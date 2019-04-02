Англия: Премьер-лига 2018-2019

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  4. Премьер-лига 2018-2019
Тоттенхэм
 
Позже

Стадион:
Кристал Пэлас
1
Льорис
Уго
4
Алдервейрельд
Тоби
6
Санчес
Давинсон
5
Вертонген
Ян
2
Триппьер
Киран
17
Сиссоко
Мусса
23
Эриксен
Кристиан
33
Дэвис
Бен
20
Алли
Деле
10
Кейн
Гарри
7
Сон
Хынмин
31
Гуаита
Висенте
29
Уан-Биссака
Аарон
5
Томкинс
Джеймс
6
Дэнн
Скотт
3
Ван
Анхольт
Патрик
7
Мейер
Максимилиан
4
Миливоевич
Лука
15
Шлупп
Джеффри
10
Таунсенд
Андрос
23
Бачуайи
Миши
11
Заха
Уилфрид
Тоттенхэм
3-4-1-2
Кристал Пэлас
4-3-3

Предыдущие игры

Тоттенхэм Последние 20 матчей: +11 =1 -8
Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Саутгемптон 2:1 Тоттенхэм Боруссия Д 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Арсенал
Челси 2:0 Тоттенхэм Бёрнли 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 Боруссия Д Тоттенхэм 3:1 Лестер Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл Тоттенхэм 2:1 Уотфорд Кристал Пэлас 2:0 Тоттенхэм Челси 2:1 Тоттенхэм Фулхэм 1:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 1:0 Челси Транмер 0:7 Тоттенхэм Кардифф Сити 0:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:3 Вулверхэмптон Тоттенхэм 5:0 Борнмут Эвертон 2:6 Тоттенхэм
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Кристал Пэлас 2:0 Хаддерсфилд Таун Уотфорд 2:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Брайтон Бёрнли 1:3 Кристал Пэлас
Кристал Пэлас 1:3 Манчестер Юнайтед Лестер 1:4 Кристал Пэлас Донкастер 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Вест Хэм Кристал Пэлас 2:0 Фулхэм Саутгемптон 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Тоттенхэм Ливерпуль 4:3 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Уотфорд Кристал Пэлас 1:0 Гримсби Вулверхэмптон 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:1 Челси Кристал Пэлас 0:0 Кардифф Сити Манчестер Сити 2:3 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Лестер Вест Хэм 3:2 Кристал Пэлас

Последние игры между собой

Тоттенхэм: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 3
Кристал Пэлас: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 9
Кристал Пэлас 2:0 Тоттенхэм Кубок Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига
Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Тоттенхэм 0:1 Кристал Пэлас Кубок Кристал Пэлас 1:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 32 24 7 1 72 - 19 79
2. Манчестер Сити Заявка 31 25 2 4 81 - 21 77
3. Арсенал Заявка 31 19 6 6 65 - 39 63
4. Тоттенхэм Заявка 31 20 1 10 58 - 34 61
5. Манчестер Юнайтед Заявка 31 18 7 6 60 - 41 61
6. Челси Заявка 31 18 6 7 52 - 34 60
7. Вулверхэмптон Заявка 31 12 8 11 38 - 38 44
8. Лестер Заявка 32 13 5 14 42 - 43 44
9. Уотфорд Заявка 31 12 7 12 43 - 46 43
10. Эвертон Заявка 32 12 7 13 45 - 42 43
11. Вест Хэм Заявка 32 12 6 14 41 - 48 42
12. Борнмут Заявка 32 11 5 16 43 - 58 38
13. Кристал Пэлас Заявка 31 10 6 15 38 - 41 36
14. Ньюкасл Заявка 32 9 8 15 31 - 42 35
15. Брайтон Заявка 30 9 6 15 32 - 43 33
16. Саутгемптон Заявка 31 8 9 14 35 - 50 33
17. Бёрнли Заявка 32 9 6 17 37 - 59 33
18. Кардифф Сити Заявка 31 8 4 19 28 - 59 28
19. Фулхэм Заявка 32 4 5 23 29 - 72 17
20. Хаддерсфилд Таун Заявка 32 3 5 24 18 - 59 14
Прогнозы на матч Тоттенхэм - Кристал Пэлас
Тоттенхэм
99% (102)
Ничья
1% (1)
Кристал Пэлас
0% (0)
2:0 Тоттенхэм
53.4% (55)
2:1 Тоттенхэм
18.4% (19)
1:0 Тоттенхэм
11.7% (12)
3:1 Тоттенхэм
7.8% (8)
3:0 Тоттенхэм
4.9% (5)
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