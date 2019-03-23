Россия: Премьер-лига 2018-2019
Оренбург
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Стадион: Газовик
Крылья Советов
Предыдущие игры
Оренбург Последние 20 матчей: +9 =3 -8Зенит 3:1 Оренбург Оренбург 1:0 Динамо Москва Краснодар 2:2 Оренбург Арсенал Тула 1:1 Оренбург
Оренбург 0:1 Анжи Оренбург 6:2 Спартак Юрмала Оренбург 1:1 Спартак Москва Рубин 0:1 Оренбург Оренбург 4:0 Сиони Оренбург 0:2 Шахтёр Солигорск Оренбург 3:1 Младост Лучани Оренбург 0:1 Баник Острава Оренбург 0:2 Шкендия Оренбург 3:2 Астра Локомотив Москва 2:1 Оренбург Оренбург 2:4 Арсенал Тула Оренбург 1:0 Уфа Урал 2:1 Оренбург Оренбург 1:0 Рубин Оренбург 1:0 Тюмень
Крылья Советов Последние 20 матчей: +11 =4 -5Крылья Советов 0:1 Арсенал Тула Анжи 0:2 Крылья Советов Крылья Советов 4:0 Енисей Локомотив Москва 2:2 Крылья Советов
Крылья Советов 0:0 Астана Крылья Советов 3:0 Шахтёр Караганда Крылья Советов 3:0 Кайсар Крылья Советов 5:2 Спартак Юрмала Крылья Советов 0:0 Партизан Ботев Пловдив 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:0 Рига Крылья Советов 1:0 Жилина Крылья Советов 1:0 Ростов Спартак Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:2 Ахмат Уфа 1:2 Крылья Советов Крылья Советов 1:2 Краснодар Крылья Советов 0:1 Зенит Урал 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:0 Динамо Москва
Последние игры между собой
Оренбург: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Крылья Советов: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|21
|14
|2
|5
|34 - 20
|44
|2.
|Краснодар
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|39 - 17
|38
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|29 - 19
|38
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|21
|10
|7
|4
|29 - 12
|37
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|21
|10
|6
|5
|28 - 20
|36
|6.
|Ростов
|Заявка
|21
|8
|8
|5
|19 - 13
|32
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|28 - 25
|30
|8.
|Рубин
|Заявка
|21
|6
|11
|4
|19 - 20
|29
|9.
|Ахмат
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|18 - 22
|27
|10.
|Оренбург
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|21 - 21
|26
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|20
|7
|3
|10
|18 - 25
|24
|12.
|Урал
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|20 - 33
|23
|13.
|Динамо Москва
|Заявка
|21
|5
|8
|8
|18 - 17
|23
|14.
|Анжи
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|10 - 34
|18
|15.
|Уфа
|Заявка
|21
|3
|8
|10
|16 - 25
|17
|16.
|Енисей
|Заявка
|21
|2
|6
|13
|13 - 36
|12
Оренбург
69.4% (125)
Ничья
23.3% (42)
Крылья Советов
7.2% (13)
1:0 Оренбург
38.3% (69)
2:1 Оренбург
23.3% (42)
1:1 Ничья
16.7% (30)
2:0 Оренбург
4.4% (8)
0:0 Ничья
3.9% (7)
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