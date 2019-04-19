Англия: Премьер-лига 2018-2019
Вулверхэмптон
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Стадион: Молинью
Арсенал
Предыдущие игры
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +9 =5 -6Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Саутгемптон 3:1 Вулверхэмптон Уотфорд 3:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед
Бёрнли 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед Челси 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кардифф Сити Хаддерсфилд Таун 1:0 Вулверхэмптон Борнмут 1:1 Вулверхэмптон Бристоль Сити 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Вулверхэмптон 3:2 Шрусбери Таун Эвертон 1:3 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм Шрусбери Таун 2:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 4:3 Лестер Манчестер Сити 3:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Ливерпуль Вулверхэмптон 0:2 Кристал Пэлас
Арсенал Последние 20 матчей: +13 =1 -6Арсенал 2:3 Кристал Пэлас Наполи 0:1 Арсенал Уотфорд 0:1 Арсенал Арсенал 2:0 Наполи
Эвертон 1:0 Арсенал Арсенал 2:0 Ньюкасл Аль-Наср Дубай 2:3 Арсенал Арсенал 3:0 Ренн Арсенал 2:0 Манчестер Юнайтед Ренн 3:1 Арсенал Тоттенхэм 1:1 Арсенал Арсенал 5:1 Борнмут Арсенал 2:0 Саутгемптон Арсенал 0:0 Манчестер Сити Арсенал 3:0 БАТЭ БАТЭ 1:0 Арсенал Хаддерсфилд Таун 1:2 Арсенал Арсенал 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 3:1 Арсенал Арсенал 2:1 Кардифф Сити
Последние игры между собой
Вулверхэмптон: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 5
Арсенал: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|35
|27
|7
|1
|79 - 20
|88
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|34
|28
|2
|4
|87 - 22
|86
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|34
|22
|1
|11
|64 - 35
|67
|4.
|Арсенал
|Заявка
|34
|20
|6
|8
|68 - 43
|66
|5.
|Челси
|Заявка
|34
|20
|6
|8
|57 - 36
|66
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|34
|19
|7
|8
|63 - 48
|64
|7.
|Уотфорд
|Заявка
|34
|14
|7
|13
|49 - 49
|49
|8.
|Эвертон
|Заявка
|35
|14
|7
|14
|50 - 44
|49
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|34
|13
|9
|12
|41 - 42
|48
|10.
|Лестер
|Заявка
|35
|14
|6
|15
|48 - 47
|48
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|35
|12
|7
|16
|44 - 54
|43
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|35
|12
|6
|17
|43 - 48
|42
|13.
|Борнмут
|Заявка
|35
|12
|5
|18
|49 - 62
|41
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|35
|11
|8
|16
|35 - 44
|41
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|34
|11
|6
|17
|42 - 60
|39
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|34
|9
|9
|16
|40 - 57
|36
|17.
|Брайтон
|Заявка
|34
|9
|7
|18
|32 - 53
|34
|18.
|Кардифф Сити
|Заявка
|35
|9
|4
|22
|30 - 65
|31
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|35
|6
|5
|24
|33 - 76
|23
|20.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|35
|3
|5
|27
|20 - 69
|14
Вулверхэмптон
12% (6)
Ничья
8% (4)
Арсенал
80% (40)
1:2 Арсенал
44% (22)
0:2 Арсенал
18% (9)
2:1 Вулверхэмптон
12% (6)
0:1 Арсенал
8% (4)
2:3 Арсенал
6% (3)
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