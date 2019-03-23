Россия: Премьер-лига 2018-2019

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Оренбург
 
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Стадион:
Крылья Советов

Предыдущие игры

Оренбург Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Зенит 3:1 Оренбург Оренбург 1:0 Динамо Москва Краснодар 2:2 Оренбург Арсенал Тула 1:1 Оренбург
Оренбург 0:1 Анжи Оренбург 6:2 Спартак Юрмала Оренбург 1:1 Спартак Москва Рубин 0:1 Оренбург Оренбург 4:0 Сиони Оренбург 0:2 Шахтёр Солигорск Оренбург 3:1 Младост Лучани Оренбург 0:1 Баник Острава Оренбург 0:2 Шкендия Оренбург 3:2 Астра Локомотив Москва 2:1 Оренбург Оренбург 2:4 Арсенал Тула Оренбург 1:0 Уфа Урал 2:1 Оренбург Оренбург 1:0 Рубин Оренбург 1:0 Тюмень
Крылья Советов Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Крылья Советов 0:1 Арсенал Тула Анжи 0:2 Крылья Советов Крылья Советов 4:0 Енисей Локомотив Москва 2:2 Крылья Советов
Крылья Советов 0:0 Астана Крылья Советов 3:0 Шахтёр Караганда Крылья Советов 3:0 Кайсар Крылья Советов 5:2 Спартак Юрмала Крылья Советов 0:0 Партизан Ботев Пловдив 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:0 Рига Крылья Советов 1:0 Жилина Крылья Советов 1:0 Ростов Спартак Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:2 Ахмат Уфа 1:2 Крылья Советов Крылья Советов 1:2 Краснодар Крылья Советов 0:1 Зенит Урал 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:0 Динамо Москва

Последние игры между собой

Оренбург: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Крылья Советов: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
Крылья Советов 0:3 Оренбург Премьер-лига Крылья Советов 0:0 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 3:2 Крылья Советов ФНЛ - Первый дивизион Крылья Советов 1:1 Оренбург Премьер-лига
Оренбург 1:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:0 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 0:1 Крылья Советов ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 2:4 Крылья Советов Кубок Оренбург 2:2 Крылья Советов Кубок
Команда И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 21 14 2 5 34 - 20 44
2. Краснодар Заявка 21 11 5 5 39 - 17 38
3. Локомотив Москва Заявка 21 11 5 5 29 - 19 38
4. ЦСКА Москва Заявка 21 10 7 4 29 - 12 37
5. Спартак Москва Заявка 21 10 6 5 28 - 20 36
6. Ростов Заявка 21 8 8 5 19 - 13 32
7. Арсенал Тула Заявка 21 8 6 7 28 - 25 30
8. Рубин Заявка 21 6 11 4 19 - 20 29
9. Ахмат Заявка 21 7 6 8 18 - 22 27
10. Оренбург Заявка 20 7 5 8 21 - 21 26
11. Крылья Советов Заявка 20 7 3 10 18 - 25 24
12. Урал Заявка 21 6 5 10 20 - 33 23
13. Динамо Москва Заявка 21 5 8 8 18 - 17 23
14. Анжи Заявка 21 5 3 13 10 - 34 18
15. Уфа Заявка 21 3 8 10 16 - 25 17
16. Енисей Заявка 21 2 6 13 13 - 36 12
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Крылья Советов

    До начала игры, которая состоится 03.04.2019, осталось 21 час 4 минуты.
Новости
Прогнозы на матч Оренбург - Крылья Советов
Оренбург
69.4% (125)
Ничья
23.3% (42)
Крылья Советов
7.2% (13)
1:0 Оренбург
38.3% (69)
2:1 Оренбург
23.3% (42)
1:1 Ничья
16.7% (30)
2:0 Оренбург
4.4% (8)
0:0 Ничья
3.9% (7)
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