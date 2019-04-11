Франция: Лига 1 2018-2019

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Нант
 
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Стадион:
ПСЖ

Предыдущие игры

Нант Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Нант 2:1 Лион Тулуза 1:0 Нант ПСЖ 3:0 Нант Нант 2:3 Лилль
Реймс 1:0 Нант Витре 0:2 Нант Генгам 0:0 Нант Нант 1:0 Бордо Монако 1:0 Нант Кан 0:1 Нант Нант 2:4 Ним Нант 2:0 Тулуза Энтант 0:1 Нант Нант 1:1 Сент-Этьен Анже 1:0 Нант Ним 1:0 Нант Нант 0:1 Ренн Нант 2:0 Монпелье Нант 4:1 Шатору ПСЖ 1:0 Нант
ПСЖ Последние 20 матчей: +16 =1 -3
ПСЖ 2:2 Страсбург ПСЖ 3:0 Нант Тулуза 0:1 ПСЖ ПСЖ 3:1 Марсель
Дижон 0:4 ПСЖ ПСЖ 1:3 Манчестер Юнайтед Кан 1:2 ПСЖ ПСЖ 3:0 Дижон ПСЖ 3:0 Ним ПСЖ 5:1 Монпелье Сент-Этьен 0:1 ПСЖ Манчестер Юнайтед 0:2 ПСЖ ПСЖ 1:0 Бордо Вильфранш 0:3 ПСЖ Лион 2:1 ПСЖ ПСЖ 4:1 Ренн ПСЖ 2:0 Страсбург ПСЖ 9:0 Генгам Амьен 0:3 ПСЖ ПСЖ 1:2 Генгам

Последние игры между собой

Нант: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 16
ПСЖ: победы: 16, ничьи: 0, поражения: 0
ПСЖ 3:0 Нант Кубок ПСЖ 1:0 Нант Лига 1 Нант 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 4:1 Нант Лига 1
Нант 0:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:0 Нант Лига 1 ПСЖ 4:0 Нант Лига 1 Нант 1:4 ПСЖ Лига 1 Нант 0:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:0 Нант Кубок ПСЖ 2:1 Нант Лига 1 Нант 1:2 ПСЖ Кубок лиги ПСЖ 5:0 Нант Лига 1 Нант 1:2 ПСЖ Лига 1 Нант 1:4 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:0 Нант Лига 1
Команда И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 31 26 3 2 90 - 23 81
2. Лилль Заявка 32 19 7 6 54 - 28 64
3. Лион Заявка 32 16 8 8 53 - 40 56
4. Сент-Этьен Заявка 32 15 8 9 48 - 37 53
5. Марсель Заявка 32 15 6 11 49 - 43 51
6. Ницца Заявка 32 13 9 10 23 - 29 48
7. Монпелье Заявка 32 12 12 8 44 - 36 48
8. Реймс Заявка 32 11 15 6 32 - 32 48
9. Страсбург Заявка 32 10 14 8 54 - 40 44
10. Ним Заявка 32 12 7 13 47 - 47 43
11. Ренн Заявка 32 11 10 11 43 - 43 43
12. Анже Заявка 32 9 14 9 39 - 38 41
13. Бордо Заявка 32 9 11 12 30 - 34 38
14. Тулуза Заявка 32 8 11 13 30 - 46 35
15. Нант Заявка 31 9 7 15 35 - 40 34
16. Амьен Заявка 32 8 8 16 26 - 45 32
17. Монако Заявка 32 7 11 14 31 - 46 32
18. Дижон Заявка 32 6 7 19 24 - 48 25
19. Генгам Заявка 32 5 9 18 23 - 57 24
20. Кан Заявка 32 4 11 17 24 - 47 23
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    Текстовая онлайн трансляция матча Нант - ПСЖ

    До начала игры, которая состоится 17.04.2019, осталось 2 дня 19 часов 16 минут.
    • Новости
    Прогнозы на матч Нант - ПСЖ
    Нант
    0% (0)
    Ничья
    9.2% (6)
    ПСЖ
    90.8% (59)
    0:2 ПСЖ
    29.2% (19)
    1:2 ПСЖ
    26.2% (17)
    1:3 ПСЖ
    13.8% (9)
    0:1 ПСЖ
    9.2% (6)
    0:3 ПСЖ
    7.7% (5)
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