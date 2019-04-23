Англия: Премьер-лига 2018-2019
Уотфорд
1:1
Конец матча
Стадион: Викарадж Роад Зрители: 19170
Саутгемптон
0:1
1' ГолЛонг Шейн
17' Желтая карточкаРомеу Ориоль
26' Желтая карточкаКапу Этьен
40' Желтая карточкаДюкур Абдулайе
45' Желтая карточкаБеднарек Ян
57' Желтая карточкаДелофеу Херард
75' Желтая карточкаКабаселе Кристиан
80' Желтая карточкаМасина Адам
1:1
90' ГолГрэй Андре
26
Фостер
Бен
11
Масина
Адам
29
Капу
Этьен
19
Хьюз
Уилл
18
Грэй
Андре
28
Ганн
Энгус
35
Беднарек
Ян
14
Ромеу
Ориоль
- Основной состав
-
26 Фостер БенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Масина АдамЗащитник
- Полузащитник
-
29 Капу ЭтьенПолузащитник
-
19 Хьюз УиллПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Грэй АндреНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Кико ФеменияЗащитник
- Защитник
-
12 Сема КенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Грасия Хави
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
28 Ганн ЭнгусВратарь
- Защитник
-
35 Беднарек ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Ромеу ОриольПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
39 Симс ДжошуаПолузащитник
-
18 Лемина МариоПолузащитник
-
43 Валери ЯнПолузащитник
-
10 Остин ЧарльзНападающий
- Нападающий
-
66 Kayne Ramsay
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
1'
0:1
17'
26'
40'
45'
57'
80'
90'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 3
-
3 Угловые 4
-
4 Офсайды 5
-
10 Нарушения правил 14
-
5 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
57 Владение мячом, % 43
Предыдущие игры
Уотфорд Последние 20 матчей: +11 =4 -5Хаддерсфилд Таун 1:2 Уотфорд Уотфорд 0:1 Арсенал Уотфорд 3:2 Вулверхэмптон Уотфорд 4:1 Фулхэм
Манчестер Юнайтед 2:1 Уотфорд Уотфорд 2:1 Кристал Пэлас Манчестер Сити 3:1 Уотфорд Уотфорд 2:1 Лестер Ливерпуль 5:0 Уотфорд Кардифф Сити 1:5 Уотфорд КПР 0:1 Уотфорд Уотфорд 1:0 Эвертон Брайтон 0:0 Уотфорд Тоттенхэм 2:1 Уотфорд Ньюкасл 0:2 Уотфорд Уотфорд 0:0 Бёрнли Кристал Пэлас 1:2 Уотфорд Уокинг 0:2 Уотфорд Борнмут 3:3 Уотфорд Уотфорд 1:1 Ньюкасл
Саутгемптон Последние 20 матчей: +8 =4 -8Ньюкасл 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 3:1 Вулверхэмптон Саутгемптон 1:3 Ливерпуль Брайтон 0:1 Саутгемптон
Саутгемптон 2:1 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 3:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Фулхэм Арсенал 2:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Кардифф Сити Бёрнли 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Кристал Пэлас Саутгемптон 2:1 Эвертон Саутгемптон 2:2 Дерби Лестер 1:2 Саутгемптон Дерби 2:2 Саутгемптон Челси 0:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:3 Манчестер Сити Саутгемптон 1:2 Вест Хэм Хаддерсфилд Таун 1:3 Саутгемптон Саутгемптон 3:2 Арсенал
Последние игры между собой
Уотфорд: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 5
Саутгемптон: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|35
|27
|7
|1
|79 - 20
|88
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|34
|28
|2
|4
|87 - 22
|86
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|35
|23
|1
|11
|65 - 35
|70
|4.
|Челси
|Заявка
|35
|20
|7
|8
|59 - 38
|67
|5.
|Арсенал
|Заявка
|34
|20
|6
|8
|68 - 43
|66
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|34
|19
|7
|8
|63 - 48
|64
|7.
|Уотфорд
|Заявка
|35
|14
|8
|13
|50 - 50
|50
|8.
|Эвертон
|Заявка
|35
|14
|7
|14
|50 - 44
|49
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|34
|13
|9
|12
|41 - 42
|48
|10.
|Лестер
|Заявка
|35
|14
|6
|15
|48 - 47
|48
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|35
|12
|7
|16
|44 - 54
|43
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|35
|12
|6
|17
|43 - 48
|42
|13.
|Борнмут
|Заявка
|35
|12
|5
|18
|49 - 62
|41
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|35
|11
|8
|16
|35 - 44
|41
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|35
|11
|7
|17
|44 - 62
|40
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|35
|9
|10
|16
|41 - 58
|37
|17.
|Брайтон
|Заявка
|35
|9
|7
|19
|32 - 54
|34
|18.
|Кардифф Сити
|Заявка
|35
|9
|4
|22
|30 - 65
|31
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|35
|6
|5
|24
|33 - 76
|23
|20.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|35
|3
|5
|27
|20 - 69
|14
Уотфорд
73.4% (113)
Ничья
20.8% (32)
Саутгемптон
5.8% (9)
2:1 Уотфорд
48.7% (75)
1:0 Уотфорд
16.9% (26)
1:1 Ничья
15.6% (24)
2:0 Уотфорд
4.5% (7)
0:0 Ничья
3.9% (6)
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