Англия: Премьер-лига 2018-2019

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Вулверхэмптон
 
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Арсенал

Предыдущие игры

Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Саутгемптон 3:1 Вулверхэмптон Уотфорд 3:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед
Бёрнли 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед Челси 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кардифф Сити Хаддерсфилд Таун 1:0 Вулверхэмптон Борнмут 1:1 Вулверхэмптон Бристоль Сити 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Вулверхэмптон 3:2 Шрусбери Таун Эвертон 1:3 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм Шрусбери Таун 2:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 4:3 Лестер Манчестер Сити 3:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Ливерпуль Вулверхэмптон 0:2 Кристал Пэлас
Арсенал Последние 20 матчей: +13 =1 -6
Арсенал 2:3 Кристал Пэлас Наполи 0:1 Арсенал Уотфорд 0:1 Арсенал Арсенал 2:0 Наполи
Эвертон 1:0 Арсенал Арсенал 2:0 Ньюкасл Аль-Наср Дубай 2:3 Арсенал Арсенал 3:0 Ренн Арсенал 2:0 Манчестер Юнайтед Ренн 3:1 Арсенал Тоттенхэм 1:1 Арсенал Арсенал 5:1 Борнмут Арсенал 2:0 Саутгемптон Арсенал 0:0 Манчестер Сити Арсенал 3:0 БАТЭ БАТЭ 1:0 Арсенал Хаддерсфилд Таун 1:2 Арсенал Арсенал 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 3:1 Арсенал Арсенал 2:1 Кардифф Сити

Последние игры между собой

Вулверхэмптон: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 5
Арсенал: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 0
Арсенал 1:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:3 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Арсенал 2:0 Вулверхэмптон Премьер-лига
Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:4 Арсенал Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 35 27 7 1 79 - 20 88
2. Манчестер Сити Заявка 34 28 2 4 87 - 22 86
3. Тоттенхэм Заявка 34 22 1 11 64 - 35 67
4. Арсенал Заявка 34 20 6 8 68 - 43 66
5. Челси Заявка 34 20 6 8 57 - 36 66
6. Манчестер Юнайтед Заявка 34 19 7 8 63 - 48 64
7. Уотфорд Заявка 34 14 7 13 49 - 49 49
8. Эвертон Заявка 35 14 7 14 50 - 44 49
9. Вулверхэмптон Заявка 34 13 9 12 41 - 42 48
10. Лестер Заявка 35 14 6 15 48 - 47 48
11. Вест Хэм Заявка 35 12 7 16 44 - 54 43
12. Кристал Пэлас Заявка 35 12 6 17 43 - 48 42
13. Борнмут Заявка 35 12 5 18 49 - 62 41
14. Ньюкасл Заявка 35 11 8 16 35 - 44 41
15. Бёрнли Заявка 34 11 6 17 42 - 60 39
16. Саутгемптон Заявка 34 9 9 16 40 - 57 36
17. Брайтон Заявка 34 9 7 18 32 - 53 34
18. Кардифф Сити Заявка 35 9 4 22 30 - 65 31
19. Фулхэм Заявка 35 6 5 24 33 - 76 23
20. Хаддерсфилд Таун Заявка 35 3 5 27 20 - 69 14
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Вулверхэмптон - Арсенал

    До начала игры, которая состоится 24.04.2019, осталось 2 дня 20 часов 32 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Арсенал
    Вулверхэмптон
    12% (6)
    Ничья
    8% (4)
    Арсенал
    80% (40)
    1:2 Арсенал
    44% (22)
    0:2 Арсенал
    18% (9)
    2:1 Вулверхэмптон
    12% (6)
    0:1 Арсенал
    8% (4)
    2:3 Арсенал
    6% (3)
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