Англия: Премьер-лига 2018-2019

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  4. Премьер-лига 2018-2019
Уотфорд
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 19170
Саутгемптон
0'
0:1
1' Гол
Лонг Шейн
17' Желтая карточка
Ромеу Ориоль
26' Желтая карточка
Капу Этьен
40' Желтая карточка
Дюкур Абдулайе
45' Желтая карточка
Беднарек Ян
57' Желтая карточка
Делофеу Херард
75' Желтая карточка
Кабаселе Кристиан
80' Желтая карточка
Масина Адам
1:1
90' Гол
Грэй Андре
90'+6
26
Фостер
Бен
2
Янмат
Дарил
27
Кабаселе
Кристиан
15
Каткарт
Крейг
11
Масина
Адам
16
Дюкур
Абдулайе
29
Капу
Этьен
19
Хьюз
Уилл
37
Перейра
Роберто
7
Делофеу
Херард
18
Грэй
Андре
28
Ганн
Энгус
5
Стивенс
Джек
35
Беднарек
Ян
3
Йосида
Майя
16
Уорд-Праус
Джеймс
14
Ромеу
Ориоль
23
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
21
Бертранд
Райан
22
Редмонд
Натан
17
Армстронг
Стюарт
7
Лонг
Шейн
Уотфорд
4-2-2-2
Саутгемптон
3-4-2-1

Ход матча

1'
0:1
Лонг Шейн
17'
 
Ромеу Ориоль
26'
Капу Этьен
 
40'
Дюкур Абдулайе
 
45'
 
Беднарек Ян
46'
Кико Фемения
Каткарт Крейг
 
57'
Делофеу Херард
 
67'
 
Симс Джошуа
Армстронг Стюарт
74'
 
Лемина Марио
Ромеу Ориоль
75'
Кабаселе Кристиан
 
77'
Саксесс Исаак
Хьюз Уилл
 
78'
 
Валери Ян
Лонг Шейн
80'
Масина Адам
 
90'
Грэй Андре
(Янмат Дарил)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 4
  • 4 Офсайды 5
  • 10 Нарушения правил 14
  • 5 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 57 Владение мячом, % 43

Предыдущие игры

Уотфорд Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Хаддерсфилд Таун 1:2 Уотфорд Уотфорд 0:1 Арсенал Уотфорд 3:2 Вулверхэмптон Уотфорд 4:1 Фулхэм
Манчестер Юнайтед 2:1 Уотфорд Уотфорд 2:1 Кристал Пэлас Манчестер Сити 3:1 Уотфорд Уотфорд 2:1 Лестер Ливерпуль 5:0 Уотфорд Кардифф Сити 1:5 Уотфорд КПР 0:1 Уотфорд Уотфорд 1:0 Эвертон Брайтон 0:0 Уотфорд Тоттенхэм 2:1 Уотфорд Ньюкасл 0:2 Уотфорд Уотфорд 0:0 Бёрнли Кристал Пэлас 1:2 Уотфорд Уокинг 0:2 Уотфорд Борнмут 3:3 Уотфорд Уотфорд 1:1 Ньюкасл
Саутгемптон Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Ньюкасл 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 3:1 Вулверхэмптон Саутгемптон 1:3 Ливерпуль Брайтон 0:1 Саутгемптон
Саутгемптон 2:1 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 3:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Фулхэм Арсенал 2:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Кардифф Сити Бёрнли 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Кристал Пэлас Саутгемптон 2:1 Эвертон Саутгемптон 2:2 Дерби Лестер 1:2 Саутгемптон Дерби 2:2 Саутгемптон Челси 0:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:3 Манчестер Сити Саутгемптон 1:2 Вест Хэм Хаддерсфилд Таун 1:3 Саутгемптон Саутгемптон 3:2 Арсенал

Последние игры между собой

Уотфорд: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 5
Саутгемптон: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 3
Саутгемптон 1:1 Уотфорд Премьер-лига Саутгемптон 1:0 Уотфорд Кубок Уотфорд 2:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:2 Уотфорд Премьер-лига
Уотфорд 3:4 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Уотфорд Премьер-лига Саутгемптон 2:0 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 0:0 Саутгемптон Премьер-лига Уотфорд 0:3 Саутгемптон Саутгемптон 4:0 Уотфорд Уотфорд 2:2 Саутгемптон Саутгемптон 0:3 Уотфорд Саутгемптон 0:3 Уотфорд
Команда И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 35 27 7 1 79 - 20 88
2. Манчестер Сити Заявка 34 28 2 4 87 - 22 86
3. Тоттенхэм Заявка 35 23 1 11 65 - 35 70
4. Челси Заявка 35 20 7 8 59 - 38 67
5. Арсенал Заявка 34 20 6 8 68 - 43 66
6. Манчестер Юнайтед Заявка 34 19 7 8 63 - 48 64
7. Уотфорд Заявка 35 14 8 13 50 - 50 50
8. Эвертон Заявка 35 14 7 14 50 - 44 49
9. Вулверхэмптон Заявка 34 13 9 12 41 - 42 48
10. Лестер Заявка 35 14 6 15 48 - 47 48
11. Вест Хэм Заявка 35 12 7 16 44 - 54 43
12. Кристал Пэлас Заявка 35 12 6 17 43 - 48 42
13. Борнмут Заявка 35 12 5 18 49 - 62 41
14. Ньюкасл Заявка 35 11 8 16 35 - 44 41
15. Бёрнли Заявка 35 11 7 17 44 - 62 40
16. Саутгемптон Заявка 35 9 10 16 41 - 58 37
17. Брайтон Заявка 35 9 7 19 32 - 54 34
18. Кардифф Сити Заявка 35 9 4 22 30 - 65 31
19. Фулхэм Заявка 35 6 5 24 33 - 76 23
20. Хаддерсфилд Таун Заявка 35 3 5 27 20 - 69 14
Новости матча
  • Второй тайм
  • 96'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Сегодняшная посещаемость составляет 19170 болельщиков
  • 96'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • Фол, нарушение
    96'
    Судья сигнализирует, что Перейра Роберто из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Симс Джошуа
  • 95'
    Дюкур Абдулайе нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 95'
    Делофеу Херард из команды Уотфорд отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 94'
    Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 94'
    Перейра Роберто из команды Уотфорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 94'
    Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 93'
    Уотфорд контролирует мяч.
  • 93'
    Делофеу Херард из команды Уотфорд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 92'
    Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 92'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
  • 90'
    Янмат Дарил сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    90'
    Г О О О О Л - Грэй Андре изменил счет на табло!
  • 90'
    Янмат Дарил из команды Уотфорд делает пас партнеру.
  • 90'
    Кико Фемения из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
  • 90'
    Делофеу Херард нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 89'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • 89'
    Йосида Майя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 89'
    Перейра Роберто из команды Уотфорд забрасывает мяч в штрафную.
  • 89'
    Ганн Энгус не дал случится голу! Грэй Андре должен был забивать, но Ганн Энгус сделал отличный сейв
  • 89'
    Делофеу Херард из команды Уотфорд увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
  • 88'
    Уотфорд контролирует мяч.
  • 88'
    Саутгемптон контролирует мяч.
  • 88'
    Уорд-Праус Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    88'
    Делофеу Херард из команды Уотфорд подал угловой слева.
  • 88'
    Делофеу Херард из команды Уотфорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 87'
    Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 86'
    Янн Валери из команды Саутгемптон делает неудачный навес.
  • 86'
    Саутгемптон контролирует мяч.
  • 86'
    Уотфорд контролирует мяч.
  • 86'
    Редмонд Натан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 85'
    Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 85'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • Офсайд
    84'
    Симс Джошуа из команды Саутгемптон в офсайде
  • 84'
    Кабаселе Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    84'
    Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон подал угловой справа.
  • 83'
    Янн Валери из команды Саутгемптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 82'
    Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 82'
    Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 82'
    Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 81'
    Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 81'
    Уотфорд контролирует мяч.
  • Офсайд
    81'
    Редмонд Натан из команды Саутгемптон в офсайде
  • Желтая карточка
    80'
    Масина Адам - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    80'
    Масина Адам из команды Уотфорд играет слишком грубо. Симс Джошуа оказался на газоне.
  • 80'
    Уотфорд контролирует мяч.
  • 80'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • 80'
    Саутгемптон контролирует мяч.
  • 79'
    Уотфорд контролирует мяч.
  • 79'
    Кико Фемения выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    79'
    Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон подал угловой слева.
  • 78'
    Штрафной исполнил Уорд-Праус Джеймс, после его удара Фостер Бен сделал классный сейв. Угловой
  • 78'
    Матч возобновлен
  • 78'
    Лонг Шейн получил травму и заменен. Янн Валери выходит на поле.
  • 77'
    Тактическая замена. Хьюз Уилл уходит с поля и его заменяет Саксесс Исаак
  • Травма, повреждение
    77'
    Лонг Шейн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 76'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    75'
    Кабаселе Кристиан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    75'
    Кабаселе Кристиан из команды Уотфорд играет слишком грубо. Лонг Шейн оказался на газоне.
  • 75'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • 75'
    Капу Этьен из команды Уотфорд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 74'
    Уотфорд контролирует мяч.
  • 74'
    Саутгемптон контролирует мяч.
  • 74'
    Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 74'
    Тактическая замена. Ромеу Ориоль уходит с поля и его заменяет Лемина Марио
  • 73'
    Уотфорд контролирует мяч.
  • 73'
    Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 72'
    Хьюз Уилл из команды Уотфорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 72'
    Уотфорд контролирует мяч.
  • 72'
    Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    71'
    Судья сигнализирует, что Хьюз Уилл из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Ромеу Ориоль
  • Травма, повреждение
    71'
    Йосида Майя возвращается на поле.
  • 70'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    70'
    Ох, нехорошо это выглядит. Йосида Майя получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 70'
    Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
  • Травма, повреждение
    69'
    Йосида Майя на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 69'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 69'
    Уотфорд контролирует мяч.
  • 69'
    Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 68'
    Саутгемптон контролирует мяч.
  • 68'
    Уотфорд контролирует мяч.
  • 68'
    Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 67'
    Тактическая замена. Армстронг Стюарт уходит с поля и его заменяет Симс Джошуа
  • 67'
    Беднарек Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 67'
    Делофеу Херард из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    67'
    Кико Фемения из команды Уотфорд разыграл угловой с правого угла.
  • 67'
    Йосида Майя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 67'
    Делофеу Херард из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
  • 65'
    Уотфорд контролирует мяч.
  • 65'
    Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 65'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • 65'
    Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 64'
    Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд делает неудачный навес.
  • 64'
    Отличные скиллы показывает Дюкур Абдулайе, обводя своих соперников
  • 64'
    Кабаселе Кристиан из команды Уотфорд плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 64'
    Перейра Роберто из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    64'
    Кико Фемения из команды Уотфорд подал угловой справа.
  • 63'
    Янмат Дарил мяч отрикошетил от ворот
  • 63'
    Хьюз Уилл нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 63'
    Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 62'
    Уотфорд контролирует мяч.
  • 62'
    Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Саутгемптон сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Лонг Шейн мяча так и не получил
  • 62'
    Саутгемптон контролирует мяч.
  • 62'
    Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    61'
    Судья сигнализирует, что Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Масина Адам
  • 61'
    Уотфорд контролирует мяч.
  • 60'
    Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 60'
    Уотфорд контролирует мяч.
  • 60'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • Фол, нарушение
    60'
    Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Саутгемптон играет слишком грубо. Хьюз Уилл оказался на газоне.
  • 59'
    Лонг Шейн из команды Саутгемптон сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
  • Офсайд
    59'
    Делофеу Херард из команды Уотфорд в офсайде
  • 59'
    Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Саутгемптон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 58'
    Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Желтая карточка
    57'
    Рефери не любит споров - именно за это Делофеу Херард сейчас получил желтую
  • Фол, нарушение
    57'
    Делофеу Херард наказан за толчок Стивенс Джек
  • 57'
    Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 56'
    Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд делает неудачный навес.
  • 56'
    Делофеу Херард из команды Уотфорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 56'
    Делофеу Херард из команды Уотфорд идет с мячом вперед на обострение...
  • 56'
    Уотфорд контролирует мяч.
  • 55'
    Ганн Энгус взял и забрал мяч на выходе
  • 55'
    Янмат Дарил из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
  • 55'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • 55'
    Ганн Энгус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 55'
    Делофеу Херард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    55'
    Судья сигнализирует, что Стивенс Джек из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Хьюз Уилл
  • 54'
    Грэй Андре нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Фол, нарушение
    54'
    Судья сигнализирует, что Хьюз Уилл из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Хёйбьерг Пьер-Эмиль
  • Фол, нарушение
    54'
    Судья сигнализирует, что Ромеу Ориоль из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Перейра Роберто
  • 53'
    Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 53'
    Уотфорд контролирует мяч.
  • 53'
    Армстронг Стюарт из команды Саутгемптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 52'
    Саутгемптон контролирует мяч.
  • 52'
    Уотфорд контролирует мяч.
  • Травма, повреждение
    52'
    Делофеу Херард возвращается на поле.
  • 52'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    51'
    Ох, нехорошо это выглядит. Делофеу Херард получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    51'
    Делофеу Херард на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 51'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 51'
    Дюкур Абдулайе нанес удар головой, но Ганн Энгус спокойно отбил мяч.
  • 51'
    Янмат Дарил из команды Уотфорд делает отличный кросс...
  • Фол, нарушение
    50'
    Ромеу Ориоль наказан за толчок Перейра Роберто
  • Фол, нарушение
    50'
    Судья сигнализирует, что Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Хьюз Уилл
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • 50'
    Редмонд Натан из команды Саутгемптон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 50'
    Саутгемптон имеет хороший шанс забить.
  • 49'
    Саутгемптон контролирует мяч.
  • 49'
    Уотфорд контролирует мяч.
  • Офсайд
    49'
    Делофеу Херард из команды Уотфорд в офсайде
  • 48'
    Удар от ворот произведет Уотфорд
  • Фол, нарушение
    48'
    Судья сигнализирует, что Масина Адам из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Редмонд Натан
  • 47'
    Уотфорд контролирует мяч.
  • 47'
    Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Уотфорд контролирует мяч.
  • 46'
    Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Тактическая замена. Каткарт Крейг уходит с поля и его заменяет Кико Фемения
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • Фол, нарушение
    48'
    Дюкур Абдулайе наказан за толчок Ганн Энгус
  • 48'
    Делофеу Херард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    47'
    Беднарек Ян получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    47'
    Безумный фол. Беднарек Ян грубо играет против соперника. Пострадал Капу Этьен
  • 47'
    Уотфорд контролирует мяч.
  • 46'
    Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 46'
    Саутгемптон контролирует мяч.
  • 45'
    Удар от ворот произведет Уотфорд
  • 45'
    Бертранд Райан из команды Саутгемптон делает неудачный навес.
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
  • 45'
    Удар от ворот произведет Саутгемптон
  • 44'
    Делофеу Херард нанес удар чуть мимо. Близко!
  • 44'
    Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд забрасывает мяч в штрафную.
  • 44'
    Удар от ворот произведет Уотфорд
  • 43'
    ШТАНГА! Так было близко к голу - Бертранд Райан нанес удар в каркас ворот!
  • 43'
    Редмонд Натан из команды Саутгемптон делает отличный кросс...
  • 43'
    Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 43'
    Саутгемптон контролирует мяч.
  • 42'
    Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 42'
    Уотфорд контролирует мяч.
  • 42'
    Саутгемптон контролирует мяч.
  • 42'
    Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 41'
    Удар от ворот произведет Уотфорд
  • Желтая карточка
    40'
    Дюкур Абдулайе - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    40'
    Судья сигнализирует, что Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Армстронг Стюарт
  • 40'
    Саутгемптон контролирует мяч.
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • 40'
    Уотфорд контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    40'
    Йосида Майя задерживает мяч рукой
  • Угловой
    39'
    Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон подал угловой слева.
  • 39'
    Должен был быть гол! Редмонд Натан имел отличный шанс, но Фостер Бен не дал голу состоятся!
  • 39'
    ШАНС! Редмонд Натан вышел один-на-один с голкипером...
  • 39'
    Лонг Шейн из команды Саутгемптон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 38'
    Перейра Роберто нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
  • 37'
    Уотфорд контролирует мяч.
  • 36'
    Уотфорд контролирует мяч.
  • Офсайд
    36'
    Делофеу Херард из команды Уотфорд в офсайде
  • 36'
    Удар от ворот произведет Уотфорд
  • 35'
    Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Саутгемптон делает неудачный навес.
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • 35'
    Саутгемптон контролирует мяч.
  • 35'
    Уотфорд контролирует мяч.
  • 34'
    Удар от ворот произведет Уотфорд
  • 34'
    Шанс! Лонг Шейн из команды Саутгемптон пробил головой, но мимо
  • 34'
    Редмонд Натан из команды Саутгемптон делает пас партнеру.
  • 33'
    Саутгемптон контролирует мяч.
  • 32'
    Уотфорд контролирует мяч.
  • 32'
    Саутгемптон контролирует мяч.
  • 32'
    Уотфорд контролирует мяч.
  • 31'
    Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 31'
    Саутгемптон контролирует мяч.
  • 30'
    Удар от ворот произведет Саутгемптон
  • 30'
    Делофеу Херард из команды Уотфорд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • 30'
    Уотфорд контролирует мяч.
  • Офсайд
    29'
    Редмонд Натан из команды Саутгемптон в офсайде
  • 28'
    Саутгемптон контролирует мяч.
  • 28'
    Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Янмат Дарил нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 28'
    Грэй Андре из команды Уотфорд сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Делофеу Херард мяча так и не получил
  • 27'
    Хьюз Уилл из команды Уотфорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 27'
    Фостер Бен взял и забрал мяч на выходе
  • 27'
    Уорд-Праус Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    26'
    Капу Этьен получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    26'
    Безумный фол. Капу Этьен грубо играет против соперника. Пострадал Ромеу Ориоль
  • 26'
    Кабаселе Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    25'
    Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон подал угловой слева.
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • 25'
    Фостер Бен отбил мяч на угловой после удара Редмонд Натан из штрафной площади.
  • 25'
    Отличные скиллы показывает Редмонд Натан, обводя своих соперников
  • 24'
    Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 24'
    Саутгемптон контролирует мяч.
  • 24'
    Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Уотфорд контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    23'
    Судья свистит. Бертранд Райан атаковал сзади соперника. Это Хьюз Уилл заработал своей команде штрафной
  • 22'
    Уотфорд контролирует мяч.
  • 22'
    Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Саутгемптон контролирует мяч.
  • 21'
    Масина Адам из команды Уотфорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 21'
    Уотфорд контролирует мяч.
  • Офсайд
    20'
    Янмат Дарил из команды Уотфорд в офсайде
  • 20'
    Янмат Дарил из команды Уотфорд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 20'
    Перейра Роберто из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
  • 19'
    Уотфорд контролирует мяч.
  • 19'
    Саутгемптон контролирует мяч.
  • 19'
    Уотфорд контролирует мяч.
  • 18'
    Саутгемптон контролирует мяч.
  • 18'
    Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 18'
    Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Желтая карточка
    17'
    Ромеу Ориоль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    17'
    Судья сигнализирует, что Ромеу Ориоль из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Капу Этьен
  • 17'
    Отличный пас сделал Ромеу Ориоль из команды Саутгемптон. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 16'
    Саутгемптон контролирует мяч.
  • 16'
    Удар от ворот произведет Уотфорд
  • 16'
    Шанс! Лонг Шейн из команды Саутгемптон пробил головой, но мимо
  • 16'
    Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон делает отличный кросс...
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
  • 15'
    Саутгемптон контролирует мяч.
  • 14'
    Делофеу Херард из команды Уотфорд отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 14'
    Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 14'
    Уотфорд контролирует мяч.
  • Офсайд
    14'
    Лонг Шейн из команды Саутгемптон в офсайде
  • 13'
    Саутгемптон контролирует мяч.
  • 13'
    Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Удар от ворот произведет Саутгемптон
  • 12'
    Делофеу Херард нанес удар чуть мимо. Близко!
  • Фол, нарушение
    12'
    Уорд-Праус Джеймс наказан за толчок Перейра Роберто
  • Фол, нарушение
    11'
    Судья сигнализирует, что Стивенс Джек из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Хьюз Уилл
  • 11'
    Уотфорд контролирует мяч.
  • 11'
    Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Грэй Андре из команды Уотфорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 10'
    Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Уотфорд контролирует мяч.
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
  • 10'
    Матч возобновлен
  • 9'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    9'
    Безумный фол. Армстронг Стюарт грубо играет против соперника. Пострадал Кабаселе Кристиан
  • 9'
    Уотфорд контролирует мяч.
  • 8'
    Грэй Андре из команды Уотфорд плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 8'
    Масина Адам из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    7'
    Лонг Шейн из команды Саутгемптон играет слишком грубо. Кабаселе Кристиан оказался на газоне.
  • 6'
    Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Уотфорд контролирует мяч.
  • 6'
    Саутгемптон контролирует мяч.
  • 5'
    Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • Офсайд
    5'
    Лонг Шейн из команды Саутгемптон в офсайде
  • 4'
    Масина Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 4'
    Ромеу Ориоль из команды Саутгемптон забрасывает мяч в штрафную.
  • 4'
    Кабаселе Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 4'
    Йосида Майя из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
  • 4'
    Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Удар от ворот произведет Саутгемптон
  • 3'
    Шанс! Грэй Андре из команды Уотфорд пробил головой, но мимо
  • 3'
    Ганн Энгус не дал случится голу! Грэй Андре должен был забивать, но Ганн Энгус сделал отличный сейв
  • 3'
    Янмат Дарил из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Уотфорд контролирует мяч.
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Отличный удар Лонг Шейн из команды Саутгемптон. Классный гол!
  • 1'
    Каткарт Крейг ошибается в защите.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Уотфорд начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vicarage Road Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Уотфорд 1:1 Саутгемптон
Уотфорд
73.4% (113)
Ничья
20.8% (32)
Саутгемптон
5.8% (9)
2:1 Уотфорд
48.7% (75)
1:0 Уотфорд
16.9% (26)
1:1 Ничья
15.6% (24)
2:0 Уотфорд
4.5% (7)
0:0 Ничья
3.9% (6)
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