Англия: Премьер-лига 2018-2019
Челси
Позже
Стадион: Стэмфорд Бридж
Брайтон
30
Луис
Давид
18
Жиру
Оливье
10
Азар
Эден
24
Прёппер
Дэви
17
Мюррей
Гленн
20
Марч
Соломон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Жиру ОливьеНападающий
-
10 Азар ЭденНападающий
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Прёппер ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Мюррей ГленнНападающий
-
20 Марч СоломонНападающий
-
Главный тренер: Хьютон Крис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Предыдущие игры
Челси Последние 20 матчей: +11 =1 -8Кардифф Сити 1:2 Челси Эвертон 2:0 Челси Динамо Киев 0:5 Челси Челси 1:1 Вулверхэмптон
Челси 3:0 Динамо Киев Фулхэм 1:2 Челси Челси 2:0 Тоттенхэм Челси 0:0 Манчестер Сити Челси 3:0 Мальмё Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Мальмё 1:2 Челси Манчестер Сити 6:0 Челси Челси 0:2 Манчестер Сити Челси 5:0 Хаддерсфилд Таун Борнмут 4:0 Челси Челси 3:0 Шеффилд Уэнсдей Челси 2:1 Тоттенхэм Арсенал 2:0 Челси Челси 2:1 Ньюкасл Тоттенхэм 1:0 Челси
Брайтон Последние 20 матчей: +7 =4 -9Брайтон 0:1 Саутгемптон Миллуолл 2:2 Брайтон Кристал Пэлас 1:2 Брайтон Брайтон 1:0 Хаддерсфилд Таун
Лестер 2:1 Брайтон Брайтон 2:1 Дерби Брайтон 1:3 Бёрнли Вест Бромвич 1:3 Брайтон Брайтон 0:0 Уотфорд Фулхэм 4:2 Брайтон Брайтон 0:0 Вест Бромвич Манчестер Юнайтед 2:1 Брайтон Брайтон 0:1 Ливерпуль Борнмут 1:3 Брайтон Вест Хэм 2:2 Брайтон Брайтон 1:0 Эвертон Брайтон 1:1 Арсенал Борнмут 2:0 Брайтон Брайтон 1:2 Челси Бёрнли 1:0 Брайтон
Последние игры между собой
Челси: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Брайтон: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|32
|24
|7
|1
|72 - 19
|79
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|31
|25
|2
|4
|81 - 21
|77
|3.
|Арсенал
|Заявка
|31
|19
|6
|6
|65 - 39
|63
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|31
|20
|1
|10
|58 - 34
|61
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|31
|18
|7
|6
|60 - 41
|61
|6.
|Челси
|Заявка
|31
|18
|6
|7
|52 - 34
|60
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|38 - 38
|44
|8.
|Лестер
|Заявка
|32
|13
|5
|14
|42 - 43
|44
|9.
|Уотфорд
|Заявка
|31
|12
|7
|12
|43 - 46
|43
|10.
|Эвертон
|Заявка
|32
|12
|7
|13
|45 - 42
|43
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|32
|12
|6
|14
|41 - 48
|42
|12.
|Борнмут
|Заявка
|32
|11
|5
|16
|43 - 58
|38
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|31
|10
|6
|15
|38 - 41
|36
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|31 - 42
|35
|15.
|Брайтон
|Заявка
|30
|9
|6
|15
|32 - 43
|33
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|31
|8
|9
|14
|35 - 50
|33
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|32
|9
|6
|17
|37 - 59
|33
|18.
|Кардифф Сити
|Заявка
|31
|8
|4
|19
|28 - 59
|28
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|32
|4
|5
|23
|29 - 72
|17
|20.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|32
|3
|5
|24
|18 - 59
|14
Челси
99% (104)
Ничья
1% (1)
Брайтон
0% (0)
2:0 Челси
56.2% (59)
2:1 Челси
16.2% (17)
3:0 Челси
13.3% (14)
1:0 Челси
6.7% (7)
3:1 Челси
5.7% (6)
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