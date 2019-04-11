Франция: Лига 1 2018-2019
Нант
Позже
Стадион: Стад де ля Божуар
ПСЖ
Предыдущие игры
Нант Последние 20 матчей: +8 =2 -10Нант 2:1 Лион Тулуза 1:0 Нант ПСЖ 3:0 Нант Нант 2:3 Лилль
ПСЖ Последние 20 матчей: +16 =1 -3ПСЖ 2:2 Страсбург ПСЖ 3:0 Нант Тулуза 0:1 ПСЖ ПСЖ 3:1 Марсель
Последние игры между собой
Нант: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 16
ПСЖ: победы: 16, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|31
|26
|3
|2
|90 - 23
|81
|2.
|Лилль
|Заявка
|32
|19
|7
|6
|54 - 28
|64
|3.
|Лион
|Заявка
|32
|16
|8
|8
|53 - 40
|56
|4.
|Сент-Этьен
|Заявка
|32
|15
|8
|9
|48 - 37
|53
|5.
|Марсель
|Заявка
|32
|15
|6
|11
|49 - 43
|51
|6.
|Ницца
|Заявка
|32
|13
|9
|10
|23 - 29
|48
|7.
|Монпелье
|Заявка
|32
|12
|12
|8
|44 - 36
|48
|8.
|Реймс
|Заявка
|32
|11
|15
|6
|32 - 32
|48
|9.
|Страсбург
|Заявка
|32
|10
|14
|8
|54 - 40
|44
|10.
|Ним
|Заявка
|32
|12
|7
|13
|47 - 47
|43
|11.
|Ренн
|Заявка
|32
|11
|10
|11
|43 - 43
|43
|12.
|Анже
|Заявка
|32
|9
|14
|9
|39 - 38
|41
|13.
|Бордо
|Заявка
|32
|9
|11
|12
|30 - 34
|38
|14.
|Тулуза
|Заявка
|32
|8
|11
|13
|30 - 46
|35
|15.
|Нант
|Заявка
|31
|9
|7
|15
|35 - 40
|34
|16.
|Амьен
|Заявка
|32
|8
|8
|16
|26 - 45
|32
|17.
|Монако
|Заявка
|32
|7
|11
|14
|31 - 46
|32
|18.
|Дижон
|Заявка
|32
|6
|7
|19
|24 - 48
|25
|19.
|Генгам
|Заявка
|32
|5
|9
|18
|23 - 57
|24
|20.
|Кан
|Заявка
|32
|4
|11
|17
|24 - 47
|23
Нант
0% (0)
Ничья
9.2% (6)
ПСЖ
90.8% (59)
0:2 ПСЖ
29.2% (19)
1:2 ПСЖ
26.2% (17)
1:3 ПСЖ
13.8% (9)
0:1 ПСЖ
9.2% (6)
0:3 ПСЖ
7.7% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...