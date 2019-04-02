Англия: Премьер-лига 2018-2019
Тоттенхэм
Позже
Стадион: Tottenham Hotspur Stadium
Кристал Пэлас
33
Дэвис
Бен
20
Алли
Деле
10
Кейн
Гарри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Дэвис БенПолузащитник
-
20 Алли ДелеПолузащитник
-
10 Кейн ГарриНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Почеттино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Бачуайи МишиНападающий
-
11 Заха УилфридНападающий
-
Главный тренер: Ходжсон Рой
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Предыдущие игры
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +11 =1 -8Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Саутгемптон 2:1 Тоттенхэм Боруссия Д 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Арсенал
Челси 2:0 Тоттенхэм Бёрнли 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 Боруссия Д Тоттенхэм 3:1 Лестер Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл Тоттенхэм 2:1 Уотфорд Кристал Пэлас 2:0 Тоттенхэм Челси 2:1 Тоттенхэм Фулхэм 1:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 1:0 Челси Транмер 0:7 Тоттенхэм Кардифф Сити 0:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:3 Вулверхэмптон Тоттенхэм 5:0 Борнмут Эвертон 2:6 Тоттенхэм
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +10 =3 -7Кристал Пэлас 2:0 Хаддерсфилд Таун Уотфорд 2:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Брайтон Бёрнли 1:3 Кристал Пэлас
Кристал Пэлас 1:3 Манчестер Юнайтед Лестер 1:4 Кристал Пэлас Донкастер 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Вест Хэм Кристал Пэлас 2:0 Фулхэм Саутгемптон 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Тоттенхэм Ливерпуль 4:3 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Уотфорд Кристал Пэлас 1:0 Гримсби Вулверхэмптон 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:1 Челси Кристал Пэлас 0:0 Кардифф Сити Манчестер Сити 2:3 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Лестер Вест Хэм 3:2 Кристал Пэлас
Последние игры между собой
Тоттенхэм: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 3
Кристал Пэлас: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 9
Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Тоттенхэм 0:1 Кристал Пэлас Кубок Кристал Пэлас 1:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|32
|24
|7
|1
|72 - 19
|79
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|31
|25
|2
|4
|81 - 21
|77
|3.
|Арсенал
|Заявка
|31
|19
|6
|6
|65 - 39
|63
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|31
|20
|1
|10
|58 - 34
|61
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|31
|18
|7
|6
|60 - 41
|61
|6.
|Челси
|Заявка
|31
|18
|6
|7
|52 - 34
|60
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|38 - 38
|44
|8.
|Лестер
|Заявка
|32
|13
|5
|14
|42 - 43
|44
|9.
|Уотфорд
|Заявка
|31
|12
|7
|12
|43 - 46
|43
|10.
|Эвертон
|Заявка
|32
|12
|7
|13
|45 - 42
|43
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|32
|12
|6
|14
|41 - 48
|42
|12.
|Борнмут
|Заявка
|32
|11
|5
|16
|43 - 58
|38
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|31
|10
|6
|15
|38 - 41
|36
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|31 - 42
|35
|15.
|Брайтон
|Заявка
|30
|9
|6
|15
|32 - 43
|33
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|31
|8
|9
|14
|35 - 50
|33
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|32
|9
|6
|17
|37 - 59
|33
|18.
|Кардифф Сити
|Заявка
|31
|8
|4
|19
|28 - 59
|28
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|32
|4
|5
|23
|29 - 72
|17
|20.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|32
|3
|5
|24
|18 - 59
|14
Тоттенхэм
99% (102)
Ничья
1% (1)
Кристал Пэлас
0% (0)
2:0 Тоттенхэм
53.4% (55)
2:1 Тоттенхэм
18.4% (19)
1:0 Тоттенхэм
11.7% (12)
3:1 Тоттенхэм
7.8% (8)
3:0 Тоттенхэм
4.9% (5)
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