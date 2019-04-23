Англия: Премьер-лига 2018-2019

Второй тайм

96' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Сегодняшная посещаемость составляет 19170 болельщиков

96' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

95' Делофеу Херард из команды Уотфорд отдал передачу, которая была заблокирована.

94' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

94' Перейра Роберто из команды Уотфорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

94' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Уотфорд контролирует мяч.

93' Делофеу Херард из команды Уотфорд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

92' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Г О О О О Л - Грэй Андре изменил счет на табло!

90' Янмат Дарил из команды Уотфорд делает пас партнеру.

90' Кико Фемения из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...

89' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

89' Йосида Майя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Перейра Роберто из команды Уотфорд забрасывает мяч в штрафную.

89' Делофеу Херард из команды Уотфорд увидел, что есть свободная зона и сделал пас...

88' Уотфорд контролирует мяч.

88' Саутгемптон контролирует мяч.

88' Уорд-Праус Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Делофеу Херард из команды Уотфорд подал угловой слева.

88' Делофеу Херард из команды Уотфорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

87' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Янн Валери из команды Саутгемптон делает неудачный навес.

86' Саутгемптон контролирует мяч.

86' Уотфорд контролирует мяч.

85' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

84' Симс Джошуа из команды Саутгемптон в офсайде

84' Кабаселе Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Янн Валери из команды Саутгемптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

82' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Уотфорд контролирует мяч.

81' Редмонд Натан из команды Саутгемптон в офсайде

80' Масина Адам - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

80' Уотфорд контролирует мяч.

80' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

80' Саутгемптон контролирует мяч.

79' Уотфорд контролирует мяч.

79' Кико Фемения выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Матч возобновлен

78' Лонг Шейн получил травму и заменен. Янн Валери выходит на поле.

77' Лонг Шейн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Кабаселе Кристиан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

75' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

75' Капу Этьен из команды Уотфорд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

74' Уотфорд контролирует мяч.

74' Саутгемптон контролирует мяч.

74' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Уотфорд контролирует мяч.

73' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Хьюз Уилл из команды Уотфорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

72' Уотфорд контролирует мяч.

72' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Матч возобновлен

70' Ох, нехорошо это выглядит. Йосида Майя получил травму и медбригада забирает его с поля.

70' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

69' Йосида Майя на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Уотфорд контролирует мяч.

69' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Саутгемптон контролирует мяч.

68' Уотфорд контролирует мяч.

68' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Беднарек Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Делофеу Херард из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...

67' Кико Фемения из команды Уотфорд разыграл угловой с правого угла.

67' Йосида Майя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

67' Делофеу Херард из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...

65' Уотфорд контролирует мяч.

65' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

65' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд делает неудачный навес.

64' Отличные скиллы показывает Дюкур Абдулайе , обводя своих соперников

64' Кабаселе Кристиан из команды Уотфорд плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

64' Перейра Роберто из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...

64' Кико Фемения из команды Уотфорд подал угловой справа.

63' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Уотфорд контролирует мяч.

62' Саутгемптон контролирует мяч.

62' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Уотфорд контролирует мяч.

60' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Уотфорд контролирует мяч.

60' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

59' Лонг Шейн из команды Саутгемптон сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

59' Делофеу Херард из команды Уотфорд в офсайде

59' Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Саутгемптон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

58' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Рефери не любит споров - именно за это Делофеу Херард сейчас получил желтую

57' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд делает неудачный навес.

56' Делофеу Херард из команды Уотфорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

56' Делофеу Херард из команды Уотфорд идет с мячом вперед на обострение...

56' Уотфорд контролирует мяч.

55' Ганн Энгус взял и забрал мяч на выходе

55' Янмат Дарил из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...

55' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

55' Ганн Энгус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Делофеу Херард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

53' Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

53' Уотфорд контролирует мяч.

53' Армстронг Стюарт из команды Саутгемптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

52' Саутгемптон контролирует мяч.

52' Уотфорд контролирует мяч.

52' Матч возобновлен

51' Ох, нехорошо это выглядит. Делофеу Херард получил травму и медбригада забирает его с поля.

51' Делофеу Херард на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Янмат Дарил из команды Уотфорд делает отличный кросс...

50' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

50' Редмонд Натан из команды Саутгемптон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

50' Саутгемптон имеет хороший шанс забить.

49' Саутгемптон контролирует мяч.

49' Уотфорд контролирует мяч.

49' Делофеу Херард из команды Уотфорд в офсайде

48' Удар от ворот произведет Уотфорд

47' Уотфорд контролирует мяч.

47' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Уотфорд контролирует мяч.

46' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля