Англия: Премьер-лига 2018-2019

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Челси
 
Позже

Стадион:
Брайтон
1
Аррисабалага
Кепа
28
Аспиликуэта
Сесар
27
Кристенсен
Андреас
30
Луис
Давид
33
Эмерсон
Палмиери
7
Канте
Н'Голо
5
Жоржиньо
Фрелло
12
Лофтус-Чик
Рубен
20
Хадсон-Одои
Каллум
18
Жиру
Оливье
10
Азар
Эден
1
Райан
Мэтью
22
Монтойя
Мартин
5
Данк
Льюис
4
Даффи
Шейн
30
Бернардо
Фернандес
24
Прёппер
Дэви
6
Стивенс
Дейл
8
Биссума
Ив
11
Кноккарт
Антони
17
Мюррей
Гленн
20
Марч
Соломон
Челси
4-3-3
Брайтон
4-3-3

Предыдущие игры

Челси Последние 20 матчей: +11 =1 -8
Кардифф Сити 1:2 Челси Эвертон 2:0 Челси Динамо Киев 0:5 Челси Челси 1:1 Вулверхэмптон
Челси 3:0 Динамо Киев Фулхэм 1:2 Челси Челси 2:0 Тоттенхэм Челси 0:0 Манчестер Сити Челси 3:0 Мальмё Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Мальмё 1:2 Челси Манчестер Сити 6:0 Челси Челси 0:2 Манчестер Сити Челси 5:0 Хаддерсфилд Таун Борнмут 4:0 Челси Челси 3:0 Шеффилд Уэнсдей Челси 2:1 Тоттенхэм Арсенал 2:0 Челси Челси 2:1 Ньюкасл Тоттенхэм 1:0 Челси
Брайтон Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Брайтон 0:1 Саутгемптон Миллуолл 2:2 Брайтон Кристал Пэлас 1:2 Брайтон Брайтон 1:0 Хаддерсфилд Таун
Лестер 2:1 Брайтон Брайтон 2:1 Дерби Брайтон 1:3 Бёрнли Вест Бромвич 1:3 Брайтон Брайтон 0:0 Уотфорд Фулхэм 4:2 Брайтон Брайтон 0:0 Вест Бромвич Манчестер Юнайтед 2:1 Брайтон Брайтон 0:1 Ливерпуль Борнмут 1:3 Брайтон Вест Хэм 2:2 Брайтон Брайтон 1:0 Эвертон Брайтон 1:1 Арсенал Борнмут 2:0 Брайтон Брайтон 1:2 Челси Бёрнли 1:0 Брайтон

Последние игры между собой

Челси: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Брайтон: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Брайтон 1:2 Челси Премьер-лига Брайтон 0:4 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Брайтон Премьер-лига Брайтон 3:1 Челси Международные матчи (клубы)
Команда И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 32 24 7 1 72 - 19 79
2. Манчестер Сити Заявка 31 25 2 4 81 - 21 77
3. Арсенал Заявка 31 19 6 6 65 - 39 63
4. Тоттенхэм Заявка 31 20 1 10 58 - 34 61
5. Манчестер Юнайтед Заявка 31 18 7 6 60 - 41 61
6. Челси Заявка 31 18 6 7 52 - 34 60
7. Вулверхэмптон Заявка 31 12 8 11 38 - 38 44
8. Лестер Заявка 32 13 5 14 42 - 43 44
9. Уотфорд Заявка 31 12 7 12 43 - 46 43
10. Эвертон Заявка 32 12 7 13 45 - 42 43
11. Вест Хэм Заявка 32 12 6 14 41 - 48 42
12. Борнмут Заявка 32 11 5 16 43 - 58 38
13. Кристал Пэлас Заявка 31 10 6 15 38 - 41 36
14. Ньюкасл Заявка 32 9 8 15 31 - 42 35
15. Брайтон Заявка 30 9 6 15 32 - 43 33
16. Саутгемптон Заявка 31 8 9 14 35 - 50 33
17. Бёрнли Заявка 32 9 6 17 37 - 59 33
18. Кардифф Сити Заявка 31 8 4 19 28 - 59 28
19. Фулхэм Заявка 32 4 5 23 29 - 72 17
20. Хаддерсфилд Таун Заявка 32 3 5 24 18 - 59 14
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Брайтон

    До начала игры, которая состоится 03.04.2019, осталось 1 день 1 час 48 минут.
    • Новости
    Прогнозы на матч Челси - Брайтон
    Челси
    99% (104)
    Ничья
    1% (1)
    Брайтон
    0% (0)
    2:0 Челси
    56.2% (59)
    2:1 Челси
    16.2% (17)
    3:0 Челси
    13.3% (14)
    1:0 Челси
    6.7% (7)
    3:1 Челси
    5.7% (6)
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