск Нижний Новгород 1:0 Тамбов Тамбов 0:1 Армавир
Зенит-2 Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Тюмень 1:2 Зенит-2 Зенит-2 3:1 Мордовия СКА-Хабаровск 3:1 Зенит-2 Зенит-2 5:2 Краснодар-2
Армавир 1:0 Зенит-2 Зенит-2 1:2 Нижний Новгород Балтика 0:2 Зенит-2 Зенит-2 2:2 Сибирь Зенит-2 0:1 Ротор Химки 3:0 Зенит-2 Зенит-2 1:0 Факел Спартак-2 1:1 Зенит-2 Зенит-2 1:0 Шинник Авангард Курск 2:1 Зенит-2 Зенит-2 0:1 Луч Зенит-2 0:1 Томь Сочи 2:0 Зенит-2 Чертаново 4:0 Зенит-2 Зенит-2 0:0 Тюмень Мордовия 1:0 Зенит-2

Последние игры между собой

Тамбов: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
Зенит-2: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
Зенит-2 1:2 Тамбов ФНЛ - Первый дивизион Тамбов 3:1 Зенит-2 ФНЛ - Первый дивизион Зенит-2 0:1 Тамбов ФНЛ - Первый дивизион Зенит-2 3:3 Тамбов ФНЛ - Первый дивизион
Тамбов 0:0 Зенит-2 ФНЛ - Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Тамбов Заявка 37 20 10 7 53 - 34 70
2. Сочи Заявка 37 19 11 7 62 - 33 68
3. Томь Заявка 37 17 12 8 40 - 25 63
4. Нижний Новгород Заявка 37 17 8 12 38 - 30 59
5. Чертаново Заявка 37 16 10 11 63 - 52 58
6. СКА-Хабаровск Заявка 37 15 13 9 46 - 39 58
7. Шинник Заявка 37 15 12 10 38 - 29 57
8. Авангард Курск Заявка 37 16 8 13 46 - 38 56
9. Химки Заявка 37 13 11 13 45 - 48 50
10. Ротор Заявка 37 12 14 11 33 - 34 50
11. Краснодар-2 Заявка 37 12 14 11 45 - 52 50
12. Мордовия Заявка 37 12 11 14 36 - 43 47
13. Луч Заявка 37 10 17 10 28 - 26 47
14. Спартак-2 Заявка 37 12 9 16 44 - 46 45
15. Балтика Заявка 37 10 11 16 37 - 51 41
16. Армавир Заявка 37 9 14 14 30 - 44 41
17. Факел Заявка 37 9 13 15 36 - 40 40
18. Сибирь Заявка 37 8 12 17 28 - 45 36
19. Зенит-2 Заявка 37 7 7 23 32 - 55 28
20. Тюмень Заявка 37 5 15 17 29 - 45 24
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Тамбов - Зенит-2

    До начала игры, которая состоится 25.05.2019, осталось 2 дня 13 часов 29 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Тамбов - Зенит-2
    Тамбов
    43.2% (83)
    Ничья
    29.2% (56)
    Зенит-2
    27.6% (53)
    1:1 Ничья
    25.5% (49)
    2:1 Тамбов
    18.8% (36)
    1:0 Тамбов
    16.7% (32)
    0:1 Зенит-2
    11.5% (22)
    1:2 Зенит-2
    11.5% (22)
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