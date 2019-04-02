Голландия: Эредивизие 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2018-2019
Гронинген
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 18008
Де Графсхап
0'
49' Желтая карточка
Вет Хавьер
1:0
76' Гол
Гладон Пол
79' Желтая карточка
Ван де Паверт Тед
90' Желтая карточка
Azor Matusiwa
90'+6
1
Падт
Серджио
42
Зеефейк
Дейовайзио
4
Те
Вирик
Мик
5
Мемишевич
Самир
29
Хандверкер
Тим
7
Доан
Рицу
15
Брюнс
Томас
6
Рейс
Людовит
8
Бель-Хассани
Иллиас
14
Эль-Ханкури
Мохамед
9
Сирхейс
Кай
12
Бертрамс
Найджел
44
Овюсу
Лерой
2
Стральман
Барт
3
Ван
де
Паверт
Тед
5
Тютюарима
Йорди
21
Azor
Matusiwa
22
Серраренс
Фабиан
8
Вет
Хавьер
7
Нарсинх
Фюрдьел
35
Бенсхоп
Чарлисон
25
Бюргзорг
Делано
Гронинген
4-4-2
Де Графсхап
4-3-3

Ход матча

49'
 
Вет Хавьер
64'
Гладон Пол
Брюнс Томас
 
65'
Вормердам Дьянго
Бель-Хассани Иллиас
 
76'
Гладон Пол
(Те Вирик Мик)
1:0
79'
 
Ван де Паверт Тед
83'
 
Ван Мигем Дарил
Ван де Паверт Тед
84'
 
Бауи Набиль
Нарсинх Фюрдьел
88'
Ван Де Лои Томми
Сирхейс Кай
 
90'
 
Azor Matusiwa
  • 1 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 8
  • 5 Угловые 3
  • 2 Офсайды 4
  • 11 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 49 Владение мячом, % 51

Предыдущие игры

Гронинген Последние 20 матчей: +9 =5 -6
АЗ Алкмаар 1:0 Гронинген Гронинген 1:0 АДО Ден Хааг Утрехт 0:0 Гронинген Гронинген 3:2 ВВВ-Венло
НАК Бреда 0:0 Гронинген Гронинген 1:0 Фейеноорд Гронинген 2:1 Витесс Виллем II 1:2 Гронинген ПСВ 2:1 Гронинген Гронинген 3:0 Хераклес Дуйсбург 1:1 Гронинген Кёльн 3:1 Гронинген Фортуна Ситтард 0:0 Гронинген Гронинген 1:2 Эммен ВВВ-Венло 0:0 Гронинген Гронинген 5:2 НАК Бреда Фейеноорд 1:0 Гронинген Гронинген 2:0 Херенвен Эксельсиор 2:4 Гронинген Гронинген 1:2 ПСВ
Де Графсхап Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Де Графсхап 1:2 Хераклес Херенвен 0:3 Де Графсхап Виллем II 3:2 Де Графсхап Де Графсхап 1:1 АДО Ден Хааг
ПЕК Зволле 0:3 Де Графсхап Де Графсхап 0:1 Утрехт Фейеноорд 4:0 Де Графсхап Де Графсхап 3:0 НАК Бреда Эксельсиор 2:0 Де Графсхап Де Графсхап 5:1 Фортуна Ситтард Пералада 3:4 Де Графсхап Де Графсхап 2:2 Витесс Аякс 8:0 Де Графсхап АДО Ден Хааг 0:0 Де Графсхап Де Графсхап 0:2 ПЕК Зволле Утрехт 5:0 Де Графсхап Де Графсхап 1:4 ПСВ АЗ Алкмаар 1:0 Де Графсхап Де Графсхап 2:5 ПЕК Зволле Де Графсхап 4:1 Эксельсиор

Последние игры между собой

Гронинген: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 0
Де Графсхап: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 8
Де Графсхап 0:1 Гронинген Эредивизие Де Графсхап 1:3 Гронинген Товарищеские матчи Гронинген 3:1 Де Графсхап Эредивизие Де Графсхап 1:2 Гронинген Эредивизие
Гронинген 1:1 Де Графсхап Эредивизие Де Графсхап 2:3 Гронинген Эредивизие Де Графсхап 1:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:1 Де Графсхап Эредивизие Де Графсхап 0:1 Гронинген Премьер-лига Гронинген 3:0 Де Графсхап Премьер-лига Де Графсхап 1:1 Гронинген Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. ПСВ Заявка 27 21 4 2 80 - 19 67
2. Аякс Заявка 27 21 2 4 91 - 23 65
3. АЗ Алкмаар Заявка 28 15 6 7 55 - 32 51
4. Фейеноорд Заявка 27 14 5 8 57 - 36 47
5. Утрехт Заявка 27 12 7 8 48 - 36 43
6. Хераклес Заявка 28 13 3 12 51 - 55 42
7. Витесс Заявка 28 11 9 8 52 - 41 42
8. Виллем II Заявка 28 12 4 12 50 - 55 40
9. Гронинген Заявка 28 11 5 12 32 - 35 38
10. Херенвен Заявка 27 9 9 9 57 - 59 36
11. ВВВ-Венло Заявка 27 9 6 12 33 - 45 33
12. ПЕК Зволле Заявка 27 9 5 13 33 - 41 32
13. Фортуна Ситтард Заявка 27 8 5 14 45 - 64 29
14. АДО Ден Хааг Заявка 27 7 8 12 38 - 55 29
15. Эксельсиор Заявка 27 7 5 15 32 - 60 26
16. Эммен Заявка 27 6 7 14 30 - 63 25
17. Де Графсхап Заявка 28 7 4 17 32 - 58 25
18. НАК Бреда Заявка 27 4 6 17 24 - 63 18
  • Второй тайм
  • 96'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Гронинген вырывает победу
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • 96'
    Бертрамс Найджел взял и забрал мяч на выходе
  • 95'
    Тютюарима Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 95'
    Эль-Ханкури Мохамед нанес удар, мяч был парирован, но Бертрамс Найджел не удержал его в руках.
  • 95'
    Отличные скиллы показывает Эль-Ханкури Мохамед, обводя своих соперников
  • 95'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • 94'
    Бертрамс Найджел взял и забрал мяч на выходе
  • 94'
    Хандверкер Тим из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
  • Офсайд
    94'
    Бенсхоп Чарлисон из команды Де Графсхап в офсайде
  • 94'
    Удар от ворот произведет Де Графсхап
  • 93'
    Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 93'
    ШАНС! Вормердам Дьянго нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 93'
    Мемишевич Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 93'
    Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
  • 92'
    Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 92'
    Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 92'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 91'
    Удар от ворот произведет Де Графсхап
  • 91'
    Хандверкер Тим решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • Желтая карточка
    90'
    Рефери не любит споров - именно за это Azor Matusiwa сейчас получил желтую
  • Фол, нарушение
    90'
    Azor Matusiwa из команды Де Графсхап играет слишком грубо. Гладон Пол оказался на газоне.
  • 90'
    Удар от ворот произведет Гронинген
  • 90'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • 89'
    Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 89'
    Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 89'
    Мемишевич Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 88'
    Овюсу Лерой навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    88'
    Ван Де Лои Томми наказан за толчок Бенсхоп Чарлисон
  • 88'
    Близко! Эль-Ханкури Мохамед нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
  • 88'
    Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 88'
    Тактическая замена. Сирхейс Кай уходит с поля и его заменяет Ван Де Лои Томми
  • 87'
    Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 87'
    Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 87'
    Бертрамс Найджел взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    86'
    Доан Рицу из команды Гронинген подал угловой справа.
  • 86'
    Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 86'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    85'
    Эль-Ханкури Мохамед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 85'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 85'
    Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
  • 85'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • 84'
    Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 84'
    Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 84'
    Тактическая замена. Нарсинх Фюрдьел уходит с поля и его заменяет Бауи Набиль
  • 84'
    Ван Мигем Дарил нанес удар головой, но Падт Серджио спокойно отбил мяч.
  • 84'
    Вет Хавьер из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
  • 83'
    Гронинген контролирует мяч.
  • 83'
    Тактическая замена. Ван де Паверт Тед уходит с поля и его заменяет Ван Мигем Дарил
  • 83'
    Серраренс Фабиан из команды Де Графсхап сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 82'
    Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 82'
    Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 82'
    Удар от ворот произведет Де Графсхап
  • 81'
    Сирхейс Кай из команды Гронинген не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • Фол, нарушение
    81'
    Вет Хавьер наказан за толчок Хандверкер Тим
  • 80'
    Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 80'
    Отличные скиллы показывает Доан Рицу, обводя своих соперников
  • Фол, нарушение
    80'
    Судья сигнализирует, что Мемишевич Самир из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Azor Matusiwa
  • 80'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • 80'
    Сирхейс Кай нанес удар головой, но Бертрамс Найджел спокойно отбил мяч.
  • 79'
    Доан Рицу навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    79'
    Ван де Паверт Тед совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    79'
    Безумный фол. Ван де Паверт Тед грубо играет против соперника. Пострадал Доан Рицу
  • 78'
    Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 77'
    Падт Серджио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 77'
    Овюсу Лерой навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    77'
    Судья сигнализирует, что Рейс Людовит из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Серраренс Фабиан
  • 76'
    Те Вирик Мик сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    76'
    Г О О О О Л - Гладон Пол изменил счет на табло!
  • Угловой
    75'
    Доан Рицу из команды Гронинген подал угловой справа.
  • 75'
    Бертрамс Найджел отбил мяч на угловой после удара Доан Рицу из штрафной площади.
  • 75'
    Стральман Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 75'
    Эль-Ханкури Мохамед из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
  • 75'
    Те Вирик Мик из команды Гронинген делает пас партнеру.
  • 75'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • 75'
    Плохо сыграл Вет Хавьер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • Фол, нарушение
    75'
    Бюргзорг Делано наказан за толчок Вормердам Дьянго
  • 74'
    Падт Серджио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 74'
    Бенсхоп Чарлисон из команды Де Графсхап делает передачу одноклубнику.
  • Угловой
    74'
    Тютюарима Йорди из команды Де Графсхап подал угловой справа.
  • 74'
    Те Вирик Мик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Фол, нарушение
    73'
    Гладон Пол задерживает мяч рукой
  • 73'
    Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе
  • 73'
    Мемишевич Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 72'
    Бенсхоп Чарлисон нанес удар, мяч был парирован, но Падт Серджио не удержал его в руках.
  • 72'
    Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 71'
    Эль-Ханкури Мохамед из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 71'
    Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 71'
    Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 70'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 70'
    Бертрамс Найджел взял и забрал мяч на выходе
  • 70'
    Вормердам Дьянго из команды Гронинген навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 69'
    Нарсинх Фюрдьел из команды Де Графсхап пасует в штрафную, но Падт Серджио выходит и ловит мяч.
  • 69'
    Удар от ворот произведет Де Графсхап
  • 68'
    Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 68'
    Матч возобновлен
  • 68'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 68'
    Ван де Паверт Тед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 68'
    Доан Рицу навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    67'
    Назначен штрафной. Пострадал Зеефейк Дейовайзио, его свалил Бюргзорг Делано.
  • 67'
    Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 67'
    Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 66'
    Серраренс Фабиан из команды Де Графсхап нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • Угловой
    66'
    Тютюарима Йорди из команды Де Графсхап подал угловой справа.
  • 66'
    Те Вирик Мик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 65'
    Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 65'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 65'
    Тактическая замена. Бель-Хассани Иллиас уходит с поля и его заменяет Вормердам Дьянго
  • 64'
    Тактическая замена. Брюнс Томас уходит с поля и его заменяет Гладон Пол
  • 64'
    Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе
  • 64'
    Овюсу Лерой из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
  • 64'
    Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 62'
    Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 62'
    Удар от ворот произведет Гронинген
  • 62'
    Шанс! Бенсхоп Чарлисон из команды Де Графсхап пробил головой, но мимо
  • Угловой
    62'
    Бюргзорг Делано из команды Де Графсхап подал угловой слева.
  • 61'
    Хороший удар издали нанес Бенсхоп Чарлисон, но отличный сейв сделал Падт Серджио. Угловой.
  • Фол, нарушение
    60'
    Сирхейс Кай наказан за толчок Тютюарима Йорди
  • Офсайд
    60'
    Бюргзорг Делано из команды Де Графсхап в офсайде
  • 60'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • 60'
    Удар от ворот произведет Де Графсхап
  • 59'
    Сирхейс Кай из команды Гронинген не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 59'
    Бель-Хассани Иллиас из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 59'
    Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 59'
    Ван де Паверт Тед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 59'
    Брюнс Томас из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
  • 58'
    Серраренс Фабиан из команды Де Графсхап направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 57'
    Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 57'
    Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 57'
    Удар от ворот произведет Гронинген
  • 57'
    ШАНС! Бенсхоп Чарлисон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 56'
    Овюсу Лерой из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
  • 56'
    Де Графсхап контролирует мяч.
  • 55'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • Фол, нарушение
    55'
    Судья сигнализирует, что Бюргзорг Делано из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Зеефейк Дейовайзио
  • 55'
    Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 55'
    Игрок из команды Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • Травма, повреждение
    54'
    Рейс Людовит возвращается на поле.
  • Фол, нарушение
    54'
    Мемишевич Самир из команды Гронинген опасно и грубо сыграл. Бенсхоп Чарлисон пострадал.
  • 54'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    53'
    Ох, нехорошо это выглядит. Рейс Людовит получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    53'
    Рейс Людовит на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 53'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    53'
    Бюргзорг Делано из команды Де Графсхап опасно и грубо сыграл. Рейс Людовит пострадал.
  • Офсайд
    52'
    Бенсхоп Чарлисон из команды Де Графсхап в офсайде
  • 52'
    Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе
  • 51'
    Мемишевич Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 51'
    Azor Matusiwa из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
  • 51'
    Удар от ворот произведет Де Графсхап
  • 51'
    Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 51'
    Бель-Хассани Иллиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 50'
    Матч возобновлен
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
  • Травма, повреждение
    50'
    Доан Рицу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 50'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    49'
    Вет Хавьер совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    49'
    Безумный фол. Вет Хавьер грубо играет против соперника. Пострадал Доан Рицу
  • 49'
    Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 48'
    Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 48'
    Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 48'
    Брюнс Томас из команды Гронинген получает хорошую возможность пробить, но делает передачу одноклубнику, Бертрамс Найджел все предвидел и спас команду!
  • 47'
    Плохо сыграл Бертрамс Найджел - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 47'
    Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Удар от ворот произведет Гронинген
  • 46'
    Сирхейс Кай пробует нанести удар издали, но Бертрамс Найджел держит все под контролем
  • 46'
    Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • 46'
    Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Удар от ворот произведет Гронинген
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 45'
    Серраренс Фабиан не смог попасть в створ ударом издали
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • 45'
    Удар от ворот произведет Гронинген
  • 45'
    Шанс! Стральман Барт из команды Де Графсхап пробил головой, но мимо
  • 44'
    Azor Matusiwa навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    44'
    Доан Рицу наказан за толчок Бюргзорг Делано
  • 43'
    Де Графсхап контролирует мяч.
  • 42'
    Хандверкер Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 42'
    Тютюарима Йорди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    41'
    Судья свистит. Рейс Людовит атаковал сзади соперника. Это Серраренс Фабиан заработал своей команде штрафной
  • 41'
    Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 40'
    Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
  • 40'
    Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе
  • 40'
    Овюсу Лерой из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
  • 39'
    Матч возобновлен
  • 39'
    Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
  • Офсайд
    39'
    Сирхейс Кай из команды Гронинген в офсайде
  • 38'
    Зеефейк Дейовайзио нанес удар, мяч был парирован, но Бертрамс Найджел не удержал его в руках.
  • Угловой
    38'
    Бель-Хассани Иллиас из команды Гронинген подал угловой справа.
  • 38'
    Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 37'
    Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 36'
    Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 36'
    Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    36'
    Серраренс Фабиан из команды Де Графсхап опасно и грубо сыграл. Доан Рицу пострадал.
  • 35'
    Удар от ворот произведет Гронинген
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 34'
    Удар от ворот произведет Де Графсхап
  • Фол, нарушение
    34'
    Сирхейс Кай задерживает мяч рукой
  • 34'
    Мемишевич Самир из команды Гронинген делает передачу одноклубнику.
  • Угловой
    34'
    Брюнс Томас из команды Гронинген подал угловой слева.
  • 33'
    Удар от ворот произведет Де Графсхап
  • 33'
    Эль-Ханкури Мохамед из команды Гронинген навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • Фол, нарушение
    33'
    Судья сигнализирует, что Вет Хавьер из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Мемишевич Самир
  • 33'
    Бюргзорг Делано из команды Де Графсхап пасует в штрафную, но Падт Серджио выходит и ловит мяч.
  • 32'
    Удар от ворот произведет Де Графсхап
  • 32'
    Доан Рицу из команды Гронинген сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
  • 31'
    Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • 30'
    Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
  • 30'
    Плохо сыграл Бертрамс Найджел - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • Угловой
    30'
    Бель-Хассани Иллиас из команды Гронинген подал угловой справа.
  • 29'
    Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 29'
    Сирхейс Кай из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 29'
    Эль-Ханкури Мохамед из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
  • 29'
    Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Удар от ворот произведет Гронинген
  • 27'
    Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Удар от ворот произведет Гронинген
  • 27'
    Как он промахнулся? Бенсхоп Чарлисон имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 26'
    Azor Matusiwa из команды Де Графсхап сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • Офсайд
    26'
    Хандверкер Тим из команды Гронинген в офсайде
  • 25'
    Бюргзорг Делано пробует нанести удар издали, но Падт Серджио держит все под контролем
  • 25'
    Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • 24'
    Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 24'
    Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 23'
    Нарсинх Фюрдьел из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
  • 22'
    Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Удар от ворот произведет Де Графсхап
  • 22'
    Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген делает неудачный навес.
  • Фол, нарушение
    21'
    Стральман Барт наказан за толчок Эль-Ханкури Мохамед
  • 20'
    Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Бенсхоп Чарлисон из команды Де Графсхап делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • 20'
    Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    19'
    Бюргзорг Делано из команды Де Графсхап играет слишком грубо. Бель-Хассани Иллиас оказался на газоне.
  • 19'
    Удар от ворот произведет Де Графсхап
  • 19'
    Отличные скиллы показывает Доан Рицу, обводя своих соперников
  • 18'
    Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Удар от ворот произведет Де Графсхап
  • 18'
    Сильный дождь сегодня.
  • 18'
    Доан Рицу нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 17'
    Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    16'
    Ван де Паверт Тед из команды Де Графсхап опасно и грубо сыграл. Брюнс Томас пострадал.
  • 16'
    Хандверкер Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 16'
    Нарсинх Фюрдьел из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • 15'
    Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Гронинген контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    13'
    Ван де Паверт Тед из команды Де Графсхап опасно и грубо сыграл. Брюнс Томас пострадал.
  • 13'
    Де Графсхап контролирует мяч.
  • 12'
    Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • Фол, нарушение
    11'
    Судья сигнализирует, что Серраренс Фабиан из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Доан Рицу
  • 10'
    Доан Рицу из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 10'
    Эль-Ханкури Мохамед из команды Гронинген делает пас партнеру.
  • 9'
    Удар от ворот произведет Гронинген
  • 9'
    ШАНС! Вет Хавьер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • Фол, нарушение
    9'
    Эль-Ханкури Мохамед наказан за толчок Овюсу Лерой
  • Офсайд
    8'
    Бенсхоп Чарлисон из команды Де Графсхап в офсайде
  • Фол, нарушение
    7'
    Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген опасно и грубо сыграл. Тютюарима Йорди пострадал.
  • 7'
    Удар от ворот произведет Гронинген
  • 6'
    ШАНС! Бенсхоп Чарлисон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 6'
    Удар от ворот произведет Де Графсхап
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
  • 5'
    Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Azor Matusiwa из команды Де Графсхап направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 4'
    Удар от ворот произведет Гронинген
  • 3'
    Вет Хавьер нанес удар чуть мимо. Близко!
  • 3'
    Нарсинх Фюрдьел из команды Де Графсхап делает пас партнеру.
  • 2'
    Гронинген контролирует мяч.
  • 2'
    Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Серраренс Фабиан из команды Де Графсхап делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Гронинген начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hitachi Capital Mobility Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...