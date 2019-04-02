Голландия: Эредивизие 2018-2019
Гронинген
1:0
Конец матча
Стадион: Hitachi Capital Mobility Stadion Зрители: 18008
Де Графсхап
49' Желтая карточкаВет Хавьер
1:0
76' ГолГладон Пол
79' Желтая карточкаВан де Паверт Тед
90' Желтая карточкаAzor Matusiwa
15
Брюнс
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Брюнс ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Хукстра ЯнВратарь
-
16 Бегуа КевинВратарь
-
17 Ko ItakuraЗащитник
- Защитник
-
20 Абсалем АмирЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Махи МимаунНападающий
-
22 Брей МайклНападающий
-
19 Гладон ПолНападающий
-
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Овюсу ЛеройЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Рондел ЙордиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Лигеон РубенЗащитник
-
18 Баккер ЭрикПолузащитник
-
28 Олийве ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Де Йонг Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
49'
76'
1:0
90'
-
1 Голы 0
-
7 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 8
-
5 Угловые 3
-
2 Офсайды 4
-
11 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
49 Владение мячом, % 51
Предыдущие игры
Гронинген Последние 20 матчей: +9 =5 -6АЗ Алкмаар 1:0 Гронинген Гронинген 1:0 АДО Ден Хааг Утрехт 0:0 Гронинген Гронинген 3:2 ВВВ-Венло
НАК Бреда 0:0 Гронинген Гронинген 1:0 Фейеноорд Гронинген 2:1 Витесс Виллем II 1:2 Гронинген ПСВ 2:1 Гронинген Гронинген 3:0 Хераклес Дуйсбург 1:1 Гронинген Кёльн 3:1 Гронинген Фортуна Ситтард 0:0 Гронинген Гронинген 1:2 Эммен ВВВ-Венло 0:0 Гронинген Гронинген 5:2 НАК Бреда Фейеноорд 1:0 Гронинген Гронинген 2:0 Херенвен Эксельсиор 2:4 Гронинген Гронинген 1:2 ПСВ
Де Графсхап Последние 20 матчей: +6 =3 -11Де Графсхап 1:2 Хераклес Херенвен 0:3 Де Графсхап Виллем II 3:2 Де Графсхап Де Графсхап 1:1 АДО Ден Хааг
ПЕК Зволле 0:3 Де Графсхап Де Графсхап 0:1 Утрехт Фейеноорд 4:0 Де Графсхап Де Графсхап 3:0 НАК Бреда Эксельсиор 2:0 Де Графсхап Де Графсхап 5:1 Фортуна Ситтард Пералада 3:4 Де Графсхап Де Графсхап 2:2 Витесс Аякс 8:0 Де Графсхап АДО Ден Хааг 0:0 Де Графсхап Де Графсхап 0:2 ПЕК Зволле Утрехт 5:0 Де Графсхап Де Графсхап 1:4 ПСВ АЗ Алкмаар 1:0 Де Графсхап Де Графсхап 2:5 ПЕК Зволле Де Графсхап 4:1 Эксельсиор
Последние игры между собой
Гронинген: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 0
Де Графсхап: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 8
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|Заявка
|27
|21
|4
|2
|80 - 19
|67
|2.
|Аякс
|Заявка
|27
|21
|2
|4
|91 - 23
|65
|3.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|55 - 32
|51
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|57 - 36
|47
|5.
|Утрехт
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|48 - 36
|43
|6.
|Хераклес
|Заявка
|28
|13
|3
|12
|51 - 55
|42
|7.
|Витесс
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|52 - 41
|42
|8.
|Виллем II
|Заявка
|28
|12
|4
|12
|50 - 55
|40
|9.
|Гронинген
|Заявка
|28
|11
|5
|12
|32 - 35
|38
|10.
|Херенвен
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|57 - 59
|36
|11.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|33 - 45
|33
|12.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|27
|9
|5
|13
|33 - 41
|32
|13.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|27
|8
|5
|14
|45 - 64
|29
|14.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|38 - 55
|29
|15.
|Эксельсиор
|Заявка
|27
|7
|5
|15
|32 - 60
|26
|16.
|Эммен
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|30 - 63
|25
|17.
|Де Графсхап
|Заявка
|28
|7
|4
|17
|32 - 58
|25
|18.
|НАК Бреда
|Заявка
|27
|4
|6
|17
|24 - 63
|18
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